В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
В понедельник, 5 октября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по следующим адресам:
Соборный район:
улица Новогодняя, 52-82, 57-69
улица Радостная, 66-118, 69-113
улица Холмогорская, 2-14, 9-11,
улица Евпаторийская, 2-30, 1-49
улица Гусенко, 17
проспект Яворницкого, 10
Крутогорный спуск, 15А
улица Вернадского, 13, 15, 17, 19/21
улица Космическая, 13, 13К, 17Б
улица Паторжинского, 24
улица Гоголя, 13
улица Тихвинская, 76-104, 77-105
улица Сташкова, 28-84, 25-71,
улица Горяная, 63-69, 18-20
Центральный район:
Сичеславская Набережная, 9
улица Крутая, 9-19, 16
улица Актюбинская, 1-31, 2-164
улица Васильковская, 37-161, 46-124
спуск Горнолыжников, 6-12, 3-31,
улица Изюмская, 2-14, 1-13
улица Святослава Храброго, 27, 29А
улица Воскресенская, 41
улица Короленко, 22
Шевченковский район:
улица Чкалова, 48, 48Г, 54, 50, 44, 60
улица Ширшова, 16
Европейский бульвар, 4/2, 6
улица Харьковская, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 16
улица Глинки, 11
Запорожское шоссе, 14
Чечеловский район:
улица Глубокая, 1-47, 2-26, 71
улица Новопавелецкая, 21-51, 24-54
улица Павелецкая, 72-90, 127-169
улица Новошкольная, 26А-46, 35-63, 48-58Г, 75-105,
улица Высокогорная, 70-98, 73-99А
улица Стадионная, 38-64
Малый переулок, 1-7, 15-27, 31-41, 54-70А, 72, 2-16, 9, 167А, 169Б, 169Г
улица Юности, 135А-179Б, 94-150, 105-131, 137-161
улица Романа Шухевича, 22, 24,
улица Щепкина, 8, 10-12, 17
проспект Нигояна, 7ч
Новокодакский район:
улица Рубежная, 1, 1А, 1Б, 2-34
улица Юрия Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204/1, 151-169, 209-231, 230А-244, 204/2-228А, 235-241, 252, 256А
переулок Малахитовый, 1-15, 2-14,
улица Гвоздичная, 20-46, 29-57,
улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63,
улица Можайского, 1-21, 2-26, 34, 36, 25-69, 40-84,
переулок Больничный, 33
переулок Малахитовый, 26, 32А
улица Черногорская, 100-108, 35-75, 36-92, 79, 81, 96
улица Красноармейская, 2-14, 3-17, 16-64, 19-55,
улица Народная, 2-34,
переулок Ивана Сохача, 16, 21-31,
улица Славная, 1-49, 2-46
улица Вагнера, 1-21, 2-14, 23-63, 16-42, 24-58, 59-63
переулок Вагнера, 4, 54, 2-22
улица Андрейченко, 10-12, 41-53, 54-66, 14-52, 59-85, 68А, 68Б, 68Г, 68Д, 80-84, 90А, 94А, 95, 99, 91-113, 70-124, 91-113, 119-123, 70-124, 126, 70А, 70Д, 70Г, 78/1, 78, 72, 74, 76, 76А, 76Б, 70Е, 89, 89А, 66/1, 66/2,
переулок Андрейченко, 18-52, 35-65, 1-15, 2-14
переулок Покровский, 1-9, 2-16,
улица Белая Балка, 1-9, 2-52
улица Возрождения, 82
улица Красногорская, 1-15, 2-16,
улица Криштофа Косинского, 1, 2-4, 3-21, 23-51, 8-30, 23-51, 32-60
улица Модеста, 2
улица Глебова, 2-52, 1-81,
улица Николая Садовского, 15-16А, 1-47, 47А, 4-26
улица Десняка, 1-43, 2-56
улица Гастэлло
переулок Усть-Илимский, 1-7, 2, 2А
улица Шушинская, 1-23, 2-22
улица Подгорная, 1-27, 2-16,
улица Мукачевская
