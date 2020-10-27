В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
В понедельник, 26 октября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат с 08:00 до 20:00 по таким адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
улица 230-й Стрелковой Дивизии, 49-87, 50-84;
улица Петрозаводская, 520, 560;
улица Ингульская, 318;
улица В. Дубовика, 4-8, 16, 7-43, 10;
улица Житомирская, 274А, 276, 278, 284;
улица Черниговская, 413-431, 350-408, 379а-387а/б, 441;
улица Петрозаводская, 452-500, 517-523;
улица Казахстанская, 1-7, 2-24;
улица Заярская, 1-47;
переулок Казахстанский, 5-23, 2-36;
улица Минусинская, 85, 87;
переулок Минусинский, 14, 16, 30, 32;
улица Минусинская, 15-83, 22-80, 52а;
переулок Минусинский, 34, 38, 54, 56;
улица Минусинская, 89-141б, 82-174;
переулок Окопный, 25;
улица Майская, 1-9;
улица Одесская, 105-155, 6-104
улица Вологодская, 2-12, 5-7;
улица Смольская, 1-137, 4-6;
улица Холодильная, 4-8;
улица Дальневосточная, 129-143
улица Гребинки, 1-35, 8-42;
улица Волоколамская, 3-31, 2-24;
улица Андрусенко, 2-34, 1-27;
улица Крылова, 4-12, 1-17;
улица Раздельная, 1-35, 2-26;
улица Тургенева, 1-35, 2-30;
улица Гребинки, 1-35, 8-42;
улица Кольцевая, 1-27, 2-30;
улица Таганрогская, 105-217, 126-226;
переулок Таганрогский, 8-12, 13-17;
улица Терновая, 5, 4а;
улица Штормовая, 115-213, 120-222;
переулок Штормовой, 5, 17-23, 4, 10-32;
улица Чайковского, 103;
улица Айвазовского, 1-23, 2-12;
улица Волочаевская, 1-7;
улица Голубовского, 1-9, 2-10;
улица Яна Гуса, 9-97, 6-82;
улица Заводская, 1-7, 2-12;
улица Портовая, 2-4, 18-28, 34-40;
переулок Портовый, 1, 2-4;
улица Обходная, 2-4, 5;
переулок Обходной, 1-7, 4-6;
улица Халтурина, 1-27, 2-28;
улица Васнецова, 1-11, 2-10;
улица Искры, 1-5, 2-10;
улица НИколая Кузьменко, 1-5;
улица Минакова, 3-7, 4-8;
улица Новороссийская, 1-9, 2-74;
улица Пожарная, 1-33, 2-38
улица Осетинская, 3;
улица Промежуточная, 2-8;
улица Сызранская, 1-19, 4-20;
улица Тагильская, 3-41, 4-40;
улица Тобольская, 1-19, 2-16;
улица Узловая, 3-19, 8-18;
улица Халтурина, 7-27,4-28;
улица Чапаева, 1-13,4-10;
улица Афанасьева-Чужбинского, 2-8, 1-23;
переулок Арктический, 33-49;
улица Гуртовая, 4-16, 1-3, 20-38, 42-54;
улица Стародубцевая, 41-53, 48-66;
улица Белградская, 43-77, 42-44-64, 79-127а, 66-104;
улица Широкая, 80-112, 73-173, 44-76, 75-173;
переулок Широкий, 1-21, 2-18-20;
переулок Снайперский, 8-24, 2а;
улица Шефская, 51-57, 50-62, 49;
улица Опанаса Ковпака, 1-15;
переулок Универсальный, 6.
