В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В среду, 29 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Индустриальный район:

ул. Верхняя 2-42,1-7;

ул. Ветеринарная 1-21,2-12;

ул. Журавлиная 1-13,2-14;

ул. Звонкая 3-15,2-16;

ул. Криничная 1-39,4-20;

ул. Лобачевского 2-16,1-15;

Соборный район:

ул. Елены Ган;

ул. Маневровая;

ул. Ласточкина;

ул. Достоевского.

ул. Севастопольская 15, 17, 30;

ул. Ляшко-Попеля 6, 14;

ул. Баха 15;

ул. Лабораторная 2, 2а, 6;

Шевченковский район:

ж/м Тополь-2 б. 22 к. 2-9; б. 23; б. 26;

ул. Тополиная 1а, 6а;

ул. Паршина 6;

ул. Владимирская 2-28; 1-17;

ул. Леонтовича 1-47, 2-32;

ул. Саксаганского 1-27, 2-30;

ул. Сечовых Стрельцов, 91;

ул. Карабиновская 17-25;

ул. Выборная 1

Новокодакский район:

ул. Приовражная, 17-59,14-48, 1-15, 6-10,2,

ул. Звездная 39-65, 44-66,1-37, 2-42

ул. Мукачевская 99 / 1-119, 128-154,57-99 / 2, 78-126,

ул. Белорусский 1-5,7-23,2-10,

пер. Товарищеский 1-3, 2-6,

ул. Рудная 1-21, 2-18,

ул. Товарищеская 1-23, 2-28,25, 30,32,

пер. Варяжский 2а, 2в,

ул. Андрейченко 91-113, 70-124, 18-52, 35-65,68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124 "" б "", 126,70д, 70г, 70а, 78 / 1,78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70, 89,89, 66 / 1,66 / 2,

ул. Сахалинская 1а-33, 2,4-26,

пер. Крутой 1-15, 2-26,

ул. Покровская 1-33,2-16,

ул. Дорогобужская 13-21,12-14,

ул. Кшиштофа Косинского 23-51, 32-60,

пер. Двинский 1-17,4-8,2-20,3-13

пер. Герцена 15/2,

ул. Герцена 21а-61, 24а-48,

ул. Вагнера 44-48, 59-63,

ул. Николая Садовского 1-47,47a, 4-26,

ул. Геологическая 34-64,

пер. Покровский 1,1А-9а, 2-16.

ул. Лавандовая 58,

пер. Андрейченко 1-15,2-14,

ул. Двинская 1,3,3а, 5,

ул. Ясеневая, 80, 80а;

ул. Новопокровская, 1-75, 2-54;

ул. Большая Диевская, 32, 34, 36;

ул. Максима Дия, 19, 21;

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Передовая, 331-375, 400, 402-468, 510-524;

ул. Водопроводная, 1-73, 2-44;

пер. Водопроводный, 1-33, 6-32;

ул. Боевая 2-18,

ул. Варваровская 1,9,13-21;

ул. Новочеркасская 3-63,2-64;

ул. Поленова 1-59,2-60

пр. Мира 31,33,35,37,41, 43.

ул. Николая Михновского 25 Е, Д, Г, 19,21,25, 31.

ул. Гагринская 8-38,27-71;

пер. Солончаковый 1-15,1-19;

ул. Гринченко 109-117.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мошенники "кинули" на недвижимость больше десятка людей.