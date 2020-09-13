В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

Алина Рашевская Жизнь города 14:30, 13.09.2020

В понедельник, 14 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по следующим адресам:

Самарский район:

  • улица Гречко, 41-119; 76-106,

  • улица Полевая, 21-79; 64-118а,

  • улица Чаплинская, 387-265; 218-290;

  • улица А. Барто 7, 13;

  • улица Немировича-Данченко 36, 38, 42, 42д, 42к;

Амур-Нижнеднепровский район:

  • улица Калиновая, 85;

  • Таганрогский переулок 8-12,13-17;

  • улица Терновая 5,4а;

  • улица Штормовая 115-213,120-222;

  • Штормовой переулок 5,17-23,4,10-32;

  • улица Чайковского 103;

  • улица Таганрогская 105-217,126-226;

  • улица Минская 1-9,2;

  • переулок Перовской 1-3,9;

  • улица Тбилисская 15-35,10-38;

  • улица Знаменовская 10,13-19;

  • переулок Знаменовский 1-7,2-8

  • улица Вологодская 105а-155; 120-132;

  • улица Дальневосточная 129-143;

  • улица Майская 1-9,6,10;

  • улица Смольная 1-9,4-6;

  • улица Холодильная 4-8,12 \ 1

  • улица Афанасия Ковпака 4-32,

  • улица Таганрогская 339, 283-361,306-374;

  • Шатурский переулок 1-7,2-8,

  • улица Шефская 1-13,2-22,

  • улица Широкая 221, 47-71,18-36, 45,16

  • улица Лозовая 1-73,2-70;

  • улица Отечественная 36-62

  • улица Казахстанская 1-7,2-24,

  • Казахстанский переулок 5-23,2-36,

  • улица Минусинская 85,87, 15-83,22-80,52а, 89-141Б, 82-174;

  • Минусинский переулок 14,16,30,32,34,38,54,56,

  • Окопный переулок, 25;

Индустриальный район:

  • улица Андрусенко 1-27, 2-34;

  • улица Артюшенко 72-76, 86-88, 90-104;

  • улица Гребенки 1-41,8-42;

  • улица Кольцевая 1-27,2-30;

  • улица Крылова 1-17,2-14;

  • улица Некрасова 1,2-14;

  • улица Отечественная 1-11;

  • улица Раздельная 1-35,2-26;

  • улица Тургенева 1-35,2-30

Соборный район:

  • улица Аэродромная, 53,55,46,

  • улица Огородная, 51,

  • улица Тоннельная, 60 / 1,60 / 2,62,

  • улица Лесогорская,

  • тупик Лесогорский,

  • улица Муромская, 59-81; 58-72,

  • переулок Пермский, 57-79; 66-78

  • улица Болгарская 1-11,2-12,

  • улица Батарейная 1-19,2-34,

  • улица Рыбинская 19-77,

  • улица Абхазская 10-24,15 / 1,15 / 2,

  • улица Одоевского 2-32, 7-35,

  • 3-й тупик Одоевського 1,2,2,

  • улица Толстого 2-20, 1-5,

  • 2-й тупик Одоевского 3-7,2-6,

  • улица Казакова 25 / 1-47 / 1,

  • 1-й тупик Одоевского 2-6,3-5

Шевченковский район:

  • улица Запорожское Шоссе 43, 47, 62а, 64;

  • улица Михаила Грушевского 29-49;

  • улица Вознесенская 13-51,16;

  • улица Сечевых стрельцов 28-60,31-59;

  • улица Светлова 29-35,30-54

  • улица Ровенская 5, 1-33 / 2-8

  • улица Леонтовича 27 1-47 / 2-22 / 3-27,19,

  • улица Пирогова-1-21 / 2-10,

  • улица Красноармейская-1-7 / 2-30

  • улица С. Набережная, 15а, 20

  • улица Воскресенская, 4, 4а, 6,

  • улица К. В. Великого, 13

  • ж/м Тополь-2 б. 14, 40;

  • улица Тополиная 16, 25, 33;

  • улица Паршина 16а;

  • улица Рыбальская 2-30,

  • улица Загородная-2-38 / 1-47,

  • улица Красноармейская-1-7 / 2-30,

Соборный район:

  • спуск Лоцманский 1л, 3Л, 4, 9а;

  • улица Ляшко Попеля, 1;

  • переулок Черновецкий, Люблинский, Симферопольский;

  • улица Радостная, 1-67; 2-66,

  • улица Дорожная, 1-15; 2-24,

  • улица Новогодняя, 24, 26

Новокодакский район:

  • улица Железнодорожная 17,19,

  • улица Щепкина 3-15, 6, 8,10-12, 17

  • проспект С. Нигояна 18,20,22-26,4,10,14,16,40-42,7

  • переулок Железнодорожный 9-15, 12-14,

  • улица Стадионная,

  • улица Сорокового 2-46, 1-45 "

  • переулок Млечный 2-4, 3-5, 9, 14-26,

  • улица Тесная 1-27, 2-30,27,29,30-34.

  • улица Романа Шухевича 22,24,

  • улица Белецкого 4-42, 5,

  • улица Ясеневая 1-49, 2-80,80а,

  • улица Григория Сковороды 1-111, 2-124

  • улица М. Хвылевого 48-78, 55-85,39-55, 40-48,

  • улица Гвардейская 11-33, 24-50, 117

  • улица Леваневского 35-56,43-59,

  • переулок Георгиевский 2-18,11-35,

  • Аптекарская балка 24-28

  • улица Сорокового 2-46, 1-45 "

  • улица Грузинская 1-25, 2-36,

  • улица Г. Барвинок 1-27, 66-98,

  • переулок Грузинский 1-3, 2-4,

  • улица Корсунская 1-5, 2-18,

  • улица Бардадыма 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118,

  • улица Погорелая 66-72,3-59, 10-62,

  • улица Старобазарный 71-79, 26-40,

  • площадь Сентябрьская 1,5,7, 4-12,

  • улица Крепостная 98-100, 101-111,102-106,

  • улица Речная 1-29, 4-24,

  • улица Алеутская 12/1,

  • улица Тарана 6-28, 9-41.

  • улица Андрейченко 91-113, 70-124,

  • переулок Андрейченко 18-52, 35-65,

  • улица Сахалинская 1а-33, 2,4-26,

  • переулок Крутой 1-15, 2-26,

  • улица Покровская 1-33,2-16,

  • улица Дорогобужская 13-21,12-14,

  • улица Криштофа Косинского 23-51, 32-60,

  • переулок Двинский 1-17,4-8,2-20,3-13

  • улица Андрейченко 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124 "" б "", 126,70д, 70г, 70а, 78 / 1,78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70, 89,89, 66 / 1,66 / 2,

  • переулок Герцена 15/2,

  • улица Герцена 21а-61, 24а-48, 1-19, 2-24

  • улица Вагнера 44-48, 59-63,

  • улица Дорогобужская 17 "" б "", 17 "" в "",

  • улица Николая Садовского 1-47,47a, 4-26,

  • улица Геологическая 34-64,

  • переулок Покровский 1,1А-9а, 2-16.

  • улица Лавандовая 58,

  • переулок Андрейченко 1-15,2-14,

  • улица Двинская 1,3,3а, 5,

  • улица Вагнера 1-21, 2-14,

  • переулок Вагнера 2-22,

  • переулок Герцена 2,4-24, 5-25,

  • улица Десантная 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре разыскивают пропавшего месяц назад мужчину.

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Днепр Жизнь города

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