В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Жизнь города
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В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В понедельник, 28 сентября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Чечеловский район:

  • ул. Романа Шухевича 22,24,

  • ул. Щепкина 8,10-12, 17

  • пр. С. Нигояна 7

  • ул. Боброва, 21а

  • ул. Сеченова,

  • пер. Проектный,

  • ул. Хотинская

  • ул. Малахова 61-85,64-90,

  • ул. Лихачева 79-101,72-90

  • пер. Малый 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a,169Б,169г,

  • ул. Глубокая 1-47, 2-26, 71,

  • ул. Новопавелецкая 21-51, 24-54,

  • ул. Павелецкая 72-90, 127-169,

  • ул. Новошкольная 75-105,

  • ул. Высокогорная 70-98, 73-99а,

  • ул. Новошкольная 48-58,

  • ул. Новошкольная 35-63, 26а-46,

  • ул. Стадионная 38-64,

  • ул. Новошкольная 48-58Г

Центральный район:

  • ул. Я. Мудрого, 40

  • ул. Ю. Савченко 19-53,18-62

  • ул. Тимирязева 21-151,72-108;

  • пер. Байрона 5-163;

  • ул. Гончарова 2-160,11-139;

  • ул. Михаила Комарова 142-172,165-187;

  • ул. Измайловская 121-163,136-176

Новокодакский район:

  • ул. Вагнера 23-63; 16-42; 24-58,

  • ул. Андрейченко 54-66, 14-52; 59-85,

  • пер. Покровский 1-9; 2-16,

  • ул. Белая Балка 1-9; 2-52

  • ул. Возрождения 82

  • ул. Красноармейская 16-64, 19-55,

  • ул. Народная 2-34,

  • ул. Красноармейская 2-14, 3-17,

  • пер. Ивана Сохача 16,21-31,

  • ул. Славная 1-49, 2-46

  • ул. Лысенко 1,3ж,3д, 2-10"б",10в.

  • ул. Цветущая 1-25, 2-42,

  • ул. Энтузиастов 1-37, 2-30

  • ул. Солнечная 1-7, 2-22,

  • ул. Ильюшина 1-7а, 2-8,

  • ул. Гайдамацкая 30/2-86, 35-89,

  • ул. Пороховая 30-66, 37-83,

  • ул. Жигулевская 38,38а,

  • ул. Ильюшина 9-53, 10-44,

  • ул. Мытищинская 1-39, 2-34,

  • ул. Жигулевская 1-37, 2-36,

  • ул. Писемского 21/1,

  • ул. Пороховая 1-35, 2-28,

  • ул. Юпитерная 1-19, 2-16

  • ул. Звёздная

  • ул. Полесская 1-19, 2-20,

  • ул. Звёздная 1-37, 2-42,

  • ул. Мукачевская 57-99/2, 78-126,

  • пер. Варяжский 2а,2в,

  • ул. Приовражная 1-15, 6-10,

  • ул. Полесская 23/1-91, 26-76,

  • ул. Полесская, 22, 23/2, 24,26,

  • пер. Полесский 2-4,

  • ул. Абая 33-65, 40-565,

  • пер. Белорусский 7-23, 12-26,

  • ул. Заслонова 1-9, 22-26,

  • ул. Полесская 23/1-91, 26-76,

  • ул. Полесская 22, 23/2, 24,26,

  • пер. Полесский 2-4, 5,

  • пер. Белорусский 7-23, 12-26,

  • ул. Заслонова 1-9, 22-26,

  • ул. Дружбы 1-7, 2-20,

  • ул. Звёздная 39-65, 44-66,

  • ул. Кедровая 1-43, 2-36,

  • ул. Курильская 1-33, 2-36,

  • ул. Мукачевская 99/1-119, 128-154,

  • пер. Белорусский 1-5, 2-10,

  • пер. Варяжский 1-13, 4-18,

  • пер. Товарищеский 1-3, 2-6,

  • ул. Приовражная Диевка-2 14-50, 17-61,

  • ул. И.Вишневского 1-21, 2-18,

  • ул. Товарищеская 1-23, 2-28,

  • ул. Товарищеская 25, 30,32.

