В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В понедельник, 28 сентября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Чечеловский район:

ул. Романа Шухевича 22,24,

ул. Щепкина 8,10-12, 17

пр. С. Нигояна 7

ул. Боброва, 21а

ул. Сеченова,

пер. Проектный,

ул. Хотинская

ул. Малахова 61-85,64-90,

ул. Лихачева 79-101,72-90

пер. Малый 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a,169Б,169г,

ул. Глубокая 1-47, 2-26, 71,

ул. Новопавелецкая 21-51, 24-54,

ул. Павелецкая 72-90, 127-169,

ул. Новошкольная 75-105,

ул. Высокогорная 70-98, 73-99а,

ул. Новошкольная 48-58,

ул. Новошкольная 35-63, 26а-46,

ул. Стадионная 38-64,

ул. Новошкольная 48-58Г

Центральный район:

ул. Я. Мудрого, 40

ул. Ю. Савченко 19-53,18-62

ул. Тимирязева 21-151,72-108;

пер. Байрона 5-163;

ул. Гончарова 2-160,11-139;

ул. Михаила Комарова 142-172,165-187;

ул. Измайловская 121-163,136-176

Новокодакский район:

ул. Вагнера 23-63; 16-42; 24-58,

ул. Андрейченко 54-66, 14-52; 59-85,

пер. Покровский 1-9; 2-16,

ул. Белая Балка 1-9; 2-52

ул. Возрождения 82

ул. Красноармейская 16-64, 19-55,

ул. Народная 2-34,

ул. Красноармейская 2-14, 3-17,

пер. Ивана Сохача 16,21-31,

ул. Славная 1-49, 2-46

ул. Лысенко 1,3ж,3д, 2-10"б",10в.

ул. Цветущая 1-25, 2-42,

ул. Энтузиастов 1-37, 2-30

ул. Солнечная 1-7, 2-22,

ул. Ильюшина 1-7а, 2-8,

ул. Гайдамацкая 30/2-86, 35-89,

ул. Пороховая 30-66, 37-83,

ул. Жигулевская 38,38а,

ул. Ильюшина 9-53, 10-44,

ул. Мытищинская 1-39, 2-34,

ул. Жигулевская 1-37, 2-36,

ул. Писемского 21/1,

ул. Пороховая 1-35, 2-28,

ул. Юпитерная 1-19, 2-16

ул. Звёздная

ул. Полесская 1-19, 2-20,

ул. Звёздная 1-37, 2-42,

ул. Мукачевская 57-99/2, 78-126,

пер. Варяжский 2а,2в,

ул. Приовражная 1-15, 6-10,

ул. Полесская 23/1-91, 26-76,

ул. Полесская, 22, 23/2, 24,26,

пер. Полесский 2-4,

ул. Абая 33-65, 40-565,

пер. Белорусский 7-23, 12-26,

ул. Заслонова 1-9, 22-26,

ул. Полесская 23/1-91, 26-76,

ул. Полесская 22, 23/2, 24,26,

пер. Полесский 2-4, 5,

пер. Белорусский 7-23, 12-26,

ул. Заслонова 1-9, 22-26,

ул. Дружбы 1-7, 2-20,

ул. Звёздная 39-65, 44-66,

ул. Кедровая 1-43, 2-36,

ул. Курильская 1-33, 2-36,

ул. Мукачевская 99/1-119, 128-154,

пер. Белорусский 1-5, 2-10,

пер. Варяжский 1-13, 4-18,

пер. Товарищеский 1-3, 2-6,

ул. Приовражная Диевка-2 14-50, 17-61,

ул. И.Вишневского 1-21, 2-18,

ул. Товарищеская 1-23, 2-28,

ул. Товарищеская 25, 30,32.

