В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
Во вторник, 13 октября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Новокодакский район:
улица Рубежная, 1,1a,1″б", 2-34;
улица Ю. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147,112,114,122-140;
переулок Малахитовый, 1-15, 2-14;
улица Гвоздичная, 20-46, 29-57;
улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63;
улица Ю. Кондратюка, 144-204/1, 151-169;
улица Можайского, 25-69, 40-84;
переулок Больничный Диевка, 33;
переулок Малахитовый, 26,32а;
улица Черногорская, 100-108,35-75, 36-92, 79,81,96;
улица Шлюзовая;
улица Мохова, 43;
улица Ветренная, 116;
улица Широкая;
улица Красноармейская Таромское, 16-64, 19-55;
улица Народная Таромское, 2-34;
улица Красноармейская Таромское, 2-14, 3-17;
переулок Ивана Сохача, 16,21-31;
улица Славная, 1-49, 2-46;
улица Андрийченко, 10-12, 41-53;
переулок Возрождения, 33-47, 73, 75,79-97, 111-127, 4-82, 92-114;
улица Лавандовая, 1-53, 2-42;
улица Б. Диевская, 465-543;
переулок Возрождения, 2-90, 19-29, 33-127, 94-118;
улица Лавандовая, 20-34,29-47, 38-44,53,53а,53б;
переулок Вагнера, 4;
улица Мукачова, 31-53, 46-76;
улица Наливайко, 1-9, 2-10;
переулок Возрождения, 1-17;
переулок Яблочный, 1-7а, 4-10;
улица Лавандовая, 1-27, 6-18, 49;
улица Яблочная, 1-19, 2-22;
улица Железнодорожная Город, 17,19;
улица Щепкина, 3-15, 6;
проспект Сергея Нигояна, 18,20, 22-26;
переулок Железнодорожный Город, 9-15, 12-14;
переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
проспект С. Нигояна, 4,10,14,16, 40-42;
улица Тесная, 1-27, 2-30,27,29,30-34;
улица Ю. Кондратюка, 209-231, 204/2-228;
улица Весенняя, 1,4-12;
переулок Неманский, 1-13; 2-24;
переулок Тюменский, 1-31, 2-38;
улица Коллективная, 1,2-12;
улица Весенняя, 1-109, 4-98;
переулок Зенитный, 1-15, 2-12;
улица Ю. Кондратюка, 252,256а;
улица Прияружная, 1 2-6;
улица Можайского, 1-21, 2-26,34,36;
переулок Курсовой 1-й 1-21,21а, 4-20/2;
улица Коллективная, 3-35, 14-42;
улица Ватутина, 49-53а, 58/2,60,62,64;
улица Ю. Кондратюка, 228а, 235-241,230А-244;
улица Билецкого, 4-42, 5;
улица Ясенева, 1-49, 2-80,80а;
улица Григория Сковороды, 1-111, 2-124;
улица Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в;
улица Цветущая, 1-25, 2-42;
улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;
улица Солнечная, 1-7, 2-22;
улица Иллюшина, 1-7а, 2-8;
улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;
улица Порохова, 30-66, 37-83;
улица Жигулевская, 38,38а;
улица Иллюшина, 9-53, 10-44;
улица Митищенская, 1-39, 2-34;
улица Жигулевская, 1-37, 2-36;
улица Писемского, 21/1;
улица Порохова, 1-35, 2-28;
улица Юпитерная, 1-19, 2-16;
улица Грузинская, 1-25, 2-36;
улица Г. Барвинок, 1-27, 66-98;
переулок Грузинский, 1-3, 2-4;
улица Корсунская, 1-5, 2-18;
улица Семена Бардадима, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;
улица Погорелая, 66-72,3-59, 10-62;
улица Старобазарная, 71-79, 26-40;
площадь Сентябрьская, 1,5,7, 4-12;
улица Фортечная, 98-100, 101-111,102-106;
улица Речная, 1-29, 4-24;
улица Алеутская, 12/1;
улица Тарана, 6-28, 9-41;
улица М. Хвылевого, 48-78, 55-85,39-55, 40-48;
улица Гвардейская, 11-33, 24-50, 117;
улица Андрийченко, 91-113, 70-124;
