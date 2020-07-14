В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
В среду, 15 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Индустриальный район
улица Байкальская, 3-5, 6-22;
улица Воронежская, 1-17, 8-24;
улица Дальневосточная, 77-127, 26-68;
улица Радищева, 23-75, 36-80;
улица Сакко, 19-63, 18-62;
улица Холодильная 3-15\2;
улица Петра Калнышевского, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72;
улица Богдана Хмельницкого, 23;
Амур-Нижнеднепровский район
улица Боевая, 2-18;
улица Варваровская, 1, 9, 13-21;
улица Новочерскасская 3-63, 2-64;
улица Поленовая, 1-59, 2-60;
улица Гагринская, 8-38, 27-71;
переулок Солончаковый, 1-15, 1-19;
улица Гринченко, 109-117;
Шевченковский район
улица Владимирская, 2-28, 1-17;
улица Леонтовича, 1-47, 2-32;
улица Саксаганского, 1-27, 2-30;
улица Сечевых Стрельцов, 91;
улица Карабиновская, 17-25;
улица Выборная, 1;
улица Паникахи, 121, 119, 117;
улица Запорожское шоссе, 80 (бл. 1-12), 82, 55, 55а, 55к.
Соборный район
улица Елены Ган;
улица Маневровая,
улица Ласточкина;
улица Достоевского.
улица Гречко, 76-106, 41-118;
улица Полевая, 23-79, 64-118;
улица Чаплинская, 265-361, 218-290;
улица Лабораторная, 68-20 (36);
улица Марии Кюри;
улица Морская, 1-27/2, 2-22;
тупик Игарский, 2-6, 3-5.
Чечеловский район
улица Новошкольная, 19-35, 22-24;
улица Павелецкая, 12-70, 27-123;
улица Новопавелецкая, 1-19, 31, 35а, 2-22;
улица Стадионная, 2-36, 46а, 9-45;
переулок Беломорский, 1-5, 2-4;
улица Чубинского, 4, 6, 8;
улица Кедрина, 60.
Новокодакский район
улица Диамантовая, 1;
улица Киевская, 1-21, 2-42;
улица Сухановская, 1, 2, 4;
улица Металлургическая, 1-7, 2, 6, 8;
улица Докучаева, 1-17, 4-18;
улица Добролюбова, 1-21, 2-22;
улица Белореченская, 1-31, 2-16;
улица Сергея Параджанова, 2-26, 3-23;
переулок Валдайский, 1-11, 2-24;
улица Валдайская, 1-25, 2-24;
улица Первомайская, 45
переулок Первомайский, 1-7, 27-31, 2-20;
улица Юрия Кондратюка, 264-280, 273-317;
улица Беломорская, 1-55, 4-50;
улица Добровольная, 1-51, 4-36;
улица Писемского, 2-84, 3-77;
улица Лысенко, 12-14;
улица Ивана Вышенского, 1-17, 2-26.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцев хотят жестче наказывать за несвоевременную уплату коммунальных услуг. Проект, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает, что за три года должнику может набежать до 50% от стоимости коммунальных услуг.