улица Профессиональная, 1-47, 2-42,
переулок Хорольский, 1-11, 27-31, 10-26
улица Хорольская, 1-33, 2-46, 35-59, 48-86
улица Попова, 1-23, 2-24
улица Республиканская, 2-36, 1-35, 37, 4-40
улица Зеленая Балка, 39, 43-51, 54
улица Любови Шевцовой, 1-11,
улица Василия Капниста, 1-21, 2-30,
Крутой спуск, 14А-20, 17-35
переулок Дальнеуральский
улица Дальнеуральская, 1-11, 4-26, 15-25, 20, 28-40
улица Шушинская, 22
улица Подгорная, 29-49, 18-26
улица Республиканская, 2
улица Мастеров, 1-11, 4-14,
улица Просторная, 1-33, 10-40,
улица Проезжая, 1-25, 2-10,
переулок Просторный, 1-15, 1-12
улица Гурзуфская, 1А, 1Б, 1-19, 2-26
улица Богуна, 4-22, 24, 26,
улица Константина Острожского, 1-25, 2-24
улица Прессы, 1-31, 2-26, 1-23, 2-10, 20-84, 33-83
переулок Рождественский, 7, 9, 11, 13, 21
улица Вышиванная
улица Попова, 25-51, 26-50
переулок Возрождения, 1-17, 2-92, 19-29, 33-127, 73, 75, 79-97, 94-118, 111-127, 4-82, 92-114
улица Лавандовая, 1-53, 2-42, 20-34, 36, 42/2, 29-47, 38-44А, 44/1, 46/1, 49, 51, 51А, 53, 53/2-65, 60-70, 67-115, 53А, 53Б, 58
улица Большая Диевская, 465-543,
улица Наливайко, 1-9, 2-10
переулок Яблочный, 1-7А, 4-10
улица Яблочная, 1-19, 2-22
улица Куринная
улица Крепостная, 24А, 42А, 98-100, 101-111, 102-106
улица Речная, 1-29, 4-24
улица Алеутская, 12/1
улица Тарана, 6-28, 9-41
улица Хвылевого, 48-78, 55-85, 39-55, 40-48
улица Гвардейская, 11-33, 24-50, 117
улица Мостовая, 123-165, 83-226, 118-168, 167-197, 174-226,
улица Набережная, 1-7А
улица Гребенкина, 14
улица Гранитная, 9, 12-16
улица Карьерная, 4-30, 3-39,
переулок Карьерный, 11-19, 12-14, 36, 38
улица Северная, 4-32, 3-33
улица Панаса Мирного, 3-7, 11-31
улица Строевая, 1-5, 4
улица Железнодорожная (город), 17, 19
улица Щепкина, 3-15, 6
проспект Нигояна, 18, 20, 22-26, 4, 10, 14, 16, 40-42
переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14
переулок Чумакский, 2-4, 3-5, 9, 14-26
улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34
улица Весенняя, 1-109, 4-98,
переулок Неманский, 1-13, 2-24
переулок Тюменский, 1-31, 2-38,
улица Коллективная, 1, 2-12
переулок Зенитный, 1-15, 2-12,
улица Приовражная, 1-15, 2-10, 14-50, 17-61
переулок 1-й Курсовой, 1-21, 21А, 4-20/2
улица Коллективная, 3-35, 14-42,
улица Ватутина, 49-53А, 58/2, 60, 62, 64,
улица Билецкого, 4-42, 5
улица Ясеневая, 1-49, 2-80, 80А
улица Григория Сковороды, 1-111, 2-124
улица Лысенко, 1, 3Ж, 3Д, 2-10Б, 10В
улица Цветочная, 1-25, 2-42,
улица Энтузиастов, 1-37, 2-30,
улица Солнечная, 1-7, 2-22,
улица Ильюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44
улица Гайдамакская, 30/2-86, 35-89,
улица Пороховая, 30-66, 37-83
улица Жигулевская, 38, 38А, 1-37, 2-36
улица Мытищинская, 1-39, 2-34,
улица Писемского, 21/1,
улица Порохова, 1-35, 2-28,
улица Юпитерная, 1-19, 2-16
улица Сахалинская, 1А-33, 2, 4-26
переулок Крутой, 1-15, 2-26,
улица Покровская, 1-33, 2-16
улица Дорогобужская, 13-21, 12-14