переулок Андрийченко, 18-52, 35-65;
улица Сахалинская, 1а-33, 2,4-26;
переулок Крутой, 1-15, 2-26;
улица Покровская, 1-33,2-16;
улица Дорогобузкая, 13-21,12-14;
улица Криштофа Косинского, 23-51, 32-60;
переулок Двинский, 1-17,4-8,2-20,3-13;
улица Андрийченко, 68а,68б,68г,68д,80-84,90а,94а,99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а,124″б",126,70д,70г,70а,78/1,78,72,74,76а,76б,76а,76,70Е, 89,89а,66/1,66/2;
переулок Герцена, 15/2;
улица Герцена, 21а-61, 24а-48;
улица Вагнера, 44-48, 59-63;
улица Дорогобузкая, 17″б",17″в";
улица Николая Садовского, 1-47,47a,4-26;
улица Геологическая, 34-64;
переулок Покровский, 1,1а-9а,2-16;
улица Лавандовая, 58;
переулок Андрийченко, 1-15,2-14;
улица Двинская, 1,3,3а,5;
улица Вагнера, 1-21, 2-14;
переулок Вагнера, 2-22;
переулок Герцена, 2,4-24, 5-25;
улица Герцена, 1-19, 2-24;
улица Десантная, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72;
улица Геологическая, 2а;
улица Десняка, 1;
улица Криштофа Косинского, 1, 2-4;
улица Модеста 2;
улица Лавандовая, 36,42/2,42а,42б,42г,44/1,44а,46/1,51, 51а, 53/2-65,60-70, 67-115;
улица Полесская, 1-19, 2-20;
улица Звездная, 1-37, 2-42;
улица Мукачова, 57-99/2, 78-126;
переулок Варяжский, 2а,2в;
улица Прияружная Диевка-2 1-15, 6-10;
улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;
переулок Полесский, 2-4, 5;
улица Абая, 33-65, 40-565;
переулок Белорусский, 7-23, 12-26;
улица Заслонова, 1-9, 22-26;
улица Дружбы Диевка, 1-7, 2-20;
улица Звездная, 39-65, 44-66;
улица Кедрова, 1-43, 2-36;
улица Курильская, 1-33, 2-36;
улица Мукачова, 99/1-119, 128-154;
переулок Белорусский, 1-5, 2-10;
переулок Варяжский, 1-13, 4-18;
переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;
улица Прияружная Диевка-2 14-50, 17-61;
улица И. Вишневского, 1-21, 2-18;
улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30,32;
улица Звездная.
Шевченковский район:
улица Барвинковская, 1,22-28;
улица Троицкая, 61-63,70-74;
улица Игоря Сикорского, 21-37,18-28;
улица Короленко, 46-50,87-91;
улица Юрия Савченко, 4,6,6 Б,6 В;
улица Андрея Фабра, 19а, 15-25;
улица Чкалова, 22-48, 48-62.
Индустриальный район:
улица Звонкая, 2-24,3-23;
улица Журавлиная, 1-17,2-18;
улица И. Сикорского, 21-37,18-28;
улица Короленко, 46-50,87-91.
АНД район:
улица 230 Ст. дивизии, 49-87,50-84;
улица Петрозаводская, 520,560;
улица Ингульская, 318;
улица В. Дубовика, 4-8,16,7-43, 10;
улица Житомирская, 274А;276;278;284;
улица Черниговская, 413-431,350-408,379а-387а,Б,441;
улица Петрозаводская, 452-500,517-523;
улица Майская, 1-9;
улица Одесская, 105-155,6-104;
улица Вологодская, 2-12,5-7;
улица Смольская, 1-137,4-6;
улица Холодильная, 4-8;
улица Дальневосточная, 129-143;
улица Донецкое шоссе, 37;
улица Ингульская, 106;
улица Надежд;
улица Чайковского;
улица Онежская, 176-244/209-299;
улица Гребинки, 1-35,8-42;
улица Волокамская, 3-31,2-24;
улица Андрюсенко, 2-34,1-27;
улица Крылова, 4-12,1-17;
улица Раздельная, 1-35,2-26;
улица Тургенева, 1-35,2-30;
улица Гребинки, 1-35,8-42;
улица Кольцевая, 1-27,2-30;
улица Тагарогская, 105-217,126-226;
переулок Таганрогский, 8-12,13-17;
улица Терновая, 5,4а;
улица Штормовая, 115-213,120-222;
