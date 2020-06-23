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В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Жизнь города
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В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

Отключение света в Днепре

Во вторник, 23 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район

  • ул. Декабристов, 3-11, 2-32;

  • ул. Дружная, 45-55, 42-56;

  • ул. Л. Кумача, 33-41, 32-62;

  • ул. Лозовая, 1-73, 2-70;

  • ул. Мольера, 43-85, 58-156;

  • ул. Отечественная 95, 48-50

  • пер. Снайперский 1-3,4-6,

  • пер. Шефский 2-14,19-21,

  • ул. Шефская 138-122,66-120,59-119, 127-151,

  • ул. Межевая 4б, 2-30,

  • ул. Алуштинская 1г, 1в, 1а, 1б, 5а,7, 13-29, 1в, 11, 7, 7а,

  • ул. Водопроводная 75-77,46,

  • ул. Лазаревская 2-16,

  • ул. Тайговая 23-71,26-76 ,

  • пер. Тайговый 2-10,1,

  • ул. Анадырская 12-14б,

  • ул. Приозерная 20а,

  • пер. Анадырский 7-29

Чечеловский район

  • ул. Хвойная 25-69, 28-70, 99, 100

  • ул. Глубокая 1-47, 2-26, 71,

  • ул. Ново-Павелецкая 21-51, 24-54,

  • ул. Павелецкая 72-90, 127-169,

  • ул. Ново-Школьная 75-105, 48-58, 35-63,

  • ул. Высокогорная 70-98, 73-99а,

  • ул. Стадионная 38-64,

  • пер. Малый 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a,169″б",169г,

  • ул. Юности 135а-179″б" № с буквами,94-150, 105-131, 137-161

  • ул. Леваневского, 2а, 10, 13, 15а, 17;

  • пр. С. Нигояна, 2, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 5а, 5в;

  • ул. Романа Шухевича, 8/12, 9а, 14, 18;

Новокодакский район

  • ул. Краснодонская, 2-60, 15-71;

  • пр. Металургов, 45-65, 45б;

  • ул. Беренга, 31-79, 117, 44-126;

  • пер. Беренга, 1-55, 2-54;

  • ул. Ковельская, 40-118, 43-109;

  • ул. Тупиковая, 18-42;

  • ул. Шишкина,18а-48, 19-57;

  • туп. Шишкина, 1-17, 2-18;

  • ул. Сеченова, 1-7, 2-32;в

  • ул. Демократическая, 27-39, 34-42;

  • ул. Сумская, 28-84, 31-91;

  • туп. Клубничный, 1-37, 2-28;

  • туп. Степной, 10, 12;

  • ул. Ставропольская, 65, 67, 69;

  • ул. Докучаева, 38;

  • ул. Кавказская, 1-21, 2-20;

  • ул. Чеботарева, 1-21, 2-24;

  • ул. Грозненская, 1-15, 2-22;

  • ул. Горная, 31-51, 32-36;

  • ул. Тираспольская, 1-35, 4-50;

  • ул. Гарнизонная, 22/2;

  • ул. Старокороткая, 1-15, 4;

  • ул. Орловская, 24, 24а;

  • ул. Караваева, 1а;

  • ул. Камчатская, 18-60, 21-57;

  • ул. Выборгская, 3А, 6;

  • ул. Щепкина, 20;

  • ул. Орловська, 5;

  • ул. Олександра Черникова, 28-54, 29-61;

  • ул. Романа Шухевича, 43-63;

Самарский район

  • ул. Дачная 89-91 ,

  • ул.Листопадная 1А,1Б,3 ,

  • Дома МЖБК ,

  • ул. Эстафетная 9А,11А,13А,

  • ул.Листопадная 9а-13а,3,1б,1а

  • ул.Дачная 89/3-91/3 ,

  • Насосная станция

  • ул. Томская 174-214,226-276,251-281

  • ул. Палисадная 1-39, 2-76;

  • ул. Богатырская, 36;

  • ул. Нижнегородская 1-59, 2-50, 55в;

  • ул. Халхингольская 1-113, 2-62а;

  • ул. Соловейкова 117;

  • ул. Житняя 1-37, 2, 8

  • ул. Домодедовская 20-128; 19-117;

  • ул. Подгорная 44-104, 51-123;

  • ул. Полевая 1-19, 2-68; 21-79, 64-118,

  • ул. Кульчицкого Сергея 1-119, 2-106, 39а, 72а, 74, 2-76, 1а-39; 43-119; 76-106,

  • ул. Каширская 22-38, 7-27;

  • ул. Чаплинская 138-214, 203-387, 18-290, 265-387, 290а, 294;

  • "Садове Товариство Шиянка"

  • ул. Степовая,

Шевченковский район

  • ул. Владимирская 2-28;1-17;

  • ул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

  • ул. Саксаганского, 1-27, 2-30;

  • ул. Сечовых Стрельцов, 91;

  • ул. Карабиновская, 17-25;

  • ул. Выборная 1

Соборный район

  • пл. Успенская, 11, 11а, 15,

  • ул. Резничная, 9,

  • спуск Крутогорный, 20,

  • ул. Литейная, 2, 1,

  • ул. Ломаная, 2, 10,

  • ул. П. Ниринберга, 1а, 1б, 3, 3б

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 24 июня по всему городу будут звучать сирены.

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