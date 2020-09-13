В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В понедельник, 14 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по следующим адресам:

Самарский район:

улица Гречко, 41-119; 76-106,

улица Полевая, 21-79; 64-118а,

улица Чаплинская, 387-265; 218-290;

улица А. Барто 7, 13;

улица Немировича-Данченко 36, 38, 42, 42д, 42к;

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Калиновая, 85;

Таганрогский переулок 8-12,13-17;

улица Терновая 5,4а;

улица Штормовая 115-213,120-222;

Штормовой переулок 5,17-23,4,10-32;

улица Чайковского 103;

улица Таганрогская 105-217,126-226;

улица Минская 1-9,2;

переулок Перовской 1-3,9;

улица Тбилисская 15-35,10-38;

улица Знаменовская 10,13-19;

переулок Знаменовский 1-7,2-8

улица Вологодская 105а-155; 120-132;

улица Дальневосточная 129-143;

улица Майская 1-9,6,10;

улица Смольная 1-9,4-6;

улица Холодильная 4-8,12 \ 1

улица Афанасия Ковпака 4-32,

улица Таганрогская 339, 283-361,306-374;

Шатурский переулок 1-7,2-8,

улица Шефская 1-13,2-22,

улица Широкая 221, 47-71,18-36, 45,16

улица Лозовая 1-73,2-70;

улица Отечественная 36-62

улица Казахстанская 1-7,2-24,

Казахстанский переулок 5-23,2-36,

улица Минусинская 85,87, 15-83,22-80,52а, 89-141Б, 82-174;

Минусинский переулок 14,16,30,32,34,38,54,56,

Окопный переулок, 25;

Индустриальный район:

улица Андрусенко 1-27, 2-34;

улица Артюшенко 72-76, 86-88, 90-104;

улица Гребенки 1-41,8-42;

улица Кольцевая 1-27,2-30;

улица Крылова 1-17,2-14;

улица Некрасова 1,2-14;

улица Отечественная 1-11;

улица Раздельная 1-35,2-26;

улица Тургенева 1-35,2-30

Соборный район:

улица Аэродромная, 53,55,46,

улица Огородная, 51,

улица Тоннельная, 60 / 1,60 / 2,62,

улица Лесогорская,

тупик Лесогорский,

улица Муромская, 59-81; 58-72,

переулок Пермский, 57-79; 66-78

улица Болгарская 1-11,2-12,

улица Батарейная 1-19,2-34,

улица Рыбинская 19-77,

улица Абхазская 10-24,15 / 1,15 / 2,

улица Одоевского 2-32, 7-35,

3-й тупик Одоевського 1,2,2,

улица Толстого 2-20, 1-5,

2-й тупик Одоевского 3-7,2-6,

улица Казакова 25 / 1-47 / 1,

1-й тупик Одоевского 2-6,3-5

Шевченковский район:

улица Запорожское Шоссе 43, 47, 62а, 64;

улица Михаила Грушевского 29-49;

улица Вознесенская 13-51,16;

улица Сечевых стрельцов 28-60,31-59;

улица Светлова 29-35,30-54

улица Ровенская 5, 1-33 / 2-8

улица Леонтовича 27 1-47 / 2-22 / 3-27,19,

улица Пирогова-1-21 / 2-10,

улица Красноармейская-1-7 / 2-30

улица С. Набережная, 15а, 20

улица Воскресенская, 4, 4а, 6,

улица К. В. Великого, 13

ж/м Тополь-2 б. 14, 40;

улица Тополиная 16, 25, 33;

улица Паршина 16а;

улица Рыбальская 2-30,

улица Загородная-2-38 / 1-47,

улица Красноармейская-1-7 / 2-30,

Соборный район:

спуск Лоцманский 1л, 3Л, 4, 9а;

улица Ляшко Попеля, 1;

переулок Черновецкий, Люблинский, Симферопольский;

улица Радостная, 1-67; 2-66,

улица Дорожная, 1-15; 2-24,

улица Новогодняя, 24, 26

Новокодакский район:

улица Железнодорожная 17,19,

улица Щепкина 3-15, 6, 8,10-12, 17

проспект С. Нигояна 18,20,22-26,4,10,14,16,40-42,7

переулок Железнодорожный 9-15, 12-14,

улица Стадионная,

улица Сорокового 2-46, 1-45 "

переулок Млечный 2-4, 3-5, 9, 14-26,

улица Тесная 1-27, 2-30,27,29,30-34.

улица Романа Шухевича 22,24,

улица Белецкого 4-42, 5,

улица Ясеневая 1-49, 2-80,80а,

улица Григория Сковороды 1-111, 2-124

улица М. Хвылевого 48-78, 55-85,39-55, 40-48,

улица Гвардейская 11-33, 24-50, 117

улица Леваневского 35-56,43-59,

переулок Георгиевский 2-18,11-35,

Аптекарская балка 24-28

улица Сорокового 2-46, 1-45 "

улица Грузинская 1-25, 2-36,

улица Г. Барвинок 1-27, 66-98,

переулок Грузинский 1-3, 2-4,

улица Корсунская 1-5, 2-18,

улица Бардадыма 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118,

улица Погорелая 66-72,3-59, 10-62,

улица Старобазарный 71-79, 26-40,

площадь Сентябрьская 1,5,7, 4-12,

улица Крепостная 98-100, 101-111,102-106,

улица Речная 1-29, 4-24,

улица Алеутская 12/1,

улица Тарана 6-28, 9-41.

улица Андрейченко 91-113, 70-124,

переулок Андрейченко 18-52, 35-65,

улица Сахалинская 1а-33, 2,4-26,

переулок Крутой 1-15, 2-26,

улица Покровская 1-33,2-16,

улица Дорогобужская 13-21,12-14,

улица Криштофа Косинского 23-51, 32-60,

переулок Двинский 1-17,4-8,2-20,3-13

улица Андрейченко 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124 "" б "", 126,70д, 70г, 70а, 78 / 1,78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70, 89,89, 66 / 1,66 / 2,

переулок Герцена 15/2,

улица Герцена 21а-61, 24а-48, 1-19, 2-24

улица Вагнера 44-48, 59-63,

улица Дорогобужская 17 "" б "", 17 "" в "",

улица Николая Садовского 1-47,47a, 4-26,

улица Геологическая 34-64,

переулок Покровский 1,1А-9а, 2-16.

улица Лавандовая 58,

переулок Андрейченко 1-15,2-14,

улица Двинская 1,3,3а, 5,

улица Вагнера 1-21, 2-14,

переулок Вагнера 2-22,

переулок Герцена 2,4-24, 5-25,

улица Десантная 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре разыскивают пропавшего месяц назад мужчину.

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