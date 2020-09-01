В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В среду, 2 сентября, во всех районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Минская, 1-9, 2;

переулок С. Перовской, 1-3, 9;

улица Тбилиская, 15-35, 10-38;

улица Знаменовская, 10, 13-19;

переулок Знаменовский, 1-7, 2-8;

улица Вологодская, 105а-155, 120-132;

улица Дальневосточная, 129-143;

улица Майская, 1-9, 6, 10;

улица Смольная, 1-9, 4-6;

улица Холодильная, 4-8, 12/1;

улица Таганрогская, 105-217, 126-226;

переулок Таганрогский, 8-12, 13-17;

улица Терновая, 5, 4а;

улица Штормовая, 115-213, 120-222;

переулок Штормовой, 5,17-23, 4, 10-32;

улица Чайковского, 103.

Шевченковский район:

улица Августина Волошина, 1-33, 4-32;

улица Вадима Сидура, 62-76, 61-71;

улица Антина Синявского, 181-231;

улица Румянцева, 2-34, 1-7;

переулок Вдовенко, 1-37, 2-24;

улица Бориса Познанского, 2-26, 1-19;

улица Семена Скляренко, 61-71а;

улица Сичеславская Набережная, 29а;

улица В. Великого, 34б.

Центральный район:

проспект Дмитрия Яворницкого, 97к.

Новокодакский район:

улица Грузинская, 1-25, 2-36;

улица А. Барвинок, 1-27, 66-98;

переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

улица Корсунская, 1-5, 2-18;

улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;

улица Старобазарная, 71-79, 26-40;

площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;

улица Фортечная, 98-100, 101-111, 102-106;

улица Речная, 1-29, 4-24;

улица Алеутская, 12/1;

улица Тарана, 6-28, 9-41;

улица Железнодорожная, 17,19;

улица Щепкина, 3-15, 6;

проспект Сергея Нигояна, 18, 20, 22-26;

переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14;

переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

проспект Сергея Нигояна, 4, 10, 14, 16, 40-42;

улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

улица Рубежная, 1, 1a, 1б, 2-34;

улица Ю. Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140;

переулок Малахитовый, 1-15, 2-14;

улица Гвоздичная, 20-46, 29-57;

улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63;

улица Ю. Кондратюка, 144-204/1, 151-169;

улица Можайского, 25-69, 40-84;

переулок Больничный Диевка, 33;

переулок Малахитовый, 26, 32а;

улица Черногорская, 100-108, 35-75, 36-92, 79, 81, 96;

переулок Вагнера, 4;

переулок Возрождения, 45-57, 59-107, 78-90;

улица Большая Диевская, 465-543;

переулок Возрождения, 33-47, 73, 75, 79-97, 111-127, 4-82, 92-114;

улица Сиротина, 1-53, 2-42;

улица Большая Диевская, 463;

улица Мукачева, 31-53, 46-76;

улица Наливайко, 2-10;

переулок Возрождения, 1-17;

улица Яблунева, 1-17, 2-22;

улица Мостовая, 123-165, 83-226, 118-168, 167-197, 174-226;

улица Набережная, 1-7а;

улица Костюшко, 1-25, 2-28;

улица Нежинская, 3-41, 2-36;

улица Омская, 13, 15;

улица Большая Диевская, 265, 265А;

улица Уильямса, 90;

улица Лысенко, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;

улица Цветущая, 1-25, 2-42;

улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;

улица Солнечная, 1-7, 2-22;

улица Ильюшина, 1-7а, 2-8;

улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;

улица Порохова, 30-66, 37-83;

улица Жигулевская, 38, 38а;

улица Ильюшина, 9-53, 10-44;

улица Мытищенская, 1-39, 2-34;

улица Жигулевская, 1-37, 2-36;

улица Писемского, 21/1;

улица Порохова, 1-35, 2-28;

улица Юпитерная, 1-19, 2-16;

улица Серова, 1-71, 8-74;

улица Больничная Таромское, 1-31, 2-16;

улица Старый путь, 1-9, 4-10;

улица Генерала Воливача, 5-29;

улица Михаила Лояна, 2-24;

улица Андрейченка;

переулок Андрейченка, 18-52, 35-65;

