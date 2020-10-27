В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В понедельник, 26 октября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат с 08:00 до 20:00 по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

улица 230-й Стрелковой Дивизии, 49-87, 50-84;

улица Петрозаводская, 520, 560;

улица Ингульская, 318;

улица В. Дубовика, 4-8, 16, 7-43, 10;

улица Житомирская, 274А, 276, 278, 284;

улица Черниговская, 413-431, 350-408, 379а-387а/б, 441;

улица Петрозаводская, 452-500, 517-523;

улица Казахстанская, 1-7, 2-24;

улица Заярская, 1-47;

переулок Казахстанский, 5-23, 2-36;

улица Минусинская, 85, 87;

переулок Минусинский, 14, 16, 30, 32;

улица Минусинская, 15-83, 22-80, 52а;

переулок Минусинский, 34, 38, 54, 56;

улица Минусинская, 89-141б, 82-174;

переулок Окопный, 25;

улица Майская, 1-9;

улица Одесская, 105-155, 6-104

улица Вологодская, 2-12, 5-7;

улица Смольская, 1-137, 4-6;

улица Холодильная, 4-8;

улица Дальневосточная, 129-143

улица Гребинки, 1-35, 8-42;

улица Волоколамская, 3-31, 2-24;

улица Андрусенко, 2-34, 1-27;

улица Крылова, 4-12, 1-17;

улица Раздельная, 1-35, 2-26;

улица Тургенева, 1-35, 2-30;

улица Гребинки, 1-35, 8-42;

улица Кольцевая, 1-27, 2-30;

улица Таганрогская, 105-217, 126-226;

переулок Таганрогский, 8-12, 13-17;

улица Терновая, 5, 4а;

улица Штормовая, 115-213, 120-222;

переулок Штормовой, 5, 17-23, 4, 10-32;

улица Чайковского, 103;

улица Айвазовского, 1-23, 2-12;

улица Волочаевская, 1-7;

улица Голубовского, 1-9, 2-10;

улица Яна Гуса, 9-97, 6-82;

улица Заводская, 1-7, 2-12;

улица Портовая, 2-4, 18-28, 34-40;

переулок Портовый, 1, 2-4;

улица Обходная, 2-4, 5;

переулок Обходной, 1-7, 4-6;

улица Халтурина, 1-27, 2-28;

улица Васнецова, 1-11, 2-10;

улица Искры, 1-5, 2-10;

улица НИколая Кузьменко, 1-5;

улица Минакова, 3-7, 4-8;

улица Новороссийская, 1-9, 2-74;

улица Пожарная, 1-33, 2-38

улица Осетинская, 3;

улица Промежуточная, 2-8;

улица Сызранская, 1-19, 4-20;

улица Тагильская, 3-41, 4-40;

улица Тобольская, 1-19, 2-16;

улица Узловая, 3-19, 8-18;

улица Халтурина, 7-27,4-28;

улица Чапаева, 1-13,4-10;

улица Афанасьева-Чужбинского, 2-8, 1-23;

переулок Арктический, 33-49;

улица Гуртовая, 4-16, 1-3, 20-38, 42-54;

улица Стародубцевая, 41-53, 48-66;

улица Белградская, 43-77, 42-44-64, 79-127а, 66-104;

улица Широкая, 80-112, 73-173, 44-76, 75-173;

переулок Широкий, 1-21, 2-18-20;

переулок Снайперский, 8-24, 2а;

улица Шефская, 51-57, 50-62, 49;

улица Опанаса Ковпака, 1-15;

переулок Универсальный, 6.

Новокодакский район:

улица Рубежная, 1, 1a, 1б, 2-34;

улица Ю. Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147 ,112, 114, 122-140, 144-204/1, 151-169;

переулок Малахитовый, 1-15, 2-14;

улица Гвоздичная, 20-46, 29-57;

улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63;

улица Можайского, 25-69, 40-84;

переулок Больничный Диевка, 33;

переулок Малахитовый, 26, 32а;

улица Черногорская, 100-108, 35-75, 36-92, 79, 81, 96;

переулок Танковый, 1-23, 2-12;

переулок Солнечный, 1-23, 2-16, 31, 35;

улица Якорная, 1-23, 2-18;

улица Фортечная, 1-25, 4-24, 24а-28;

проспект Свободы, 76;

улица Марии Гринченко, 31-35, 2-4, 8-12, 16-24;

переулок Белозерский, 1-27, 2-30;