  • ул. Вагнера 1-21, 2-14,

  • пер. Вагнера 2-22,

  • пер. Герцена 2,4-24, 5-25,

  • ул. Герцена 1-19, 2-24,

  • ул. Десантная 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72,

  • ул. Геологическая 2а,

  • ул. Десняка 1

  • ул. Красина 1, 2-4,

  • ул. Н. Садовского (Модеста 2),

  • ул. Петра Сиротина 36,42/2, 42а, 42б,42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65,60-70, 67-115,

  • ул. Андрейченко 91-113, 70-124,

  • пер. Андрейченко 18-52, 35-65,

  • ул. Сахалинская 1а-33, 2,4-26,

  • пер. Крутой 1-15, 2-26,

  • ул. Покровская 1-33,2-16,

  • ул. Дорогобужская 13-21,12-14,

  • ул. Косинского 23-51, 32-60,

  • пер. Двинский 1-17,4-8,2-20,3-13

  • ул. Андрейченко 68а,68б,68г,68д,80-84,90а,94а,99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а,124"б",126,70д,70г,70а,78/1,78,72,74,76а,76б,76а,76,70Е, 89,89а,66/1,66/2,

  • пер. Герцена 15/2,

  • ул. Герцена 21а-61, 24а-48,

  • ул. Вагнера 44-48, 59-63,

  • ул. Дорогобужская 17"б",17"в",

  • ул. Садовского 1-47,47a,4-26,

  • ул. Геологическая 34-64,

  • пер. Покровский 1,1а-9а,2-16

  • ул. Лавандовая 58,

  • пер. Андрейченко 1-15,2-14,

  • ул. Двинская 1,3,3а,5,

  • ул. Грузинская 1-25, 2-36,

  • ул. Г.Барвинок 1-27, 66-98,

  • пер. Грузинский 1-3, 2-4,

  • ул. Корсунская 1-5, 2-18,

  • ул. Бардадыма 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118,

  • ул. Погорелая 66-72,3-59, 10-62,

  • ул. Старобазарная 71-79, 26-40,

  • пл. Сентябрьская 1,5,7, 4-12,

  • ул. Фортечная 98-100, 101-111,102-106,

  • ул. Речная 1-29, 4-24,

  • ул. Алеутская 12/1

  • ул. Тарана 6-28, 9-41.

  • ул. Хвылевого 48-78, 55-85,39-55, 40-48,

  • ул. Гвардейская11-33, 24-50, 117

  • ул. Ю.Кондратюка 209-231, 204/2-228,

  • ул. Весенняя Диевка 1,4-12,

  • пер. Неманский 1-13; 2-24

  • пер. Тюменский 1-31, 2-38,

  • ул. Коллективная 1,2-12,

  • ул. Весенняя Диевка 1-109, 4-98,

  • пер. Зенитный 1-15, 2-12

  • ул. Ю. Кондратюка 252,256а,

  • ул. Приовражная Диевка -1 2-6.

  • ул. Можайского 1-21, 2-26,34,36 ,

  • пер. Курсовой 1-й 1-21,21а, 4-20/2,

  • ул. Коллективная 3-35, 14-42,

  • ул. Ватутина 49-53а, 58/2,60,62,64,

  • ул. Ю. Кондратюка 228а, 235-241,230А-244

  • ул. Железнодорожная 17,19,

  • ул. Щепкина 3-15, 6,

  • пр. С. Нигояна 18,20, 22-26,

  • пер. Железнодорожный 9-15, 12-14,

  • пер. Чумацкий 2-4, 3-5, 9, 14-26,

  • пр. С. Нигояна 4,10,14,16, 40-42,

  • ул. Тесная 1-27, 2-30,27,29,30-34.

Индустриальный район:

  • проспект Слобожанский, 91, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 105, 107,

  • ул. С.Ковалевской, 2, 4,

  • ул. Батумская, 2, 4, 6

  • ул. Осенняя, 5, 7, 7а, 9,

  • ул. Гули Королевой, 16, 16б, 18, 20, 28,

  • пр. Петра Калнышевского, 63

  • ул. Юрьева 13-41,16-36;

  • ул. Временная 9-23,2-8;

  • ул. Новосамарская 2-10,5-13;

  • ул. Дарницкая 5-9;

  • ул. Шуклина 12-20,3;

  • ул. Вугличная 15-21,24-28;

  • ул. Полтавская 3-8

Соборный район:

  • ул. Владимира Моссаковского -3,2 А,

  • ул. Шевченко 23/53

  • проспект Д. Яворницкого, 14, 20

  • ул. Ереванская 1-65,2-80

  • ул. Мильмана 76-132,

  • ул. Владимира Сосюры

  • спуск Севастопольский

  • ул. Космическая, 10;

  • ул. Абхазская 4, 4а, 6, 8, 2;

  • парк им. Володи Дубинина;

  • ул. Высоковольтная 4, 4д, 8, 8а, 10, 12, 14;

  • пр. Гагарина 137а

  • ул. Сичеславская Набережная 10б.

