В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

Алина Рашевская Жизнь города 18:40, 2.08.2020

В понедельник, 3 августа, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Шевченковский район:

  • улица В. Мономаха 10, 12,

  • улица Миронова 17,

  • улица Плеханова 4,

  • улица Сичеславская Набережная 27, 27/16,

  • улица Рыбачья 2-30,

  • улица Ровенская 1-33, 2-8,

  • улица Владимирская, 3-17, 2-20,

  • улица Загородная, 2-38, 1-47а,

  • улица Пирогова, 1-21, 2-10,

  • улица Саксаганского, 1-27, 2-30,

  • улица Леонтовича, 1-47, 2-22.

Самарский район:

  • улица Ярославны

  • улица М. Яровой,

  • улица Ивана Купала,

  • улица Радиальная,

  • переулок Дубининский,

  • улица Дубининская,

  • улица Белокаменная,

  • улица Краснобогатырская,

  • улица Палисадная,

  • улица Халхингольская,

  • улица Гречко 2-74, 1-39,

  • улица Домодедовская 19-117, 20-128

  • улица Подгорная 51-121, 44-104,

  • улица Полевая 1-19,2-62,

  • улица Чаплинская 209-263, 142-216,

  • улица Каширская 5-27,18-38,

  • улица Сержанта Литвищенко 89/1-47, 122, 138-70,

  • улица Владивостоцкая 1-5, 4-10, 14-32, 13-33,

  • улица Паты Татьяны 49, 49а,

  • улица Мачтовая 87, 59-81, 76/2-96, 100-146, 83-127а, 98,

  • улица Гаевая 17-33, 14-24, 2-12, 13-1,

  • улица Детства 66-128, 133-71/2,

  • улица Гаванская 15, 15а, 15д, 17, 17-б, 19,

  • улица А. Галича 26-60,57-83,

  • улица Прибрежная 2-28, 1-31, 43, 45.

Соборный район:

  • ж/м Победа,

  • пр. Героев 12 корп. 1-7 (п. 1-14), 10,

  • улица Шакальского 34-40,

  • улица Паникахи, 15,

  • улица Космическая 10, 115,

Амур-Нижнеднепровский район:

  • улица Богомаза 122,

  • улица Мольера 44-54,29-41,

  • улица Спартака 41-59,56-76,

  • улица Делегатская 5-35,10-40а, 8,

  • улица Каляева 12-30,28-32,52-54,

  • улица Камышовая 1-11,2-38,

  • переулок Камышовый 2,

  • переулок Карповый 2, 5-9,

  • улица Береговая 238д,

  • улица Березинская, 59-61, 66, 66-б, 70, 72,

  • улица Захарченко 15,

  • улица Глуховская 25.

Новокодакский район:

  • улица Каменногорская 1-15, 2-16,

  • улица Криштофа Косинского 1, 2-4, 3-21, 6-30,

  • улица Геологическая 2-30, 2а,

  • улица Глебова 1-83, 2-52,

  • улица Десняка 1а-43, 2а-26, 32-56,

  • улица Звездная,

  • улица Вагнера 1-21, 2-14,

  • переулок Вагнера 2-22,

  • переулок Герцена 2,4-24, 5-25,

  • улица Герцена 1-19, 2-24,

  • улица Десантная 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72,

  • улица Н. Садовского,

  • улица Лавандовая 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65, 60-70, 67-115,

  • ж/м Коммунар 1, 2, 2а,

  • улица Большая Диевская, 52,

  • улица Метростроительная 19-б.

Индустриальный район:

  • улица Березинская 23, 23А, 25, 27, 27А,

  • улица Артельная, 6а.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине охотники устроили стрельбу рядом с детским пляжем.

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Днепр Жизнь города

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