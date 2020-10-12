В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

Во вторник, 13 октября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Новокодакский район:

улица Рубежная, 1,1a,1″б", 2-34;

улица Ю. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147,112,114,122-140;

переулок Малахитовый, 1-15, 2-14;

улица Гвоздичная, 20-46, 29-57;

улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63;

улица Ю. Кондратюка, 144-204/1, 151-169;

улица Можайского, 25-69, 40-84;

переулок Больничный Диевка, 33;

переулок Малахитовый, 26,32а;

улица Черногорская, 100-108,35-75, 36-92, 79,81,96;

улица Шлюзовая;

улица Мохова, 43;

улица Ветренная, 116;

улица Широкая;

улица Красноармейская Таромское, 16-64, 19-55;

улица Народная Таромское, 2-34;

улица Красноармейская Таромское, 2-14, 3-17;

переулок Ивана Сохача, 16,21-31;

улица Славная, 1-49, 2-46;

улица Андрийченко, 10-12, 41-53;

переулок Возрождения, 33-47, 73, 75,79-97, 111-127, 4-82, 92-114;

улица Лавандовая, 1-53, 2-42;

улица Б. Диевская, 465-543;

переулок Возрождения, 2-90, 19-29, 33-127, 94-118;

улица Лавандовая, 20-34,29-47, 38-44,53,53а,53б;

переулок Вагнера, 4;

улица Мукачова, 31-53, 46-76;

улица Наливайко, 1-9, 2-10;

переулок Возрождения, 1-17;

переулок Яблочный, 1-7а, 4-10;

улица Лавандовая, 1-27, 6-18, 49;

улица Яблочная, 1-19, 2-22;

улица Железнодорожная Город, 17,19;

улица Щепкина, 3-15, 6;

проспект Сергея Нигояна, 18,20, 22-26;

переулок Железнодорожный Город, 9-15, 12-14;

переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

проспект С. Нигояна, 4,10,14,16, 40-42;

улица Тесная, 1-27, 2-30,27,29,30-34;

улица Ю. Кондратюка, 209-231, 204/2-228;

улица Весенняя, 1,4-12;

переулок Неманский, 1-13; 2-24;

переулок Тюменский, 1-31, 2-38;

улица Коллективная, 1,2-12;

улица Весенняя, 1-109, 4-98;

переулок Зенитный, 1-15, 2-12;

улица Ю. Кондратюка, 252,256а;

улица Прияружная, 1 2-6;

улица Можайского, 1-21, 2-26,34,36;

переулок Курсовой 1-й 1-21,21а, 4-20/2;

улица Коллективная, 3-35, 14-42;

улица Ватутина, 49-53а, 58/2,60,62,64;

улица Ю. Кондратюка, 228а, 235-241,230А-244;

улица Билецкого, 4-42, 5;

улица Ясенева, 1-49, 2-80,80а;

улица Григория Сковороды, 1-111, 2-124;

улица Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в;

улица Цветущая, 1-25, 2-42;

улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;

улица Солнечная, 1-7, 2-22;

улица Иллюшина, 1-7а, 2-8;

улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;

улица Порохова, 30-66, 37-83;

улица Жигулевская, 38,38а;

улица Иллюшина, 9-53, 10-44;

улица Митищенская, 1-39, 2-34;

улица Жигулевская, 1-37, 2-36;

улица Писемского, 21/1;

улица Порохова, 1-35, 2-28;

улица Юпитерная, 1-19, 2-16;

улица Грузинская, 1-25, 2-36;

улица Г. Барвинок, 1-27, 66-98;

переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

улица Корсунская, 1-5, 2-18;

улица Семена Бардадима, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

улица Погорелая, 66-72,3-59, 10-62;

улица Старобазарная, 71-79, 26-40;

площадь Сентябрьская, 1,5,7, 4-12;

улица Фортечная, 98-100, 101-111,102-106;

улица Речная, 1-29, 4-24;

улица Алеутская, 12/1;

улица Тарана, 6-28, 9-41;

улица М. Хвылевого, 48-78, 55-85,39-55, 40-48;

улица Гвардейская, 11-33, 24-50, 117;

улица Андрийченко, 91-113, 70-124;

переулок Андрийченко, 18-52, 35-65;

улица Сахалинская, 1а-33, 2,4-26;

переулок Крутой, 1-15, 2-26;

улица Покровская, 1-33,2-16;

улица Дорогобузкая, 13-21,12-14;

