В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
В понедельник, 3 августа, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Шевченковский район:
улица В. Мономаха 10, 12,
улица Миронова 17,
улица Плеханова 4,
улица Сичеславская Набережная 27, 27/16,
улица Рыбачья 2-30,
улица Ровенская 1-33, 2-8,
улица Владимирская, 3-17, 2-20,
улица Загородная, 2-38, 1-47а,
улица Пирогова, 1-21, 2-10,
улица Саксаганского, 1-27, 2-30,
улица Леонтовича, 1-47, 2-22.
Самарский район:
улица Ярославны
улица М. Яровой,
улица Ивана Купала,
улица Радиальная,
переулок Дубининский,
улица Дубининская,
улица Белокаменная,
улица Краснобогатырская,
улица Палисадная,
улица Халхингольская,
улица Гречко 2-74, 1-39,
улица Домодедовская 19-117, 20-128
улица Подгорная 51-121, 44-104,
улица Полевая 1-19,2-62,
улица Чаплинская 209-263, 142-216,
улица Каширская 5-27,18-38,
улица Сержанта Литвищенко 89/1-47, 122, 138-70,
улица Владивостоцкая 1-5, 4-10, 14-32, 13-33,
улица Паты Татьяны 49, 49а,
улица Мачтовая 87, 59-81, 76/2-96, 100-146, 83-127а, 98,
улица Гаевая 17-33, 14-24, 2-12, 13-1,
улица Детства 66-128, 133-71/2,
улица Гаванская 15, 15а, 15д, 17, 17-б, 19,
улица А. Галича 26-60,57-83,
улица Прибрежная 2-28, 1-31, 43, 45.
Соборный район:
ж/м Победа,
пр. Героев 12 корп. 1-7 (п. 1-14), 10,
улица Шакальского 34-40,
улица Паникахи, 15,
улица Космическая 10, 115,
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Богомаза 122,
улица Мольера 44-54,29-41,
улица Спартака 41-59,56-76,
улица Делегатская 5-35,10-40а, 8,
улица Каляева 12-30,28-32,52-54,
улица Камышовая 1-11,2-38,
переулок Камышовый 2,
переулок Карповый 2, 5-9,
улица Береговая 238д,
улица Березинская, 59-61, 66, 66-б, 70, 72,
улица Захарченко 15,
улица Глуховская 25.
Новокодакский район:
улица Каменногорская 1-15, 2-16,
улица Криштофа Косинского 1, 2-4, 3-21, 6-30,
улица Геологическая 2-30, 2а,
улица Глебова 1-83, 2-52,
улица Десняка 1а-43, 2а-26, 32-56,
улица Звездная,
улица Вагнера 1-21, 2-14,
переулок Вагнера 2-22,
переулок Герцена 2,4-24, 5-25,
улица Герцена 1-19, 2-24,
улица Десантная 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72,
улица Н. Садовского,
улица Лавандовая 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65, 60-70, 67-115,
ж/м Коммунар 1, 2, 2а,
улица Большая Диевская, 52,
улица Метростроительная 19-б.
Индустриальный район:
улица Березинская 23, 23А, 25, 27, 27А,
улица Артельная, 6а.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине охотники устроили стрельбу рядом с детским пляжем.