В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В Днепре пройдет масштабное отключение света. svidok.info
В пятницу, 4 сентября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Шевченковский район:
улица Августина Волошина, 1-33,4-32;
улица Вадима Сидура, 62-76, 61-71;
улица Антина Синявского, 181-231;
улица Румянцева, 2-34, 1-7;
переулок Вдовенко, 1-37,2-24;
улица Бориса Познанского, 2-26,1-19;
улица Семена Скляренко, 61-71а.
Центральный район:
улица Князя Владимира Великого, 34, 36,6.
Чечеловский район:
улица Новопоточная, 1,1″б", 3-35,10,26;
улица Окружная, 11-35, 32-62;
улица Зональная, 1-19, 2-6;
улица Январьская, 1-7, 4/2, 4″б",4г, 4ж, 6″б", 6в, 6г;
улица Зеркальная, 2-14;
улица Окружная, 11-25,32-62;
улица Новопоточная, 2-16,16″б"-33Б;
улица Воскресенская, 36, 33;
улица Философская, 40;
улица Романа Шухевича, 22,24;
улица Щепкина, 8,10-12, 17;
проспект Сергея Нигояна, 7;
улица Глубокая, 1-47, 2-26, 71;
улица Новопавелецкая, 21-51, 24-54;
улица Павелецкая, 72-90, 127-169;
улица Новошкольная, 75-105;
улица Высокогорная, 70-98, 73-99а;
улица Новошкольная, 48-58, 35-63, 26а-46;
улица Стадионная, 38-64;
улица Новошкольная, 48-58Г;
переулок Малый, 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a,169″б",169г,Юності 135а-179″б" № с буквами,94-150, 105-131, 137-161.
Самарский район:
улица М. Гречко, 41-119; 76-106;
улица Полевая, 21-79; 64-118а;
улица Чаплинская, 387-265; 218-290;
улица Заозерная, 1-75, 2-68;
улица Новаторская, 1-59, 2-60;
улица Новгородская, 1-93, 2-76;
улица Элеваторная, 1-45, 2-28;
улица Кадровая, 1-79, 2-54;
улица Фонвизина, 1;
улица Кадровая, 1, 1а, 28, 30;
улица Синельниковская, 2-26; 5;
переулок Синельниковский, 2-8; 1-13;
улица Путейская, 1-9; 2-8;
улица Мазаная, 1-23; 2-30;
улица Планерная, 1-9; 2-10;
улица Илларионовская, 29-83; 32-90;
улица Котельная, 1-11; 2-8;
улица Рыбальская, 1-47.
Новокодакский район:
улица Железнодорожный город, 17,19;
улица Щепкина, 3-15, 6;
проспект Сергея Нигояна, 18,20, 22-26;
переулок Железнодорожный город, 9-15, 12-14;
переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
проспект Сергея Нигояна, 4,10,14,16, 40-42;
улица Тесная, 1-27, 2-30,27,29,30-34;
улица Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в;
улица Цветущая, 1-25, 2-42;
улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;
улица Солнечная, 1-7, 2-22;
улица Иллюшина, 1-7а, 2-8;
улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;
улица Порохова, 30-66, 37-83;
улица Жигулевская, 38,38а;
улица Иллюшина, 9-53, 10-44;
улица Митищенская, 1-39, 2-34;
улица Жигулевская, 1-37, 2-36;
улица Писемского, 21/1;
улица Порохова, 1-35, 2-28;
улица Юпитерная, 1-19, 2-16;
улица Рубежная, 1,1a,1″б", 2-34;
улица Ю. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140;
переулок Малахитовый, 1-15, 2-14;
улица Гвоздичная, 20-46, 29-57;
улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63;
улица Ю. Кондратюка, 144-204/1, 151-169;
улица Можайского, 25-69, 40-84;
переулок Больничный, 33;
переулок Малахитовый, 26,32а;
улица Черногорская, 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96;
улица Грузинская, 1-25, 2-36;
улица Г. Барвинок, 1-27, 66-98;
переулок Грузинский, 1-3, 2-4;
улица Корсунская, 1-5, 2-18;
улица Семена Бардадима, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;
улица Погорелая, 66-72,3-59, 10-62;
улица Старобазарная, 71-79, 26-40;
площадь Сентябрьская, 1,5,7, 4-12;
улица Фортечная, 98-100, 101-111,102-106;
улица Речная, 1-29, 4-24;
улица Алеутская, 12/1;
улица Тарана, 6-28, 9-41;
