В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
В четверг, 8 октября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:
Самарский район:
улица Маршала Гречко, 41-119, 76-106;
улица Полевая, 21-79, 64-118а;
улица Чаплинская, 387-265, 218-290;
улица Гречко, 41-119, 76-106;
улица Полевая, 21-79, 64-118а;
улица Чаплинская, 387-265, 218-290;
улица Молодогвардейская, 32д;
улица Малиновского, 140.
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Айвазовского, 1-23, 2-12;
улица Волочаевская, 1-7;
улица Голубовская, 1-9, 2-10;
улица Яна Гуса, 9-97, 6-82;
улица Заводская, 1-7, 2-12;
улица Портовая, 2-4, 18-28, 34-40;
переулок Портовый, 1, 2-4;
улица Обходная, 2-4, 5;
переулок Обходной 1-7, 4-6;
улица Халтурина, 1-27, 2-28;
улица Васнецова, 1-11, 2-10;
улица Песковая, 1-5, 2-10;
улица Кузьменко, 1-5;
улица Минакова, 3-7, 4-8;
улица Новороссийская 1-9,2-74;
улица Пожарная, 1-33, 2-38:
улица Осетинская, 3;
улица Промежуточная, 2-8;
улица Сызранская, 1-19, 4-20;
улица Тагильская 3-41, 4-40;
улица Тобольская, 1-19, 2-16;
улица Узловая, 3-19, 8-18;
улица Халтурина, 7-27, 4-28;
улица Чапаева, 1-13, 4-10;
улица Афанасьева-Чужбинского, 2-8, 1-23;
проспект Мануйловский, 3, 5, 7, 7а, 9, 13т, 17;
улица Казахстанская, 1-7, 2-24;
переулок Казахстанский, 5-23, 2-36;
улица Заярская, 1-47;
улица Минусинская, 85, 87, 15-83, 22-80, 52а, 89-1141б, 82-174;
переулок Минусинский, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56;
переулок Окопный, 25;
улица Крушельницкой, 12а, 12б;
улица Кумача, 47-101, 64-134;
улица Мольера, 158-162, 3-87, 2-82;
улица Лозовая, 49;
улица Малиновского, 108;
улица Майская, 1-9;
улица Одесская, 105-155, 6-104;
улица Вологодская, 2-12, 5-7;
улица Смоленская, 1-137, 4-6;
улица Холодильная, 4-8;
улица Дальневосточная, 129-143;
улица Гребинки, 1-35, 8-42;
улица Волоколамская, 3-31, 2-24;
улица Андрусенко, 2-34, 1-27;
улица Крылова, 4-12, 1-17;
улица Раздельная, 1-35, 2-26;
улица Тургенева, 1-35, 2-30;
улица Гребинки, 1-35, 8-42;
улица Кольцевая 1-27, 2-30;
улица Таганрогская, 105-217, 126-226;
переулок Таганрогский, 8-12, 13-17;
улица Терновая, 4а, 5;
улица Штормовая, 115-213, 120-222;
переулок Штормовой, 4, 5, 10-32, 17-23;
улица Чайковского, 103.
Индустриальный район:
улица Звонкая, 2-24, 3-23;
улица Журавлиная, 1-17, 2-18;
улица Сикорского, 21-37, 18-28;
улица Калнышевского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16;
улица Батумская, 26, 28, 30, 32.
Соборный район:
улица Холмогорская, 13-21, 18-20;
улица Камская, 31-43, 2-14;
улица Мира, 43-71, 72-110;
улица Ереванская, 84-106, 67-81;
улица Переяславская, 69-103, 86-124;
улица Мандрыковская, 151-163, 167, 178;
улица Писаржевского, 3;
улица Чернышевского, 11а, 15;
проспект Гагарина, 10а, 12, 14, 14а, 16;
улица Ефремова, 3, 4, 7, 9, 8-10, 13;
спуск Крутогорный, 1а.
Шевченковский район:
улица Сечевых Стрельцов, 95-145;
улица Купянская, 4-54, 5-47;
улица Кониского, 88-154, 121-193;
улица Пугачева, 1-13, 2-34.
Чечеловский район:
улица Глубокая, 1-47, 2-26, 71;
улица Новопавелецкая, 21-51, 24-54;
улица Павелецкая, 72-90, 127-169;
улица Новошкольная, 75-105, 48-58, 35-63, 26а-46, 48-58г;
улица Высокогорная, 70, 98, 73-99а;
улица Стадионная, 38-64;
переулок Малый, 1-7, 15-27, 31-41, 54-70а, 72, 2-16, 9, 167a, 169″б",169г;
улица Юности, 135а-179б, 94-150, 105-131, 137-161;
улица Романа Шухевича, 22,24;
улица Щепкина 8,10-12, 17;
проспект Сергея Нигояна, 7;
проспект Богдана Хмельницкого, 106, 112, 114, 116;
улица Краснопольская, 2;
улица Энергетическая, 7, 9д, 11;
переулок Ключевой, 1;
улица Новокрымская, 50, 52, 56.
