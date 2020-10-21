В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В четверг, 22 октября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Новокодакский район:

переулок Танковый, 1-23, 2-12;

переулок Солнечный, 1-23, 2-16,31,35;

улица Якорная, 1-23, 2-18;

проспект Свободы, 76;

улица Марии Гринченко, 31-35, 2-4,8-12,16-24;

переулок Белозеровский, 1-27, 2-30;

переулок Мраморный, 1-25, 2-20,34;

проспект Свободы, 64,60;

переулок Лемешева, 1-7, 4-6;

улица Конструктивная, 8а;

улица Миргородская, 10,11/1;

улица Пехотинцев, 1-25, 2-18;

улица Сировца, 21-35, 22-38а;

улица Ташкентская, 7-29, 10-28;

улица Тенистая, 7;

улица Чеботарева, 28а,32;

улица Докучаева, 38;

улица Клубничная, 2-28, 3-9, 11-37;

улица Демократическая, 27-37,39, 34-42;

улица Сумская, 28-84, 31-91;

тупик Шишкина, 1-17, 2-8;

улица Шишкина, 1-51, 4-48;

улица Беринга, 1-55, 2-54;

улица Сеченова, 1-7, 2-32;

улица Тупиковая, 18-38;

улица Краснодонская, 38-60,15- 57-71;

улица Ковельская, 40-118, 41-53, 59-109;

улица Беринга, 33, 35,37-79, 52-128, 115-119, 44-50;

проспект Металлургов, 45-65;

улица Железнодорожная Город, 17,19;

улица Щепкина, 3-15, 6;

проспект Сергея Нигояна, 18,20, 22-26;

переулок Железнодорожный Город, 9-15, 12-14;

переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

проспект Сергея Нигояна, 4,10,14,16, 40-42;

улица Тесная, 1-27, 2-30,27,29,30-34;

улица Ю. Кондратюка, 209-231, 204/2-228;

улица Весенняя, 1,4-12;

переулок Неманский, 1-13; 2-24;

переулок Тюменский, 1-31, 2-38;

улица Коллективная, 1,2-12;

улица Весенняя, 1-109, 4-98;

переулок Зенитный, 1-15, 2-12;

улица Ю. Кондратюка, 252,256а;

улица Можайского, 1-21, 2-26,34,36;

переулок Курсовой 1-й 1-21,21а, 4-20/2;

улица Коллективная, 3-35, 14-42;

улица Ватутина, 49-53а, 58/2,60,62,64;

улица Ю. Кондратюка, 228а, 235-241,230А-244;

улица Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в;

улица Цветущая, 1-25, 2-42;

улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;

улица Солнечная, 1-7, 2-22;

улица Иллюшина, 1-7а, 2-8;

улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;

улица Порохова, 30-66, 37-83;

улица Жигулевская, 38,38а;

улица Иллюшина, 9-53, 10-44;

улица Митищенская, 1-39, 2-34;

улица Жигулевская, 1-37, 2-36;

улица Писемского, 21/1;

улица Порохова, 1-35, 2-28;

улица Юпитерная, 1-19, 2-16;

улица Данила Галицкого, 14-А;

улица Фосфорная, 5-а;

улица Данила Галицкого, 1, 13, 15, 19;

улица Грузинская, 1-25, 2-36;

улица Г. Барвинок, 1-27, 66-98;

переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

улица Корсунская, 1-5, 2-18;

улица Семена Бардадима, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

улица Погорелая, 66-72,3-59, 10-62;

улица Старобазарная, 71-79, 26-40;

площадь Сентябрьская, 1,5,7, 4-12;

улица Речная, 1-29, 4-24;

улица Алеутская, 12/1;

улица Тарана, 6-28, 9-41;

улица Красноармейская Таромское, 16-64, 19-55;

улица Народная Таромское, 2-34;

улица Красноармейская Таромское, 2-14, 3-17;

переулок Ивана Сохача, 16,21-31;

улица Славная, 1-49, 2-46;

улица Андрийченко, 91-113, 70-124;

переулок Андрийченко, 18-52, 35-65;

улица Сахалинская, 1а-33, 2,4-26;

переулок Крутой, 1-15, 2-26;

улица Покровская, 1-33,2-16;

улица Дорогобужская, 13-21,12-14;

улица Криштофа Косинского, 23-51, 32-60;

переулок Двинский, 1-17,4-8,2-20,3-13;

