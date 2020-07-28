В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
Отключение света в Днепре. ptzgovorit.ru
В среду, 29 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Индустриальный район:
ул. Верхняя 2-42,1-7;
ул. Ветеринарная 1-21,2-12;
ул. Журавлиная 1-13,2-14;
ул. Звонкая 3-15,2-16;
ул. Криничная 1-39,4-20;
ул. Лобачевского 2-16,1-15;
Соборный район:
ул. Елены Ган;
ул. Маневровая;
ул. Ласточкина;
ул. Достоевского.
ул. Севастопольская 15, 17, 30;
ул. Ляшко-Попеля 6, 14;
ул. Баха 15;
ул. Лабораторная 2, 2а, 6;
Шевченковский район:
ж/м Тополь-2 б. 22 к. 2-9; б. 23; б. 26;
ул. Тополиная 1а, 6а;
ул. Паршина 6;
ул. Владимирская 2-28; 1-17;
ул. Леонтовича 1-47, 2-32;
ул. Саксаганского 1-27, 2-30;
ул. Сечовых Стрельцов, 91;
ул. Карабиновская 17-25;
ул. Выборная 1
Новокодакский район:
ул. Приовражная, 17-59,14-48, 1-15, 6-10,2,
ул. Звездная 39-65, 44-66,1-37, 2-42
ул. Мукачевская 99 / 1-119, 128-154,57-99 / 2, 78-126,
ул. Белорусский 1-5,7-23,2-10,
пер. Товарищеский 1-3, 2-6,
ул. Рудная 1-21, 2-18,
ул. Товарищеская 1-23, 2-28,25, 30,32,
пер. Варяжский 2а, 2в,
ул. Андрейченко 91-113, 70-124, 18-52, 35-65,68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124 "" б "", 126,70д, 70г, 70а, 78 / 1,78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70, 89,89, 66 / 1,66 / 2,
ул. Сахалинская 1а-33, 2,4-26,
пер. Крутой 1-15, 2-26,
ул. Покровская 1-33,2-16,
ул. Дорогобужская 13-21,12-14,
ул. Кшиштофа Косинского 23-51, 32-60,
пер. Двинский 1-17,4-8,2-20,3-13
пер. Герцена 15/2,
ул. Герцена 21а-61, 24а-48,
ул. Вагнера 44-48, 59-63,
ул. Николая Садовского 1-47,47a, 4-26,
ул. Геологическая 34-64,
пер. Покровский 1,1А-9а, 2-16.
ул. Лавандовая 58,
пер. Андрейченко 1-15,2-14,
ул. Двинская 1,3,3а, 5,
ул. Ясеневая, 80, 80а;
ул. Новопокровская, 1-75, 2-54;
ул. Большая Диевская, 32, 34, 36;
ул. Максима Дия, 19, 21;
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Передовая, 331-375, 400, 402-468, 510-524;
ул. Водопроводная, 1-73, 2-44;
пер. Водопроводный, 1-33, 6-32;
ул. Боевая 2-18,
ул. Варваровская 1,9,13-21;
ул. Новочеркасская 3-63,2-64;
ул. Поленова 1-59,2-60
пр. Мира 31,33,35,37,41, 43.
ул. Николая Михновского 25 Е, Д, Г, 19,21,25, 31.
ул. Гагринская 8-38,27-71;
пер. Солончаковый 1-15,1-19;
ул. Гринченко 109-117.
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