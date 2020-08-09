В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В понедельник, 10 августа, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Центральный район:

проспект Александра Поля, 11.

Шевченковский район:

проспект Дмитрия Яворницкого, 54, 58;

улица Владимира Мономаха, 1, 5;

улица Херсонская, 1, 2 — 4, 5;

улица Ушинского, 2, 2б;

проспект Пушкина, 1, 3, 5;

улица Святослава Храброго, 33, 37.

Самарский район:

улица Чаплинская, 265 — 387, 218 — 290;

улица Сергея Кульчицкого, 41 — 119, 76 — 106;

улица Автодорожная, 38 — 54, 37 — 49, 33, 35;

улица Липовая, 19а — 27, 32 — 44;

улица Разъездная, 54 — 62;

улица Романовского, 68 — 122, 75 — 101;

улица Керамическая, 1 — 15, 2 — 30;

улица Соловьиная, 47 — 75, 42 — 64;

улица Туркменская, 51 — 125;

улица Юнина, 45 — 77, 64 — 94;

улица Князя Островского, 2 — 18;

улица Воспоминаний, 109 — 174, 147, 181 — 235, 175;

улица Азербайджанская, 1 — 65, 2 — 56;

улица Сержанта Литвищенко, 8 — 18;

улица Академика Королева, 3 — 123, 6, 21а, 31к.

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Байкальская, 23 — 31, 26 — 54;

улица Вологодская, 25 — 63, 32 — 70/2;

улица Воронежская, 37 — 49;

улица Енисейская, 39 — 63, 42 — 64;

улица Иркутская, 60 — 62, 71 — 97;

улица Карельская, 14 — 24;

улица Марко Вовчок, 2 — 6, 8 — 10, 9, 11 — 41;

улица Саратовская, 1 — 21;

улица Смоленская, 1 — 21, 2 — 43;

улица Штормовая, 115 — 119, 120 — 134, 136, 140, 141 — 150, 151 — 155, 157, 159, 156 — 166, 167 — 179, 180 — 189, 190 — 199, 201 — 206;

переулок Штормовой, 4 — 32, 5 — 19;

переулок Таганрогский, 8 — 12, 13 — 17;

улица Штормовая, 124 — 206, 115 — 201;

улица Терновая, 4а, 5;

улица Богомаза, 122;

улица Мольера, 29 — 41, 44 — 54;

улица Спартака, 41 — 59, 56 — 76;

улица Карпенко Карого, 31 — 37, 32 — 42;

улица Карповая, 1 — 11, 10 — 16;

переулок Озерный, 5 — 7, 12;

улица Черновицкая, 1 — 45, 2 — 22;

улица Таганрогская, 122 — 222, 107 — 217;

улица Пестеля, 34;

улица Передовая, 253;

улица Клубная, 34;

улица Беляева, 4;

улица Донецкое шоссе, 19к;

улица Робеспьера, 19;

переулок Бурятский, 12 — 24;

переулок Олевский, 6 — 24;

переулок Поэтический, 1, 2 — 22, 5;

улица Саранская, 154 — 166;

улица Славгородская, 19 — 23, 25 — 41, 28 — 38;

улица Вишневая, 28 — 34, 36 — 50, 85 — 111;

проспект Слобожанский, 93, 95.

Соборный район:

улица Абхазская, 10 — 26, 13, 15;

улица Болгарская, 1 — 15, 2 — 20;

улица Казакова, 25 — 49;

улица Одоевского, 1 — 45, 2 — 14, 20 — 36;

улица Рыбинская, 1 — 13, 19 — 88, 23 — 55, 63 — 77;

улица Толстого, 1 — 5, 2 — 22, 9;

улица Жуковского, 21, 21а;

улица Сташкова, 25 — 71, 28 — 84;

улица Тихвинская, 76 — 104, 77 — 107;

улица Лабораторная, 63 — 99;

улица Горяная, 18 — 20, 63 — 69;

проспект Гагарина, 117 — 127;

улица Лизы Чайкиной, 1, 2, 3, 4;

улица Высоковольтная, 9, 47 — 79, 81, 83;

улица Аэродромная, 46 — 72, 53 — 83;

улица Огородная, 51 — 93, 68 — 84;

улица Соколиная, 9, 19, 20, 21;

улица Тоннельная, 60 — 110, 71 — 113;

улица Лесогорская, 1 — 9, 6 — 22;

улица Муромская, 58 — 72, 61 — 81, 40а;

тупик Гаражный, 1 — 5, 2 — 10;

тупик Лесогорский, 55 — 77, 66 — 78, 63а, 63б, 63в, 63г, 63д;

тупик Пермский, 55 — 77, 66 — 78;

улица Полковая, 1 — 29, 2, 7а;

улица Бронетанковая, 2, 3а, 6 — 12;

улица Ласточкина, 1 — 13, 2 — 26;

улица Армейская, 1 — 28;

переулок Экипажный, 2, 3, 10, 12, 27;

улица Космическая, 15, 19, 27, 27а, 27д, 28б, 31;

улица Набережная Победы, 29, 37б, 42.