Новокодакский район:
улица Рубежная, 1, 1a, 1б, 2-34;
улица Ю. Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147 ,112, 114, 122-140, 144-204/1, 151-169;
переулок Малахитовый, 1-15, 2-14;
улица Гвоздичная, 20-46, 29-57;
улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63;
улица Можайского, 25-69, 40-84;
переулок Больничный Диевка, 33;
переулок Малахитовый, 26, 32а;
улица Черногорская, 100-108, 35-75, 36-92, 79, 81, 96;
переулок Танковый, 1-23, 2-12;
переулок Солнечный, 1-23, 2-16, 31, 35;
улица Якорная, 1-23, 2-18;
улица Фортечная, 1-25, 4-24, 24а-28;
проспект Свободы, 76;
улица Марии Гринченко, 31-35, 2-4, 8-12, 16-24;
переулок Белозерский, 1-27, 2-30;
переулок Мраморный, 1-25, 2-20, 34;
проспект Свободы, 64, 60;
переулок Лемешева, 1-7, 4-6;
улица Щепкина, 3-15, 6;
проспект Сергея Нигояна, 4, 10, 14, 16, 40-4, 18, 20, 22-26;
переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;
улица Лысенко, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;
улица Цветущая, 1-25, 2-42;
улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;
улица Солнечная, 1-7, 2-22;
улица Иллюшина, 1-7а, 2-8, 9-53, 10-44;
улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;
улица Порохова, 30-66, 37-83;
улица Жигулевская, 1-37, 2-36, 38, 38а;
улица Мытищенская, 1-39, 2-34;
улица Писемского, 21/1;
улица Порохова, 1-35, 2-28;
улица Юпитерная, 1-19, 2-16;
улица Весенняя, 1,4-12;
переулок Неманский, 1-13, 2-24;
переулок Тюменский, 1-31, 2-38;
улица Коллективная, 1,2-12;
улица Весенняя, 1-109, 4-98;
переулок Зенитный, 1-15, 2-12;
улица Ю. Кондратюка, 209-231, 204/2-22, 252, 256а;
улица Приовражная, 1, 2-6;
улица Можайского, 1-21, 2-26, 34, 36;
переулок Курсовой 1-й, 1-21, 21а, 4-20/2;
улица Коллективная, 3-35, 14-42;
улица Ватутина, 49-53а, 58/2, 60, 62, 64;
улица Ю. Кондратюка, 228а, 235-241, 230а-244;
улица Киевская, 1а, 1-ц;
улица Западная, 1;
улица Давыдова, 71;
проспект Металлургов, 2-10
улица Западная, 2-18, 1-7, 32, 29, 98;
улица Фланговая, 3;
улица Караваева, 54-58;
улица Кутузова, 2-6, 2а;
проспект Ивана Мазепы, 39-43;
улица Караваева, 56;
улица Воздухофлотская, 3;
улица Василия Сидоренко, 1, 3, 5;
улица Красноармейская Таромское, 2-14, 3-17, 16-64, 19-55;
улица Народная Таромское, 2-34;
переулок Ивана Сохача, 16,21-31;
улица Славная, 1-49, 2-46;
улица Грузинская, 1-25, 2-36;
улица А. Барвинок, 1-27, 66-98;
переулок Грузинский, 1-3, 2-4;
улица Корсунская, 1-5, 2-18;
улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
улица Погорелая, 66-72,3-59, 10-62;
улица Старобазарная, 71-79, 26-40;
площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;
улица Фортечная, 98-100, 101-111,102-106;
улица Речная, 1-29, 4-24;
улица Алеутская, 12/1;
улица Тарана, 6-28, 9-41;
улица Андрейченко;
переулок Андрейченко, 18-52, 35-65;
улица Сахалинская, 1а-33, 2, 4-26;
переулок Крутой, 1-15, 2-26;
улица Покровская, 1-33, 2-16;
улица Дорогобузкая, 13-21,12-14;
улица Криштофа Косинского, 23-51, 32-60;
переулок Двинский, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;
переулок Герцена, 15/2;
улица Герцена, 21а-61, 24а-48;
улица Вагнера, 44-48, 59-63;
улица Дорогобузкая, 17б, 17в;
улица Николая Садовского, 1-47, 47a, 4-26;
улица Геологическая, 34-64;
переулок Покровский, 1, 1а-9а, 2-16;
улица Лавандовая, 58;
улица Двинская, 1, 3, 3а, 5;
улица Вагнера, 1-21, 2-14;
переулок Вагнера, 2-22;
переулок Герцена, 2, 4-24, 5-25;
улица Герцена, 1-19, 2-24;
улица Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;
улица Геологическая, 2а;
улица Десняка, 1;
улица Криштофа Косинского, 1, 2-4;
улица Модеста, 2;
улица Лавандовая, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65, 60-70, 67-115;
улица Звездная;
улица М. Хвылевого, 48-78, 55-85,39-55, 40-48
улица Гвардейская, 11-33, 24-50, 117
улица 8 Марта, 1а,1-57, 2-64
улица Олимпийская, 1-15
переулок 8 Марта, 1-27, 2-22а
улица Рожкова, 25-49, 32-70,51-115, 72-120
улица Г. Ткаченко, 30-44а
улица Ефрейтора Пирогова, 7, 15, 19, 23, 64, 66;
улица Каменогорская, 1-15, 2-16;
улица Криштофа Косинского, 3-21, 6-30;
улица Геологическая, 2-30;
улица Глебова, 1-83, 2-52;
улица Десняка, 1а-43, 2а-26, 32-56;
улица Заслонова, 1-9, 22-26;
улица Полесская, 22-24, 21-23;
переулок Белорусский, 7-23, 12-26;
улица Приовражная, 17-59, 14-48;
улица Звездная, 39-65, 44-66;
улица Мукачевская, 128-154, 101-119;
переулок Белорусский, 1-7, 2,8,10;
улица Товарищеская, 3-23, 6-28;
переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;
переулок Варязкий, 1-13, 4-20;
улица Курильская, 2-36, 1-33;
улица И. Вышенского, 1-21, 2-18;
улица Дружбы, 1-7, 2-20;
улица Товарищеская, 25, 30-32;
улица Звездная, 1-37, 2-42;
улица Мукачевская, 89-99, 78-130;
улица Приовражная, 1-15;
переулок Варязкий, 2, 2а.
