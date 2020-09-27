В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
В понедельник, 28 сентября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Чечеловский район:
ул. Романа Шухевича 22,24,
ул. Щепкина 8,10-12, 17
пр. С. Нигояна 7
ул. Боброва, 21а
ул. Сеченова,
пер. Проектный,
ул. Хотинская
ул. Малахова 61-85,64-90,
ул. Лихачева 79-101,72-90
пер. Малый 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a,169Б,169г,
ул. Глубокая 1-47, 2-26, 71,
ул. Новопавелецкая 21-51, 24-54,
ул. Павелецкая 72-90, 127-169,
ул. Новошкольная 75-105,
ул. Высокогорная 70-98, 73-99а,
ул. Новошкольная 48-58,
ул. Новошкольная 35-63, 26а-46,
ул. Стадионная 38-64,
ул. Новошкольная 48-58Г
Центральный район:
ул. Я. Мудрого, 40
ул. Ю. Савченко 19-53,18-62
ул. Тимирязева 21-151,72-108;
пер. Байрона 5-163;
ул. Гончарова 2-160,11-139;
ул. Михаила Комарова 142-172,165-187;
ул. Измайловская 121-163,136-176
Новокодакский район:
ул. Вагнера 23-63; 16-42; 24-58,
ул. Андрейченко 54-66, 14-52; 59-85,
пер. Покровский 1-9; 2-16,
ул. Белая Балка 1-9; 2-52
ул. Возрождения 82
ул. Красноармейская 16-64, 19-55,
ул. Народная 2-34,
ул. Красноармейская 2-14, 3-17,
пер. Ивана Сохача 16,21-31,
ул. Славная 1-49, 2-46
ул. Лысенко 1,3ж,3д, 2-10"б",10в.
ул. Цветущая 1-25, 2-42,
ул. Энтузиастов 1-37, 2-30
ул. Солнечная 1-7, 2-22,
ул. Ильюшина 1-7а, 2-8,
ул. Гайдамацкая 30/2-86, 35-89,
ул. Пороховая 30-66, 37-83,
ул. Жигулевская 38,38а,
ул. Ильюшина 9-53, 10-44,
ул. Мытищинская 1-39, 2-34,
ул. Жигулевская 1-37, 2-36,
ул. Писемского 21/1,
ул. Пороховая 1-35, 2-28,
ул. Юпитерная 1-19, 2-16
ул. Звёздная
ул. Полесская 1-19, 2-20,
ул. Звёздная 1-37, 2-42,
ул. Мукачевская 57-99/2, 78-126,
пер. Варяжский 2а,2в,
ул. Приовражная 1-15, 6-10,
ул. Полесская 23/1-91, 26-76,
ул. Полесская, 22, 23/2, 24,26,
пер. Полесский 2-4,
ул. Абая 33-65, 40-565,
пер. Белорусский 7-23, 12-26,
ул. Заслонова 1-9, 22-26,
ул. Полесская 23/1-91, 26-76,
ул. Полесская 22, 23/2, 24,26,
пер. Полесский 2-4, 5,
пер. Белорусский 7-23, 12-26,
ул. Заслонова 1-9, 22-26,
ул. Дружбы 1-7, 2-20,
ул. Звёздная 39-65, 44-66,
ул. Кедровая 1-43, 2-36,
ул. Курильская 1-33, 2-36,
ул. Мукачевская 99/1-119, 128-154,
пер. Белорусский 1-5, 2-10,
пер. Варяжский 1-13, 4-18,
пер. Товарищеский 1-3, 2-6,
ул. Приовражная Диевка-2 14-50, 17-61,
ул. И.Вишневского 1-21, 2-18,
ул. Товарищеская 1-23, 2-28,
ул. Товарищеская 25, 30,32.