улица Андрийченко, 68а,68б,68г,68д,80-84,90а,94а,99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а,124″б",126,70д,70г,70а,78/1,78,72,74,76а,76б,76а,76,70Е, 89,89а,66/1,66/2;

переулок Герцена, 15/2;

улица Герцена, 21а-61, 24а-48;

улица Вагнера, 44-48, 59-63;

улица Дорогобужская, 17″б",17″в";

улица Николая Садовского, 1-47,47a,4-26;

улица Геологическая, 34-64;

переулок Покровский, 1,1а-9а,2-16;

улица Лавандовая, 58;

переулок Андрийченко, 1-15,2-14;

улица Двинская, 1,3,3а,5;

улица Вагнера, 1-21, 2-14;

переулок Вагнера, 2-22;

переулок Герцена, 2,4-24, 5-25;

улица Герцена, 1-19, 2-24;

улица Десантная, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72;

улица Геологическая, 2а;

улица Десняка, 1;

улица Криштофа Косинского, 1, 2-4;

улица Модеста 2;

улица Лавандовая, 36,42/2,42а,42б,42г,44/1,44а,46/1,51, 51а, 53/2-65,60-70, 67-115;

улица Рубежная, 1,1a,1″б", 2-34;

улица Ю. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140;

переулок Малахитовый, 1-15, 2-14;

улица Гвоздичная, 20-46, 29-57;

улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63;

улица Ю. Кондратюка, 144-204/1, 151-169;

улица Можайского, 25-69, 40-84;

переулок Больничный Диевка, 33;

переулок Малахитовый, 26,32а;

улица Черногорская, 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96;

улица Звездная;

улица 8 Марта, 1а,1-57, 2-64;

улица Олимпийская, 1-15;

переулок 8 Марта, 1-27, 2-22а;

улица Рыжкова, 25-49, 32-70,51-115, 72-120;

улица Г. Ткаченко, 30-44а;

улица Ефрейтора Пирогова, 7,15,19,23,64,66;

улица Каменогорская, 1-15, 2-16;

улица Криштофа Косинского, 3-21, 6-30;

улица Геологическая, 2-30;

улица Глебова, 1-83, 2-52;

улица Десняка, 1а-43, 2а-26, 32-56;

улица Заслонова, 1-9, 22-26;

улица Полесская, 22-24, 21-23;

переулок Белорусский, 7-23, 12-26;

улица Звездная, 39-65, 44-66; в

улица Мукачевская, 128-154, 101-119;

переулок Белорусский, 1-7, 2,8,10;

улица Товарищеская, 3-23, 6-28;

переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;

переулок Варяжский, 1-13, 4-20;

улица Курильская, 2-36, 1-33;

улица И. Вишенского, 1-21, 2-18;

улица Дружбы, 1-7, 2-20;

улица Товарищеская, 25, 30-32;

улица Звездная, 1-37, 2-42;

улица Мукачевская, 89-99, 78-130;

улица Приовражная, 1-15 оп.47843;

переулок Варяжский, 2, 2а.

Чечеловский район:

улица Потечная, 2-80,3-59;

улица Новошкольная, 177-195,217, 104-134;

улица Полинная, 8-10а,б.,36-38,44; 37-39;

улица Сосновая, 1-11,22-46;

улица Новошкольная, 100-102, 153-175;

переулок Малый, 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a,169″б",169г;

улица Юности, 135а-179″б" № с буквами,94-150, 105-131, 137-161;

улица Глубокая, 1-47, 2-24;

улица Павелецкая, 90-72, 169-129;

улица Новопавелецкая, 54-84, 51-21;

улица Новошкольная, 35-65, 26-46; 61;

улица Стадионная, 38б-72;

улица Новошкольная, 75-105, 48-58а; 45А;

улица Высокогорная, 45-109, 44-116;

улица Романа Шухевича, 22,24;

улица Щепкина, 8,10-12, 17;

проспект Сергея Нигояна, 7;

улица Надежды Алексеенко, 80-125;

улица Флотская, 46-72;

улица Ю. Савченко, 90-94.

Центральный район:

проспект Александра Поля, 129.

Соборный район:

ж/м Сокол-2 бульвар Славы, 45 (п.1,2,3), 47 (п.1,2,3,4,5); 34; 37;

улица Космодромная, 5; 6 (п.1,2), 8 (п.1,2);

улица Евпаторийская, 104 (п.1,2), 106 (п.1,2);

улица Казакова, 7;

улица Славянская;

улица Гайсинская;

переулок Днепровский, 7-9; 2-8;

улица Мандрыковская, 316-330;

улица Огородняя, 51-93;

улица Аэродромная;

улица Тоннельная;

переулок Пермский;

тупик Лесогорский;

улица Муромская;

тупик Гаражный;

улица Гаражная;

улица Высоковольтная.

