В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

Алина Рашевская Жизнь города 16:30, 23.07.2020 Обновлено: 16:51, 23.07.2020

В пятницу, 24 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Центральный район:

  • пр. Пушкина, 19 Т, 19,21.

  • пр. Александра Поля, 1/9;

Соборный район:

  • ул. Д. Бедного, 16 14;

  • ул. Я. Самарского, 2,5,1-11,2-12,12 А;

  • ул. Баррикадная, 24;

  • ж/м Победа

  • проспект Героев, 4, 4а, 6, 9;

  • туп. Строительный, 12;

  • ул. Елены Ган;

  • ул. Маневрова;

  • ул. Ласточкина;

  • ул. Достоевского;

  • ул. Севастопольская, 15, 17, 30;

  • ул. Ляшко-Попеля, 6, 14;

  • ул. Баха, 15;

  • ул. Лабораторная, 2, 2а, 6.

Чечеловский район:

  • ул. Баллистическая, 3;

  • ул. 2-я Изюмская, 15-23, 16-24;

  • ул. Бессемеровская, 1-25, 4-26;

  • ул. Мартеновская, 1-41, 2-80;

  • ул. Табачная, 1;

  • просп. Пушкина, 75,77,77Д;

  • ул. Рабочая-1, 3 Б;

  • ул. Свердлова, 70,73-83;

  • ул. Громова, 1.

Шевченковский район:

  • ж/м Тополя-2 б. 22 к. 2-9; б. 23; б. 26;

  • ул. Тополиная, 1а, 6а;

  • ул. Паршина, 6;

  • ул. Владимировская, 2-28;1-17;

  • ул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

  • ул. Саксаганского, 1-27, 2-30;

  • ул. Сечевых Стрельцов, 91;

  • ул. Карабиновская, 17-25;

  • ул. Выборная, 1.

Индустриальный район:

  • ул. Калиновая, 82,82 А,82 Б,82 В, 84, 86, 88.

Новокодакский район:

  • ул. Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в;

  • ул. Цветущая, 1-25, 2-42;

  • ул. Энтузиастов, 1-37, 2-30;

  • ул. Солнечная, 1-7, 2-22;

  • ул. Иллюшина, 1-7а, 2-8; 9-53, 10-44;

  • ул. Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;

  • ул. Порохова, 30-66, 37-83;

  • ул. Жигулевская, 38,38а; 1-37, 2-36;

  • ул. Митищенская, 1-39, 2-34;

  • ул. Писемского, 21/1, 2-84, 3-77;

  • ул. Порохова, 1-35, 2-28;

  • ул. Юпитерная, 1-19, 2-16;

  • ул. Ближняя, 31б;

  • пер. Волдайского, 1-11, 2-24;

  • ул. Волдайская, 1-25, 2-34;

  • ул. Першотравневая, 45;

  • пер. Першотравневый, 1-7, 27-31, 2-20;

  • ул. Юрия Кондратюка, 264-280, 273-317;

  • ул. Беломорская, 1-55, 4-50;

  • ул. Добровольная, 1-51, 4-36;

  • ул. Лысенко, 12, 14;

  • ул. Рудная, 1-17, 2-26;

  • пер. Цветочный, 59-95, 64-92, 1-57, 2-62;

  • пер. Повстанский, 1-19, 31;

  • ул. Повстанская, 5-35, 47, 49, 51, 53, 2-50, 80-96;

  • ул. Костюшко, 1-25, 2-28;

  • ул. Нежинская, 3-41, 2-36;

  • ул. Омская, 13, 15;

  • ул. Большая Диевская, 265, 265а, 24, 24а, 24б, 4б, щит 2, 4б, щит 1, 4 корпус 1, щит 1, блок 1, 22, щит 3, блок 5, 22, щит 1, блок 1; 215-239, 210-220, 205, 211;

  • ул. Уильямса, 90;

  • СЕС переулок Цветочный, 87;

  • ж/м Западный Больница №4.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • пр. Мира, 31,33,35,37,41, 43;

  • ул. Николая Михновского, 25 Е,Д,Г, 19,21,25, 31;

  • ул. Л. Кумача, 432-101,64-134;

  • ул. Лозовая, 49;

  • ул. Мольера, 158-162;

  • ул. Рижская, 3-87,2-82;

  • ул. Боевая, 2-18;

  • ул. Варваровская, 1,9,13-21;

  • ул. Новочеркасская, 3-63,2-64;

  • ул. Поленова, 1-59,2-60;

  • ул. Гагринская, 8-38,27-71;

  • пер. Солончаковый, 1-15,1-19;

  • ул. Гринченко, 109-117;

  • ул. Передовая, 775д.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине газ для населения сбывали через заправки.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Украина и Франция построят 20 современных катеров для пограничников: Аваков раскрыл детали контракта

Возле "Велюра" Тищенко заметили группу силовиков. Эксклюзивное фото

В Запорожье пристававший к девушкам мужчина избил бойца "Азова": военный в коме

Луческу официально назначен новым тренером "Динамо"

"Динамо" возглавит Мирча Луческу – Druzi Dynamo