переулок Мраморный, 1-25, 2-20, 34;

проспект Свободы, 64, 60;

переулок Лемешева, 1-7, 4-6;

улица Щепкина, 3-15, 6;

проспект Сергея Нигояна, 4, 10, 14, 16, 40-4, 18, 20, 22-26;

переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

улица Лысенко, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;

улица Цветущая, 1-25, 2-42;

улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;

улица Солнечная, 1-7, 2-22;

улица Иллюшина, 1-7а, 2-8, 9-53, 10-44;

улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;

улица Порохова, 30-66, 37-83;

улица Жигулевская, 1-37, 2-36, 38, 38а;

улица Мытищенская, 1-39, 2-34;

улица Писемского, 21/1;

улица Порохова, 1-35, 2-28;

улица Юпитерная, 1-19, 2-16;

улица Весенняя, 1,4-12;

переулок Неманский, 1-13, 2-24;

переулок Тюменский, 1-31, 2-38;

улица Коллективная, 1,2-12;

улица Весенняя, 1-109, 4-98;

переулок Зенитный, 1-15, 2-12;

улица Ю. Кондратюка, 209-231, 204/2-22, 252, 256а;

улица Приовражная, 1, 2-6;

улица Можайского, 1-21, 2-26, 34, 36;

переулок Курсовой 1-й, 1-21, 21а, 4-20/2;

улица Коллективная, 3-35, 14-42;

улица Ватутина, 49-53а, 58/2, 60, 62, 64;

улица Ю. Кондратюка, 228а, 235-241, 230а-244;

улица Киевская, 1а, 1-ц;

улица Западная, 1;

улица Давыдова, 71;

проспект Металлургов, 2-10

улица Западная, 2-18, 1-7, 32, 29, 98;

улица Фланговая, 3;

улица Караваева, 54-58;

улица Кутузова, 2-6, 2а;

проспект Ивана Мазепы, 39-43;

улица Караваева, 56;

улица Воздухофлотская, 3;

улица Василия Сидоренко, 1, 3, 5;

улица Красноармейская Таромское, 2-14, 3-17, 16-64, 19-55;

улица Народная Таромское, 2-34;

переулок Ивана Сохача, 16,21-31;

улица Славная, 1-49, 2-46;

улица Грузинская, 1-25, 2-36;

улица А. Барвинок, 1-27, 66-98;

переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

улица Корсунская, 1-5, 2-18;

улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

улица Погорелая, 66-72,3-59, 10-62;

улица Старобазарная, 71-79, 26-40;

площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;

улица Фортечная, 98-100, 101-111,102-106;

улица Речная, 1-29, 4-24;

улица Алеутская, 12/1;

улица Тарана, 6-28, 9-41;

улица Андрейченко;

переулок Андрейченко, 18-52, 35-65;

улица Сахалинская, 1а-33, 2, 4-26;

переулок Крутой, 1-15, 2-26;

улица Покровская, 1-33, 2-16;

улица Дорогобузкая, 13-21,12-14;

улица Криштофа Косинского, 23-51, 32-60;

переулок Двинский, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;

переулок Герцена, 15/2;

улица Герцена, 21а-61, 24а-48;

улица Вагнера, 44-48, 59-63;

улица Дорогобузкая, 17б, 17в;

улица Николая Садовского, 1-47, 47a, 4-26;

улица Геологическая, 34-64;

переулок Покровский, 1, 1а-9а, 2-16;

улица Лавандовая, 58;

улица Двинская, 1, 3, 3а, 5;

улица Вагнера, 1-21, 2-14;

переулок Вагнера, 2-22;

переулок Герцена, 2, 4-24, 5-25;

улица Герцена, 1-19, 2-24;

улица Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;

улица Геологическая, 2а;

улица Десняка, 1;

улица Криштофа Косинского, 1, 2-4;

улица Модеста, 2;

улица Лавандовая, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65, 60-70, 67-115;

улица Звездная;

улица М. Хвылевого, 48-78, 55-85,39-55, 40-48

улица Гвардейская, 11-33, 24-50, 117

улица 8 Марта, 1а,1-57, 2-64

улица Олимпийская, 1-15

переулок 8 Марта, 1-27, 2-22а

улица Рожкова, 25-49, 32-70,51-115, 72-120

улица Г. Ткаченко, 30-44а

улица Ефрейтора Пирогова, 7, 15, 19, 23, 64, 66;

улица Каменогорская, 1-15, 2-16;

