В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В четверг, 8 октября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:

Самарский район:

улица Маршала Гречко, 41-119, 76-106;

улица Полевая, 21-79, 64-118а;

улица Чаплинская, 387-265, 218-290;

улица Гречко, 41-119, 76-106;

улица Полевая, 21-79, 64-118а;

улица Чаплинская, 387-265, 218-290;

улица Молодогвардейская, 32д;

улица Малиновского, 140.

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Айвазовского, 1-23, 2-12;

улица Волочаевская, 1-7;

улица Голубовская, 1-9, 2-10;

улица Яна Гуса, 9-97, 6-82;

улица Заводская, 1-7, 2-12;

улица Портовая, 2-4, 18-28, 34-40;

переулок Портовый, 1, 2-4;

улица Обходная, 2-4, 5;

переулок Обходной 1-7, 4-6;

улица Халтурина, 1-27, 2-28;

улица Васнецова, 1-11, 2-10;

улица Песковая, 1-5, 2-10;

улица Кузьменко, 1-5;

улица Минакова, 3-7, 4-8;

улица Новороссийская 1-9,2-74;

улица Пожарная, 1-33, 2-38:

улица Осетинская, 3;

улица Промежуточная, 2-8;

улица Сызранская, 1-19, 4-20;

улица Тагильская 3-41, 4-40;

улица Тобольская, 1-19, 2-16;

улица Узловая, 3-19, 8-18;

улица Халтурина, 7-27, 4-28;

улица Чапаева, 1-13, 4-10;

улица Афанасьева-Чужбинского, 2-8, 1-23;

проспект Мануйловский, 3, 5, 7, 7а, 9, 13т, 17;

улица Казахстанская, 1-7, 2-24;

переулок Казахстанский, 5-23, 2-36;

улица Заярская, 1-47;

улица Минусинская, 85, 87, 15-83, 22-80, 52а, 89-1141б, 82-174;

переулок Минусинский, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56;

переулок Окопный, 25;

улица Крушельницкой, 12а, 12б;

улица Кумача, 47-101, 64-134;

улица Мольера, 158-162, 3-87, 2-82;

улица Лозовая, 49;

улица Малиновского, 108;

улица Майская, 1-9;

улица Одесская, 105-155, 6-104;

улица Вологодская, 2-12, 5-7;

улица Смоленская, 1-137, 4-6;

улица Холодильная, 4-8;

улица Дальневосточная, 129-143;

улица Гребинки, 1-35, 8-42;

улица Волоколамская, 3-31, 2-24;

улица Андрусенко, 2-34, 1-27;

улица Крылова, 4-12, 1-17;

улица Раздельная, 1-35, 2-26;

улица Тургенева, 1-35, 2-30;

улица Гребинки, 1-35, 8-42;

улица Кольцевая 1-27, 2-30;

улица Таганрогская, 105-217, 126-226;

переулок Таганрогский, 8-12, 13-17;

улица Терновая, 4а, 5;

улица Штормовая, 115-213, 120-222;

переулок Штормовой, 4, 5, 10-32, 17-23;

улица Чайковского, 103.

Индустриальный район:

улица Звонкая, 2-24, 3-23;

улица Журавлиная, 1-17, 2-18;

улица Сикорского, 21-37, 18-28;

улица Калнышевского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16;

улица Батумская, 26, 28, 30, 32.

Соборный район:

улица Холмогорская, 13-21, 18-20;

улица Камская, 31-43, 2-14;

улица Мира, 43-71, 72-110;

улица Ереванская, 84-106, 67-81;

улица Переяславская, 69-103, 86-124;

улица Мандрыковская, 151-163, 167, 178;

улица Писаржевского, 3;

улица Чернышевского, 11а, 15;

проспект Гагарина, 10а, 12, 14, 14а, 16;

улица Ефремова, 3, 4, 7, 9, 8-10, 13;

спуск Крутогорный, 1а.

Шевченковский район:

улица Сечевых Стрельцов, 95-145;

улица Купянская, 4-54, 5-47;

улица Кониского, 88-154, 121-193;

улица Пугачева, 1-13, 2-34.

Чечеловский район:

улица Глубокая, 1-47, 2-26, 71;

улица Новопавелецкая, 21-51, 24-54;

улица Павелецкая, 72-90, 127-169;

улица Новошкольная, 75-105, 48-58, 35-63, 26а-46, 48-58г;

улица Высокогорная, 70, 98, 73-99а;

улица Стадионная, 38-64;

переулок Малый, 1-7, 15-27, 31-41, 54-70а, 72, 2-16, 9, 167a, 169″б",169г;

улица Юности, 135а-179б, 94-150, 105-131, 137-161;

улица Романа Шухевича, 22,24;

улица Щепкина 8,10-12, 17;

проспект Сергея Нигояна, 7;

проспект Богдана Хмельницкого, 106, 112, 114, 116;

улица Краснопольская, 2;

улица Энергетическая, 7, 9д, 11;

переулок Ключевой, 1;

улица Новокрымская, 50, 52, 56.

