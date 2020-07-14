В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

Алина Рашевская Жизнь города 15:55, 14.07.2020

В среду, 15 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Индустриальный район

  • улица Байкальская, 3-5, 6-22;

  • улица Воронежская, 1-17, 8-24;

  • улица Дальневосточная, 77-127, 26-68;

  • улица Радищева, 23-75, 36-80;

  • улица Сакко, 19-63, 18-62;

  • улица Холодильная 3-15\2;

  • улица Петра Калнышевского, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72;

  • улица Богдана Хмельницкого, 23;

Амур-Нижнеднепровский район

  • улица Боевая, 2-18;

  • улица Варваровская, 1, 9, 13-21;

  • улица Новочерскасская 3-63, 2-64;

  • улица Поленовая, 1-59, 2-60;

  • улица Гагринская, 8-38, 27-71;

  • переулок Солончаковый, 1-15, 1-19;

  • улица Гринченко, 109-117;

Шевченковский район

  • улица Владимирская, 2-28, 1-17;

  • улица Леонтовича, 1-47, 2-32;

  • улица Саксаганского, 1-27, 2-30;

  • улица Сечевых Стрельцов, 91;

  • улица Карабиновская, 17-25;

  • улица Выборная, 1;

  • улица Паникахи, 121, 119, 117;

  • улица Запорожское шоссе, 80 (бл. 1-12), 82, 55, 55а, 55к.

Соборный район

  • улица Елены Ган;

  • улица Маневровая,

  • улица Ласточкина;

  • улица Достоевского.

  • улица Гречко, 76-106, 41-118;

  • улица Полевая, 23-79, 64-118;

  • улица Чаплинская, 265-361, 218-290;

  • улица Лабораторная, 68-20 (36);

  • улица Марии Кюри;

  • улица Морская, 1-27/2, 2-22;

  • тупик Игарский, 2-6, 3-5.

Чечеловский район

  • улица Новошкольная, 19-35, 22-24;

  • улица Павелецкая, 12-70, 27-123;

  • улица Новопавелецкая, 1-19, 31, 35а, 2-22;

  • улица Стадионная, 2-36, 46а, 9-45;

  • переулок Беломорский, 1-5, 2-4;

  • улица Чубинского, 4, 6, 8;

  • улица Кедрина, 60.

Новокодакский район

  • улица Диамантовая, 1;

  • улица Киевская, 1-21, 2-42;

  • улица Сухановская, 1, 2, 4;

  • улица Металлургическая, 1-7, 2, 6, 8;

  • улица Докучаева, 1-17, 4-18;

  • улица Добролюбова, 1-21, 2-22;

  • улица Белореченская, 1-31, 2-16;

  • улица Сергея Параджанова, 2-26, 3-23;

  • переулок Валдайский, 1-11, 2-24;

  • улица Валдайская, 1-25, 2-24;

  • улица Первомайская, 45

  • переулок Первомайский, 1-7, 27-31, 2-20;

  • улица Юрия Кондратюка, 264-280, 273-317;

  • улица Беломорская, 1-55, 4-50;

  • улица Добровольная, 1-51, 4-36;

  • улица Писемского, 2-84, 3-77;

  • улица Лысенко, 12-14;

  • улица Ивана Вышенского, 1-17, 2-26.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцев хотят жестче наказывать за несвоевременную уплату коммунальных услуг. Проект, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает, что за три года должнику может набежать до 50% от стоимости коммунальных услуг.

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Днепр Жизнь города

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