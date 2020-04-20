В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

Во вторник, 21 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света cripo.com.ua

Свет отключат по таким адресам:

Чечеловский район:

ул. Байрона 1-15,6;

ул. Гончарова 1-21,2-28;

ул. Измайловская 115-163,136-1764

ул. Михаила Комарова 140-172,165-187

Индустриальный район:

ул. Ванцетти 4-58,3-53;

ул. Которка 2-10,1-39;

пер. Московский 2-6,3-5;

пер. Новомосковский 2-8,1-5;

ул. С. Разина 2-78,3-81.

Новокодакский район:

ул. Гастелло, 2-40, 5-51;

пер. Усть-Ильинский, 1-7, 2, 2а

ул. Шушенская, 1-23, 2-22;

ул. Подгорная, 1-27, 2-16;

ул. Мукачево, 121-127, 156-178;

ул. Профессиональная, 1-47, 2-42;

пер. Хорольский, 1-11, 27-31, 10-26;

ул. Хорольская, 1-33, 2-46;

ул. Попова, 1-23, 2-24;

ул. Безлесная 53-61, 87А, Б

ул. Загорянская 6-10, 9-19

ул. Ставковая 1-7

Самарский район:

ул. Вьетнамская 77-137,64-74,

пер. Марийский 1-9,12-14,6,

ул. Марийская 2-18,5-11,

ул. Андрея Сахарова 12,

ул. Солнечная 1-5,2-10,12,13,15,

ул. Эстафетном 1-23,

ул. Олешковская 93,

ул. Богородицкая 117

Соборный район:

ул. Байкова 3-67, 6-70;

п-к Резничный 5, 5А, 6, 7

спуск Днепровский 10,

п-к Добровольцев 1, 6, 17, 21, 21а;

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Ижевская, 243-277, 163-187;

ул. Житомирская, 261-329, 280-406;

ул. Передовая, 321-423, 420, 506, 379 А-470-526;

ул. Казахстанская, 1-7, 2-28;

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине зафиксировали новые случаи COVID-19.

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