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В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

София Закревская
София Закревская
Жизнь города
582
В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса . mas-mexico.com.mx

В среду, 2 сентября, во всех районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • улица Минская, 1-9, 2;

  • переулок С. Перовской, 1-3, 9;

  • улица Тбилиская, 15-35, 10-38;

  • улица Знаменовская, 10, 13-19;

  • переулок Знаменовский, 1-7, 2-8;

  • улица Вологодская, 105а-155, 120-132;

  • улица Дальневосточная, 129-143;

  • улица Майская, 1-9, 6, 10;

  • улица Смольная, 1-9, 4-6;

  • улица Холодильная, 4-8, 12/1;

  • улица Таганрогская, 105-217, 126-226;

  • переулок Таганрогский, 8-12, 13-17;

  • улица Терновая, 5, 4а;

  • улица Штормовая, 115-213, 120-222;

  • переулок Штормовой, 5,17-23, 4, 10-32;

  • улица Чайковского, 103.

Шевченковский район:

  • улица Августина Волошина, 1-33, 4-32;

  • улица Вадима Сидура, 62-76, 61-71;

  • улица Антина Синявского, 181-231;

  • улица Румянцева, 2-34, 1-7;

  • переулок Вдовенко, 1-37, 2-24;

  • улица Бориса Познанского, 2-26, 1-19;

  • улица Семена Скляренко, 61-71а;

  • улица Сичеславская Набережная, 29а;

  • улица В. Великого, 34б.

Центральный район:

  • проспект Дмитрия Яворницкого, 97к.

Новокодакский район:

  • улица Грузинская, 1-25, 2-36;

  • улица А. Барвинок, 1-27, 66-98;

  • переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

  • улица Корсунская, 1-5, 2-18;

  • улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

  • улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;

  • улица Старобазарная, 71-79, 26-40;

  • площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;

  • улица Фортечная, 98-100, 101-111, 102-106;

  • улица Речная, 1-29, 4-24;

  • улица Алеутская, 12/1;

  • улица Тарана, 6-28, 9-41;

  • улица Железнодорожная, 17,19;

  • улица Щепкина, 3-15, 6;

  • проспект Сергея Нигояна, 18, 20, 22-26;

  • переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14;

  • переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

  • проспект Сергея Нигояна, 4, 10, 14, 16, 40-42;

  • улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

  • улица Рубежная, 1, 1a, 1б, 2-34;

  • улица Ю. Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140;

  • переулок Малахитовый, 1-15, 2-14;

  • улица Гвоздичная, 20-46, 29-57;

  • улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63;

  • улица Ю. Кондратюка, 144-204/1, 151-169;

  • улица Можайского, 25-69, 40-84;

  • переулок Больничный Диевка, 33;

  • переулок Малахитовый, 26, 32а;

  • улица Черногорская, 100-108, 35-75, 36-92, 79, 81, 96;

  • переулок Вагнера, 4;

  • переулок Возрождения, 45-57, 59-107, 78-90;

  • улица Большая Диевская, 465-543;

  • переулок Возрождения, 33-47, 73, 75, 79-97, 111-127, 4-82, 92-114;

  • улица Сиротина, 1-53, 2-42;

  • улица Большая Диевская, 463;

  • улица Мукачева, 31-53, 46-76;

  • улица Наливайко, 2-10;

  • переулок Возрождения, 1-17;

  • улица Яблунева, 1-17, 2-22;

  • улица Мостовая, 123-165, 83-226, 118-168, 167-197, 174-226;

  • улица Набережная, 1-7а;

  • улица Костюшко, 1-25, 2-28;

  • улица Нежинская, 3-41, 2-36;

  • улица Омская, 13, 15;

  • улица Большая Диевская, 265, 265А;

  • улица Уильямса, 90;

  • улица Лысенко, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;

  • улица Цветущая, 1-25, 2-42;

  • улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;

  • улица Солнечная, 1-7, 2-22;

  • улица Ильюшина, 1-7а, 2-8;

  • улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;

  • улица Порохова, 30-66, 37-83;

  • улица Жигулевская, 38, 38а;

  • улица Ильюшина, 9-53, 10-44;

  • улица Мытищенская, 1-39, 2-34;

  • улица Жигулевская, 1-37, 2-36;

  • улица Писемского, 21/1;

  • улица Порохова, 1-35, 2-28;

  • улица Юпитерная, 1-19, 2-16;

  • улица Серова, 1-71, 8-74;

  • улица Больничная Таромское, 1-31, 2-16;

  • улица Старый путь, 1-9, 4-10;

  • улица Генерала Воливача, 5-29;

  • улица Михаила Лояна, 2-24;

  • улица Андрейченка;

  • переулок Андрейченка, 18-52, 35-65;

