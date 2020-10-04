В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В понедельник, 5 октября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по следующим адресам:

Соборный район:

улица Новогодняя, 52-82, 57-69

улица Радостная, 66-118, 69-113

улица Холмогорская, 2-14, 9-11,

улица Евпаторийская, 2-30, 1-49

улица Гусенко, 17

проспект Яворницкого, 10

Крутогорный спуск, 15А

улица Вернадского, 13, 15, 17, 19/21

улица Космическая, 13, 13К, 17Б

улица Паторжинского, 24

улица Гоголя, 13

улица Тихвинская, 76-104, 77-105

улица Сташкова, 28-84, 25-71,

улица Горяная, 63-69, 18-20

Центральный район:

Сичеславская Набережная, 9

улица Крутая, 9-19, 16

улица Актюбинская, 1-31, 2-164

улица Васильковская, 37-161, 46-124

спуск Горнолыжников, 6-12, 3-31,

улица Изюмская, 2-14, 1-13

улица Святослава Храброго, 27, 29А

улица Воскресенская, 41

улица Короленко, 22

Шевченковский район:

улица Чкалова, 48, 48Г, 54, 50, 44, 60

улица Ширшова, 16

Европейский бульвар, 4/2, 6

улица Харьковская, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 16

улица Глинки, 11

Запорожское шоссе, 14

Чечеловский район:

улица Глубокая, 1-47, 2-26, 71

улица Новопавелецкая, 21-51, 24-54

улица Павелецкая, 72-90, 127-169

улица Новошкольная, 26А-46, 35-63, 48-58Г, 75-105,

улица Высокогорная, 70-98, 73-99А

улица Стадионная, 38-64

Малый переулок, 1-7, 15-27, 31-41, 54-70А, 72, 2-16, 9, 167А, 169Б, 169Г

улица Юности, 135А-179Б, 94-150, 105-131, 137-161

улица Романа Шухевича, 22, 24,

улица Щепкина, 8, 10-12, 17

проспект Нигояна, 7ч

Новокодакский район:

улица Рубежная, 1, 1А, 1Б, 2-34

улица Юрия Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204/1, 151-169, 209-231, 230А-244, 204/2-228А, 235-241, 252, 256А

переулок Малахитовый, 1-15, 2-14,

улица Гвоздичная, 20-46, 29-57,

улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63,

улица Можайского, 1-21, 2-26, 34, 36, 25-69, 40-84,

переулок Больничный, 33

переулок Малахитовый, 26, 32А

улица Черногорская, 100-108, 35-75, 36-92, 79, 81, 96

улица Красноармейская, 2-14, 3-17, 16-64, 19-55,

улица Народная, 2-34,

переулок Ивана Сохача, 16, 21-31,

улица Славная, 1-49, 2-46

улица Вагнера, 1-21, 2-14, 23-63, 16-42, 24-58, 59-63

переулок Вагнера, 4, 54, 2-22

улица Андрейченко, 10-12, 41-53, 54-66, 14-52, 59-85, 68А, 68Б, 68Г, 68Д, 80-84, 90А, 94А, 95, 99, 91-113, 70-124, 91-113, 119-123, 70-124, 126, 70А, 70Д, 70Г, 78/1, 78, 72, 74, 76, 76А, 76Б, 70Е, 89, 89А, 66/1, 66/2,

