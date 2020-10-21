В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
В четверг, 22 октября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Новокодакский район:
переулок Танковый, 1-23, 2-12;
переулок Солнечный, 1-23, 2-16,31,35;
улица Якорная, 1-23, 2-18;
проспект Свободы, 76;
улица Марии Гринченко, 31-35, 2-4,8-12,16-24;
переулок Белозеровский, 1-27, 2-30;
переулок Мраморный, 1-25, 2-20,34;
проспект Свободы, 64,60;
переулок Лемешева, 1-7, 4-6;
улица Конструктивная, 8а;
улица Миргородская, 10,11/1;
улица Пехотинцев, 1-25, 2-18;
улица Сировца, 21-35, 22-38а;
улица Ташкентская, 7-29, 10-28;
улица Тенистая, 7;
улица Чеботарева, 28а,32;
улица Докучаева, 38;
улица Клубничная, 2-28, 3-9, 11-37;
улица Демократическая, 27-37,39, 34-42;
улица Сумская, 28-84, 31-91;
тупик Шишкина, 1-17, 2-8;
улица Шишкина, 1-51, 4-48;
улица Беринга, 1-55, 2-54;
улица Сеченова, 1-7, 2-32;
улица Тупиковая, 18-38;
улица Краснодонская, 38-60,15- 57-71;
улица Ковельская, 40-118, 41-53, 59-109;
улица Беринга, 33, 35,37-79, 52-128, 115-119, 44-50;
проспект Металлургов, 45-65;
улица Железнодорожная Город, 17,19;
улица Щепкина, 3-15, 6;
проспект Сергея Нигояна, 18,20, 22-26;
переулок Железнодорожный Город, 9-15, 12-14;
переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
проспект Сергея Нигояна, 4,10,14,16, 40-42;
улица Тесная, 1-27, 2-30,27,29,30-34;
улица Ю. Кондратюка, 209-231, 204/2-228;
улица Весенняя, 1,4-12;
переулок Неманский, 1-13; 2-24;
переулок Тюменский, 1-31, 2-38;
улица Коллективная, 1,2-12;
улица Весенняя, 1-109, 4-98;
переулок Зенитный, 1-15, 2-12;
улица Ю. Кондратюка, 252,256а;
улица Можайского, 1-21, 2-26,34,36;
переулок Курсовой 1-й 1-21,21а, 4-20/2;
улица Коллективная, 3-35, 14-42;
улица Ватутина, 49-53а, 58/2,60,62,64;
улица Ю. Кондратюка, 228а, 235-241,230А-244;
улица Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в;
улица Цветущая, 1-25, 2-42;
улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;
улица Солнечная, 1-7, 2-22;
улица Иллюшина, 1-7а, 2-8;
улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;
улица Порохова, 30-66, 37-83;
улица Жигулевская, 38,38а;
улица Иллюшина, 9-53, 10-44;
улица Митищенская, 1-39, 2-34;
улица Жигулевская, 1-37, 2-36;
улица Писемского, 21/1;
улица Порохова, 1-35, 2-28;
улица Юпитерная, 1-19, 2-16;
улица Данила Галицкого, 14-А;
улица Фосфорная, 5-а;
улица Данила Галицкого, 1, 13, 15, 19;
улица Грузинская, 1-25, 2-36;
улица Г. Барвинок, 1-27, 66-98;
переулок Грузинский, 1-3, 2-4;
улица Корсунская, 1-5, 2-18;
улица Семена Бардадима, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;
улица Погорелая, 66-72,3-59, 10-62;
улица Старобазарная, 71-79, 26-40;
площадь Сентябрьская, 1,5,7, 4-12;
улица Речная, 1-29, 4-24;
улица Алеутская, 12/1;
улица Тарана, 6-28, 9-41;
улица Красноармейская Таромское, 16-64, 19-55;
улица Народная Таромское, 2-34;
улица Красноармейская Таромское, 2-14, 3-17;
переулок Ивана Сохача, 16,21-31;
улица Славная, 1-49, 2-46;
улица Андрийченко, 91-113, 70-124;
переулок Андрийченко, 18-52, 35-65;
улица Сахалинская, 1а-33, 2,4-26;
переулок Крутой, 1-15, 2-26;
улица Покровская, 1-33,2-16;
улица Дорогобужская, 13-21,12-14;
улица Криштофа Косинского, 23-51, 32-60;
переулок Двинский, 1-17,4-8,2-20,3-13;
улица Андрийченко, 68а,68б,68г,68д,80-84,90а,94а,99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а,124″б",126,70д,70г,70а,78/1,78,72,74,76а,76б,76а,76,70Е, 89,89а,66/1,66/2;