Новокодакский район:

улица Рубежная, 1, 1а, 1б, 2-34;

улица Юрия Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204/1, 151-169, 209-231, 204/2-228, 228А, 235-241, 230а-244, 252, 256а;

переулок Малахитовый, 1-15, 2-14, 26, 32а;

улица Гвоздичная, 20-46, 29-57;

улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63;

улица Юрия Кондратюка, 144-204/1, 151-169;

улица Можайского, 25-69, 40-84;

переулок Больничный, 33;

переулок Малахитовый, 26,32;

улица Черногорская, 100-108,35-75, 36-92, 79,81,96;

улица Андрейченко, 10-12, 41-53;

переулок Возрождения, 33-47, 73, 75,79-97, 111-127, 4-82, 92-114;

улица Лавандовая, 1-53, 2-42, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65, 60-70, 67-115;

улица Большая Диевская, 465-543;

переулок Возрождения, 2-90, 19-29, 33-127, 94-118;

улица Лавандовая, 20-34, 29-47, 38-44, 53, 53а, 53б;

улица Вагнера, 4, 1-21, 2-14;

улица Мукачевская 31-53, 46-76;

улица Наливайко, 1-9, 2-10;

переулок Возрождения, 1-17;

переулок Яблочный, 1-7а, 4-10;

улица Лавандовая, 1-27, 6-18, 49;

улица Яблочная, 1-19, 2-22;

улица Дарвина, 76, 33, 35, 39а, 41, 47,36, 38, 62, 64, 72;

улица Исполкомовская, 3, 15;

улица Кулешова, 18, 48;

улица Лояна, 4, 8;

улица Лесная, 7а, 7б, 7в, 7;

улица Дарвина, 7-97, 82-88;

переулок Лесной, 9-71, 16-92;

улица Железнодорожная, 17,19;

улица Щепкина, 3-15, 6;

проспект Сергея Нигояна, 4, 10, 14, 16, 40-42, 18, 20, 22-26;

переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14;

переулок Чумацкий, 2-4, 3, 5, 9, 14-26;

улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

улица Кондратюка, 209-231, 204/2-228, 252, 256а;

улица Весенняя;

переулок Неманский, 1-13; 2-24;

переулок Тюменский, 1-31, 2-38;

улица Коллективная, 1,2-12, 3-35, 14-42;

улица Весенняя, 1-109, 4-98, 1,4-12;

переулок Зенитный, 1-15, 2-12;

улица Приовражная, 1, 2-6;

улица Можайского, 1-21, 2-26, 34, 36;

1-ый Курсовой переулок, 1-21, 21а, 4-20/2;

улица Ватутина, 49-53, 58/2, 60, 62, 64;

улица Кондратюка, 228а, 235-241,230а-244

улица Билецкого, 4-42, 5;

улица Ясеневая, 1-49, 2-80, 80а;

улица Григория Сковороды, 1-111, 2-124;

улица Лысенко, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;

улица Цветущая, 1-25, 2-42;

улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;

улица Солнечная, 1-7, 2-22;

улица Иллюшина, 1-7а, 2-8, 9-53, 10-44;

улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;

улица Пороховая, 30-66, 37-83;

улица Жигулевская, 1-37, 2-36, 38;

улица Мытищенская, 1-39, 2-34;

улица Писемского, 21/1;

улица Пороховая, 1-35, 2-28;

улица Юпитерная, 1-19, 2-16;

улица Грузинская, 1-25, 2-36,

улица Барвинок, 1-27, 66-98;

переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

улица Корсунская, 1-5, 2-18;

улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;

улица Старобазарная, 71-79, 26-40;

площадь Сентябрськая, 1, 5, 7, 4, 12;

улица Крепостная, 98-100, 101-111,102-106;

улица Речная, 1-29, 4-24;

улица Алеутская, 12/1;

улица Тарана, 6-28, 9-41;

переулок Андрейченко, 18-52, 35-65,

улица Сахалинская, 1а-33, 2,4-26;

переулок Крутой, 1-15, 2-26;

улица Покровская 1-33, 2-16;

улица Дорогобужская, 13-21, 12-14;

улица Криштофа Косинского, 1, 2-4, 23-51, 32-60;

переулок Двинский 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;

улица Андрейченко, 91-113, 70-124, 68а, 68б, 68г, 68д, 80-84, 90а, 94а, 99, 95, 119-123, 126, 1-65, 2-52, 124а, 124б, 126, 70д, 70г, 70а, 78/1, 78, 72, 74, 76а, 76б, 76а, 76, 70, 89, 66/1, 66/2;

переулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25;

улица Герцена, 21а-61, 24а-48, 1-19, 2-24;

улица Вагнера, 44-48, 59-63;

улица Дорогобужская 17б, 17в;

улица Николая Садовского, 1-47,47a, 4-26;

улица Геологическая, 2а, 34-64;

переулок Покровский 1, 1а-9а, 2-16;

улица Лавандовая, 58;

переулок Андрейченко, 1-15, 2-14;

улица Двинская, 1, 3, 3а, 5;

улица Звездная.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре еще один университет ушел на карантин из-за COVID-19. Студентов перевели на смешанный формат обучения.