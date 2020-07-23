В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В пятницу, 24 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Центральный район:

пр. Пушкина, 19 Т, 19,21.

пр. Александра Поля, 1/9;

Соборный район:

ул. Д. Бедного, 16 14;

ул. Я. Самарского, 2,5,1-11,2-12,12 А;

ул. Баррикадная, 24;

ж/м Победа

проспект Героев, 4, 4а, 6, 9;

туп. Строительный, 12;

ул. Елены Ган;

ул. Маневрова;

ул. Ласточкина;

ул. Достоевского;

ул. Севастопольская, 15, 17, 30;

ул. Ляшко-Попеля, 6, 14;

ул. Баха, 15;

ул. Лабораторная, 2, 2а, 6.

Чечеловский район:

ул. Баллистическая, 3;

ул. 2-я Изюмская, 15-23, 16-24;

ул. Бессемеровская, 1-25, 4-26;

ул. Мартеновская, 1-41, 2-80;

ул. Табачная, 1;

просп. Пушкина, 75,77,77Д;

ул. Рабочая-1, 3 Б;

ул. Свердлова, 70,73-83;

ул. Громова, 1.

Шевченковский район:

ж/м Тополя-2 б. 22 к. 2-9; б. 23; б. 26;

ул. Тополиная, 1а, 6а;

ул. Паршина, 6;

ул. Владимировская, 2-28;1-17;

ул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

ул. Саксаганского, 1-27, 2-30;

ул. Сечевых Стрельцов, 91;

ул. Карабиновская, 17-25;

ул. Выборная, 1.

Индустриальный район:

ул. Калиновая, 82,82 А,82 Б,82 В, 84, 86, 88.

Новокодакский район:

ул. Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в;

ул. Цветущая, 1-25, 2-42;

ул. Энтузиастов, 1-37, 2-30;

ул. Солнечная, 1-7, 2-22;

ул. Иллюшина, 1-7а, 2-8; 9-53, 10-44;

ул. Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;

ул. Порохова, 30-66, 37-83;

ул. Жигулевская, 38,38а; 1-37, 2-36;

ул. Митищенская, 1-39, 2-34;

ул. Писемского, 21/1, 2-84, 3-77;

ул. Порохова, 1-35, 2-28;

ул. Юпитерная, 1-19, 2-16;

ул. Ближняя, 31б;

пер. Волдайского, 1-11, 2-24;

ул. Волдайская, 1-25, 2-34;

ул. Першотравневая, 45;

пер. Першотравневый, 1-7, 27-31, 2-20;

ул. Юрия Кондратюка, 264-280, 273-317;

ул. Беломорская, 1-55, 4-50;

ул. Добровольная, 1-51, 4-36;

ул. Лысенко, 12, 14;

ул. Рудная, 1-17, 2-26;

пер. Цветочный, 59-95, 64-92, 1-57, 2-62;

пер. Повстанский, 1-19, 31;

ул. Повстанская, 5-35, 47, 49, 51, 53, 2-50, 80-96;

ул. Костюшко, 1-25, 2-28;

ул. Нежинская, 3-41, 2-36;

ул. Омская, 13, 15;

ул. Большая Диевская, 265, 265а, 24, 24а, 24б, 4б, щит 2, 4б, щит 1, 4 корпус 1, щит 1, блок 1, 22, щит 3, блок 5, 22, щит 1, блок 1; 215-239, 210-220, 205, 211;

ул. Уильямса, 90;

СЕС переулок Цветочный, 87;

ж/м Западный Больница №4.

Амур-Нижнеднепровский район:

пр. Мира, 31,33,35,37,41, 43;

ул. Николая Михновского, 25 Е,Д,Г, 19,21,25, 31;

ул. Л. Кумача, 432-101,64-134;

ул. Лозовая, 49;

ул. Мольера, 158-162;

ул. Рижская, 3-87,2-82;

ул. Боевая, 2-18;

ул. Варваровская, 1,9,13-21;

ул. Новочеркасская, 3-63,2-64;

ул. Поленова, 1-59,2-60;

ул. Гагринская, 8-38,27-71;

пер. Солончаковый, 1-15,1-19;

ул. Гринченко, 109-117;

ул. Передовая, 775д.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине газ для населения сбывали через заправки.