улица Андрийченко, 91-113, 70-124;
переулок Андрийченко, 18-52, 35-65;
улица Сахалинская, 1а-33, 2,4-26;
переулок Крутой, 1-15, 2-26;
улица Покровская, 1-33,2-16;
улица Дорогобужская, 13-21,12-14;
улица Криштофа Косинского, 23-51, 32-60;
переулок Двинский, 1-17,4-8,2-20,3-13;
улица Андрийченко, 68а,68б,68г,68д,80-84,90а,94а,99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а,124″б",126,70д,70г,70а,78/1,78,72,74,76а,76б,76а,76,70Е, 89,89а,66/1,66/2;
переулок Герцена, 15/2;
улица Герцена, 21а-61, 24а-48;
улица Вагнера, 44-48, 59-63;
улица Дорогобужская, 17″б",17″в";
улица Николая Садовского, 1-47,47a,4-26;
улица Геологическая, 34-64;
переулок Покровский, 1,1а-9а,2-16;
улица Лавандовая, 58;
переулок Андрийченко, 1-15,2-14;
улица Двинская, 1,3,3а,5;
улица Вагнера, 1-21, 2-14;
переулок Вагнера, 2-22;
переулок Герцена, 2,4-24, 5-25;
улица Герцена, 1-19, 2-24;
улица Десантная, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72;
улица Геологическая, 2а;
улица Десняка, 1;
улица Красина (Криштофа Косинского), 1, 2-4;
улица Николая Садовского (Модеста 2);
улица Петра Сиротина (Лавандовая), 36,42/2,42а,42б,42г,44/1,44а,46/1,51, 51а, 53/2-65,60-70, 67-115;
улица Полесская, 1-19, 2-20;
улица Звездная, 1-37, 2-42;
улица Мукачевская, 57-99/2, 78-126;
переулок Варяжский, 2а,2в;
улица Полесская, 23/1-91, 26-76,22, 23/2, 24,26;
переулок Полесский, 2-4;
улица Абая, 33-65, 40-565;
переулок Белорусский, 7-23, 12-26;
улица Заслонова, 1-9, 22-26;
улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;
переулок Полесский, 2-4, 5;
переулок Белорусский, 7-23, 12-26;
улица Заслонова, 1-9, 22-26;
улица Дружбы, 1-7, 2-20;
улица Звездная, 39-65, 44-66;
улица Кедрова, 1-43, 2-36;
улица Курильская, 1-33, 2-36;
улица Мукачевская, 99/1-119, 128-154;
переулок Белорусский, 1-5, 2-10;
переулок Варяжский, 1-13, 4-18;
переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;
улица И. Вишневского, 1-21, 2-18;
улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30,32;
улица Звездная.
Амур-Нижнеднепровский район район:
улица Минская, 1-9,2;
переулок С. Перовской, 1-3,9;
улица Тбилисская, 15-35,10-38;
улица Знаменовская, 10,13-19;
переулок Знаменовский, 1-7,2-8;
улица Вологодская, 105а-155;120-132;
улица Дальневосточная, 129-143;
улица Майская, 1-9,6,10;
улица Смольная, 1-9,4-6;
улица Холодильная, 4-8,12\1;
улица Таганрожская, 105-217,126-226;
переулок Таганрожский, 8-12,13-17;
улица Терновая, 5,4а;
улица Штормовая, 115-213,120-222;
переулок Штормовой, 5,17-23,4,10-32;
улица Чайковского, 103;
проспект Мануйловский, 21, 23, 25;
улица Мариупольская, 1-38;
улица Парадная, 1;
улица Трамвайная, 11-32;
улица Шпакова, 6-90;
улица Березановская;
улица Березановская, 1-65, 59;
улица Моторная, 159-296;
улица Эпика, 1-41;
улица Передовая, 779, 779А.
Индустриальный район:
улица Осенняя, 13, 13а, 13б, 15;
улица Г. Королевой, 19;
улица Андрусенко, 1-27, 2-34;
улица Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;
улица Гребинки, 1-41,8-42;
улица Декабрьская, 2,14,1-7;
улица Кольцевая, 1-27,2-30;
улица Крылова, 1-17,2-14;
улица Некрасова, 1,2-14;
улица Отечественная, 1-11;
улица Раздельная, 1-35,2-26;
улица Тургенева, 1-35,2-30.
Соборный район:
переулок Штабный, 2, 4, 6, 8;
проспект Героев, 40;
улица Маршала Судца, 3;
улица Барнаульская, 2-4;
улица Колодезная, 7-11;
переулок Теснокаменный -2;
улица Сташкова, 28-84,25-71;
улица Тихвинская, 76-104,77-107;
улица Лабораторная, 63-99;
улица Горяна, 63-69,18-20.
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