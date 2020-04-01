В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В среду, 1 апреля, семь районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света odessa.net.ua

Свет отключат по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Отечественная, 13, 13А;

ул. Чайковского, 1-102, 2-78;

переул. Таганрогский, 21-23;

туп. Чайковского, 2-16;

ул. 230-й стрелковой дивизии, 55-61, 64-76;

ул. Дубовика, 57;

ул. Согласия, 1-13, 8-10;

ул. Гуртовая, 142;

ул. Моторная, 1-27А, 4, 6-26;

ул. Конноспортивная, 70, 74, 76, 82, 86, 23, 39, 24, 27;

ул. Моховая, 181-191, 160-174А, 213-227, 176-226, 244, 115Б, 115Е, 115Ж, 131, 121А, 123А, 131А, 167Д, 179А, 175А, 173Б, 185А, 185Б, 187А;

ул. Шпаковая, 16, 18, 22, 26/3Д;

ул. Рабкоровская, 75-105, 118-166, 108-116, 75;

ул. Передовая, 681-735;

ул. Житомирская, 183-205, 130-172, 215-263, 174-264Г;

Черниговский переул., 8А, 1-25, 2-14;

ул. Бажова, 1-19;

ул. Военная, 27-47.

Индустриальный район:

ул. Кузбасская, 28А-54,56-118, 41-99;

ул. Мелитопольская, 28-96, 29-97;

ул. Л. Голикова, 1-31;

ул. Почтовая, 74-144, 77-135;

ул. Соревнований, 85-113, 86-112, 57-112А, 60-84, 112-168, 113-185;

ул. Амурская, 59-113, 64-118, 115, 120-194;

ул. Майская, 122-162;

ул. Воронежская, 80-106, 69;

ул. Почтовая, 25-72, 34-40;

ул. Верещагина, 83-91, 80-166, 57-81, 54-78;

ул. Ашхабадская, 79-105, 88-118, 58-86,, 53-77;

ул. Балтийская, 50-77А;

ул. И. Срезневского, 27-56А;

ул. Мелитопольская, 1-29А;

ул. Менделеева, 92.

Самарский район:

ул. Вольногорская, 1-71, 2-62;

ул. Довженко, 48;

ул. Орлиная, 75-117, 121, 165, 82А, 69;

ул. Баштанная, 2;

ул. Кольская;

ул. Берсеневская;

ул. Октябрьская;

ул. Зеленоградская, 85-93;

ул. Александра Галича;

ул. Прибрежная;

ул. Полисадная, 25-41, 52-80,

с/т "Шиянка";

ул. Антарктическая, 119-132;

ул. Дачная, 69-73, 78-86, 69А;

ул. Герев Днепра, 52-90А, 39-79;

ул. Прохорова, 48-84, 59-89;

ул. Псковская, 1-57, 2-58, 18А;

ул. Андрея Сахарова, 35-73, 34-74, 60А, 40Б, 78А;

ул. Эстафетная, 6.

Соборный район:

ул. Набережная Победы, 39А, 48, 48Б, 48Д, 54, 56, 56А, 58, 58А, 58К, 60;

ул. Мандрыковская, 90, 127.

Центральный район:

проспект Поля, 8, 8А;

ул. Антоновича, 16, 16А, 16Б, 18, 52-62, 61-69;

ул. Надежды Алексеенко, 25-27, 22-32;

ул. Философская, 46-56, 33-37;

проспект Пушкина, 29-33Б, 31Б.

Чечеловский район:

ул. Юности, 150А, 152-168, 175-185;

ул. Балакирева, 1-49, 2-10, 26, 32;

ул. Отдаленная, 1-9, 2-4;

ул. Поточная, 117А;

ул. Хвойная, 25, 44-58А, 47-65, 99, 100;

переул. Малый, 16А-50, 29, 65, 83, 85, 1-41, 2А-16, 54-70А;

ул. Юности, 1-103, 2-92, 94-150, 105-175Б;

ул. Лихачева, 91А.

Новокодакский район:

ул. Гастелло, 2А-40, 5-51, 1, 3;

ул. Мукачева, 121-127, 156-178;

переул. Усть-Илимский, 1-7, 2, 2А;

ул. Подгорная, 1-27, 2-16;

ул. Профессиональная, 1-47, 2-42;

ул. Республиканская, 2А, 2Г, 2Д, 2Е, 2Ж;

ул. Шушенская, 1-21, 2-22/1;

переул. Хорольский, 1-11, 10-26, 23-31;

ул. Попова, 1-51, 2А-50;

ул. Хорольская, 1-39А, 2-86;

переул. Донбасский, 2-30, 3-7, 9, 11-31;

ул. Февральская, 1-49, 2-42, 71-75, 82-96, 44-80, 51-69;

ул. Рудная, 19-47, 28-56;

ул. Спокойная, 1-59, 2-80/1, 80/2-90;

туп. Железнодорожный, 1-25, 2-20;

ул. Веселая, 1-19, 2-18;

ул. Вильямса, 112-116, 147-159, 118, 161-165, 118А;

ул. Девятого Мая, 1,2, 3-57, 4-46, 50;

ул. Марка Озерного, 1-35, 2, 2А, 2Б, 10-18, 4-8, 18, 36, 37-55;

ул. Охотничья, 1-19, 4-16, 12, 18-42, 19А-45;

переул. Боткинский, 1-19, 2-10;

ул. Народная Диевка, 36;

переул. Февральский, 1-3, 4-30;

Чапаевский проезд, 49, 51.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в среду, 1 апреля, в Днепре ожидается значительное похолодание.

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