Новокодакский район:
улица Рубежная, 1, 1а, 1б, 2-34;
улица Юрия Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204/1, 151-169, 209-231, 204/2-228, 228А, 235-241, 230а-244, 252, 256а;
переулок Малахитовый, 1-15, 2-14, 26, 32а;
улица Гвоздичная, 20-46, 29-57;
улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63;
улица Юрия Кондратюка, 144-204/1, 151-169;
улица Можайского, 25-69, 40-84;
переулок Больничный, 33;
переулок Малахитовый, 26,32;
улица Черногорская, 100-108,35-75, 36-92, 79,81,96;
улица Андрейченко, 10-12, 41-53;
переулок Возрождения, 33-47, 73, 75,79-97, 111-127, 4-82, 92-114;
улица Лавандовая, 1-53, 2-42, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65, 60-70, 67-115;
улица Большая Диевская, 465-543;
переулок Возрождения, 2-90, 19-29, 33-127, 94-118;
улица Лавандовая, 20-34, 29-47, 38-44, 53, 53а, 53б;
улица Вагнера, 4, 1-21, 2-14;
улица Мукачевская 31-53, 46-76;
улица Наливайко, 1-9, 2-10;
переулок Возрождения, 1-17;
переулок Яблочный, 1-7а, 4-10;
улица Лавандовая, 1-27, 6-18, 49;
улица Яблочная, 1-19, 2-22;
улица Дарвина, 76, 33, 35, 39а, 41, 47,36, 38, 62, 64, 72;
улица Исполкомовская, 3, 15;
улица Кулешова, 18, 48;
улица Лояна, 4, 8;
улица Лесная, 7а, 7б, 7в, 7;
улица Дарвина, 7-97, 82-88;
переулок Лесной, 9-71, 16-92;
улица Железнодорожная, 17,19;
улица Щепкина, 3-15, 6;
проспект Сергея Нигояна, 4, 10, 14, 16, 40-42, 18, 20, 22-26;
переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14;
переулок Чумацкий, 2-4, 3, 5, 9, 14-26;
улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;
улица Кондратюка, 209-231, 204/2-228, 252, 256а;
улица Весенняя;
переулок Неманский, 1-13; 2-24;
переулок Тюменский, 1-31, 2-38;
улица Коллективная, 1,2-12, 3-35, 14-42;
улица Весенняя, 1-109, 4-98, 1,4-12;
переулок Зенитный, 1-15, 2-12;
улица Приовражная, 1, 2-6;
улица Можайского, 1-21, 2-26, 34, 36;
1-ый Курсовой переулок, 1-21, 21а, 4-20/2;
улица Ватутина, 49-53, 58/2, 60, 62, 64;
улица Кондратюка, 228а, 235-241,230а-244
улица Билецкого, 4-42, 5;
улица Ясеневая, 1-49, 2-80, 80а;
улица Григория Сковороды, 1-111, 2-124;
улица Лысенко, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;
улица Цветущая, 1-25, 2-42;
улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;
улица Солнечная, 1-7, 2-22;
улица Иллюшина, 1-7а, 2-8, 9-53, 10-44;
улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;
улица Пороховая, 30-66, 37-83;
улица Жигулевская, 1-37, 2-36, 38;
улица Мытищенская, 1-39, 2-34;
улица Писемского, 21/1;
улица Пороховая, 1-35, 2-28;
улица Юпитерная, 1-19, 2-16;
улица Грузинская, 1-25, 2-36,
улица Барвинок, 1-27, 66-98;
переулок Грузинский, 1-3, 2-4;
улица Корсунская, 1-5, 2-18;
улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;
улица Старобазарная, 71-79, 26-40;
площадь Сентябрськая, 1, 5, 7, 4, 12;
улица Крепостная, 98-100, 101-111,102-106;
улица Речная, 1-29, 4-24;
улица Алеутская, 12/1;
улица Тарана, 6-28, 9-41;
переулок Андрейченко, 18-52, 35-65,
улица Сахалинская, 1а-33, 2,4-26;
переулок Крутой, 1-15, 2-26;
улица Покровская 1-33, 2-16;
улица Дорогобужская, 13-21, 12-14;
улица Криштофа Косинского, 1, 2-4, 23-51, 32-60;
переулок Двинский 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;
улица Андрейченко, 91-113, 70-124, 68а, 68б, 68г, 68д, 80-84, 90а, 94а, 99, 95, 119-123, 126, 1-65, 2-52, 124а, 124б, 126, 70д, 70г, 70а, 78/1, 78, 72, 74, 76а, 76б, 76а, 76, 70, 89, 66/1, 66/2;
переулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25;
улица Герцена, 21а-61, 24а-48, 1-19, 2-24;
улица Вагнера, 44-48, 59-63;
улица Дорогобужская 17б, 17в;
улица Николая Садовского, 1-47,47a, 4-26;
улица Геологическая, 2а, 34-64;
переулок Покровский 1, 1а-9а, 2-16;
улица Лавандовая, 58;
переулок Андрейченко, 1-15, 2-14;
улица Двинская, 1, 3, 3а, 5;
улица Звездная.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре еще один университет ушел на карантин из-за COVID-19. Студентов перевели на смешанный формат обучения.