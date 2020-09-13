В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
В понедельник, 14 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по следующим адресам:
Самарский район:
улица Гречко, 41-119; 76-106,
улица Полевая, 21-79; 64-118а,
улица Чаплинская, 387-265; 218-290;
улица А. Барто 7, 13;
улица Немировича-Данченко 36, 38, 42, 42д, 42к;
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Калиновая, 85;
Таганрогский переулок 8-12,13-17;
улица Терновая 5,4а;
улица Штормовая 115-213,120-222;
Штормовой переулок 5,17-23,4,10-32;
улица Чайковского 103;
улица Таганрогская 105-217,126-226;
улица Минская 1-9,2;
переулок Перовской 1-3,9;
улица Тбилисская 15-35,10-38;
улица Знаменовская 10,13-19;
переулок Знаменовский 1-7,2-8
улица Вологодская 105а-155; 120-132;
улица Дальневосточная 129-143;
улица Майская 1-9,6,10;
улица Смольная 1-9,4-6;
улица Холодильная 4-8,12 \ 1
улица Афанасия Ковпака 4-32,
улица Таганрогская 339, 283-361,306-374;
Шатурский переулок 1-7,2-8,
улица Шефская 1-13,2-22,
улица Широкая 221, 47-71,18-36, 45,16
улица Лозовая 1-73,2-70;
улица Отечественная 36-62
улица Казахстанская 1-7,2-24,
Казахстанский переулок 5-23,2-36,
улица Минусинская 85,87, 15-83,22-80,52а, 89-141Б, 82-174;
Минусинский переулок 14,16,30,32,34,38,54,56,
Окопный переулок, 25;
Индустриальный район:
улица Андрусенко 1-27, 2-34;
улица Артюшенко 72-76, 86-88, 90-104;
улица Гребенки 1-41,8-42;
улица Кольцевая 1-27,2-30;
улица Крылова 1-17,2-14;
улица Некрасова 1,2-14;
улица Отечественная 1-11;
улица Раздельная 1-35,2-26;
улица Тургенева 1-35,2-30
Соборный район:
улица Аэродромная, 53,55,46,
улица Огородная, 51,
улица Тоннельная, 60 / 1,60 / 2,62,
улица Лесогорская,
тупик Лесогорский,
улица Муромская, 59-81; 58-72,
переулок Пермский, 57-79; 66-78
улица Болгарская 1-11,2-12,
улица Батарейная 1-19,2-34,
улица Рыбинская 19-77,
улица Абхазская 10-24,15 / 1,15 / 2,
улица Одоевского 2-32, 7-35,
3-й тупик Одоевського 1,2,2,
улица Толстого 2-20, 1-5,
2-й тупик Одоевского 3-7,2-6,
улица Казакова 25 / 1-47 / 1,
1-й тупик Одоевского 2-6,3-5
Шевченковский район:
улица Запорожское Шоссе 43, 47, 62а, 64;
улица Михаила Грушевского 29-49;
улица Вознесенская 13-51,16;
улица Сечевых стрельцов 28-60,31-59;
улица Светлова 29-35,30-54
улица Ровенская 5, 1-33 / 2-8
улица Леонтовича 27 1-47 / 2-22 / 3-27,19,
улица Пирогова-1-21 / 2-10,
улица Красноармейская-1-7 / 2-30
улица С. Набережная, 15а, 20
улица Воскресенская, 4, 4а, 6,
улица К. В. Великого, 13
ж/м Тополь-2 б. 14, 40;
улица Тополиная 16, 25, 33;
улица Паршина 16а;
улица Рыбальская 2-30,
улица Загородная-2-38 / 1-47,
улица Красноармейская-1-7 / 2-30,
Соборный район:
спуск Лоцманский 1л, 3Л, 4, 9а;
улица Ляшко Попеля, 1;
переулок Черновецкий, Люблинский, Симферопольский;
улица Радостная, 1-67; 2-66,
улица Дорожная, 1-15; 2-24,
улица Новогодняя, 24, 26
Новокодакский район:
улица Железнодорожная 17,19,
улица Щепкина 3-15, 6, 8,10-12, 17
проспект С. Нигояна 18,20,22-26,4,10,14,16,40-42,7
переулок Железнодорожный 9-15, 12-14,
улица Стадионная,
улица Сорокового 2-46, 1-45 "
переулок Млечный 2-4, 3-5, 9, 14-26,
улица Тесная 1-27, 2-30,27,29,30-34.
улица Романа Шухевича 22,24,
улица Белецкого 4-42, 5,
улица Ясеневая 1-49, 2-80,80а,
улица Григория Сковороды 1-111, 2-124
улица М. Хвылевого 48-78, 55-85,39-55, 40-48,
улица Гвардейская 11-33, 24-50, 117
улица Леваневского 35-56,43-59,
переулок Георгиевский 2-18,11-35,
Аптекарская балка 24-28
улица Сорокового 2-46, 1-45 "
улица Грузинская 1-25, 2-36,
улица Г. Барвинок 1-27, 66-98,
переулок Грузинский 1-3, 2-4,
улица Корсунская 1-5, 2-18,
улица Бардадыма 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118,
улица Погорелая 66-72,3-59, 10-62,
улица Старобазарный 71-79, 26-40,
площадь Сентябрьская 1,5,7, 4-12,
улица Крепостная 98-100, 101-111,102-106,
улица Речная 1-29, 4-24,
улица Алеутская 12/1,
улица Тарана 6-28, 9-41.
улица Андрейченко 91-113, 70-124,
переулок Андрейченко 18-52, 35-65,
улица Сахалинская 1а-33, 2,4-26,
переулок Крутой 1-15, 2-26,
улица Покровская 1-33,2-16,
улица Дорогобужская 13-21,12-14,
улица Криштофа Косинского 23-51, 32-60,
переулок Двинский 1-17,4-8,2-20,3-13
улица Андрейченко 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124 "" б "", 126,70д, 70г, 70а, 78 / 1,78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70, 89,89, 66 / 1,66 / 2,
переулок Герцена 15/2,
улица Герцена 21а-61, 24а-48, 1-19, 2-24
улица Вагнера 44-48, 59-63,
улица Дорогобужская 17 "" б "", 17 "" в "",
улица Николая Садовского 1-47,47a, 4-26,
улица Геологическая 34-64,
переулок Покровский 1,1А-9а, 2-16.
улица Лавандовая 58,
переулок Андрейченко 1-15,2-14,
улица Двинская 1,3,3а, 5,
улица Вагнера 1-21, 2-14,
переулок Вагнера 2-22,
переулок Герцена 2,4-24, 5-25,
улица Десантная 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре разыскивают пропавшего месяц назад мужчину.