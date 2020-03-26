В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В четверг, 26 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
cripo.com.ua
Свет отключат по таким адресам:
Новокодакский район:
ул. Нарвская, 52 — 166, 53 — 167;
пер. Стрелецкий, 2 — 10, 7 — 13;
пер. Бархатный, 1 — 9, 2 — 22;
ул. Доблестная, 61 — 89, 36, 46, 46а, 48, 50, 52, 80 — 106;
пер. Ревина, 2 — 4;
ул. Щепкина, 10а, 10б, 10 — 14, 17, 19;
ул. Романа Шухевича, 22, 24;
пр. Нигояна, 7, 7б;
ул. Каменская, 30, 32, 34.
Самарский район:
ул. Памирская, 10 — 22, 11;
ул. Александрийская, 22;
ул. Аграрная, 46;
ул. Роксоланы, 3;
ул. Зоопарковая, 2 — 72, 1 — 63;
ул. Таджикская, 17 — 59, 10 — 242;
ул. Сердюкова, 1 — 67, 2 — 76;
ул. Оранжерейная, 16 — 58, 29 — 97;
ул. Романовского, 11, 3, 5, 59, 33/2, 2 — 6;
ул. Бестужева, 46 — 52, 41 — 49, 51 -65, 54 — 60, 67 — 71;
ул. Костянтина Острожского, 42 — 68, 43 — 61;
ул. Антарктическая, 1 — 139, 2 — 162;
ул. Пшеничная, 1 — 15, 2 — 26;
ул. Дачная, 2 — 114, 1 — 91;
ул. Героев Днепра, 1 — 79, 2 — 90;
ул. Железнодорожная, 33, 74;
ул. Косогорная, 2 — 92, 7 — 13, 77 — 115;
ул. Прохорова, 2-100, 1-109;
ул. Луцкая, 2 — 8, 3 — 17;
ул. Чебоксарская, 42 — 74, 51 — 83;
ул. Псковская, 1 — 69, 2 — 68;
ул. Сахарова, 3 — 73, 2 — 74;
ул. Цельноградская, 1 — 31, 2 — 14;
ул. Тимошенко, 1, 5 — 15, 2 — 16;
ул. Солнячногорская, 4 — 42, 1 — 109;
ул. Адлерская, 1 — 17, 2 — 20;
ул. Вьетнамская, 1 — 137, 2 — 74;
ул. Календарная, 2 — 54, 1 — 81;
ул. Прорезная, 2 — 78, 3 — 51;
ул. Серебрякова, 4 — 16, 1 — 13;
ул. Туркменская, 2 — 16, 11;
ул. Отдыха, 5 — 27, 4 — 24;
ул. Марийская, 2 — 18, 5 — 11;
пер. Марийский, 1 — 9, 12 — 14, 6;
ул. Солнечная, 1 — 5, 2 — 10, 12, 13, 15;
ул. Эстафетная, 1 — 33, 4 — 24;
пер. Дачный, 2 — 10, 1 — 15;
ул. Активистов, 3, 11, 15, 11а;
ул. Богородицкая, 45, 77, 84, 86, 88, 38, 78, 42, 40, 6, 2, 117;
ул. Олешковская, 2, 26, 12, 50, 82, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 78, 90, 94, 72, 98;
ул. Таврийская;
пер. Ягодный, 5, 7, 13, 45, 33, 2, 16, 18, 24, 34, 46, 52, 56;
ул. Грушевського;
ул. Адлерская, 29 — 47, 32;
ул. Чебоксарская, 1 — 49, 4 — 40.
Шевченковский район:
Театральный бульвар.
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