В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В понедельник, 6 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Центральный район:

улица Воскресенская, 14, 16, 20;

улица Владимирская, 1 — 17, 2 — 28;

улица Кабардиновская, 17 — 25;

улица Саксаганского, 2 — 30, 9 — 27;

улица Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;

улица Выборная, 1;

проспект Дмитрия Яворницкого, 64.

Шевченковский район:

проспект Дмитрия Яворницкого, 67, 67а, 69, 71;

улица Воскресенская, 15, 17;

ж/м Тополь-2, 16, 20, 39;

улица Тополиная, 10;

улица Запорожское шоссе, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 16.

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Моторная, 1 — 27а, 2 — 28, 4 — 26, 34 — 44;

улица Гуртовая, 15, 90 — 114, 142;

улица 230-й Стрелковой дивизии, 55 — 61, 64 — 76;

улица Владимира Дубовика, 55 — 59;

улица Злагоды, 1 — 13, 8 — 10;

улица Боевая, 2 — 18;

улица Варваровская, 1, 9, 13 — 21;

улица Новочеркасская, 2 — 64, 3 — 63;

улица Поленова, 1 — 59, 2 — 60;

улица Гагринская, 8 — 38, 27 — 71;

переулок Солончаковый, 1 — 15, 17, 19;

улица Гринченко, 109 — 117.

Индустриальный район:

улица Вологодская, 105 — 155, 120 — 132;

улица Дальневосточная, 129 — 143;

улица Майская, 1 — 9, 6, 10;

улица Одесская, 2 — 8;

улица Смольная, 1 — 9, 4 — 6;

улица Холодильная, 4 — 12.

Самарский район:

улица Песчаная, 1 — 5, 2 — 8;

улица Дежнева, 57 — 79, 69/1, 69/2, 120 — 152;

улица Путевая, 3;

улица Нагатинская, 1 — 19, 2, 4;

улица Ярославны;

улица Дубининская;

улица Ивана Купала;

улица Радиальная;

улица Нижнегородская;

улица Белокаменная;

садовое товарищество "Шиянка";

улица Краснобогатырская;

улиц Палисадная;

улица Сергея Кульчицкого, 1 — 39, 2 — 74, 41 — 119, 76 — 106;

улица Домодедовская, 19 — 117, 20 — 128;

улица Подгорная, 44 — 104, 51 — 121;

улица Полевая, 1 — 19, 2 — 62, 21 — 79, 64 — 118а;

улица Чаплинская, 142 — 216, 209 — 263, 218 — 290, 265 — 387;

улица Кашинская, 5 — 27, 18 — 38.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцев хотят жестче наказывать за несвоевременную уплату коммунальных услуг. Проект, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает, что за три года должнику может набежать до 50% от стоимости коммунальных услуг.