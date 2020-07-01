В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
В среду, 1 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Амур-Нижнеднепровский район
ул. Доватора, 11-24,
ул. Новоселовская, 46, 48,
ул. Пригородная, 1-28,
ул. Самарская, 11-42
ул. Алма-Атинская 3-26,
ул. Онежская 2-195,
ул. Отечественная 69,
ул. Петрозаводская 1-167,
ул. Вишневая 1-13;
ул. Крюковская 46,
ул. Осипенко 1-67;
ул. Приднепровская 26-72;
ул. Саранская 1-144;
ул. Стахановцев 1-44;
пер. Таврический 2-20;
ул. Таганрожская 75-77, 82-84
ул. Боевая 2-18,
ул. Варварская 1,9,13-21;
ул. Новочеркасская 2-64;
ул. Поленова 1-60
ул. Гагринская 8-71;
пер. Солончаковый 1-19;
ул. Гринченко 109-117.
Соборный район
пр. Героев б. 12 (к. 8-15 (подъезд 15-30)); б. 14; 14Т; 16;
ул. Славянская 1-56;
ул. Гайсинская 1-54;
ул. Мандрыковская 314-324;
п-к Днепровский 2, 4, 5, 7, 8, 9;
Шевченковский район
ул. Бориса Познанского 1-48
пер. Б. Познанского
пер. Вдовенко 1-37,
ул. Василя Кука 1-39,
ул. Терпигорева ,
пер. Терпигорева ,
ул.С. Скляренко 11а, 11в,37-72,;
Центральный район
ул. Политехническая 9а-15а,73-141;
ул. Закарпатская 58
пр. Д. Яворницкого, 105, 107, 109, 109Б,
ул. Шмидта, 3
Новокодакский район
пер. Горького 1,
пер. Депутатский 1,2 ,
пер. Спускной 32,34 ,
ул. Октябрьская 28, 57-69,
ул. Депутатская 1-16,
ул. Гражданская 1-23,
пер. Узкий 1-17, 19-47
ул. Маяковского 1-11,
Таромское 1-19,
ул. Торговая 1-12,
пер. Торговый 1-7,
пер. Спускной 1-52
Чечеловский район
ул. Зеркальная 40, 42;
Детский комбинат №376;
СЗОШ №102;
ул. Жемчужная, 1-31;
ул. Заповедная, 1-36;
пер. Заповедный, 1-13;
ул. Безлесная, 18-87;
ул. Балка живописная, 1-52;
ул. Загорянская, 3-10, 18, 18а;
ул. Ставковая, 1-7.
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