улица Криштофа Косинского, 3-21, 6-30;

улица Геологическая, 2-30;

улица Глебова, 1-83, 2-52;

улица Десняка, 1а-43, 2а-26, 32-56;

улица Заслонова, 1-9, 22-26;

улица Полесская, 22-24, 21-23;

переулок Белорусский, 7-23, 12-26;

улица Приовражная, 17-59, 14-48;

улица Звездная, 39-65, 44-66;

улица Мукачевская, 128-154, 101-119;

переулок Белорусский, 1-7, 2,8,10;

улица Товарищеская, 3-23, 6-28;

переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;

переулок Варязкий, 1-13, 4-20;

улица Курильская, 2-36, 1-33;

улица И. Вышенского, 1-21, 2-18;

улица Дружбы, 1-7, 2-20;

улица Товарищеская, 25, 30-32;

улица Звездная, 1-37, 2-42;

улица Мукачевская, 89-99, 78-130;

улица Приовражная, 1-15;

переулок Варязкий, 2, 2а.

Чечеловский район:

улица Потечная, 2-80, 3-59;

улица Новошкольная, 177-195, 217, 104-134;

улица Полынная, 8-10а,б, 36-38, 44, 37-39;

улица Сосновая, 1-11, 22-46;

улица Новошкольная, 100-102, 153-175;

переулок Малый, 1-7, 15-27, 31-41, 54-70а, 72, 2-16, 9, 167a, 169б, 169г;

улица Юности, 135а-179б, 94-150, 105-131, 137-161;

улица Глубокая, 1-47, 2-24;

улица Павелецкая, 90-72, 169-129;

улица Ново-Павелецкая, 54-84, 51-21;

улица Новошкольная, 35-65, 26-46; 61;

улица Стадионная, 38б-72;

улица Новошкольная, 75-105, 48-58а, 45а;

улица Высокогорная, 45-109, 44-116;

улица Романа Шухевича, 22, 24;

улица Щепкина, 8, 10-12, 17;

проспект Сергея Нигояна, 7.

Самарский район:

улица Зоопарковая, 46;

улица Бестужева, 41-71, 46-60;

улица Анри Барбюса, 54-76, 51-67;

улица Антарктическая, 2-56, 1-43;

улица Косогорная, 7, 13, 15;

улица Князя Константина Острожского, 42-68, 43-61;

улица Целиноградская, 1-31, 2-14;

улица Романовского, 78, 84;

улица Заозерная, 1-105, 2-96

улица Новаторская, 1-119, 2-128, 1-127, 2-104;

улица Элеваторная, 1-71, 2-86;

улица Кадровая, 1-113, 2-112;

улица Фонвизина, 1, 5, 2;

улица Аграрная, 1а,5-33, 51, 2-34, 52;

улица Столярная, 1, 36, 8;

улица О. Кобылянской;

улица Андрощука;

улица Таймырская, 1, 2;

улица Таращанская, 3, 2;

улица Пензенская, 1;

улица М. Гречко, 41-119, 76-106;

улица Полевая, 21-79, 64-118а;

улица Чаплинская, 387-265, 218-290.

Центральный район:

улица Симона Петлюры, 10-62, 9-63;

улица Дарвина, 14-40, 21-57;

проспект Д. Яворницкого, 94, 94а, 96, 96а, 98а;

улица Князя Я. Мудрого, 59, 61;

улица Вокзальная, 2;

улица В. Чапленко, 22, 24, 29, 25, 27, 16-20;

проспект П. Орлика, 21, 21а, 19, 19а;

проспект Б. Хмельницкого, 4г, 4в.

Соборный район:

улица Высоковольтная, 22, 24, 28, 30, 32;

улица Запорожское шоссе, 9;

улица Героев Крут, 7, 9;

улица Гусенко, 40-50, 23, 25, 19б;

улица О. Гончара, 36-44, 25;

улица В. Жуковского, 39а, 39б, 41, 41а;

улица Чернишевского, 25;

улица Писаржевского, 11;

проспект Дмитрия Яворницкого, 10.

Шевченковский район:

улица Краснопольская, 6, 6а, 8, 8а, 11;

улица М. Грушевского, 10,11, 11а, 12, 13;

улица Троицкая, 17, 19;

улица С. Храброго, 12, 14;

улица Сечевых Стрельцов, 16, 20.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Каменском от коронавируса умерла фельдшер скорой. Она отдала всю жизнь работе в медицине.