Чечеловский район:
улица Потечная, 2-80, 3-59;
улица Новошкольная, 177-195, 217, 104-134;
улица Полынная, 8-10а,б, 36-38, 44, 37-39;
улица Сосновая, 1-11, 22-46;
улица Новошкольная, 100-102, 153-175;
переулок Малый, 1-7, 15-27, 31-41, 54-70а, 72, 2-16, 9, 167a, 169б, 169г;
улица Юности, 135а-179б, 94-150, 105-131, 137-161;
улица Глубокая, 1-47, 2-24;
улица Павелецкая, 90-72, 169-129;
улица Ново-Павелецкая, 54-84, 51-21;
улица Новошкольная, 35-65, 26-46; 61;
улица Стадионная, 38б-72;
улица Новошкольная, 75-105, 48-58а, 45а;
улица Высокогорная, 45-109, 44-116;
улица Романа Шухевича, 22, 24;
улица Щепкина, 8, 10-12, 17;
проспект Сергея Нигояна, 7.
Самарский район:
улица Зоопарковая, 46;
улица Бестужева, 41-71, 46-60;
улица Анри Барбюса, 54-76, 51-67;
улица Антарктическая, 2-56, 1-43;
улица Косогорная, 7, 13, 15;
улица Князя Константина Острожского, 42-68, 43-61;
улица Целиноградская, 1-31, 2-14;
улица Романовского, 78, 84;
улица Заозерная, 1-105, 2-96
улица Новаторская, 1-119, 2-128, 1-127, 2-104;
улица Элеваторная, 1-71, 2-86;
улица Кадровая, 1-113, 2-112;
улица Фонвизина, 1, 5, 2;
улица Аграрная, 1а,5-33, 51, 2-34, 52;
улица Столярная, 1, 36, 8;
улица О. Кобылянской;
улица Андрощука;
улица Таймырская, 1, 2;
улица Таращанская, 3, 2;
улица Пензенская, 1;
улица М. Гречко, 41-119, 76-106;
улица Полевая, 21-79, 64-118а;
улица Чаплинская, 387-265, 218-290.
Центральный район:
улица Симона Петлюры, 10-62, 9-63;
улица Дарвина, 14-40, 21-57;
проспект Д. Яворницкого, 94, 94а, 96, 96а, 98а;
улица Князя Я. Мудрого, 59, 61;
улица Вокзальная, 2;
улица В. Чапленко, 22, 24, 29, 25, 27, 16-20;
проспект П. Орлика, 21, 21а, 19, 19а;
проспект Б. Хмельницкого, 4г, 4в.
Соборный район:
улица Высоковольтная, 22, 24, 28, 30, 32;
улица Запорожское шоссе, 9;
улица Героев Крут, 7, 9;
улица Гусенко, 40-50, 23, 25, 19б;
улица О. Гончара, 36-44, 25;
улица В. Жуковского, 39а, 39б, 41, 41а;
улица Чернишевского, 25;
улица Писаржевского, 11;
проспект Дмитрия Яворницкого, 10.
Шевченковский район:
улица Краснопольская, 6, 6а, 8, 8а, 11;
улица М. Грушевского, 10,11, 11а, 12, 13;
улица Троицкая, 17, 19;
улица С. Храброго, 12, 14;
улица Сечевых Стрельцов, 16, 20.
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