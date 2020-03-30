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30 марта • обновлено в 08:26
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Карина Бондаренко

В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

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В понедельник, 30 марта, в жители сотен домов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Днепр

Отключение света Днепр

Газета Кемерова

Свет отключат по таким адресам:

Самарский район

  • ул. Зоопарковая 2-72,1-63,

  • ул. Таджикская 17-59,10-242

  • ул. Сердюкова 1-67,2-76,

  • ул. Оранжерейная 16-58,29-97,

  • ул. Романовского 11,3,5,59, 33 / 2,2-6

  • ул. Бестужева 46-52,41-49,51-65,54-60,67-71,

  • ул. Князя Константина Острожского 42-68,43-61,

  • ул. Антарктическая 1-139,2-162,

  • ул. Пшеничная 1-15,2-26,

  • ул. Дачная 2-114,1-91,

  • ул. Героев Днепра 1-79,2-90,

  • ул. Железнодорожная 33-3,2-74,

  • ул. Косогорная 2-92,7-13,77-115,

  • ул. Прохорова 2-100,1-109,

  • ул. Луцкая 2-8,3-17,

  • ул. Чебоксарская 42-74,51-83,

  • ул. Псковская 1-69,2-68,

  • ул. Андрея Сахарова 3-73,2-74

  • ул. Целиноградская 1-31,2-14,

  • ул. Н.Тимошенко, 1,5-15,2-16,

  • ул. Солнечногорская 4-42,1-109

  • ул. Адлерская 1-17,2-20,

  • ул. Вьетнамская 1-137,2-74,

  • ул. Календарная 2-54,1-81,

  • ул. Прорезная 2-78,3-51,

  • ул. Александра Серебрякова 4-16,1-13,

  • ул. Туркменская 2-16,11,

  • ул. Отдыха 5-27,4-24,

  • ул. Марийская 2-18,5-11,

  • пер. Марийская 1-9,12-14,6,

  • ул. Солнечная 1-5,2-10,12,13,15,

  • ул. Эстафетная 1-33,4-24,

  • ул. Таджикская 1-15,2-10,

  • пер. Дачный 2-10,1-15,

  • ул. Косогорная 94-98,119-121,

  • ул. Ноябрьская 1-11,6 14

  • ул. Активистов 3,11,15,11а,

  • ул. Богородицкая 45,77,84,86,88,38,78,42,40,6,2,117,

  • ул. Олешковская 2,26,12,50,50,82,31,33,35,43,45,47,78,90,94,72,98,

  • ул. Таврийская,

  • пер. Ягодный 5,7,13,45,33,2,16,18,24,34,46,52,56,

  • ул. Генерала Грушевского,

  • ул. Адлерская 29-47,32,

  • ул. Чебоксарская 1-49,4-40

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине увеличилось количество заболевших на коронавирус.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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