В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Жизнь города
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В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

Во вторник, 13 октября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Новокодакский район:

  • улица Рубежная, 1,1a,1″б", 2-34;

  • улица Ю. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147,112,114,122-140;

  • переулок Малахитовый, 1-15, 2-14;

  • улица Гвоздичная, 20-46, 29-57;

  • улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63;

  • улица Ю. Кондратюка, 144-204/1, 151-169;

  • улица Можайского, 25-69, 40-84;

  • переулок Больничный Диевка, 33;

  • переулок Малахитовый, 26,32а;

  • улица Черногорская, 100-108,35-75, 36-92, 79,81,96;

  • улица Шлюзовая;

  • улица Мохова, 43;

  • улица Ветренная, 116;

  • улица Широкая;

  • улица Красноармейская Таромское, 16-64, 19-55;

  • улица Народная Таромское, 2-34;

  • улица Красноармейская Таромское, 2-14, 3-17;

  • переулок Ивана Сохача, 16,21-31;

  • улица Славная, 1-49, 2-46;

  • улица Андрийченко, 10-12, 41-53;

  • переулок Возрождения, 33-47, 73, 75,79-97, 111-127, 4-82, 92-114;

  • улица Лавандовая, 1-53, 2-42;

  • улица Б. Диевская, 465-543;

  • переулок Возрождения, 2-90, 19-29, 33-127, 94-118;

  • улица Лавандовая, 20-34,29-47, 38-44,53,53а,53б;

  • переулок Вагнера, 4;

  • улица Мукачова, 31-53, 46-76;

  • улица Наливайко, 1-9, 2-10;

  • переулок Возрождения, 1-17;

  • переулок Яблочный, 1-7а, 4-10;

  • улица Лавандовая, 1-27, 6-18, 49;

  • улица Яблочная, 1-19, 2-22;

  • улица Железнодорожная Город, 17,19;

  • улица Щепкина, 3-15, 6;

  • проспект Сергея Нигояна, 18,20, 22-26;

  • переулок Железнодорожный Город, 9-15, 12-14;

  • переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

  • проспект С. Нигояна, 4,10,14,16, 40-42;

  • улица Тесная, 1-27, 2-30,27,29,30-34;

  • улица Ю. Кондратюка, 209-231, 204/2-228;

  • улица Весенняя, 1,4-12;

  • переулок Неманский, 1-13; 2-24;

  • переулок Тюменский, 1-31, 2-38;

  • улица Коллективная, 1,2-12;

  • улица Весенняя, 1-109, 4-98;

  • переулок Зенитный, 1-15, 2-12;

  • улица Ю. Кондратюка, 252,256а;

  • улица Прияружная, 1 2-6;

  • улица Можайского, 1-21, 2-26,34,36;

  • переулок Курсовой 1-й 1-21,21а, 4-20/2;

  • улица Коллективная, 3-35, 14-42;

  • улица Ватутина, 49-53а, 58/2,60,62,64;

  • улица Ю. Кондратюка, 228а, 235-241,230А-244;

  • улица Билецкого, 4-42, 5;

  • улица Ясенева, 1-49, 2-80,80а;

  • улица Григория Сковороды, 1-111, 2-124;

  • улица Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в;

  • улица Цветущая, 1-25, 2-42;

  • улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;

  • улица Солнечная, 1-7, 2-22;

  • улица Иллюшина, 1-7а, 2-8;

  • улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;

  • улица Порохова, 30-66, 37-83;

  • улица Жигулевская, 38,38а;

  • улица Иллюшина, 9-53, 10-44;

  • улица Митищенская, 1-39, 2-34;

  • улица Жигулевская, 1-37, 2-36;

  • улица Писемского, 21/1;

  • улица Порохова, 1-35, 2-28;

  • улица Юпитерная, 1-19, 2-16;

  • улица Грузинская, 1-25, 2-36;

  • улица Г. Барвинок, 1-27, 66-98;

  • переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

  • улица Корсунская, 1-5, 2-18;

  • улица Семена Бардадима, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

  • улица Погорелая, 66-72,3-59, 10-62;

  • улица Старобазарная, 71-79, 26-40;

  • площадь Сентябрьская, 1,5,7, 4-12;

  • улица Фортечная, 98-100, 101-111,102-106;

  • улица Речная, 1-29, 4-24;

  • улица Алеутская, 12/1;

  • улица Тарана, 6-28, 9-41;

  • улица М. Хвылевого, 48-78, 55-85,39-55, 40-48;

  • улица Гвардейская, 11-33, 24-50, 117;

  • улица Андрийченко, 91-113, 70-124;

  • переулок Андрийченко, 18-52, 35-65;

  • улица Сахалинская, 1а-33, 2,4-26;

  • переулок Крутой, 1-15, 2-26;

  • улица Покровская, 1-33,2-16;

  • улица Дорогобузкая, 13-21,12-14;

