В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
В пятницу, 24 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Центральный район:
пр. Пушкина, 19 Т, 19,21.
пр. Александра Поля, 1/9;
Соборный район:
ул. Д. Бедного, 16 14;
ул. Я. Самарского, 2,5,1-11,2-12,12 А;
ул. Баррикадная, 24;
ж/м Победа
проспект Героев, 4, 4а, 6, 9;
туп. Строительный, 12;
ул. Елены Ган;
ул. Маневрова;
ул. Ласточкина;
ул. Достоевского;
ул. Севастопольская, 15, 17, 30;
ул. Ляшко-Попеля, 6, 14;
ул. Баха, 15;
ул. Лабораторная, 2, 2а, 6.
Чечеловский район:
ул. Баллистическая, 3;
ул. 2-я Изюмская, 15-23, 16-24;
ул. Бессемеровская, 1-25, 4-26;
ул. Мартеновская, 1-41, 2-80;
ул. Табачная, 1;
просп. Пушкина, 75,77,77Д;
ул. Рабочая-1, 3 Б;
ул. Свердлова, 70,73-83;
ул. Громова, 1.
Шевченковский район:
ж/м Тополя-2 б. 22 к. 2-9; б. 23; б. 26;
ул. Тополиная, 1а, 6а;
ул. Паршина, 6;
ул. Владимировская, 2-28;1-17;
ул. Леонтовича, 1-47, 2-32;
ул. Саксаганского, 1-27, 2-30;
ул. Сечевых Стрельцов, 91;
ул. Карабиновская, 17-25;
ул. Выборная, 1.
Индустриальный район:
ул. Калиновая, 82,82 А,82 Б,82 В, 84, 86, 88.
Новокодакский район:
ул. Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в;
ул. Цветущая, 1-25, 2-42;
ул. Энтузиастов, 1-37, 2-30;
ул. Солнечная, 1-7, 2-22;
ул. Иллюшина, 1-7а, 2-8; 9-53, 10-44;
ул. Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;
ул. Порохова, 30-66, 37-83;
ул. Жигулевская, 38,38а; 1-37, 2-36;
ул. Митищенская, 1-39, 2-34;
ул. Писемского, 21/1, 2-84, 3-77;
ул. Порохова, 1-35, 2-28;
ул. Юпитерная, 1-19, 2-16;
ул. Ближняя, 31б;
пер. Волдайского, 1-11, 2-24;
ул. Волдайская, 1-25, 2-34;
ул. Першотравневая, 45;
пер. Першотравневый, 1-7, 27-31, 2-20;
ул. Юрия Кондратюка, 264-280, 273-317;
ул. Беломорская, 1-55, 4-50;
ул. Добровольная, 1-51, 4-36;
ул. Лысенко, 12, 14;
ул. Рудная, 1-17, 2-26;
пер. Цветочный, 59-95, 64-92, 1-57, 2-62;
пер. Повстанский, 1-19, 31;
ул. Повстанская, 5-35, 47, 49, 51, 53, 2-50, 80-96;
ул. Костюшко, 1-25, 2-28;
ул. Нежинская, 3-41, 2-36;
ул. Омская, 13, 15;
ул. Большая Диевская, 265, 265а, 24, 24а, 24б, 4б, щит 2, 4б, щит 1, 4 корпус 1, щит 1, блок 1, 22, щит 3, блок 5, 22, щит 1, блок 1; 215-239, 210-220, 205, 211;
ул. Уильямса, 90;
СЕС переулок Цветочный, 87;
ж/м Западный Больница №4.
Амур-Нижнеднепровский район:
пр. Мира, 31,33,35,37,41, 43;
ул. Николая Михновского, 25 Е,Д,Г, 19,21,25, 31;
ул. Л. Кумача, 432-101,64-134;
ул. Лозовая, 49;
ул. Мольера, 158-162;
ул. Рижская, 3-87,2-82;
ул. Боевая, 2-18;
ул. Варваровская, 1,9,13-21;
ул. Новочеркасская, 3-63,2-64;
ул. Поленова, 1-59,2-60;
ул. Гагринская, 8-38,27-71;
пер. Солончаковый, 1-15,1-19;
ул. Гринченко, 109-117;
ул. Передовая, 775д.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине газ для населения сбывали через заправки.