переулок Штормовой, 5,17-23,4,10-32;
улица Чайковского, 103;
улица Айвазовская, 1-23,2-12;
улица Волочаевская, 1-7;
улица Голубовская, 1-9,2-10;
улица Яна Гуса, 9-97,6-82;
улица Заводская, 1-7,2-12;
улица Портовая, 2-4,18-28; 34-40;
переулок Портовой, 1,2-4;
улица Обходная, 2-4,5;
переулок Обходной, 1-7,4-6;
улица Халтурина, 1-27,2-28;
улица Васнецова, 1-11,2-10;
улица Искры, 1-5,2-10;
улица Лепсе, 1-5;
улица Минакова, 3-7,4-8;
улица Новороссийская, 1-9,2-74;
улица Пожарная, 1-33,2-38;
улица Осетинская, 3;
улица Промежуточная, 2-8;
улица Сизранская, 1-19;4-20;
улица Тагильская, 3-41,4-40;
улица Тобольская, 1-19,2-16;
улица Узловая, 3-19,8-18;
улица Халтурина, 7-27,4-28; в
улица Чапаева, 1-13,4-10;
улица Афанасьева Чужбинского, 2-8,1-23;
улица Опанаса Ковпака, 4-32;
улица Таганрогская, 339;
переулок Шатурский, 1-7,2-8;
улица Шефская, 1-13,2-22;
улица Широкая, 221, 47-71,18-36;
улица Таганрогская, 283-361,306-374;
улица Широкая, 45,16;
улица Казахстанская, 1-7,2-24;
улица Заярская, 1-47;
переулок Казахстанский, 5-23,2-36;
улица Минусинская, 85,87;
переулок Минусинский, 14,16,30,32;
улица Минусинская, 15-83,22-80,52а;
переулок Минусинский, 34,38,54,56;
улица Минусинская, 89-141Б,82-174;
переулок Окопный, 25.
Самарский район:
улица С. Летвищенко, 24в, 112,108А;
улица Новоместная, 62 А, 62,64,60,58,64,68,72;
улица Немировского, 2 Б, 2 В,2 Г,29, 2 Е,2,4;
улица Метростроителей, 23 а,21 а, 21а/2, 1а-19а,1-25а,2-10,12-32, лодочная станция, стоянка;
улица Г. Патти, 3-45;
улица Молодогвардейская, 32д;
улица Маршала Малиновского, 140;
улица М. Гречко, 41-119; 76-106;
улица Полевая, 21-79; 64-118а;
улица Чаплинская, 387-265; 218-290.
Центральный район:
улица Шмидта, 13, 15;
улица Староказацкая, 69;
улица Ю. Савченко, 2;
проспект П. Орлика, 21, 21а, 19, 19а;
проспект Б. Хмельницкого, 4г, 4в.
Соборный район:
улица Мильмана, 89-147,156-230;
улица Байковая, 81-113, 90-162;
переулок Ракетный;
улица Верхоянская;
улица Дружинников.
Чечеловский район:
улица Заповедная, 62, 132, 25-83, 38-94;
улица Новоколхозная, 9/1, 2-14, 11-55;
улица Шахтерская;
улица Заповедная;
улица Шахтерская, 1-27, 2-20;
улица НовоШкольная, 2-б, 15,3-35, 17-49,67д/1,67д/2,67з, 58-66, 68-а,76,80, 92,70,74,78, 94,105,105-А;
улица Сосновая, 15, 2-22Б;
улица Криворожское шоссе, 25;
улица Шмидта, 8-14, 14а;
проспект Пушкина, 6, 8а, 10-16;
улица Философская, 11а, 11б-21, 18-32; 11а, 16;
улица Извилистая, 33-45, 46-60, 30-44, 19-29;
переулок Голубиный, 1-11, 2-16, 13-15, 20-30;
улица Кронштатская, 11-23, 10-28;
улица Боброва, 18;
переулок Игнатовский, 1-5, 2-4;
сп. Озерный 5-й, 5, 12;
улица Н. Алексеенко, 5, 15, 6-14;
улица Глубокая, 1-47, 2-26, 71;
улица Новопавелецкая, 21-51, 24-54;
улица Павелецкая, 72-90, 127-169;
улица Новошкольная, 75-105;
улица Высокогорная, 70-98, 73-99а;
улица Ново-Школьная, 48-58, 35-63, 26а-46;
улица Стадионная, 38-64;
улица Новошкольная, 48-58Г;
переулок Малый, 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a,169″б",169г;
Юности, 135а-179″б" № с буквами,94-150, 105-131, 137-161;
улица Романа Шухевича, 22,24;
улица Щепкина, 8,10-12, 17;
проспект Сергея Нигояна, 7.
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