ул. Вагнера 1-21, 2-14,
пер. Вагнера 2-22,
пер. Герцена 2,4-24, 5-25,
ул. Герцена 1-19, 2-24,
ул. Десантная 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72,
ул. Геологическая 2а,
ул. Десняка 1
ул. Красина 1, 2-4,
ул. Н. Садовского (Модеста 2),
ул. Петра Сиротина 36,42/2, 42а, 42б,42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65,60-70, 67-115,
ул. Андрейченко 91-113, 70-124,
пер. Андрейченко 18-52, 35-65,
ул. Сахалинская 1а-33, 2,4-26,
пер. Крутой 1-15, 2-26,
ул. Покровская 1-33,2-16,
ул. Дорогобужская 13-21,12-14,
ул. Косинского 23-51, 32-60,
пер. Двинский 1-17,4-8,2-20,3-13
ул. Андрейченко 68а,68б,68г,68д,80-84,90а,94а,99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а,124"б",126,70д,70г,70а,78/1,78,72,74,76а,76б,76а,76,70Е, 89,89а,66/1,66/2,
пер. Герцена 15/2,
ул. Герцена 21а-61, 24а-48,
ул. Вагнера 44-48, 59-63,
ул. Дорогобужская 17"б",17"в",
ул. Садовского 1-47,47a,4-26,
ул. Геологическая 34-64,
пер. Покровский 1,1а-9а,2-16
ул. Лавандовая 58,
пер. Андрейченко 1-15,2-14,
ул. Двинская 1,3,3а,5,
ул. Грузинская 1-25, 2-36,
ул. Г.Барвинок 1-27, 66-98,
пер. Грузинский 1-3, 2-4,
ул. Корсунская 1-5, 2-18,
ул. Бардадыма 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118,
ул. Погорелая 66-72,3-59, 10-62,
ул. Старобазарная 71-79, 26-40,
пл. Сентябрьская 1,5,7, 4-12,
ул. Фортечная 98-100, 101-111,102-106,
ул. Речная 1-29, 4-24,
ул. Алеутская 12/1
ул. Тарана 6-28, 9-41.
ул. Хвылевого 48-78, 55-85,39-55, 40-48,
ул. Гвардейская11-33, 24-50, 117
ул. Ю.Кондратюка 209-231, 204/2-228,
ул. Весенняя Диевка 1,4-12,
пер. Неманский 1-13; 2-24
пер. Тюменский 1-31, 2-38,
ул. Коллективная 1,2-12,
ул. Весенняя Диевка 1-109, 4-98,
пер. Зенитный 1-15, 2-12
ул. Ю. Кондратюка 252,256а,
ул. Приовражная Диевка -1 2-6.
ул. Можайского 1-21, 2-26,34,36 ,
пер. Курсовой 1-й 1-21,21а, 4-20/2,
ул. Коллективная 3-35, 14-42,
ул. Ватутина 49-53а, 58/2,60,62,64,
ул. Ю. Кондратюка 228а, 235-241,230А-244
ул. Железнодорожная 17,19,
ул. Щепкина 3-15, 6,
пр. С. Нигояна 18,20, 22-26,
пер. Железнодорожный 9-15, 12-14,
пер. Чумацкий 2-4, 3-5, 9, 14-26,
пр. С. Нигояна 4,10,14,16, 40-42,
ул. Тесная 1-27, 2-30,27,29,30-34.
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проспект Слобожанский, 91, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 105, 107,
ул. С.Ковалевской, 2, 4,
ул. Батумская, 2, 4, 6
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ул. Гули Королевой, 16, 16б, 18, 20, 28,
пр. Петра Калнышевского, 63
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ул. Временная 9-23,2-8;
ул. Новосамарская 2-10,5-13;
ул. Дарницкая 5-9;
ул. Шуклина 12-20,3;
ул. Вугличная 15-21,24-28;
ул. Полтавская 3-8
Соборный район:
ул. Владимира Моссаковского -3,2 А,
ул. Шевченко 23/53
проспект Д. Яворницкого, 14, 20
ул. Ереванская 1-65,2-80
ул. Мильмана 76-132,
ул. Владимира Сосюры
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ул. Космическая, 10;
ул. Абхазская 4, 4а, 6, 8, 2;
парк им. Володи Дубинина;
ул. Высоковольтная 4, 4д, 8, 8а, 10, 12, 14;
пр. Гагарина 137а
ул. Сичеславская Набережная 10б.