ул. Вагнера 1-21, 2-14,

пер. Вагнера 2-22,

пер. Герцена 2,4-24, 5-25,

ул. Герцена 1-19, 2-24,

ул. Десантная 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72,

ул. Геологическая 2а,

ул. Десняка 1

ул. Красина 1, 2-4,

ул. Н. Садовского (Модеста 2),

ул. Петра Сиротина 36,42/2, 42а, 42б,42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65,60-70, 67-115,

ул. Андрейченко 91-113, 70-124,

пер. Андрейченко 18-52, 35-65,

ул. Сахалинская 1а-33, 2,4-26,

пер. Крутой 1-15, 2-26,

ул. Покровская 1-33,2-16,

ул. Дорогобужская 13-21,12-14,

ул. Косинского 23-51, 32-60,

пер. Двинский 1-17,4-8,2-20,3-13

ул. Андрейченко 68а,68б,68г,68д,80-84,90а,94а,99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а,124"б",126,70д,70г,70а,78/1,78,72,74,76а,76б,76а,76,70Е, 89,89а,66/1,66/2,

пер. Герцена 15/2,

ул. Герцена 21а-61, 24а-48,

ул. Вагнера 44-48, 59-63,

ул. Дорогобужская 17"б",17"в",

ул. Садовского 1-47,47a,4-26,

ул. Геологическая 34-64,

пер. Покровский 1,1а-9а,2-16

ул. Лавандовая 58,

пер. Андрейченко 1-15,2-14,

ул. Двинская 1,3,3а,5,

ул. Грузинская 1-25, 2-36,

ул. Г.Барвинок 1-27, 66-98,

пер. Грузинский 1-3, 2-4,

ул. Корсунская 1-5, 2-18,

ул. Бардадыма 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118,

ул. Погорелая 66-72,3-59, 10-62,

ул. Старобазарная 71-79, 26-40,

пл. Сентябрьская 1,5,7, 4-12,

ул. Фортечная 98-100, 101-111,102-106,

ул. Речная 1-29, 4-24,

ул. Алеутская 12/1

ул. Тарана 6-28, 9-41.

ул. Хвылевого 48-78, 55-85,39-55, 40-48,

ул. Гвардейская11-33, 24-50, 117

ул. Ю.Кондратюка 209-231, 204/2-228,

ул. Весенняя Диевка 1,4-12,

пер. Неманский 1-13; 2-24

пер. Тюменский 1-31, 2-38,

ул. Коллективная 1,2-12,

ул. Весенняя Диевка 1-109, 4-98,

пер. Зенитный 1-15, 2-12

ул. Ю. Кондратюка 252,256а,

ул. Приовражная Диевка -1 2-6.

ул. Можайского 1-21, 2-26,34,36 ,

пер. Курсовой 1-й 1-21,21а, 4-20/2,

ул. Коллективная 3-35, 14-42,

ул. Ватутина 49-53а, 58/2,60,62,64,

ул. Ю. Кондратюка 228а, 235-241,230А-244

ул. Железнодорожная 17,19,

ул. Щепкина 3-15, 6,

пр. С. Нигояна 18,20, 22-26,

пер. Железнодорожный 9-15, 12-14,

пер. Чумацкий 2-4, 3-5, 9, 14-26,

пр. С. Нигояна 4,10,14,16, 40-42,

ул. Тесная 1-27, 2-30,27,29,30-34.

Индустриальный район:

проспект Слобожанский, 91, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 105, 107,

ул. С.Ковалевской, 2, 4,

ул. Батумская, 2, 4, 6

ул. Осенняя, 5, 7, 7а, 9,

ул. Гули Королевой, 16, 16б, 18, 20, 28,

пр. Петра Калнышевского, 63

ул. Юрьева 13-41,16-36;

ул. Временная 9-23,2-8;

ул. Новосамарская 2-10,5-13;

ул. Дарницкая 5-9;

ул. Шуклина 12-20,3;

ул. Вугличная 15-21,24-28;

ул. Полтавская 3-8

Соборный район:

ул. Владимира Моссаковского -3,2 А,

ул. Шевченко 23/53

проспект Д. Яворницкого, 14, 20

ул. Ереванская 1-65,2-80

ул. Мильмана 76-132,

ул. Владимира Сосюры

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ул. Космическая, 10;

ул. Абхазская 4, 4а, 6, 8, 2;

парк им. Володи Дубинина;

ул. Высоковольтная 4, 4д, 8, 8а, 10, 12, 14;

пр. Гагарина 137а

ул. Сичеславская Набережная 10б.