Соборный район:

  • ул. В. Мономаха, 17, 17а, 19, 21,

  • ул. Воскресенская, 1а,

  • ул. К. В. Великого, 11, 7а.

  • ул. Херсонская, 9б,29б.

  • ул. Денисова 24А-54,

  • ул. Гибкая 100А-108Б ,

  • пер. Баженова 41-53

  • пер. Конечный 1-17,2-20

  • ул. Сурикова 57-69; 46-64

  • ул. Бурденко 14-80, 15-71,

  • пер. Платова 3-31, 4-20,

  • пер. Паганини 1-29,2-20

  • ул. Смежная 1-15, 2-24

  • пер. Денисова 2-40,1-23

  • ул. Денисова 10-32

  • пер. Нарвский

  • Антина Синявского 50-78

  • пер. Чудский 1-29,2-18

  • ул. Уютная 1-25; 20-40,

  • пер. Уютный

  • пер. Баженова 42-46

Самарский район:

  • ул. М. Гречко, 41-119; 76-106 ,

  • ул. Полевая, 21-79; 64-118а,

  • ул. Чаплинская, 387-265; 218-290

  • ул. Прибрежная 34

  • ул. Ярославны

  • ул. М. Яровой

  • ул. Ивана Купала,

  • ул. Радиальная

  • пер. Дубининский

  • ул. Дубининская,

  • ул. Белокаменная

  • ул. Червонобогатырская,

  • ул. Палисадная

  • ул. Халхингольская

  • ул. Житняя

  • ул. Гречко 2-74, 1-39,

  • ул. Домодедовская 19-117,20-128

  • ул. Подгорная 51-121,44-104,

  • ул. Полевая 1-19,2-62,

  • ул. Чаплинская 209-263,142-216

  • ул. Каширская 5-27,18-38 с/т "Шиянка"

  • ул. Палисадная

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Опанаса Ковпака 4-32,

  • ул. Таганрогская 339,

  • пер. Шатурский 1-7,2-8,

  • ул. Шефская 1-13,2-22,

  • ул. Широкая 221,

  • ул. Широкая 47-71,18-36,

  • ул. Таганрогская 283-361,306-374,

  • ул. Широкая 45,16

  • ул. Казахстанская 1-7,2-24,

  • ул. Заярская 1-47,

  • пер. Казахстанский 5-23,2-36,

  • ул. Минусинская 85,87,

  • пер. Минусинский 14,16,30,32,

  • ул. Минусинская 83,22-80,52а,

  • пер. Минусинский 34,38,54,56,

  • ул. Минусинская 89-141Б,82-174,

  • пер. Окопный 25

  • ул. Минская 1-9,2;

  • пер. Софьи Перовской 1-3,9;

  • ул. Тбилисская 15-35,10-38;

  • ул. Знаменская 10,13-19;

  • пер. Знаменский 1-7,2-8

  • ул. Майская 1-9;

  • ул. Одесская 105-155,6-104,

  • ул. Вологодская 2-12,5-7;

  • ул. Смоленская 1-137,4-6;

  • ул. Холодильная 4-8;

  • ул. Дальневосточная 129-143

  • ул. Гребинки 1-35,8-42;

  • ул. Волоколамская 3-31,2-24;

  • ул. Андрусенко 2-34,1-27;

  • ул. Александра Оцупа 4-12,1-17;

  • ул. Раздельная 1-35,2-26;

  • ул. Тургенева 1-35,2-30;

  • ул. Гребинки 1-35,8-42;

  • ул. Кольцевая 1-27,2-30,

  • ул. Тургенева, 2-28, 1-35,

  • ул. Желябова, 2-78, 1-65,

  • ул. Некрасова, 2-14, 1-11,

  • ул. Раздельная, 2-26, 1-37,

  • ул. Кольцовская, 1-27, 2-30,

  • ул. Пушкина, 6-34,

  • ул. Лермонтова, 2-35, 1-33,

  • ул. Промышленная, 4-98, 1-95,

  • ул. Волоколамская, 2-33,

  • ул. Галины Андрусенко, 12, 1-34,

  • ул. Артюшенко, 58-106,

  • ул. Отечественная, 3,

  • ул. Гребинки, 1-40,

  • ул. Декабрьская, 1-3,

  • ул. Северодвинская, 1-14,

  • пер. Шоссейный, 15.

  • ул. Таганрогская 105-217,126-226

  • пер. Таганрогский 12,13-17;

  • ул. Терновая 5,4а;

  • ул. Штормовая 115-213,120-222;

  • пер. Штормовой 5,17-23,4,10-32;

  • ул. Чайковского, 103

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре во вторник, 29 сентября, на нескольких улицах отключат водоснабжение.

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