Соборный район:
ул. В. Мономаха, 17, 17а, 19, 21,
ул. Воскресенская, 1а,
ул. К. В. Великого, 11, 7а.
ул. Херсонская, 9б,29б.
ул. Денисова 24А-54,
ул. Гибкая 100А-108Б ,
пер. Баженова 41-53
пер. Конечный 1-17,2-20
ул. Сурикова 57-69; 46-64
ул. Бурденко 14-80, 15-71,
пер. Платова 3-31, 4-20,
пер. Паганини 1-29,2-20
ул. Смежная 1-15, 2-24
пер. Денисова 2-40,1-23
ул. Денисова 10-32
пер. Нарвский
Антина Синявского 50-78
пер. Чудский 1-29,2-18
ул. Уютная 1-25; 20-40,
пер. Уютный
пер. Баженова 42-46
Самарский район:
ул. М. Гречко, 41-119; 76-106 ,
ул. Полевая, 21-79; 64-118а,
ул. Чаплинская, 387-265; 218-290
ул. Прибрежная 34
ул. Ярославны
ул. М. Яровой
ул. Ивана Купала,
ул. Радиальная
пер. Дубининский
ул. Дубининская,
ул. Белокаменная
ул. Червонобогатырская,
ул. Палисадная
ул. Халхингольская
ул. Житняя
ул. Гречко 2-74, 1-39,
ул. Домодедовская 19-117,20-128
ул. Подгорная 51-121,44-104,
ул. Полевая 1-19,2-62,
ул. Чаплинская 209-263,142-216
ул. Каширская 5-27,18-38 с/т "Шиянка"
ул. Палисадная
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Опанаса Ковпака 4-32,
ул. Таганрогская 339,
пер. Шатурский 1-7,2-8,
ул. Шефская 1-13,2-22,
ул. Широкая 221,
ул. Широкая 47-71,18-36,
ул. Таганрогская 283-361,306-374,
ул. Широкая 45,16
ул. Казахстанская 1-7,2-24,
ул. Заярская 1-47,
пер. Казахстанский 5-23,2-36,
ул. Минусинская 85,87,
пер. Минусинский 14,16,30,32,
ул. Минусинская 83,22-80,52а,
пер. Минусинский 34,38,54,56,
ул. Минусинская 89-141Б,82-174,
пер. Окопный 25
ул. Минская 1-9,2;
пер. Софьи Перовской 1-3,9;
ул. Тбилисская 15-35,10-38;
ул. Знаменская 10,13-19;
пер. Знаменский 1-7,2-8
ул. Майская 1-9;
ул. Одесская 105-155,6-104,
ул. Вологодская 2-12,5-7;
ул. Смоленская 1-137,4-6;
ул. Холодильная 4-8;
ул. Дальневосточная 129-143
ул. Гребинки 1-35,8-42;
ул. Волоколамская 3-31,2-24;
ул. Андрусенко 2-34,1-27;
ул. Александра Оцупа 4-12,1-17;
ул. Раздельная 1-35,2-26;
ул. Тургенева 1-35,2-30;
ул. Гребинки 1-35,8-42;
ул. Кольцевая 1-27,2-30,
ул. Тургенева, 2-28, 1-35,
ул. Желябова, 2-78, 1-65,
ул. Некрасова, 2-14, 1-11,
ул. Раздельная, 2-26, 1-37,
ул. Кольцовская, 1-27, 2-30,
ул. Пушкина, 6-34,
ул. Лермонтова, 2-35, 1-33,
ул. Промышленная, 4-98, 1-95,
ул. Волоколамская, 2-33,
ул. Галины Андрусенко, 12, 1-34,
ул. Артюшенко, 58-106,
ул. Отечественная, 3,
ул. Гребинки, 1-40,
ул. Декабрьская, 1-3,
ул. Северодвинская, 1-14,
пер. Шоссейный, 15.
ул. Таганрогская 105-217,126-226
пер. Таганрогский 12,13-17;
ул. Терновая 5,4а;
ул. Штормовая 115-213,120-222;
пер. Штормовой 5,17-23,4,10-32;
ул. Чайковского, 103
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре во вторник, 29 сентября, на нескольких улицах отключат водоснабжение.