переулок Герцена, 15/2;
улица Герцена, 21а-61, 24а-48;
улица Вагнера, 44-48, 59-63;
улица Дорогобужская, 17″б",17″в";
улица Николая Садовского, 1-47,47a,4-26;
улица Геологическая, 34-64;
переулок Покровский, 1,1а-9а,2-16;
улица Лавандовая, 58;
переулок Андрийченко, 1-15,2-14;
улица Двинская, 1,3,3а,5;
улица Вагнера, 1-21, 2-14;
переулок Вагнера, 2-22;
переулок Герцена, 2,4-24, 5-25;
улица Герцена, 1-19, 2-24;
улица Десантная, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72;
улица Геологическая, 2а;
улица Десняка, 1;
улица Криштофа Косинского, 1, 2-4;
улица Модеста 2;
улица Лавандовая, 36,42/2,42а,42б,42г,44/1,44а,46/1,51, 51а, 53/2-65,60-70, 67-115;
улица Рубежная, 1,1a,1″б", 2-34;
улица Ю. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140;
переулок Малахитовый, 1-15, 2-14;
улица Гвоздичная, 20-46, 29-57;
улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63;
улица Ю. Кондратюка, 144-204/1, 151-169;
улица Можайского, 25-69, 40-84;
переулок Больничный Диевка, 33;
переулок Малахитовый, 26,32а;
улица Черногорская, 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96;
улица Звездная;
улица 8 Марта, 1а,1-57, 2-64;
улица Олимпийская, 1-15;
переулок 8 Марта, 1-27, 2-22а;
улица Рыжкова, 25-49, 32-70,51-115, 72-120;
улица Г. Ткаченко, 30-44а;
улица Ефрейтора Пирогова, 7,15,19,23,64,66;
улица Каменогорская, 1-15, 2-16;
улица Криштофа Косинского, 3-21, 6-30;
улица Геологическая, 2-30;
улица Глебова, 1-83, 2-52;
улица Десняка, 1а-43, 2а-26, 32-56;
улица Заслонова, 1-9, 22-26;
улица Полесская, 22-24, 21-23;
переулок Белорусский, 7-23, 12-26;
улица Звездная, 39-65, 44-66; в
улица Мукачевская, 128-154, 101-119;
переулок Белорусский, 1-7, 2,8,10;
улица Товарищеская, 3-23, 6-28;
переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;
переулок Варяжский, 1-13, 4-20;
улица Курильская, 2-36, 1-33;
улица И. Вишенского, 1-21, 2-18;
улица Дружбы, 1-7, 2-20;
улица Товарищеская, 25, 30-32;
улица Звездная, 1-37, 2-42;
улица Мукачевская, 89-99, 78-130;
улица Приовражная, 1-15 оп.47843;
переулок Варяжский, 2, 2а.
Чечеловский район:
улица Потечная, 2-80,3-59;
улица Новошкольная, 177-195,217, 104-134;
улица Полинная, 8-10а,б.,36-38,44; 37-39;
улица Сосновая, 1-11,22-46;
улица Новошкольная, 100-102, 153-175;
переулок Малый, 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a,169″б",169г;
улица Юности, 135а-179″б" № с буквами,94-150, 105-131, 137-161;
улица Глубокая, 1-47, 2-24;
улица Павелецкая, 90-72, 169-129;
улица Новопавелецкая, 54-84, 51-21;
улица Новошкольная, 35-65, 26-46; 61;
улица Стадионная, 38б-72;
улица Новошкольная, 75-105, 48-58а; 45А;
улица Высокогорная, 45-109, 44-116;
улица Романа Шухевича, 22,24;
улица Щепкина, 8,10-12, 17;
проспект Сергея Нигояна, 7;
улица Надежды Алексеенко, 80-125;
улица Флотская, 46-72;
улица Ю. Савченко, 90-94.
Центральный район:
проспект Александра Поля, 129.
Соборный район:
ж/м Сокол-2 бульвар Славы, 45 (п.1,2,3), 47 (п.1,2,3,4,5); 34; 37;
улица Космодромная, 5; 6 (п.1,2), 8 (п.1,2);
улица Евпаторийская, 104 (п.1,2), 106 (п.1,2);
улица Казакова, 7;
улица Славянская;
улица Гайсинская;
переулок Днепровский, 7-9; 2-8;
улица Мандрыковская, 316-330;
улица Огородняя, 51-93;
улица Аэродромная;
улица Тоннельная;
переулок Пермский;
тупик Лесогорский;
улица Муромская;
тупик Гаражный;
улица Гаражная;
улица Высоковольтная.
