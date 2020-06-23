В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

Во вторник, 23 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район

ул. Декабристов, 3-11, 2-32;

ул. Дружная, 45-55, 42-56;

ул. Л. Кумача, 33-41, 32-62;

ул. Лозовая, 1-73, 2-70;

ул. Мольера, 43-85, 58-156;

ул. Отечественная 95, 48-50

пер. Снайперский 1-3,4-6,

пер. Шефский 2-14,19-21,

ул. Шефская 138-122,66-120,59-119, 127-151,

ул. Межевая 4б, 2-30,

ул. Алуштинская 1г, 1в, 1а, 1б, 5а,7, 13-29, 1в, 11, 7, 7а,

ул. Водопроводная 75-77,46,

ул. Лазаревская 2-16,

ул. Тайговая 23-71,26-76 ,

пер. Тайговый 2-10,1,

ул. Анадырская 12-14б,

ул. Приозерная 20а,

пер. Анадырский 7-29

Чечеловский район

ул. Хвойная 25-69, 28-70, 99, 100

ул. Глубокая 1-47, 2-26, 71,

ул. Ново-Павелецкая 21-51, 24-54,

ул. Павелецкая 72-90, 127-169,

ул. Ново-Школьная 75-105, 48-58, 35-63,

ул. Высокогорная 70-98, 73-99а,

ул. Стадионная 38-64,

пер. Малый 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a,169″б",169г,

ул. Юности 135а-179″б" № с буквами,94-150, 105-131, 137-161

ул. Леваневского, 2а, 10, 13, 15а, 17;

пр. С. Нигояна, 2, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 5а, 5в;

ул. Романа Шухевича, 8/12, 9а, 14, 18;

Новокодакский район

ул. Краснодонская, 2-60, 15-71;

пр. Металургов, 45-65, 45б;

ул. Беренга, 31-79, 117, 44-126;

пер. Беренга, 1-55, 2-54;

ул. Ковельская, 40-118, 43-109;

ул. Тупиковая, 18-42;

ул. Шишкина,18а-48, 19-57;

туп. Шишкина, 1-17, 2-18;

ул. Сеченова, 1-7, 2-32;в

ул. Демократическая, 27-39, 34-42;

ул. Сумская, 28-84, 31-91;

туп. Клубничный, 1-37, 2-28;

туп. Степной, 10, 12;

ул. Ставропольская, 65, 67, 69;

ул. Докучаева, 38;

ул. Кавказская, 1-21, 2-20;

ул. Чеботарева, 1-21, 2-24;

ул. Грозненская, 1-15, 2-22;

ул. Горная, 31-51, 32-36;

ул. Тираспольская, 1-35, 4-50;

ул. Гарнизонная, 22/2;

ул. Старокороткая, 1-15, 4;

ул. Орловская, 24, 24а;

ул. Караваева, 1а;

ул. Камчатская, 18-60, 21-57;

ул. Выборгская, 3А, 6;

ул. Щепкина, 20;

ул. Орловська, 5;

ул. Олександра Черникова, 28-54, 29-61;

ул. Романа Шухевича, 43-63;

Самарский район

ул. Дачная 89-91 ,

ул.Листопадная 1А,1Б,3 ,

Дома МЖБК ,

ул. Эстафетная 9А,11А,13А,

ул.Листопадная 9а-13а,3,1б,1а

ул.Дачная 89/3-91/3 ,

Насосная станция

ул. Томская 174-214,226-276,251-281

ул. Палисадная 1-39, 2-76;

ул. Богатырская, 36;

ул. Нижнегородская 1-59, 2-50, 55в;

ул. Халхингольская 1-113, 2-62а;

ул. Соловейкова 117;

ул. Житняя 1-37, 2, 8

ул. Домодедовская 20-128; 19-117;

ул. Подгорная 44-104, 51-123;

ул. Полевая 1-19, 2-68; 21-79, 64-118,

ул. Кульчицкого Сергея 1-119, 2-106, 39а, 72а, 74, 2-76, 1а-39; 43-119; 76-106,

ул. Каширская 22-38, 7-27;

ул. Чаплинская 138-214, 203-387, 18-290, 265-387, 290а, 294;

"Садове Товариство Шиянка"

ул. Степовая,

Шевченковский район

ул. Владимирская 2-28;1-17;

ул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

ул. Саксаганского, 1-27, 2-30;

ул. Сечовых Стрельцов, 91;

ул. Карабиновская, 17-25;

ул. Выборная 1

Соборный район

пл. Успенская, 11, 11а, 15,

ул. Резничная, 9,

спуск Крутогорный, 20,

ул. Литейная, 2, 1,

ул. Ломаная, 2, 10,

ул. П. Ниринберга, 1а, 1б, 3, 3б

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 24 июня по всему городу будут звучать сирены.