улица Сахалинская, 1а-33, 2, 4-26;

переулок Крутой, 1-15, 2-26;

улица Покровская, 1-33, 2-16;

улица Дорогобужская, 13-21, 12-14;

улица Криштофа Косинского, 23-51, 32-60;

переулок Двинский, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;

переулок Герцена, 15/2;

улица Герцена, 21а-61, 24а-48;

улица Вагнера, 44-48, 59-63;

улица Дорогобузкая, 17б,17в;

улица Николая Садовского, 1-47, 47a, 4-26;

улица Геологическая, 34-64;

переулок Покровский, 1, 1а-9а, 2-16;

улица Лавандовая, 58;

переулок Андрейченка, 1-15, 2-14;

улица Двинская, 1,3,3а,5;

улица Вагнера, 1-21, 2-14;

переулок Вагнера, 2-22;

переулок Герцена, 2,4-24, 5-25;

улица Герцена, 1-19, 2-24;

улица Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;

улица Геологическая, 2а;

улица Десняка, 1;

улица Криштофа Косинского, 1, 2-4;

улица Николая Садовского, 2;

улица Лавандовая, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65, 60-70, 67-115;

улица Полесская, 1-19, 2-20;

улица Звездная, 1-37, 2-42;

улица Мукачова, 57-99/2, 78-126;

переулок Варяжский, 2а, 2в;

улица Прияружная Диевка-2, 1-15, 6-10;

улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

переулок Полесский, 2-4;

улица Абая, 33-65, 40-565;

переулок Белорусский, 7-23, 12-26;

улица Заслонова, 1-9, 22-26;

улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24, 26;

переулок Полесский, 2-4, 5;

переулок Белорусский, 7-23, 12-26;

улица Заслонова, 1-9, 22-26;

улица Дружбы Диевка, 1-7, 2-20;

улица Звездная, 39-65, 44-66;

улица Кедрова, 1-43, 2-36;

улица Курильская, 1-33, 2-36;

улица Мукачева, 99/1-119, 128-154;

переулок Белорусский, 1-5, 2-10;

переулок Варяжский, 1-13, 4-18;

переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;

улица Прияружная Диевка-2, 14-50, 17-61;

улица И. Вишневского, 1-21, 2-18;

улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30,32;

улица Звездная.

Чечеловский район:

улица Романа Шухевича, 22, 24;

улица Щепкина, 8, 10-12, 17;

проспект Сергея Нигояна, 7;

улица Ново-Потечная, 1,1б, 3-35, 10, 26;

улица Окружная, 11-35, 32-62;

улица Зональная, 1-19, 2-6;

улица Январская, 1-7, 4/2, 4б, 4г, 4ж, 6б, 6в, 6г;

улица Зеркальная, 2-14;

улица Окружная, 11-25, 32-62;

улица Ново-Потечная, 2-16, 16б-33б.

Индустриальный район:

улица Калиновая, 98, 100;

улица С. Ковалевской, 71, 75, 77, 79;

улица Амурская, 2-34, 1-31;

улица Ашхабадская, 2-34, 1-29;

улица Верещагина, 2-30, 1-29;

улица Менделеева, 2-52, 1-47;

улица Репина, 10;

улица Янтарная, 54-62;

улица Андрусенко, 1-27, 2-34;

улица Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;

улица Гребинки, 1-41, 8-42;

улица Декабрьская, 2, 14, 1-7;

улица Кольцевая, 1-27, 2-30;

улица Крылова, 1-17, 2-14;

улица Некрасова, 1, 2-14;

улица Отечественная, 1-11;

улица Раздельная, 1-35, 2-26;

улица Тургенева, 1-35, 2-30.

Соборный район:

переулок Биологический, 2;

улица Гоголя, 2-26;

улица Паторжинского, 13-23, 14-22.

Самарский район:

улица Андрея Сахарова, 78, 80;

улица Дубининская, 1-31, 2;

улица Белокамянная, 1-23, 2-16, 3а;

улица Чаплинская, 3-75, 2-34, 4а;

улица М. Гречко, 41-119, 76-106;

улица Полевая, 21-79, 64-118а;

улица Чаплинская, 387-265, 218-290.

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