  • улица Криштофа Косинского, 23-51, 32-60;

  • переулок Двинский, 1-17,4-8,2-20,3-13;

  • улица Андрийченко, 68а,68б,68г,68д,80-84,90а,94а,99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а,124″б",126,70д,70г,70а,78/1,78,72,74,76а,76б,76а,76,70Е, 89,89а,66/1,66/2;

  • переулок Герцена, 15/2;

  • улица Герцена, 21а-61, 24а-48;

  • улица Вагнера, 44-48, 59-63;

  • улица Дорогобузкая, 17″б",17″в";

  • улица Николая Садовского, 1-47,47a,4-26;

  • улица Геологическая, 34-64;

  • переулок Покровский, 1,1а-9а,2-16;

  • улица Лавандовая, 58;

  • переулок Андрийченко, 1-15,2-14;

  • улица Двинская, 1,3,3а,5;

  • улица Вагнера, 1-21, 2-14;

  • переулок Вагнера, 2-22;

  • переулок Герцена, 2,4-24, 5-25;

  • улица Герцена, 1-19, 2-24;

  • улица Десантная, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72;

  • улица Геологическая, 2а;

  • улица Десняка, 1;

  • улица Криштофа Косинского, 1, 2-4;

  • улица Модеста 2;

  • улица Лавандовая, 36,42/2,42а,42б,42г,44/1,44а,46/1,51, 51а, 53/2-65,60-70, 67-115;

  • улица Полесская, 1-19, 2-20;

  • улица Звездная, 1-37, 2-42;

  • улица Мукачова, 57-99/2, 78-126;

  • переулок Варяжский, 2а,2в;

  • улица Прияружная Диевка-2 1-15, 6-10;

  • улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

  • переулок Полесский, 2-4, 5;

  • улица Абая, 33-65, 40-565;

  • переулок Белорусский, 7-23, 12-26;

  • улица Заслонова, 1-9, 22-26;

  • улица Дружбы Диевка, 1-7, 2-20;

  • улица Звездная, 39-65, 44-66;

  • улица Кедрова, 1-43, 2-36;

  • улица Курильская, 1-33, 2-36;

  • улица Мукачова, 99/1-119, 128-154;

  • переулок Белорусский, 1-5, 2-10;

  • переулок Варяжский, 1-13, 4-18;

  • переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;

  • улица Прияружная Диевка-2 14-50, 17-61;

  • улица И. Вишневского, 1-21, 2-18;

  • улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30,32;

  • улица Звездная.

Шевченковский район:

  • улица Барвинковская, 1,22-28;

  • улица Троицкая, 61-63,70-74;

  • улица Игоря Сикорского, 21-37,18-28;

  • улица Короленко, 46-50,87-91;

  • улица Юрия Савченко, 4,6,6 Б,6 В;

  • улица Андрея Фабра, 19а, 15-25;

  • улица Чкалова, 22-48, 48-62.

Индустриальный район:

  • улица Звонкая, 2-24,3-23;

  • улица Журавлиная, 1-17,2-18;

  • улица И. Сикорского, 21-37,18-28;

  • улица Короленко, 46-50,87-91.

АНД район:

  • улица 230 Ст. дивизии, 49-87,50-84;

  • улица Петрозаводская, 520,560;

  • улица Ингульская, 318;

  • улица В. Дубовика, 4-8,16,7-43, 10;

  • улица Житомирская, 274А;276;278;284;

  • улица Черниговская, 413-431,350-408,379а-387а,Б,441;

  • улица Петрозаводская, 452-500,517-523;

  • улица Майская, 1-9;

  • улица Одесская, 105-155,6-104;

  • улица Вологодская, 2-12,5-7;

  • улица Смольская, 1-137,4-6;

  • улица Холодильная, 4-8;

  • улица Дальневосточная, 129-143;

  • улица Донецкое шоссе, 37;

  • улица Ингульская, 106;

  • улица Надежд;

  • улица Чайковского;

  • улица Онежская, 176-244/209-299;

  • улица Гребинки, 1-35,8-42;

  • улица Волокамская, 3-31,2-24;

  • улица Андрюсенко, 2-34,1-27;

  • улица Крылова, 4-12,1-17;

  • улица Раздельная, 1-35,2-26;

  • улица Тургенева, 1-35,2-30;

  • улица Гребинки, 1-35,8-42;

  • улица Кольцевая, 1-27,2-30;

  • улица Тагарогская, 105-217,126-226;

  • переулок Таганрогский, 8-12,13-17;

  • улица Терновая, 5,4а;

  • улица Штормовая, 115-213,120-222;

  • переулок Штормовой, 5,17-23,4,10-32;

  • улица Чайковского, 103;

  • улица Айвазовская, 1-23,2-12;

  • улица Волочаевская, 1-7;

  • улица Голубовская, 1-9,2-10;

  • улица Яна Гуса, 9-97,6-82;

