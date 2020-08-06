В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
В Днепре пройдет масштабное отключение света. vesti-k.ru
В пятницу, 7 августа, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Новокодакский район:
улица Андрейченко, 14-52, 54-66, 59-85, 68А, 68Б, 68Г, 68Д, 80-84, 90А, 91-113, 94А, 95, 99, 119-123, 126, 1-65, 2-52, 124А, 124Б, 126, 1-65, 2-52, 124А, 124Б, 126, 66/1, 66/2, 70, 70А, 70Д, 70Г,70-124, 72, 74, 76, 76А, 76Б, 78/1, 78, 89, 89А
переулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25
улица Герцена, 1-19, 2-24, 21А-61, 24А-48
улица Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72
улица Десняка, 1
переулок Андрейченко, 18-52, 35-65, 1-15, 2-14
переулок Покровский, 1-9, 2-16
улица Белая балка, 1-9, 2-52
улица Вагнера, 1-21,2-14, 23-63, 16-42, 24-58, 44-48, 59-63
переулок Вагнера, 2-22
улица Сахалинская, 1А-33, 2, 4-26
переулок Крутой, 1-15, 2-26
улица Покровская, 1-33, 2-16
улица Дорогобужская, 13-21, 12-14, 17Б, 17В
улица Николая Садовского, 1-47, 47А, 4-26
улица Геологическая, 2А, 34-64
переулок Покровский, 1, 1А-9А, 2-16
улица Лавандовая, 36, 42/2, 42А, 42Б, 42Г, 44/1, 44А, 46/1, 51, 51А, 53/2-65, 60-70, 58, 67-115
улица Криштофа Косинского, 1, 2-4, 23-51, 32-60
переулок Двинский, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13
улица Двинская, 1, 3, 3А, 5
улица Возрождения, 82
улица Фланговая, 57-113, 60-108
улица Проектная, 20-32, 21-31, 21-31, 33
улица Лесная, 17-29
улица Беренга, 42, 32, 34
улица Ковельская, 32-38, 13-37, 39
проспект Металлургов, 54-112
Набережная Заводская (Ледовая арена)
улица Железнодорожная, 17, 19
улица Щепкина, 3-15
проспект Нигояна, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 22-26, 40-42
переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14
переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26
улица Тесная, 1-27, 2-30, 27,29, 30-34
улица Лысенко, 1, 3Ж, 3Д, 2-10Б, 10В
улица Цветочная, 1-25, 2-42, улица Энтузиастов, 1-37, 2-30
улица Солнечная, 1-7, 2-22
улица Ильюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44
улица Мытищенская, 1-39, 2-34
улица Гайдамацкая, 30/2 — 86, 35-89
улица Пороховая, 30-66, 37-83
улица Жигулевская, 1-37, 2-36, 38, 38А
улица Писемского, 21/1
улица Пороховая, 1-35, 2-28
улица Юпитерная, 1-19, 2-16
улица Большая Диевская, 4, 6, 6А, 8
улица Академика Белелюбского, 13
улица Павлова, 7-9, 13-17
улица Братьев Бестужевых, 3-5, 2-6, 8, 10
улица Ивана Эзау, 2-6, 10
улица Гаршина, 22
улица Перекопская, 2, 15
улица Гафуровой, 14, 16
улица Бардадыма, 31-67, 58-74, 76, 75-133, 78-118, 48-60, 43, 47
улица Погорелая, 3-59, 10-68, 66-72
улица Корсуньская, 1-5, 2-18, 90-94
улица Старобазарная, 71-79
улица Анны Барвинок, 1-27, 66-98, 94
улица Речная, 1-29, 2-22
улица Сентябрьская, 1, 3, 4-12, 5
улица Крепостная, 97-111, 98-100, 102-106
улица Алеутская, 12
улица Тарана, 9-41, 6-28.
