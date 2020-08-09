В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
В понедельник, 10 августа, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Центральный район:
проспект Александра Поля, 11.
Шевченковский район:
проспект Дмитрия Яворницкого, 54, 58;
улица Владимира Мономаха, 1, 5;
улица Херсонская, 1, 2 — 4, 5;
улица Ушинского, 2, 2б;
проспект Пушкина, 1, 3, 5;
улица Святослава Храброго, 33, 37.
Самарский район:
улица Чаплинская, 265 — 387, 218 — 290;
улица Сергея Кульчицкого, 41 — 119, 76 — 106;
улица Автодорожная, 38 — 54, 37 — 49, 33, 35;
улица Липовая, 19а — 27, 32 — 44;
улица Разъездная, 54 — 62;
улица Романовского, 68 — 122, 75 — 101;
улица Керамическая, 1 — 15, 2 — 30;
улица Соловьиная, 47 — 75, 42 — 64;
улица Туркменская, 51 — 125;
улица Юнина, 45 — 77, 64 — 94;
улица Князя Островского, 2 — 18;
улица Воспоминаний, 109 — 174, 147, 181 — 235, 175;
улица Азербайджанская, 1 — 65, 2 — 56;
улица Сержанта Литвищенко, 8 — 18;
улица Академика Королева, 3 — 123, 6, 21а, 31к.
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Байкальская, 23 — 31, 26 — 54;
улица Вологодская, 25 — 63, 32 — 70/2;
улица Воронежская, 37 — 49;
улица Енисейская, 39 — 63, 42 — 64;
улица Иркутская, 60 — 62, 71 — 97;
улица Карельская, 14 — 24;
улица Марко Вовчок, 2 — 6, 8 — 10, 9, 11 — 41;
улица Саратовская, 1 — 21;
улица Смоленская, 1 — 21, 2 — 43;
улица Штормовая, 115 — 119, 120 — 134, 136, 140, 141 — 150, 151 — 155, 157, 159, 156 — 166, 167 — 179, 180 — 189, 190 — 199, 201 — 206;
переулок Штормовой, 4 — 32, 5 — 19;
переулок Таганрогский, 8 — 12, 13 — 17;
улица Штормовая, 124 — 206, 115 — 201;
улица Терновая, 4а, 5;
улица Богомаза, 122;
улица Мольера, 29 — 41, 44 — 54;
улица Спартака, 41 — 59, 56 — 76;
улица Карпенко Карого, 31 — 37, 32 — 42;
улица Карповая, 1 — 11, 10 — 16;
переулок Озерный, 5 — 7, 12;
улица Черновицкая, 1 — 45, 2 — 22;
улица Таганрогская, 122 — 222, 107 — 217;
улица Пестеля, 34;
улица Передовая, 253;
улица Клубная, 34;
улица Беляева, 4;
улица Донецкое шоссе, 19к;
улица Робеспьера, 19;
переулок Бурятский, 12 — 24;
переулок Олевский, 6 — 24;
переулок Поэтический, 1, 2 — 22, 5;
улица Саранская, 154 — 166;
улица Славгородская, 19 — 23, 25 — 41, 28 — 38;
улица Вишневая, 28 — 34, 36 — 50, 85 — 111;
проспект Слобожанский, 93, 95.
Соборный район:
улица Абхазская, 10 — 26, 13, 15;
улица Болгарская, 1 — 15, 2 — 20;
улица Казакова, 25 — 49;
улица Одоевского, 1 — 45, 2 — 14, 20 — 36;
улица Рыбинская, 1 — 13, 19 — 88, 23 — 55, 63 — 77;
улица Толстого, 1 — 5, 2 — 22, 9;
улица Жуковского, 21, 21а;
улица Сташкова, 25 — 71, 28 — 84;
улица Тихвинская, 76 — 104, 77 — 107;
улица Лабораторная, 63 — 99;
улица Горяная, 18 — 20, 63 — 69;
проспект Гагарина, 117 — 127;
улица Лизы Чайкиной, 1, 2, 3, 4;
улица Высоковольтная, 9, 47 — 79, 81, 83;
улица Аэродромная, 46 — 72, 53 — 83;
улица Огородная, 51 — 93, 68 — 84;
улица Соколиная, 9, 19, 20, 21;
улица Тоннельная, 60 — 110, 71 — 113;
улица Лесогорская, 1 — 9, 6 — 22;
улица Муромская, 58 — 72, 61 — 81, 40а;
тупик Гаражный, 1 — 5, 2 — 10;
тупик Лесогорский, 55 — 77, 66 — 78, 63а, 63б, 63в, 63г, 63д;
тупик Пермский, 55 — 77, 66 — 78;
улица Полковая, 1 — 29, 2, 7а;
улица Бронетанковая, 2, 3а, 6 — 12;
улица Ласточкина, 1 — 13, 2 — 26;
улица Армейская, 1 — 28;
переулок Экипажный, 2, 3, 10, 12, 27;
улица Космическая, 15, 19, 27, 27а, 27д, 28б, 31;
улица Набережная Победы, 29, 37б, 42.