переулок Андрейченко, 18-52, 35-65, 1-15, 2-14

переулок Покровский, 1-9, 2-16,

улица Белая Балка, 1-9, 2-52

улица Возрождения, 82

улица Красногорская, 1-15, 2-16,

улица Криштофа Косинского, 1, 2-4, 3-21, 23-51, 8-30, 23-51, 32-60

улица Модеста, 2

улица Глебова, 2-52, 1-81,

улица Николая Садовского, 15-16А, 1-47, 47А, 4-26

улица Десняка, 1-43, 2-56

улица Гастэлло

переулок Усть-Илимский, 1-7, 2, 2А

улица Шушинская, 1-23, 2-22

улица Подгорная, 1-27, 2-16,

улица Мукачевская

улица Профессиональная, 1-47, 2-42,

переулок Хорольский, 1-11, 27-31, 10-26

улица Хорольская, 1-33, 2-46, 35-59, 48-86

улица Попова, 1-23, 2-24

улица Республиканская, 2-36, 1-35, 37, 4-40

улица Зеленая Балка, 39, 43-51, 54

улица Любови Шевцовой, 1-11,

улица Василия Капниста, 1-21, 2-30,

Крутой спуск, 14А-20, 17-35

переулок Дальнеуральский

улица Дальнеуральская, 1-11, 4-26, 15-25, 20, 28-40

улица Шушинская, 22

улица Подгорная, 29-49, 18-26

улица Республиканская, 2

улица Мастеров, 1-11, 4-14,

улица Просторная, 1-33, 10-40,

улица Проезжая, 1-25, 2-10,

переулок Просторный, 1-15, 1-12

улица Гурзуфская, 1А, 1Б, 1-19, 2-26

улица Богуна, 4-22, 24, 26,

улица Константина Острожского, 1-25, 2-24

улица Прессы, 1-31, 2-26, 1-23, 2-10, 20-84, 33-83

переулок Рождественский, 7, 9, 11, 13, 21

улица Вышиванная

улица Попова, 25-51, 26-50

переулок Возрождения, 1-17, 2-92, 19-29, 33-127, 73, 75, 79-97, 94-118, 111-127, 4-82, 92-114

улица Лавандовая, 1-53, 2-42, 20-34, 36, 42/2, 29-47, 38-44А, 44/1, 46/1, 49, 51, 51А, 53, 53/2-65, 60-70, 67-115, 53А, 53Б, 58