Соборный район:
улица Абхазская, 10-26, 13, 15
улица Болгарская, 1-15, 2-20
улица Козакова, 25-49
улица Одоевского, 2-14, 20-36, 1-45,
1-й тупик Одоевского, 1-5, 2-6
2-й тупик Одоевского, 1-9
3-й тупик Одоевского, 1, 3Б, 2, 2А
улица Рыбинская, 1-13, 19-77, 17, 23-55, 63-77,
улица Толстого, 1-5, 2-22, 9
улица Елены Ган
улица Маневровая
улица Глазунова
улица Гнатюка, 28-84, 15-57
улица Бронетанковая
улица Абхазская, 2, 4, 4А, 6, 8
парк имени Володи Дубинина
улица Высоковольтная, 4, 4Д, 8, 8А, 10, 12, 14
проспект Гагарина, 137А
улица Вернадского, 1/3
Крутогорный спуск, 9
проспект Яворницкого, 34
улица Жуковского, 2Б, 2Е, 4
проспект Яворницкого, 27А, 29/31, 33, 33А
улица Шевченко, 6
улица Клары Цеткин, 1, 3-7
площадь Соборная, 14 (больница Мечникова)
улица Сташкова, 28-84, 25-71
улица Тихвинская, 76-104, 77-107
улица Лабораторная 63-99
улица Горяная, 63-69, 18-20, 71-81
улица Набережной Победы, 86, 92, 94, 94А, 96, 98, 100
переулок Крутой Балки, 1-39, 4-8, 20-42, 1-19
тупик Крутой Балки, 1-9, 14, 23-42
улица Родниковая, 4-8, 3-17
улица Обсерваторная, 1-69, 2-90, 7Б, 7Д, 7Ж, 7К, 7Л
улица Володи Дубинина, 61
улица Станичная, 69, 73А
улица Хортицкая, 1-33, 2-44
улица Марии Заньковецкой, 1, 2, 2А, 10, 12
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Штормовая, 115-201, 120-134, 124-206, 136, 140, 141-150, 151-155, 157, 159, 156-166, 167-179, 180-189, 190-199, 201-206
переулок Штормовой 4-32, 5-19, 10, 12, 14, 16-19, 21-32
переулок Таганрожский, 13-17, 8-12
улица Терновая, 4А, 5
улица Таганрожская, 122-222, 107-217
улица Богомаза, 122
улица Мольера, 44-54, 29-41
улица Спартака, 41-59,56-76
улица Варваровская, 23-71, 75-93
улица Новочеркасская, 67-111,66-86
проспект Мира, 21, 25, 51А, 18, 18Л
переулок Свободный, 3
улица Захарченко, 4, 6
улица Петрозаводская, 301,310,332, 356, 369А, 373.
Индустриальный район:
улица Артельная, 6А
Самарский район:
улица Автодорожная, 2-4, 33, 35, 38-54, 37-49
улица Июльская, 1, 32-44, 19А-27
улица Разъездная, 54-62
улица Романовского, 68-122, 75-101
улица Керамическая, 1-15, 2-30
улица Соловьиная, 47-75, 42-64
улица Туркменская, 51-125
улица Юнина, 45-77, 64-94
улица Князя Островского, 2-18
улица Живописная
улица Воспоминаний, 147, 109-174, 175, 181-235
улица Азербайджанская, 2-56, 1-65
улица Сержанта Литвищенко, 8-18
улица Академика Королева, 6, 3-123, 31А, 31К.
Центральный район:
проспект Яворницкого, 105, 107, 109, 109Б, 111А
улица Шмидта, 3.
Шевченковский район:
жилмассив Тополь-3, 30, 31, 31А, 31Б
улица Паникахи, 115, 119, 119А, 119Б, 119Д, 119Г
Запорожское шоссе, 82, 88, 98Б
улица Научная, 41, 68
Чечеловский район:
улица Отдаленная, 2А, 8А, 12Б, 14-20, 34А-44А, 31-35, 35А, 37Б, 39, 39А, 39Б, 43, 64, 75-77, 76, 81-91, 86-92, 4Б-12, 9-29, 22-32, 37А, 38, 73, 74
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре темнокожего парня забрызгали газовым баллончиком и избили.