  • улица Заводская, 1-7,2-12;

  • улица Портовая, 2-4,18-28; 34-40;

  • переулок Портовой, 1,2-4;

  • улица Обходная, 2-4,5;

  • переулок Обходной, 1-7,4-6;

  • улица Халтурина, 1-27,2-28;

  • улица Васнецова, 1-11,2-10;

  • улица Искры, 1-5,2-10;

  • улица Лепсе, 1-5;

  • улица Минакова, 3-7,4-8;

  • улица Новороссийская, 1-9,2-74;

  • улица Пожарная, 1-33,2-38;

  • улица Осетинская, 3;

  • улица Промежуточная, 2-8;

  • улица Сизранская, 1-19;4-20;

  • улица Тагильская, 3-41,4-40;

  • улица Тобольская, 1-19,2-16;

  • улица Узловая, 3-19,8-18;

  • улица Халтурина, 7-27,4-28; в

  • улица Чапаева, 1-13,4-10;

  • улица Афанасьева Чужбинского, 2-8,1-23;

  • улица Опанаса Ковпака, 4-32;

  • улица Таганрогская, 339;

  • переулок Шатурский, 1-7,2-8;

  • улица Шефская, 1-13,2-22;

  • улица Широкая, 221, 47-71,18-36;

  • улица Таганрогская, 283-361,306-374;

  • улица Широкая, 45,16;

  • улица Казахстанская, 1-7,2-24;

  • улица Заярская, 1-47;

  • переулок Казахстанский, 5-23,2-36;

  • улица Минусинская, 85,87;

  • переулок Минусинский, 14,16,30,32;

  • улица Минусинская, 15-83,22-80,52а;

  • переулок Минусинский, 34,38,54,56;

  • улица Минусинская, 89-141Б,82-174;

  • переулок Окопный, 25.

Самарский район:

  • улица С. Летвищенко, 24в, 112,108А;

  • улица Новоместная, 62 А, 62,64,60,58,64,68,72;

  • улица Немировского, 2 Б, 2 В,2 Г,29, 2 Е,2,4;

  • улица Метростроителей, 23 а,21 а, 21а/2, 1а-19а,1-25а,2-10,12-32, лодочная станция, стоянка;

  • улица Г. Патти, 3-45;

  • улица Молодогвардейская, 32д;

  • улица Маршала Малиновского, 140;

  • улица М. Гречко, 41-119; 76-106;

  • улица Полевая, 21-79; 64-118а;

  • улица Чаплинская, 387-265; 218-290.

Центральный район:

  • улица Шмидта, 13, 15;

  • улица Староказацкая, 69;

  • улица Ю. Савченко, 2;

  • проспект П. Орлика, 21, 21а, 19, 19а;

  • проспект Б. Хмельницкого, 4г, 4в.

Соборный район:

  • улица Мильмана, 89-147,156-230;

  • улица Байковая, 81-113, 90-162;

  • переулок Ракетный;

  • улица Верхоянская;

  • улица Дружинников.

Чечеловский район:

  • улица Заповедная, 62, 132, 25-83, 38-94;

  • улица Новоколхозная, 9/1, 2-14, 11-55;

  • улица Шахтерская;

  • улица Заповедная;

  • улица Шахтерская, 1-27, 2-20;

  • улица НовоШкольная, 2-б, 15,3-35, 17-49,67д/1,67д/2,67з, 58-66, 68-а,76,80, 92,70,74,78, 94,105,105-А;

  • улица Сосновая, 15, 2-22Б;

  • улица Криворожское шоссе, 25;

  • улица Шмидта, 8-14, 14а;

  • проспект Пушкина, 6, 8а, 10-16;

  • улица Философская, 11а, 11б-21, 18-32; 11а, 16;

  • улица Извилистая, 33-45, 46-60, 30-44, 19-29;

  • переулок Голубиный, 1-11, 2-16, 13-15, 20-30;

  • улица Кронштатская, 11-23, 10-28;

  • улица Боброва, 18;

  • переулок Игнатовский, 1-5, 2-4;

  • сп. Озерный 5-й, 5, 12;

  • улица Н. Алексеенко, 5, 15, 6-14;

  • улица Глубокая, 1-47, 2-26, 71;

  • улица Новопавелецкая, 21-51, 24-54;

  • улица Павелецкая, 72-90, 127-169;

  • улица Новошкольная, 75-105;

  • улица Высокогорная, 70-98, 73-99а;

  • улица Ново-Школьная, 48-58, 35-63, 26а-46;

  • улица Стадионная, 38-64;

  • улица Новошкольная, 48-58Г;

  • переулок Малый, 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a,169″б",169г;

  • Юности, 135а-179″б" № с буквами,94-150, 105-131, 137-161;

  • улица Романа Шухевича, 22,24;

  • улица Щепкина, 8,10-12, 17;

  • проспект Сергея Нигояна, 7.

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