переулок Двинский, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13,
улица Двинская, 1, 3, 3А, 5
переулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25,
улица Герцена, 21А-61, 24А-48, 1-19, 2-24
улица Геологическая, 2-30, 34-64, 2А
переулок Покровский, 1, 1А-9А, 2-16
улица Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72
улица Полесская, 1-19, 2-20, 22, 23/1-91, 23/2, 24, 26-76
улица Звездная
переулок Варяжский, 2А, 2В, 1-13, 4-18
переулок Полесский 2-4, 5
переулок Белорусский, 1-5, 2-10, 7-23, 12-26,
улица Заслонова, 1-9, 22-26,
улица Дружбы, 1-7, 2-20,
улица Кедровая, 1-43, 2-36,
улица Курильская, 1-33, 2-36
переулок Товарищеский, 1-3, 2-6
улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30, 32
улица Ивана Вишневского, 1-21, 2-18
улица Грузинская, 1-25, 2-36,
улица Барвинок, 1-27, 66-98,
переулок Грузинский, 1-3, 2-4
улица Корсуньская, 1-5, 2-18
улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118
улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62
улица Старобазарная, 71-79, 26-40
площадь Сентябрьская, 1,5, 7, 4-12
Индустриальный район:
улица Калиновая, 77А, 79, 65, 73, 75, 77, 79, 81
улица Звонкая, 2-24, 3-23
улица Журавлиная, 1-17, 2-18
улица Сикорского, 21-37, 18-28
улица Короленко, 46-50, 87-91
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Панаса Ковпака, 4-32,
улица Таганрогская, 105-217, 126-226, 339, 283-361, 306-374
переулок Таганрогский, 8-12, 13-17
улица Терновая, 4А, 5
улица Штормовая, 115-213, 120-222
переулок Штормовой, 5, 17-23, 4, 10-32
улица Чайковского, 103
переулок Шатурский, 1-7, 2-8
улица Шефская, 1-13, 2-22
улица Широкая, 47-71, 18-36, 45, 16, 221
улица Казахстанская, 1-7, 2-24
улица Заярская, 1-47
переулок Казахстанский 5-23, 2-36
улица Минусинская, 85, 87, 15-83, 22-80, 52А, 89-141Б, 82-174
переулок Минусинский, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56
переулок Окопный, 25
улица Майская, 1-9,
улица Одесская, 105-155, 6-104
улица Вологодская, 2-12, 5-7,
улица Смольская, 1-137, 4-6
улица Холодильная, 4-8
улица Дальневосточная, 129-143
улица Гребинки, 1-35, 8-42,
улица Волоколамская, 3-31, 2-24
улица Андрусенко, 2-34, 1-27
улица Крылова, 4-12, 1-17,
улица Раздельная, 1-35, 2-26
улица Тургенева, 1-35, 2-30
улица Кольцевая, 1-27, 2-30
Самарский район:
улица Столярная, 1, 2
улица Новгородская, 78-104, 95-127
улица Кобылянской, 2-18, 1-23,
улица Заозерная, 77-105, 70-94
улица Новаторская, 61-119, 62-128
улица Фонвизина, 2
улица Пятихатки, 3-89, 2-78
улица Орлиная, 165-171, 126-128
улица Баштанная, 21-31
улица Броневая, 2-36, 1-31А
улица Максима Рильского, 56-90, 55-81,
улица Воспоминаний, 39-103, 16-50
улица Гречко, 41-119, 76-106,
улица Полевая, 21-79, 64-118А
улица Чаплинская, 387-265, 218-290
улица Молодогвардейская, 32, 22, 26, 26А, 28, 28А, общежитие №24, д/с №41, магазин "Росинка"
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с переворотом.