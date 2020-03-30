В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В понедельник, 30 марта, в жители сотен домов Днепра останутся без электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света Днепр
Газета Кемерова
Свет отключат по таким адресам:
Самарский район
ул. Зоопарковая 2-72,1-63,
ул. Таджикская 17-59,10-242
ул. Сердюкова 1-67,2-76,
ул. Оранжерейная 16-58,29-97,
ул. Романовского 11,3,5,59, 33 / 2,2-6
ул. Бестужева 46-52,41-49,51-65,54-60,67-71,
ул. Князя Константина Острожского 42-68,43-61,
ул. Антарктическая 1-139,2-162,
ул. Пшеничная 1-15,2-26,
ул. Дачная 2-114,1-91,
ул. Героев Днепра 1-79,2-90,
ул. Железнодорожная 33-3,2-74,
ул. Косогорная 2-92,7-13,77-115,
ул. Прохорова 2-100,1-109,
ул. Луцкая 2-8,3-17,
ул. Чебоксарская 42-74,51-83,
ул. Псковская 1-69,2-68,
ул. Андрея Сахарова 3-73,2-74
ул. Целиноградская 1-31,2-14,
ул. Н.Тимошенко, 1,5-15,2-16,
ул. Солнечногорская 4-42,1-109
ул. Адлерская 1-17,2-20,
ул. Вьетнамская 1-137,2-74,
ул. Календарная 2-54,1-81,
ул. Прорезная 2-78,3-51,
ул. Александра Серебрякова 4-16,1-13,
ул. Туркменская 2-16,11,
ул. Отдыха 5-27,4-24,
ул. Марийская 2-18,5-11,
пер. Марийская 1-9,12-14,6,
ул. Солнечная 1-5,2-10,12,13,15,
ул. Эстафетная 1-33,4-24,
ул. Таджикская 1-15,2-10,
пер. Дачный 2-10,1-15,
ул. Косогорная 94-98,119-121,
ул. Ноябрьская 1-11,6 14
ул. Активистов 3,11,15,11а,
ул. Богородицкая 45,77,84,86,88,38,78,42,40,6,2,117,
ул. Олешковская 2,26,12,50,50,82,31,33,35,43,45,47,78,90,94,72,98,
ул. Таврийская,
пер. Ягодный 5,7,13,45,33,2,16,18,24,34,46,52,56,
ул. Генерала Грушевского,
ул. Адлерская 29-47,32,
ул. Чебоксарская 1-49,4-40
Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине увеличилось количество заболевших на коронавирус.
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