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Широкая, 80-112, 73-173,44-76,75-173;

переулок Широкий, 1-21,2-18-20;

переулок Снайперский, 8-24,2а;

улица Шефская, 51-57,50-62,49;

улица Опанаса Ковпака, 1-15;

улица Малиновского, 6, 8, 10, 12, 14, 14а;

улица 230 Ст. дивизии, 49-87,50-84;

улица Петрозаводская, 520,560;

улица Ингульская, 318;

улица В. Дубовика, 4-8,16,7-43, 10;

улица Житомирская, 274А;276;278;284;

улица Черниговская, 413-431,350-408,379а-387а,Б,441;

улица Петрозаводская, 452-500,517-523;

улица Майская, 1-9;

улица Одесская, 105-155,6-104;

улица Вологодская, 2-12,5-7;

улица Смольская, 1-137,4-6;

улица Холодильная, 4-8;

улица Дальневосточная, 129-143;

улица Гребинки, 1-35,8-42;

улица Волокамская, 3-31,2-24;

улица Андрюсенко, 2-34,1-27;

улица Крылова, 4-12,1-17;

улица Раздельная, 1-35,2-26;

улица Тургенева, 1-35,2-30;

улица Гребинки, 1-35,8-42;

улица Кольцевая, 1-27,2-30;

улица Таганрогская, 105-217,126-226;

улица Янтарная, 1-37, 8-18;

улица Солончакова, 1-99, 6-88;

улица Гагринская, 1-71, 2-82;

улица Гринченко, 1-119, 4-54;

улица Трипильская, 1-15, 2-4;

переулок Солончаковый, 1-15, 4-18;

переулок Семипалатинский, 1;

улица Циалковского, 2-26, 1-19;

переулок Янтарный, 5-35, 4-28;

переулок Универсальный;

переулок Таганрогский, 8-12,13-17;

улица Терновая, 5,4а;

улица Штормовая, 115-213,120-222;

переулок Штормовой, 5,17-23,4,10-32;

улица Чайковского, 103;

улица Айвазовская, 1-23,2-12;

улица Волочаевская, 1-7;

улица Голубовская, 1-9,2-10;

улица Яна Гуса, 9-97,6-82;

улица Заводская, 1-7,2-12;

улица Портовая, 2-4,18-28; 34-40;

переулок Портовой, 1,2-4;

улица Обходная, 2-4,5;

переулок Обходной, 1-7,4-6;

улица Халтурина, 1-27,2-28;

улица Васнецова, 1-11,2-10;

улица Искры, 1-5,2-10;

улица Лепсе, 1-5;

улица Минакова, 3-7,4-8;

улица Новороссийская, 1-9,2-74;

улица Пожарная, 1-33,2-38;

улица Осетинская, 3;

улица Промежуточная, 2-8;

улица Сизранская, 1-19;4-20;

улица Тагильская, 3-41,4-40;

улица Тобольская, 1-19,2-16;

улица Узловая, 3-19,8-18;

улица Халтурина, 7-27,4-28;

улица Чапаева, 1-13,4-10;

улица Афанасьева Чужбинского, 2-8,1-23;

улица Опанаса Ковпака, 4-32;

улица Таганрогская, 339;

переулок Шатурский, 1-7,2-8;

улица Шефская, 1-13,2-22;

улица Широкая, 221, 47-71,18-36;

улица Таганрогская, 283-361,306-374;

улица Широкая, 45,16;

улица Моторная, 206-296,159-229;

улица Передовая, 779;

улица Епика, 1-25а,2-24;

улица Казахстанская, 1-7,2-24;

переулок Казахстанский, 5-23,2-36;

улица Минусинская, 85,87;

переулок Минусинский, 14,16,30,32;

улица Минусинская, 15-83,22-80,52а;

переулок Минусинский, 34,38,54,56;

улица Минусинская, 89-141Б,82-174;

переулок Окопный, 25.

Самарский район:

улица Малогвардейская, 22-32,41;

улица М. Гречко, 41-119; 76-106;

улица Полевая, 21-79; 64-118а;

улица Чаплинская, 387-265; 218-290.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге полиция "накрыла" онлайн-порностудию.