Соборный район:

ул. В. Мономаха, 17, 17а, 19, 21,

ул. Воскресенская, 1а,

ул. К. В. Великого, 11, 7а.

ул. Херсонская, 9б,29б.

ул. Денисова 24А-54,

ул. Гибкая 100А-108Б ,

пер. Баженова 41-53

пер. Конечный 1-17,2-20

ул. Сурикова 57-69; 46-64

ул. Бурденко 14-80, 15-71,

пер. Платова 3-31, 4-20,

пер. Паганини 1-29,2-20

ул. Смежная 1-15, 2-24

пер. Денисова 2-40,1-23

ул. Денисова 10-32

пер. Нарвский

Антина Синявского 50-78

пер. Чудский 1-29,2-18

ул. Уютная 1-25; 20-40,

пер. Уютный

пер. Баженова 42-46

Самарский район:

ул. М. Гречко, 41-119; 76-106 ,

ул. Полевая, 21-79; 64-118а,

ул. Чаплинская, 387-265; 218-290

ул. Прибрежная 34

ул. Ярославны

ул. М. Яровой

ул. Ивана Купала,

ул. Радиальная

пер. Дубининский

ул. Дубининская,

ул. Белокаменная

ул. Червонобогатырская,

ул. Палисадная

ул. Халхингольская

ул. Житняя

ул. Гречко 2-74, 1-39,

ул. Домодедовская 19-117,20-128

ул. Подгорная 51-121,44-104,

ул. Полевая 1-19,2-62,

ул. Чаплинская 209-263,142-216

ул. Каширская 5-27,18-38 с/т "Шиянка"

ул. Палисадная

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Опанаса Ковпака 4-32,

ул. Таганрогская 339,

пер. Шатурский 1-7,2-8,

ул. Шефская 1-13,2-22,

ул. Широкая 221,

ул. Широкая 47-71,18-36,

ул. Таганрогская 283-361,306-374,

ул. Широкая 45,16

ул. Казахстанская 1-7,2-24,

ул. Заярская 1-47,

пер. Казахстанский 5-23,2-36,

ул. Минусинская 85,87,

пер. Минусинский 14,16,30,32,

ул. Минусинская 83,22-80,52а,

пер. Минусинский 34,38,54,56,

ул. Минусинская 89-141Б,82-174,

пер. Окопный 25

ул. Минская 1-9,2;

пер. Софьи Перовской 1-3,9;

ул. Тбилисская 15-35,10-38;

ул. Знаменская 10,13-19;

пер. Знаменский 1-7,2-8

ул. Майская 1-9;

ул. Одесская 105-155,6-104,

ул. Вологодская 2-12,5-7;

ул. Смоленская 1-137,4-6;

ул. Холодильная 4-8;

ул. Дальневосточная 129-143

ул. Гребинки 1-35,8-42;

ул. Волоколамская 3-31,2-24;

ул. Андрусенко 2-34,1-27;

ул. Александра Оцупа 4-12,1-17;

ул. Раздельная 1-35,2-26;

ул. Тургенева 1-35,2-30;

ул. Гребинки 1-35,8-42;

ул. Кольцевая 1-27,2-30,

ул. Тургенева, 2-28, 1-35,

ул. Желябова, 2-78, 1-65,

ул. Некрасова, 2-14, 1-11,

ул. Раздельная, 2-26, 1-37,

ул. Кольцовская, 1-27, 2-30,

ул. Пушкина, 6-34,

ул. Лермонтова, 2-35, 1-33,

ул. Промышленная, 4-98, 1-95,

ул. Волоколамская, 2-33,

ул. Галины Андрусенко, 12, 1-34,

ул. Артюшенко, 58-106,

ул. Отечественная, 3,

ул. Гребинки, 1-40,

ул. Декабрьская, 1-3,

ул. Северодвинская, 1-14,

пер. Шоссейный, 15.

ул. Таганрогская 105-217,126-226

пер. Таганрогский 12,13-17;

ул. Терновая 5,4а;

ул. Штормовая 115-213,120-222;

пер. Штормовой 5,17-23,4,10-32;

ул. Чайковского, 103

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре во вторник, 29 сентября, на нескольких улицах отключат водоснабжение.