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Широкая, 80-112, 73-173,44-76,75-173;
переулок Широкий, 1-21,2-18-20;
переулок Снайперский, 8-24,2а;
улица Шефская, 51-57,50-62,49;
улица Опанаса Ковпака, 1-15;
улица Малиновского, 6, 8, 10, 12, 14, 14а;
улица 230 Ст. дивизии, 49-87,50-84;
улица Петрозаводская, 520,560;
улица Ингульская, 318;
улица В. Дубовика, 4-8,16,7-43, 10;
улица Житомирская, 274А;276;278;284;
улица Черниговская, 413-431,350-408,379а-387а,Б,441;
улица Петрозаводская, 452-500,517-523;
улица Майская, 1-9;
улица Одесская, 105-155,6-104;
улица Вологодская, 2-12,5-7;
улица Смольская, 1-137,4-6;
улица Холодильная, 4-8;
улица Дальневосточная, 129-143;
улица Гребинки, 1-35,8-42;
улица Волокамская, 3-31,2-24;
улица Андрюсенко, 2-34,1-27;
улица Крылова, 4-12,1-17;
улица Раздельная, 1-35,2-26;
улица Тургенева, 1-35,2-30;
улица Гребинки, 1-35,8-42;
улица Кольцевая, 1-27,2-30;
улица Таганрогская, 105-217,126-226;
улица Янтарная, 1-37, 8-18;
улица Солончакова, 1-99, 6-88;
улица Гагринская, 1-71, 2-82;
улица Гринченко, 1-119, 4-54;
улица Трипильская, 1-15, 2-4;
переулок Солончаковый, 1-15, 4-18;
переулок Семипалатинский, 1;
улица Циалковского, 2-26, 1-19;
переулок Янтарный, 5-35, 4-28;
переулок Универсальный;
переулок Таганрогский, 8-12,13-17;
улица Терновая, 5,4а;
улица Штормовая, 115-213,120-222;
переулок Штормовой, 5,17-23,4,10-32;
улица Чайковского, 103;
улица Айвазовская, 1-23,2-12;
улица Волочаевская, 1-7;
улица Голубовская, 1-9,2-10;
улица Яна Гуса, 9-97,6-82;
улица Заводская, 1-7,2-12;
улица Портовая, 2-4,18-28; 34-40;
переулок Портовой, 1,2-4;
улица Обходная, 2-4,5;
переулок Обходной, 1-7,4-6;
улица Халтурина, 1-27,2-28;
улица Васнецова, 1-11,2-10;
улица Искры, 1-5,2-10;
улица Лепсе, 1-5;
улица Минакова, 3-7,4-8;
улица Новороссийская, 1-9,2-74;
улица Пожарная, 1-33,2-38;
улица Осетинская, 3;
улица Промежуточная, 2-8;
улица Сизранская, 1-19;4-20;
улица Тагильская, 3-41,4-40;
улица Тобольская, 1-19,2-16;
улица Узловая, 3-19,8-18;
улица Халтурина, 7-27,4-28;
улица Чапаева, 1-13,4-10;
улица Афанасьева Чужбинского, 2-8,1-23;
улица Опанаса Ковпака, 4-32;
улица Таганрогская, 339;
переулок Шатурский, 1-7,2-8;
улица Шефская, 1-13,2-22;
улица Широкая, 221, 47-71,18-36;
улица Таганрогская, 283-361,306-374;
улица Широкая, 45,16;
улица Моторная, 206-296,159-229;
улица Передовая, 779;
улица Епика, 1-25а,2-24;
улица Казахстанская, 1-7,2-24;
переулок Казахстанский, 5-23,2-36;
улица Минусинская, 85,87;
переулок Минусинский, 14,16,30,32;
улица Минусинская, 15-83,22-80,52а;
переулок Минусинский, 34,38,54,56;
улица Минусинская, 89-141Б,82-174;
переулок Окопный, 25.
Самарский район:
улица Малогвардейская, 22-32,41;
улица М. Гречко, 41-119; 76-106;
улица Полевая, 21-79; 64-118а;
улица Чаплинская, 387-265; 218-290.
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