улица Криштофа Косинского, 23-51, 32-60;

переулок Двинский, 1-17,4-8,2-20,3-13;

улица Андрийченко, 68а,68б,68г,68д,80-84,90а,94а,99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а,124″б",126,70д,70г,70а,78/1,78,72,74,76а,76б,76а,76,70Е, 89,89а,66/1,66/2;

переулок Герцена, 15/2;

улица Герцена, 21а-61, 24а-48;

улица Вагнера, 44-48, 59-63;

улица Дорогобузкая, 17″б",17″в";

улица Николая Садовского, 1-47,47a,4-26;

улица Геологическая, 34-64;

переулок Покровский, 1,1а-9а,2-16;

улица Лавандовая, 58;

переулок Андрийченко, 1-15,2-14;

улица Двинская, 1,3,3а,5;

улица Вагнера, 1-21, 2-14;

переулок Вагнера, 2-22;

переулок Герцена, 2,4-24, 5-25;

улица Герцена, 1-19, 2-24;

улица Десантная, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72;

улица Геологическая, 2а;

улица Десняка, 1;

улица Криштофа Косинского, 1, 2-4;

улица Модеста 2;

улица Лавандовая, 36,42/2,42а,42б,42г,44/1,44а,46/1,51, 51а, 53/2-65,60-70, 67-115;

улица Полесская, 1-19, 2-20;

улица Звездная, 1-37, 2-42;

улица Мукачова, 57-99/2, 78-126;

переулок Варяжский, 2а,2в;

улица Прияружная Диевка-2 1-15, 6-10;

улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

переулок Полесский, 2-4, 5;

улица Абая, 33-65, 40-565;

переулок Белорусский, 7-23, 12-26;

улица Заслонова, 1-9, 22-26;

улица Дружбы Диевка, 1-7, 2-20;

улица Звездная, 39-65, 44-66;

улица Кедрова, 1-43, 2-36;

улица Курильская, 1-33, 2-36;

улица Мукачова, 99/1-119, 128-154;

переулок Белорусский, 1-5, 2-10;

переулок Варяжский, 1-13, 4-18;

переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;

улица Прияружная Диевка-2 14-50, 17-61;

улица И. Вишневского, 1-21, 2-18;

улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30,32;

улица Звездная.

Шевченковский район:

улица Барвинковская, 1,22-28;

улица Троицкая, 61-63,70-74;

улица Игоря Сикорского, 21-37,18-28;

улица Короленко, 46-50,87-91;

улица Юрия Савченко, 4,6,6 Б,6 В;

улица Андрея Фабра, 19а, 15-25;

улица Чкалова, 22-48, 48-62.

Индустриальный район:

улица Звонкая, 2-24,3-23;

улица Журавлиная, 1-17,2-18;

улица И. Сикорского, 21-37,18-28;

улица Короленко, 46-50,87-91.

АНД район:

улица 230 Ст. дивизии, 49-87,50-84;

улица Петрозаводская, 520,560;

улица Ингульская, 318;

улица В. Дубовика, 4-8,16,7-43, 10;

улица Житомирская, 274А;276;278;284;

улица Черниговская, 413-431,350-408,379а-387а,Б,441;

улица Петрозаводская, 452-500,517-523;

улица Майская, 1-9;

улица Одесская, 105-155,6-104;

улица Вологодская, 2-12,5-7;

улица Смольская, 1-137,4-6;

улица Холодильная, 4-8;

улица Дальневосточная, 129-143;

улица Донецкое шоссе, 37;

улица Ингульская, 106;

улица Надежд;

улица Чайковского;

улица Онежская, 176-244/209-299;

улица Гребинки, 1-35,8-42;

улица Волокамская, 3-31,2-24;

улица Андрюсенко, 2-34,1-27;

улица Крылова, 4-12,1-17;

улица Раздельная, 1-35,2-26;

улица Тургенева, 1-35,2-30;

улица Гребинки, 1-35,8-42;

улица Кольцевая, 1-27,2-30;

улица Тагарогская, 105-217,126-226;

переулок Таганрогский, 8-12,13-17;

улица Терновая, 5,4а;

улица Штормовая, 115-213,120-222;

переулок Штормовой, 5,17-23,4,10-32;

улица Чайковского, 103;

улица Айвазовская, 1-23,2-12;

улица Волочаевская, 1-7;

улица Голубовская, 1-9,2-10;

улица Яна Гуса, 9-97,6-82;

улица Заводская, 1-7,2-12;

