В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
В среду, 2 сентября, во всех районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Минская, 1-9, 2;
переулок С. Перовской, 1-3, 9;
улица Тбилиская, 15-35, 10-38;
улица Знаменовская, 10, 13-19;
переулок Знаменовский, 1-7, 2-8;
улица Вологодская, 105а-155, 120-132;
улица Дальневосточная, 129-143;
улица Майская, 1-9, 6, 10;
улица Смольная, 1-9, 4-6;
улица Холодильная, 4-8, 12/1;
улица Таганрогская, 105-217, 126-226;
переулок Таганрогский, 8-12, 13-17;
улица Терновая, 5, 4а;
улица Штормовая, 115-213, 120-222;
переулок Штормовой, 5,17-23, 4, 10-32;
улица Чайковского, 103.
Шевченковский район:
улица Августина Волошина, 1-33, 4-32;
улица Вадима Сидура, 62-76, 61-71;
улица Антина Синявского, 181-231;
улица Румянцева, 2-34, 1-7;
переулок Вдовенко, 1-37, 2-24;
улица Бориса Познанского, 2-26, 1-19;
улица Семена Скляренко, 61-71а;
улица Сичеславская Набережная, 29а;
улица В. Великого, 34б.
Центральный район:
проспект Дмитрия Яворницкого, 97к.
Новокодакский район:
улица Грузинская, 1-25, 2-36;
улица А. Барвинок, 1-27, 66-98;
переулок Грузинский, 1-3, 2-4;
улица Корсунская, 1-5, 2-18;
улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;
улица Старобазарная, 71-79, 26-40;
площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;
улица Фортечная, 98-100, 101-111, 102-106;
улица Речная, 1-29, 4-24;
улица Алеутская, 12/1;
улица Тарана, 6-28, 9-41;
улица Железнодорожная, 17,19;
улица Щепкина, 3-15, 6;
проспект Сергея Нигояна, 18, 20, 22-26;
переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14;
переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
проспект Сергея Нигояна, 4, 10, 14, 16, 40-42;
улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;
улица Рубежная, 1, 1a, 1б, 2-34;
улица Ю. Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140;
переулок Малахитовый, 1-15, 2-14;
улица Гвоздичная, 20-46, 29-57;
улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63;
улица Ю. Кондратюка, 144-204/1, 151-169;
улица Можайского, 25-69, 40-84;
переулок Больничный Диевка, 33;
переулок Малахитовый, 26, 32а;
улица Черногорская, 100-108, 35-75, 36-92, 79, 81, 96;
переулок Вагнера, 4;
переулок Возрождения, 45-57, 59-107, 78-90;
улица Большая Диевская, 465-543;
переулок Возрождения, 33-47, 73, 75, 79-97, 111-127, 4-82, 92-114;
улица Сиротина, 1-53, 2-42;
улица Большая Диевская, 463;
улица Мукачева, 31-53, 46-76;
улица Наливайко, 2-10;
переулок Возрождения, 1-17;
улица Яблунева, 1-17, 2-22;
улица Мостовая, 123-165, 83-226, 118-168, 167-197, 174-226;
улица Набережная, 1-7а;
улица Костюшко, 1-25, 2-28;
улица Нежинская, 3-41, 2-36;
улица Омская, 13, 15;
улица Большая Диевская, 265, 265А;
улица Уильямса, 90;
улица Лысенко, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;
улица Цветущая, 1-25, 2-42;
улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;
улица Солнечная, 1-7, 2-22;
улица Ильюшина, 1-7а, 2-8;
улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;
улица Порохова, 30-66, 37-83;
улица Жигулевская, 38, 38а;
улица Ильюшина, 9-53, 10-44;
улица Мытищенская, 1-39, 2-34;
улица Жигулевская, 1-37, 2-36;
улица Писемского, 21/1;
улица Порохова, 1-35, 2-28;
улица Юпитерная, 1-19, 2-16;
улица Серова, 1-71, 8-74;
улица Больничная Таромское, 1-31, 2-16;