Чечеловский район:

улица Гродненская, 22;

улица Наримская, 80;

улица Уральская, 9;

улица Звездная.

Новокодакский район:

улица Лысенко, 1, 2 — 10, 10в;

улица Цветущая, 1 — 25, 2 — 42;

улица Энтузиастов, 1 — 37, 2 — 30;

улица Солнечная, 1 — 7, 2 — 22;

улица Иллюшина, 1 — 7а, 2 — 8, 9 — 53, 10 — 44;

улица Гайдамацкая, 30/2 — 86, 35 — 89;

улица Порохова, 1 — 35, 2 — 28, 30 — 66, 37 — 83;

улица Жигулевская, 1 — 37, 2 — 36, 38, 38а;

улица Мытищенская, 1 — 39, 2 — 34;

улица Писемского, 21/1;

улица Юпитерная, 1 — 19, 2 — 16;

улица Фланговая, 57 — 113, 60 — 108;

улица Проектная, 20 — 32, 21 — 31, 33;

улица Лесная, 17 — 29;

улица Беренга, 32, 34, 42;

улица Ковельская, 13 — 37, 39, 32 — 38;

проспект Металлургов, 54 — 112;

улица Андрейченко, 1 — 65, 2 — 52, 68а-д, 70 — 124, 80 — 84, 90а, 91 — 113, 94а, 99, 119 — 123, 126;

улица Сахалинская, 1а — 33, 2, 4 — 26;

переулок Крутой, 1 — 15, 2 — 26;

улица Покровская, 1 — 33, 2 — 16;

улица Дорогобужская, 12 — 14, 13 — 21;

улица Криштофа Косинского, 23 — 51, 32 — 60;

переулок Двинский, 1 — 17, 2 — 20, 3 — 13;

переулок Герцена, 15/2;

улица Герцена, 21а — 61, 24а — 48;

улица Вагнера, 44 — 48, 59 — 63;

улица Николая Садовского, 1 — 47, 47а, 4 — 26;

улица Геологическая, 34 — 64;

переулок Покровский, 1, 1а — 9а, 2 — 16;

улица Лавандовая, 58;

переулок Андрейченко, 1 — 15, 2 — 14;

улица Двинская, 1, 3, 3а, 5;

улица Полесская, 1 — 19, 2 — 20;

улица Звездная, 1 — 37, 2 — 42;

улица Мукачева, 57 — 99/2, 78 — 126;

переулок Варяжский, 2а, 2в;

улица Приовражная, 1 — 15, 6 — 10;

улица Абая, 33 — 65, 40 — 565;

переулок Белорусский, 7 — 23, 12 — 26;

улица Заслонова, 1 — 9, 22 — 26;

улица Кедровая, 1 — 43, — 36;

улица Курильская, 1 — 33, 2 — 36;

улица Товарищеский, 1 — 3, 2 — 6;

улица Ивана Вишневского, 1 — 21, 2 — 18;

улица Рубежная, 1, 1а, 1б, 2 — 34;

улица Юрия Кондратюка, 87 — 99, 103 — 109, 113 — 147, 112, 114, 122 — 140;

переулок Малахитовый, 1 — 15, 2 — 14;

улица Гвоздичная, 20 — 46, 29 — 57;

улица Кармелюка, 46/2 — 58, 59/2 — 63;

улица Можайского, 25 — 69, 49 — 84;

переулок Больничный, 33;

улица Железнодорожная, 17, 19;

улица Щепкина, 3 — 15;

проспект Сергея Нигояна, 18, 20, 22 — 26;

переулок Железнодорожный, 9 — 15, 12 — 14;

переулок Чумацкий, 2 — 4, 3 — 5, 9, 14 — 26;

улица Тесная, 1 — 27, 2 — 30, 27, 29, 30 — 34№

переулок Ломаный, 1 — 19, 2 — 34;

улица Ломаная, 56 — 94, 75 — 93;

улица Осенняя, 1 — 9, 2 — 4;

улица Весенняя, 1 — 5, 2 — 6;

улица Межевая, 2 — 20;

улица Снежная, 1 — 19, 2 — 14;

переулок Снежный, 2 — 14;

улица Короткая, 1 — 5, 2 — 6;

улица Красноармейская, 12;

улица Татарская, 2 — 38, 3 — 35;

улица Ратная, 2 — 4, 13 — 25, 41, 49;

улица Всенародная, 1 — 29, 2 — 20, 34;

улица Серова, 1 — 71, 8 — 74;

улица Старый шлях, 1 — 9, 4 — 10;

улица Генерала Воливача, 5 — 29;

улица Михаила Лояна, 2 — 24.

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