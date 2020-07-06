В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
В Днепре пройдет масштабное отключение света. pavlograd.info
В понедельник, 6 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Центральный район:
улица Воскресенская, 14, 16, 20;
улица Владимирская, 1 — 17, 2 — 28;
улица Кабардиновская, 17 — 25;
улица Саксаганского, 2 — 30, 9 — 27;
улица Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;
улица Выборная, 1;
проспект Дмитрия Яворницкого, 64.
Шевченковский район:
проспект Дмитрия Яворницкого, 67, 67а, 69, 71;
улица Воскресенская, 15, 17;
ж/м Тополь-2, 16, 20, 39;
улица Тополиная, 10;
улица Запорожское шоссе, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 16.
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Моторная, 1 — 27а, 2 — 28, 4 — 26, 34 — 44;
улица Гуртовая, 15, 90 — 114, 142;
улица 230-й Стрелковой дивизии, 55 — 61, 64 — 76;
улица Владимира Дубовика, 55 — 59;
улица Злагоды, 1 — 13, 8 — 10;
улица Боевая, 2 — 18;
улица Варваровская, 1, 9, 13 — 21;
улица Новочеркасская, 2 — 64, 3 — 63;
улица Поленова, 1 — 59, 2 — 60;
улица Гагринская, 8 — 38, 27 — 71;
переулок Солончаковый, 1 — 15, 17, 19;
улица Гринченко, 109 — 117.
Индустриальный район:
улица Вологодская, 105 — 155, 120 — 132;
улица Дальневосточная, 129 — 143;
улица Майская, 1 — 9, 6, 10;
улица Одесская, 2 — 8;
улица Смольная, 1 — 9, 4 — 6;
улица Холодильная, 4 — 12.
Самарский район:
улица Песчаная, 1 — 5, 2 — 8;
улица Дежнева, 57 — 79, 69/1, 69/2, 120 — 152;
улица Путевая, 3;
улица Нагатинская, 1 — 19, 2, 4;
улица Ярославны;
улица Дубининская;
улица Ивана Купала;
улица Радиальная;
улица Нижнегородская;
улица Белокаменная;
садовое товарищество "Шиянка";
улица Краснобогатырская;
улиц Палисадная;
улица Сергея Кульчицкого, 1 — 39, 2 — 74, 41 — 119, 76 — 106;
улица Домодедовская, 19 — 117, 20 — 128;
улица Подгорная, 44 — 104, 51 — 121;
улица Полевая, 1 — 19, 2 — 62, 21 — 79, 64 — 118а;
улица Чаплинская, 142 — 216, 209 — 263, 218 — 290, 265 — 387;
улица Кашинская, 5 — 27, 18 — 38.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцев хотят жестче наказывать за несвоевременную уплату коммунальных услуг. Проект, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает, что за три года должнику может набежать до 50% от стоимости коммунальных услуг.