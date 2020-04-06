Главная Новости
6 апреля • обновлено в 08:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Алина Рашевская

В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

311
Читать материал на украинском

В понедельник, 6 апреля, несколько районов Днепра останутся без света.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет

В Днепре отключат свет

Метроном

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Саранская, 144 — 154;

  • пер. Поэтический, 1 — 5, 2 — 22;

  • пер. Олевский, 1 — 35, 6 — 38;

  • пер. Бурятский, 5 — 21, 12 — 24;

  • ул. Славгородская, 19 — 41, 68а, 68б;

  • пер. Славгородский, 23 — 33, 28 — 34;

  • ул. Вишневая, 28 — 50, 57 — 83, 83а — 111;

  • ул. Береговая, 238д;

  • ООО "АДК".

Индустриальный район:

  • ул. Беляева, 4, 8, 10, 12;

  • ул. Почтовая, 74 — 144;

  • ул. Соревнования, 113а — 185, 114 — 170;

  • ул. Лени Голикова, 33 — 101;

  • ул. Амурска, 115а — 189, 120 — 192;

  • ул. Майская, 122 — 144;

  • ул. Мелитопольская, 31 — 99, 28а — 96;

  • ул. Кузбасская, 41 — 118.

Самарский район:

  • ул. Чаплинская;

  • ул. Каширская;

  • пер. Дубининский;

  • ул. Дубининская;

  • ул. Белокаменная.

Соборный район:

  • ул. Литейная, 9, 11, 13, 15;

  • ул. Полигонная, 1 — 15;

  • пер. Реактивный, 2 — 8, 3, 11 — 31, 12 — 20;

  • пер. Биологический, 2 — 12, 15 — 39;

  • пер. Прилуцкий, 1, 8 — 28;

  • ул. Сирко, 3 — 7, 4 — 8;

  • пер. Сирко, 3 — 5, 8 — 16.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги