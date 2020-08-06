В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В пятницу, 7 августа, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Новокодакский район:

улица Андрейченко, 14-52, 54-66, 59-85, 68А, 68Б, 68Г, 68Д, 80-84, 90А, 91-113, 94А, 95, 99, 119-123, 126, 1-65, 2-52, 124А, 124Б, 126, 1-65, 2-52, 124А, 124Б, 126, 66/1, 66/2, 70, 70А, 70Д, 70Г,70-124, 72, 74, 76, 76А, 76Б, 78/1, 78, 89, 89А

переулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25

улица Герцена, 1-19, 2-24, 21А-61, 24А-48

улица Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72

улица Десняка, 1

переулок Андрейченко, 18-52, 35-65, 1-15, 2-14

переулок Покровский, 1-9, 2-16

улица Белая балка, 1-9, 2-52

улица Вагнера, 1-21,2-14, 23-63, 16-42, 24-58, 44-48, 59-63

переулок Вагнера, 2-22

улица Сахалинская, 1А-33, 2, 4-26

переулок Крутой, 1-15, 2-26

улица Покровская, 1-33, 2-16

улица Дорогобужская, 13-21, 12-14, 17Б, 17В

улица Николая Садовского, 1-47, 47А, 4-26

улица Геологическая, 2А, 34-64

переулок Покровский, 1, 1А-9А, 2-16

улица Лавандовая, 36, 42/2, 42А, 42Б, 42Г, 44/1, 44А, 46/1, 51, 51А, 53/2-65, 60-70, 58, 67-115

улица Криштофа Косинского, 1, 2-4, 23-51, 32-60

переулок Двинский, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13

улица Двинская, 1, 3, 3А, 5

улица Возрождения, 82

улица Фланговая, 57-113, 60-108

улица Проектная, 20-32, 21-31, 21-31, 33

улица Лесная, 17-29

улица Беренга, 42, 32, 34

улица Ковельская, 32-38, 13-37, 39

проспект Металлургов, 54-112

Набережная Заводская (Ледовая арена)

улица Железнодорожная, 17, 19

улица Щепкина, 3-15

проспект Нигояна, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 22-26, 40-42

переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14

переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26

улица Тесная, 1-27, 2-30, 27,29, 30-34

улица Лысенко, 1, 3Ж, 3Д, 2-10Б, 10В

улица Цветочная, 1-25, 2-42, улица Энтузиастов, 1-37, 2-30

улица Солнечная, 1-7, 2-22

улица Ильюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44

улица Мытищенская, 1-39, 2-34

улица Гайдамацкая, 30/2 — 86, 35-89

улица Пороховая, 30-66, 37-83

улица Жигулевская, 1-37, 2-36, 38, 38А

улица Писемского, 21/1

улица Пороховая, 1-35, 2-28

улица Юпитерная, 1-19, 2-16

улица Большая Диевская, 4, 6, 6А, 8

улица Академика Белелюбского, 13

улица Павлова, 7-9, 13-17

улица Братьев Бестужевых, 3-5, 2-6, 8, 10

улица Ивана Эзау, 2-6, 10

улица Гаршина, 22

улица Перекопская, 2, 15

улица Гафуровой, 14, 16

улица Бардадыма, 31-67, 58-74, 76, 75-133, 78-118, 48-60, 43, 47

улица Погорелая, 3-59, 10-68, 66-72

улица Корсуньская, 1-5, 2-18, 90-94

улица Старобазарная, 71-79

улица Анны Барвинок, 1-27, 66-98, 94

улица Речная, 1-29, 2-22

улица Сентябрьская, 1, 3, 4-12, 5

улица Крепостная, 97-111, 98-100, 102-106

улица Алеутская, 12

улица Тарана, 9-41, 6-28.

