В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В понедельник, 30 марта, в жители сотен домов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Днепр Газета Кемерова

Свет отключат по таким адресам:

Самарский район

ул. Зоопарковая 2-72,1-63,

ул. Таджикская 17-59,10-242

ул. Сердюкова 1-67,2-76,

ул. Оранжерейная 16-58,29-97,

ул. Романовского 11,3,5,59, 33 / 2,2-6

ул. Бестужева 46-52,41-49,51-65,54-60,67-71,

ул. Князя Константина Острожского 42-68,43-61,

ул. Антарктическая 1-139,2-162,

ул. Пшеничная 1-15,2-26,

ул. Дачная 2-114,1-91,

ул. Героев Днепра 1-79,2-90,

ул. Железнодорожная 33-3,2-74,

ул. Косогорная 2-92,7-13,77-115,

ул. Прохорова 2-100,1-109,

ул. Луцкая 2-8,3-17,

ул. Чебоксарская 42-74,51-83,

ул. Псковская 1-69,2-68,

ул. Андрея Сахарова 3-73,2-74

ул. Целиноградская 1-31,2-14,

ул. Н.Тимошенко, 1,5-15,2-16,

ул. Солнечногорская 4-42,1-109

ул. Адлерская 1-17,2-20,

ул. Вьетнамская 1-137,2-74,

ул. Календарная 2-54,1-81,

ул. Прорезная 2-78,3-51,

ул. Александра Серебрякова 4-16,1-13,

ул. Туркменская 2-16,11,

ул. Отдыха 5-27,4-24,

ул. Марийская 2-18,5-11,

пер. Марийская 1-9,12-14,6,

ул. Солнечная 1-5,2-10,12,13,15,

ул. Эстафетная 1-33,4-24,

ул. Таджикская 1-15,2-10,

пер. Дачный 2-10,1-15,

ул. Косогорная 94-98,119-121,

ул. Ноябрьская 1-11,6 14

ул. Активистов 3,11,15,11а,

ул. Богородицкая 45,77,84,86,88,38,78,42,40,6,2,117,

ул. Олешковская 2,26,12,50,50,82,31,33,35,43,45,47,78,90,94,72,98,

ул. Таврийская,

пер. Ягодный 5,7,13,45,33,2,16,18,24,34,46,52,56,

ул. Генерала Грушевского,

ул. Адлерская 29-47,32,

ул. Чебоксарская 1-49,4-40

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине увеличилось количество заболевших на коронавирус.

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