В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В понедельник, 6 апреля, несколько районов Днепра останутся без света.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет Метроном

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Саранская, 144 — 154;

пер. Поэтический, 1 — 5, 2 — 22;

пер. Олевский, 1 — 35, 6 — 38;

пер. Бурятский, 5 — 21, 12 — 24;

ул. Славгородская, 19 — 41, 68а, 68б;

пер. Славгородский, 23 — 33, 28 — 34;

ул. Вишневая, 28 — 50, 57 — 83, 83а — 111;

ул. Береговая, 238д;

ООО "АДК".

Индустриальный район:

ул. Беляева, 4, 8, 10, 12;

ул. Почтовая, 74 — 144;

ул. Соревнования, 113а — 185, 114 — 170;

ул. Лени Голикова, 33 — 101;

ул. Амурска, 115а — 189, 120 — 192;

ул. Майская, 122 — 144;

ул. Мелитопольская, 31 — 99, 28а — 96;

ул. Кузбасская, 41 — 118.

Самарский район:

ул. Чаплинская;

ул. Каширская;

пер. Дубининский;

ул. Дубининская;

ул. Белокаменная.

Соборный район:

ул. Литейная, 9, 11, 13, 15;

ул. Полигонная, 1 — 15;

пер. Реактивный, 2 — 8, 3, 11 — 31, 12 — 20;

пер. Биологический, 2 — 12, 15 — 39;

пер. Прилуцкий, 1, 8 — 28;

ул. Сирко, 3 — 7, 4 — 8;

пер. Сирко, 3 — 5, 8 — 16.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.

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