Чечеловский район:
улица Гродненская, 22;
улица Наримская, 80;
улица Уральская, 9;
улица Звездная.
Новокодакский район:
улица Лысенко, 1, 2 — 10, 10в;
улица Цветущая, 1 — 25, 2 — 42;
улица Энтузиастов, 1 — 37, 2 — 30;
улица Солнечная, 1 — 7, 2 — 22;
улица Иллюшина, 1 — 7а, 2 — 8, 9 — 53, 10 — 44;
улица Гайдамацкая, 30/2 — 86, 35 — 89;
улица Порохова, 1 — 35, 2 — 28, 30 — 66, 37 — 83;
улица Жигулевская, 1 — 37, 2 — 36, 38, 38а;
улица Мытищенская, 1 — 39, 2 — 34;
улица Писемского, 21/1;
улица Юпитерная, 1 — 19, 2 — 16;
улица Фланговая, 57 — 113, 60 — 108;
улица Проектная, 20 — 32, 21 — 31, 33;
улица Лесная, 17 — 29;
улица Беренга, 32, 34, 42;
улица Ковельская, 13 — 37, 39, 32 — 38;
проспект Металлургов, 54 — 112;
улица Андрейченко, 1 — 65, 2 — 52, 68а-д, 70 — 124, 80 — 84, 90а, 91 — 113, 94а, 99, 119 — 123, 126;
улица Сахалинская, 1а — 33, 2, 4 — 26;
переулок Крутой, 1 — 15, 2 — 26;
улица Покровская, 1 — 33, 2 — 16;
улица Дорогобужская, 12 — 14, 13 — 21;
улица Криштофа Косинского, 23 — 51, 32 — 60;
переулок Двинский, 1 — 17, 2 — 20, 3 — 13;
переулок Герцена, 15/2;
улица Герцена, 21а — 61, 24а — 48;
улица Вагнера, 44 — 48, 59 — 63;
улица Николая Садовского, 1 — 47, 47а, 4 — 26;
улица Геологическая, 34 — 64;
переулок Покровский, 1, 1а — 9а, 2 — 16;
улица Лавандовая, 58;
переулок Андрейченко, 1 — 15, 2 — 14;
улица Двинская, 1, 3, 3а, 5;
улица Полесская, 1 — 19, 2 — 20;
улица Звездная, 1 — 37, 2 — 42;
улица Мукачева, 57 — 99/2, 78 — 126;
переулок Варяжский, 2а, 2в;
улица Приовражная, 1 — 15, 6 — 10;
улица Абая, 33 — 65, 40 — 565;
переулок Белорусский, 7 — 23, 12 — 26;
улица Заслонова, 1 — 9, 22 — 26;
улица Кедровая, 1 — 43, — 36;
улица Курильская, 1 — 33, 2 — 36;
улица Товарищеский, 1 — 3, 2 — 6;
улица Ивана Вишневского, 1 — 21, 2 — 18;
улица Рубежная, 1, 1а, 1б, 2 — 34;
улица Юрия Кондратюка, 87 — 99, 103 — 109, 113 — 147, 112, 114, 122 — 140;
переулок Малахитовый, 1 — 15, 2 — 14;
улица Гвоздичная, 20 — 46, 29 — 57;
улица Кармелюка, 46/2 — 58, 59/2 — 63;
улица Можайского, 25 — 69, 49 — 84;
переулок Больничный, 33;
улица Железнодорожная, 17, 19;
улица Щепкина, 3 — 15;
проспект Сергея Нигояна, 18, 20, 22 — 26;
переулок Железнодорожный, 9 — 15, 12 — 14;
переулок Чумацкий, 2 — 4, 3 — 5, 9, 14 — 26;
улица Тесная, 1 — 27, 2 — 30, 27, 29, 30 — 34№
переулок Ломаный, 1 — 19, 2 — 34;
улица Ломаная, 56 — 94, 75 — 93;
улица Осенняя, 1 — 9, 2 — 4;
улица Весенняя, 1 — 5, 2 — 6;
улица Межевая, 2 — 20;
улица Снежная, 1 — 19, 2 — 14;
переулок Снежный, 2 — 14;
улица Короткая, 1 — 5, 2 — 6;
улица Красноармейская, 12;
улица Татарская, 2 — 38, 3 — 35;
улица Ратная, 2 — 4, 13 — 25, 41, 49;
улица Всенародная, 1 — 29, 2 — 20, 34;
улица Серова, 1 — 71, 8 — 74;
улица Старый шлях, 1 — 9, 4 — 10;
улица Генерала Воливача, 5 — 29;
улица Михаила Лояна, 2 — 24.
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