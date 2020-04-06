В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В понедельник, 6 апреля, несколько районов Днепра останутся без света.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет
Метроном
Света не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Саранская, 144 — 154;
пер. Поэтический, 1 — 5, 2 — 22;
пер. Олевский, 1 — 35, 6 — 38;
пер. Бурятский, 5 — 21, 12 — 24;
ул. Славгородская, 19 — 41, 68а, 68б;
пер. Славгородский, 23 — 33, 28 — 34;
ул. Вишневая, 28 — 50, 57 — 83, 83а — 111;
ул. Береговая, 238д;
ООО "АДК".
Индустриальный район:
ул. Беляева, 4, 8, 10, 12;
ул. Почтовая, 74 — 144;
ул. Соревнования, 113а — 185, 114 — 170;
ул. Лени Голикова, 33 — 101;
ул. Амурска, 115а — 189, 120 — 192;
ул. Майская, 122 — 144;
ул. Мелитопольская, 31 — 99, 28а — 96;
ул. Кузбасская, 41 — 118.
Самарский район:
ул. Чаплинская;
ул. Каширская;
пер. Дубининский;
ул. Дубининская;
ул. Белокаменная.
Соборный район:
ул. Литейная, 9, 11, 13, 15;
ул. Полигонная, 1 — 15;
пер. Реактивный, 2 — 8, 3, 11 — 31, 12 — 20;
пер. Биологический, 2 — 12, 15 — 39;
пер. Прилуцкий, 1, 8 — 28;
ул. Сирко, 3 — 7, 4 — 8;
пер. Сирко, 3 — 5, 8 — 16.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.
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