улица Старый путь, 1-9, 4-10;
улица Генерала Воливача, 5-29;
улица Михаила Лояна, 2-24;
улица Андрейченка;
переулок Андрейченка, 18-52, 35-65;
улица Сахалинская, 1а-33, 2, 4-26;
переулок Крутой, 1-15, 2-26;
улица Покровская, 1-33, 2-16;
улица Дорогобужская, 13-21, 12-14;
улица Криштофа Косинского, 23-51, 32-60;
переулок Двинский, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;
переулок Герцена, 15/2;
улица Герцена, 21а-61, 24а-48;
улица Вагнера, 44-48, 59-63;
улица Дорогобузкая, 17б,17в;
улица Николая Садовского, 1-47, 47a, 4-26;
улица Геологическая, 34-64;
переулок Покровский, 1, 1а-9а, 2-16;
улица Лавандовая, 58;
переулок Андрейченка, 1-15, 2-14;
улица Двинская, 1,3,3а,5;
улица Вагнера, 1-21, 2-14;
переулок Вагнера, 2-22;
переулок Герцена, 2,4-24, 5-25;
улица Герцена, 1-19, 2-24;
улица Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;
улица Геологическая, 2а;
улица Десняка, 1;
улица Криштофа Косинского, 1, 2-4;
улица Николая Садовского, 2;
улица Лавандовая, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65, 60-70, 67-115;
улица Полесская, 1-19, 2-20;
улица Звездная, 1-37, 2-42;
улица Мукачова, 57-99/2, 78-126;
переулок Варяжский, 2а, 2в;
улица Прияружная Диевка-2, 1-15, 6-10;
улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;
переулок Полесский, 2-4;
улица Абая, 33-65, 40-565;
переулок Белорусский, 7-23, 12-26;
улица Заслонова, 1-9, 22-26;
улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24, 26;
переулок Полесский, 2-4, 5;
переулок Белорусский, 7-23, 12-26;
улица Заслонова, 1-9, 22-26;
улица Дружбы Диевка, 1-7, 2-20;
улица Звездная, 39-65, 44-66;
улица Кедрова, 1-43, 2-36;
улица Курильская, 1-33, 2-36;
улица Мукачева, 99/1-119, 128-154;
переулок Белорусский, 1-5, 2-10;
переулок Варяжский, 1-13, 4-18;
переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;
улица Прияружная Диевка-2, 14-50, 17-61;
улица И. Вишневского, 1-21, 2-18;
улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30,32;
улица Звездная.
Чечеловский район:
улица Романа Шухевича, 22, 24;
улица Щепкина, 8, 10-12, 17;
проспект Сергея Нигояна, 7;
улица Ново-Потечная, 1,1б, 3-35, 10, 26;
улица Окружная, 11-35, 32-62;
улица Зональная, 1-19, 2-6;
улица Январская, 1-7, 4/2, 4б, 4г, 4ж, 6б, 6в, 6г;
улица Зеркальная, 2-14;
улица Окружная, 11-25, 32-62;
улица Ново-Потечная, 2-16, 16б-33б.
Индустриальный район:
улица Калиновая, 98, 100;
улица С. Ковалевской, 71, 75, 77, 79;
улица Амурская, 2-34, 1-31;
улица Ашхабадская, 2-34, 1-29;
улица Верещагина, 2-30, 1-29;
улица Менделеева, 2-52, 1-47;
улица Репина, 10;
улица Янтарная, 54-62;
улица Андрусенко, 1-27, 2-34;
улица Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;
улица Гребинки, 1-41, 8-42;
улица Декабрьская, 2, 14, 1-7;
улица Кольцевая, 1-27, 2-30;
улица Крылова, 1-17, 2-14;
улица Некрасова, 1, 2-14;
улица Отечественная, 1-11;
улица Раздельная, 1-35, 2-26;
улица Тургенева, 1-35, 2-30.
Соборный район:
переулок Биологический, 2;
улица Гоголя, 2-26;
улица Паторжинского, 13-23, 14-22.
Самарский район:
улица Андрея Сахарова, 78, 80;
улица Дубининская, 1-31, 2;
улица Белокамянная, 1-23, 2-16, 3а;
улица Чаплинская, 3-75, 2-34, 4а;
улица М. Гречко, 41-119, 76-106;
улица Полевая, 21-79, 64-118а;
улица Чаплинская, 387-265, 218-290.
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