улица Большая Диевская, 465-543,

улица Наливайко, 1-9, 2-10

переулок Яблочный, 1-7А, 4-10

улица Яблочная, 1-19, 2-22

улица Куринная

улица Крепостная, 24А, 42А, 98-100, 101-111, 102-106

улица Речная, 1-29, 4-24

улица Алеутская, 12/1

улица Тарана, 6-28, 9-41

улица Хвылевого, 48-78, 55-85, 39-55, 40-48

улица Гвардейская, 11-33, 24-50, 117

улица Мостовая, 123-165, 83-226, 118-168, 167-197, 174-226,

улица Набережная, 1-7А

улица Гребенкина, 14

улица Гранитная, 9, 12-16

улица Карьерная, 4-30, 3-39,

переулок Карьерный, 11-19, 12-14, 36, 38

улица Северная, 4-32, 3-33

улица Панаса Мирного, 3-7, 11-31

улица Строевая, 1-5, 4

улица Железнодорожная (город), 17, 19

улица Щепкина, 3-15, 6

проспект Нигояна, 18, 20, 22-26, 4, 10, 14, 16, 40-42

переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14

переулок Чумакский, 2-4, 3-5, 9, 14-26

улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34

улица Весенняя, 1-109, 4-98,

переулок Неманский, 1-13, 2-24

переулок Тюменский, 1-31, 2-38,

улица Коллективная, 1, 2-12

переулок Зенитный, 1-15, 2-12,

улица Приовражная, 1-15, 2-10, 14-50, 17-61

переулок 1-й Курсовой, 1-21, 21А, 4-20/2

улица Коллективная, 3-35, 14-42,

улица Ватутина, 49-53А, 58/2, 60, 62, 64,

улица Билецкого, 4-42, 5

улица Ясеневая, 1-49, 2-80, 80А

улица Григория Сковороды, 1-111, 2-124

улица Лысенко, 1, 3Ж, 3Д, 2-10Б, 10В

улица Цветочная, 1-25, 2-42,

улица Энтузиастов, 1-37, 2-30,

улица Солнечная, 1-7, 2-22,

улица Ильюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44

улица Гайдамакская, 30/2-86, 35-89,

улица Пороховая, 30-66, 37-83

улица Жигулевская, 38, 38А, 1-37, 2-36

улица Мытищинская, 1-39, 2-34,

улица Писемского, 21/1,

улица Порохова, 1-35, 2-28,

улица Юпитерная, 1-19, 2-16

улица Сахалинская, 1А-33, 2, 4-26

переулок Крутой, 1-15, 2-26,

улица Покровская, 1-33, 2-16

улица Дорогобужская, 13-21, 12-14

переулок Двинский, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13,

улица Двинская, 1, 3, 3А, 5

переулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25,

улица Герцена, 21А-61, 24А-48, 1-19, 2-24

улица Геологическая, 2-30, 34-64, 2А

переулок Покровский, 1, 1А-9А, 2-16

улица Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72

улица Полесская, 1-19, 2-20, 22, 23/1-91, 23/2, 24, 26-76

улица Звездная

переулок Варяжский, 2А, 2В, 1-13, 4-18

переулок Полесский 2-4, 5

переулок Белорусский, 1-5, 2-10, 7-23, 12-26,

улица Заслонова, 1-9, 22-26,

улица Дружбы, 1-7, 2-20,

улица Кедровая, 1-43, 2-36,

улица Курильская, 1-33, 2-36

переулок Товарищеский, 1-3, 2-6

улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30, 32

улица Ивана Вишневского, 1-21, 2-18

улица Грузинская, 1-25, 2-36,

улица Барвинок, 1-27, 66-98,

переулок Грузинский, 1-3, 2-4

улица Корсуньская, 1-5, 2-18

улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118

улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62

улица Старобазарная, 71-79, 26-40

площадь Сентябрьская, 1,5, 7, 4-12

Индустриальный район:

улица Калиновая, 77А, 79, 65, 73, 75, 77, 79, 81

улица Звонкая, 2-24, 3-23

улица Журавлиная, 1-17, 2-18

улица Сикорского, 21-37, 18-28

улица Короленко, 46-50, 87-91

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Панаса Ковпака, 4-32,

улица Таганрогская, 105-217, 126-226, 339, 283-361, 306-374

переулок Таганрогский, 8-12, 13-17

улица Терновая, 4А, 5

улица Штормовая, 115-213, 120-222

переулок Штормовой, 5, 17-23, 4, 10-32

улица Чайковского, 103

переулок Шатурский, 1-7, 2-8

улица Шефская, 1-13, 2-22

улица Широкая, 47-71, 18-36, 45, 16, 221

улица Казахстанская, 1-7, 2-24

улица Заярская, 1-47

переулок Казахстанский 5-23, 2-36

улица Минусинская, 85, 87, 15-83, 22-80, 52А, 89-141Б, 82-174

переулок Минусинский, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56

переулок Окопный, 25

улица Майская, 1-9,

улица Одесская, 105-155, 6-104

улица Вологодская, 2-12, 5-7,

улица Смольская, 1-137, 4-6

улица Холодильная, 4-8

улица Дальневосточная, 129-143

улица Гребинки, 1-35, 8-42,

улица Волоколамская, 3-31, 2-24

улица Андрусенко, 2-34, 1-27

улица Крылова, 4-12, 1-17,

улица Раздельная, 1-35, 2-26

улица Тургенева, 1-35, 2-30

улица Кольцевая, 1-27, 2-30

Самарский район:

улица Столярная, 1, 2

улица Новгородская, 78-104, 95-127

улица Кобылянской, 2-18, 1-23,

улица Заозерная, 77-105, 70-94

улица Новаторская, 61-119, 62-128

улица Фонвизина, 2

улица Пятихатки, 3-89, 2-78

улица Орлиная, 165-171, 126-128

улица Баштанная, 21-31

улица Броневая, 2-36, 1-31А

улица Максима Рильского, 56-90, 55-81,

улица Воспоминаний, 39-103, 16-50

улица Гречко, 41-119, 76-106,

улица Полевая, 21-79, 64-118А

улица Чаплинская, 387-265, 218-290

улица Молодогвардейская, 32, 22, 26, 26А, 28, 28А, общежитие №24, д/с №41, магазин "Росинка"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с переворотом.