улица Портовая, 2-4,18-28; 34-40;

переулок Портовой, 1,2-4;

улица Обходная, 2-4,5;

переулок Обходной, 1-7,4-6;

улица Халтурина, 1-27,2-28;

улица Васнецова, 1-11,2-10;

улица Искры, 1-5,2-10;

улица Лепсе, 1-5;

улица Минакова, 3-7,4-8;

улица Новороссийская, 1-9,2-74;

улица Пожарная, 1-33,2-38;

улица Осетинская, 3;

улица Промежуточная, 2-8;

улица Сизранская, 1-19;4-20;

улица Тагильская, 3-41,4-40;

улица Тобольская, 1-19,2-16;

улица Узловая, 3-19,8-18;

улица Халтурина, 7-27,4-28; в

улица Чапаева, 1-13,4-10;

улица Афанасьева Чужбинского, 2-8,1-23;

улица Опанаса Ковпака, 4-32;

улица Таганрогская, 339;

переулок Шатурский, 1-7,2-8;

улица Шефская, 1-13,2-22;

улица Широкая, 221, 47-71,18-36;

улица Таганрогская, 283-361,306-374;

улица Широкая, 45,16;

улица Казахстанская, 1-7,2-24;

улица Заярская, 1-47;

переулок Казахстанский, 5-23,2-36;

улица Минусинская, 85,87;

переулок Минусинский, 14,16,30,32;

улица Минусинская, 15-83,22-80,52а;

переулок Минусинский, 34,38,54,56;

улица Минусинская, 89-141Б,82-174;

переулок Окопный, 25.

Самарский район:

улица С. Летвищенко, 24в, 112,108А;

улица Новоместная, 62 А, 62,64,60,58,64,68,72;

улица Немировского, 2 Б, 2 В,2 Г,29, 2 Е,2,4;

улица Метростроителей, 23 а,21 а, 21а/2, 1а-19а,1-25а,2-10,12-32, лодочная станция, стоянка;

улица Г. Патти, 3-45;

улица Молодогвардейская, 32д;

улица Маршала Малиновского, 140;

улица М. Гречко, 41-119; 76-106;

улица Полевая, 21-79; 64-118а;

улица Чаплинская, 387-265; 218-290.

Центральный район:

улица Шмидта, 13, 15;

улица Староказацкая, 69;

улица Ю. Савченко, 2;

проспект П. Орлика, 21, 21а, 19, 19а;

проспект Б. Хмельницкого, 4г, 4в.

Соборный район:

улица Мильмана, 89-147,156-230;

улица Байковая, 81-113, 90-162;

переулок Ракетный;

улица Верхоянская;

улица Дружинников.

Чечеловский район:

улица Заповедная, 62, 132, 25-83, 38-94;

улица Новоколхозная, 9/1, 2-14, 11-55;

улица Шахтерская;

улица Заповедная;

улица Шахтерская, 1-27, 2-20;

улица НовоШкольная, 2-б, 15,3-35, 17-49,67д/1,67д/2,67з, 58-66, 68-а,76,80, 92,70,74,78, 94,105,105-А;

улица Сосновая, 15, 2-22Б;

улица Криворожское шоссе, 25;

улица Шмидта, 8-14, 14а;

проспект Пушкина, 6, 8а, 10-16;

улица Философская, 11а, 11б-21, 18-32; 11а, 16;

улица Извилистая, 33-45, 46-60, 30-44, 19-29;

переулок Голубиный, 1-11, 2-16, 13-15, 20-30;

улица Кронштатская, 11-23, 10-28;

улица Боброва, 18;

переулок Игнатовский, 1-5, 2-4;

сп. Озерный 5-й, 5, 12;

улица Н. Алексеенко, 5, 15, 6-14;

улица Глубокая, 1-47, 2-26, 71;

улица Новопавелецкая, 21-51, 24-54;

улица Павелецкая, 72-90, 127-169;

улица Новошкольная, 75-105;

улица Высокогорная, 70-98, 73-99а;

улица Ново-Школьная, 48-58, 35-63, 26а-46;

улица Стадионная, 38-64;

улица Новошкольная, 48-58Г;

переулок Малый, 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a,169″б",169г;

Юности, 135а-179″б" № с буквами,94-150, 105-131, 137-161;

улица Романа Шухевича, 22,24;

улица Щепкина, 8,10-12, 17;

проспект Сергея Нигояна, 7.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге ищут новый дом для "Хатико", поселившегося на могиле хозяина.