Соборный район:

улица Абхазская, 10-26, 13, 15

улица Болгарская, 1-15, 2-20

улица Козакова, 25-49

улица Одоевского, 2-14, 20-36, 1-45,

1-й тупик Одоевского, 1-5, 2-6

2-й тупик Одоевского, 1-9

3-й тупик Одоевского, 1, 3Б, 2, 2А

улица Рыбинская, 1-13, 19-77, 17, 23-55, 63-77,

улица Толстого, 1-5, 2-22, 9

улица Елены Ган

улица Маневровая

улица Глазунова

улица Гнатюка, 28-84, 15-57

улица Бронетанковая

улица Абхазская, 2, 4, 4А, 6, 8

парк имени Володи Дубинина

улица Высоковольтная, 4, 4Д, 8, 8А, 10, 12, 14

проспект Гагарина, 137А

улица Вернадского, 1/3

Крутогорный спуск, 9

проспект Яворницкого, 34

улица Жуковского, 2Б, 2Е, 4

проспект Яворницкого, 27А, 29/31, 33, 33А

улица Шевченко, 6

улица Клары Цеткин, 1, 3-7

площадь Соборная, 14 (больница Мечникова)

улица Сташкова, 28-84, 25-71

улица Тихвинская, 76-104, 77-107

улица Лабораторная 63-99

улица Горяная, 63-69, 18-20, 71-81

улица Набережной Победы, 86, 92, 94, 94А, 96, 98, 100

переулок Крутой Балки, 1-39, 4-8, 20-42, 1-19

тупик Крутой Балки, 1-9, 14, 23-42

улица Родниковая, 4-8, 3-17

улица Обсерваторная, 1-69, 2-90, 7Б, 7Д, 7Ж, 7К, 7Л

улица Володи Дубинина, 61

улица Станичная, 69, 73А

улица Хортицкая, 1-33, 2-44

улица Марии Заньковецкой, 1, 2, 2А, 10, 12

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Штормовая, 115-201, 120-134, 124-206, 136, 140, 141-150, 151-155, 157, 159, 156-166, 167-179, 180-189, 190-199, 201-206

переулок Штормовой 4-32, 5-19, 10, 12, 14, 16-19, 21-32

переулок Таганрожский, 13-17, 8-12

улица Терновая, 4А, 5

улица Таганрожская, 122-222, 107-217

улица Богомаза, 122

улица Мольера, 44-54, 29-41

улица Спартака, 41-59,56-76

улица Варваровская, 23-71, 75-93

улица Новочеркасская, 67-111,66-86

проспект Мира, 21, 25, 51А, 18, 18Л

переулок Свободный, 3

улица Захарченко, 4, 6

улица Петрозаводская, 301,310,332, 356, 369А, 373.

Индустриальный район:

улица Артельная, 6А

Самарский район:

улица Автодорожная, 2-4, 33, 35, 38-54, 37-49

улица Июльская, 1, 32-44, 19А-27

улица Разъездная, 54-62

улица Романовского, 68-122, 75-101

улица Керамическая, 1-15, 2-30

улица Соловьиная, 47-75, 42-64

улица Туркменская, 51-125

улица Юнина, 45-77, 64-94

улица Князя Островского, 2-18

улица Живописная

улица Воспоминаний, 147, 109-174, 175, 181-235

улица Азербайджанская, 2-56, 1-65

улица Сержанта Литвищенко, 8-18

улица Академика Королева, 6, 3-123, 31А, 31К.

Центральный район:

проспект Яворницкого, 105, 107, 109, 109Б, 111А

улица Шмидта, 3.

Шевченковский район:

жилмассив Тополь-3, 30, 31, 31А, 31Б

улица Паникахи, 115, 119, 119А, 119Б, 119Д, 119Г

Запорожское шоссе, 82, 88, 98Б

улица Научная, 41, 68

Чечеловский район:

улица Отдаленная, 2А, 8А, 12Б, 14-20, 34А-44А, 31-35, 35А, 37Б, 39, 39А, 39Б, 43, 64, 75-77, 76, 81-91, 86-92, 4Б-12, 9-29, 22-32, 37А, 38, 73, 74

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре темнокожего парня забрызгали газовым баллончиком и избили.