  • улица Сахалинская, 1а-33, 2, 4-26;

  • переулок Крутой, 1-15, 2-26;

  • улица Покровская, 1-33, 2-16;

  • улица Дорогобужская, 13-21, 12-14;

  • улица Криштофа Косинского, 23-51, 32-60;

  • переулок Двинский, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;

  • переулок Герцена, 15/2;

  • улица Герцена, 21а-61, 24а-48;

  • улица Вагнера, 44-48, 59-63;

  • улица Дорогобузкая, 17б,17в;

  • улица Николая Садовского, 1-47, 47a, 4-26;

  • улица Геологическая, 34-64;

  • переулок Покровский, 1, 1а-9а, 2-16;

  • улица Лавандовая, 58;

  • переулок Андрейченка, 1-15, 2-14;

  • улица Двинская, 1,3,3а,5;

  • улица Вагнера, 1-21, 2-14;

  • переулок Вагнера, 2-22;

  • переулок Герцена, 2,4-24, 5-25;

  • улица Герцена, 1-19, 2-24;

  • улица Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;

  • улица Геологическая, 2а;

  • улица Десняка, 1;

  • улица Криштофа Косинского, 1, 2-4;

  • улица Николая Садовского, 2;

  • улица Лавандовая, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65, 60-70, 67-115;

  • улица Полесская, 1-19, 2-20;

  • улица Звездная, 1-37, 2-42;

  • улица Мукачова, 57-99/2, 78-126;

  • переулок Варяжский, 2а, 2в;

  • улица Прияружная Диевка-2, 1-15, 6-10;

  • улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

  • переулок Полесский, 2-4;

  • улица Абая, 33-65, 40-565;

  • переулок Белорусский, 7-23, 12-26;

  • улица Заслонова, 1-9, 22-26;

  • улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24, 26;

  • переулок Полесский, 2-4, 5;

  • переулок Белорусский, 7-23, 12-26;

  • улица Заслонова, 1-9, 22-26;

  • улица Дружбы Диевка, 1-7, 2-20;

  • улица Звездная, 39-65, 44-66;

  • улица Кедрова, 1-43, 2-36;

  • улица Курильская, 1-33, 2-36;

  • улица Мукачева, 99/1-119, 128-154;

  • переулок Белорусский, 1-5, 2-10;

  • переулок Варяжский, 1-13, 4-18;

  • переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;

  • улица Прияружная Диевка-2, 14-50, 17-61;

  • улица И. Вишневского, 1-21, 2-18;

  • улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30,32;

  • улица Звездная.

Чечеловский район:

  • улица Романа Шухевича, 22, 24;

  • улица Щепкина, 8, 10-12, 17;

  • проспект Сергея Нигояна, 7;

  • улица Ново-Потечная, 1,1б, 3-35, 10, 26;

  • улица Окружная, 11-35, 32-62;

  • улица Зональная, 1-19, 2-6;

  • улица Январская, 1-7, 4/2, 4б, 4г, 4ж, 6б, 6в, 6г;

  • улица Зеркальная, 2-14;

  • улица Окружная, 11-25, 32-62;

  • улица Ново-Потечная, 2-16, 16б-33б.

Индустриальный район:

  • улица Калиновая, 98, 100;

  • улица С. Ковалевской, 71, 75, 77, 79;

  • улица Амурская, 2-34, 1-31;

  • улица Ашхабадская, 2-34, 1-29;

  • улица Верещагина, 2-30, 1-29;

  • улица Менделеева, 2-52, 1-47;

  • улица Репина, 10;

  • улица Янтарная, 54-62;

  • улица Андрусенко, 1-27, 2-34;

  • улица Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;

  • улица Гребинки, 1-41, 8-42;

  • улица Декабрьская, 2, 14, 1-7;

  • улица Кольцевая, 1-27, 2-30;

  • улица Крылова, 1-17, 2-14;

  • улица Некрасова, 1, 2-14;

  • улица Отечественная, 1-11;

  • улица Раздельная, 1-35, 2-26;

  • улица Тургенева, 1-35, 2-30.

Соборный район:

  • переулок Биологический, 2;

  • улица Гоголя, 2-26;

  • улица Паторжинского, 13-23, 14-22.

Самарский район:

  • улица Андрея Сахарова, 78, 80;

  • улица Дубининская, 1-31, 2;

  • улица Белокамянная, 1-23, 2-16, 3а;

  • улица Чаплинская, 3-75, 2-34, 4а;

  • улица М. Гречко, 41-119, 76-106;

  • улица Полевая, 21-79, 64-118а;

  • улица Чаплинская, 387-265, 218-290.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром ищут пропавшего без вести подростка. Вещи парня нашли возле карьера.

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