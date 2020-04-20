В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

Во вторник, 21 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
cripo.com.ua
Свет отключат по таким адресам:
Чечеловский район:
ул. Байрона 1-15,6;
ул. Гончарова 1-21,2-28;
ул. Измайловская 115-163,136-1764
ул. Михаила Комарова 140-172,165-187
Индустриальный район:
ул. Ванцетти 4-58,3-53;
ул. Которка 2-10,1-39;
пер. Московский 2-6,3-5;
пер. Новомосковский 2-8,1-5;
ул. С. Разина 2-78,3-81.
Новокодакский район:
ул. Гастелло, 2-40, 5-51;
пер. Усть-Ильинский, 1-7, 2, 2а
ул. Шушенская, 1-23, 2-22;
ул. Подгорная, 1-27, 2-16;
ул. Мукачево, 121-127, 156-178;
ул. Профессиональная, 1-47, 2-42;
пер. Хорольский, 1-11, 27-31, 10-26;
ул. Хорольская, 1-33, 2-46;
ул. Попова, 1-23, 2-24;
ул. Безлесная 53-61, 87А, Б
ул. Загорянская 6-10, 9-19
ул. Ставковая 1-7
Самарский район:
ул. Вьетнамская 77-137,64-74,
пер. Марийский 1-9,12-14,6,
ул. Марийская 2-18,5-11,
ул. Андрея Сахарова 12,
ул. Солнечная 1-5,2-10,12,13,15,
ул. Эстафетном 1-23,
ул. Олешковская 93,
ул. Богородицкая 117
Соборный район:
ул. Байкова 3-67, 6-70;
п-к Резничный 5, 5А, 6, 7
спуск Днепровский 10,
п-к Добровольцев 1, 6, 17, 21, 21а;
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Ижевская, 243-277, 163-187;
ул. Житомирская, 261-329, 280-406;
ул. Передовая, 321-423, 420, 506, 379 А-470-526;
ул. Казахстанская, 1-7, 2-28;
Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине зафиксировали новые случаи COVID-19.
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