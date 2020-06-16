В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
В среду, 17 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:
Новокодакский район:
ул. Рубежная, 1, 1a, 1б, 2 — 34;
ул. Коммунаровская, 87- 99, 103 — 109, 113 — 147, 112, 114, 122 — 140, 144 — 204/1, 151 — 169;
пер. Малахитовый, 1 — 15, 2 — 14;
ул. Гвоздичная, 20 — 46, 29 — 57;
ул. Кармелюка, 46/2 — 58, 59/2 — 63;
ул. Можайского, 25 — 69, 40 — 84;
пер. Больничный, 33;
ул. Черногорская, 100 — 108, 35 — 75, 36 — 92, 79, 81, 96;
ул. Новоорловская, 1а, 3, 5, 7;
ул. Талалихина, 1 — 9, 2 — 8, 6а;
ул. Кутузова, 13 — 17;
ул. Орловская, 36 — 46;
ул. Краснодонская, 2 — 60, 15 — 71;
пр. Металлургов, 45 — 65, 45б;
ул. Беринга, 31 — 79, 117, 44 — 126;
пер. Беринга, 1 — 55, 2 — 54;
ул. Ковельская, 40 — 118, 43 — 109;
ул. Тупиковая, 18 — 42;
ул. Шишкина, 18а — 48, 19 — 57;
туп. Шишкина, 1 — 17, 2 — 18;
ул. Сеченова, 1 — 7, 2 — 32;
ул. Демократичная, 27 — 39, 34 — 42;
ул. Сумская, 28 — 84, 31 — 91;
туп. Клубничный, 1 — 37, 2 — 28;
туп. Степной, 10, 12;
ул. Ставропольская, 65, 67, 69;
ул. Докучаева, 38;
ул. Кавказская, 1 — 21, 2 — 20;
ул. Чеботарева, 1 — 21, 2 — 24;
ул. Грозненская, 1 — 15, 2 — 22;
ул. Горская, 31 — 51, 32 — 36;
ул. Тираспольская, 1 — 35, 4 — 50;
ул. Гарнизонная, 22/2;
ул. Старокороткая, 1 — 15, 4;
ул. Мичурина, 4;
пр. Нигояна, 53.
Индустриальный район:
ул. Гордиенко, 12.
Соборный район:
ул. Набережная Победы, 39а, 48, 48б, 48д, 54, 56, 56а, 58, 58а, 58к, 60;
ул. Мандрыковская, 90, 127;
ул. Овражная, 1 — 7, 2 — 8.
Самарский район:
ул. Немировича-Данченко, 68;
ул. Яровой;
ул. Ивана Купала;
ул.Радиальная;
пер. Дубининский;
ул. Дубининская;
ул. Белокаменная
ул. Нижегородская;
ул. Полисадная;
ул. Халхингольская;
ул. Житная;
ул. Гречко, 2 — 74, 1 — 39;
ул. Домодедовская, 19 — 117, 20 — 128;
ул. Подгорная, 51 — 121, 44 — 104;
ул. Полевая, 1 — 19, 2 — 62, 21 — 79, 64 — 118а;
ул. Чаплинская, 209 — 263, 142 — 216, 387 — 265, 218 — 290;
ул. Каширская, 5 — 27, 18 — 38;
ул. Гречко, 41 — 119, 76 — 106;
ул. Дачная, 89 — 91;
ул. Ноябрьская, 1а, 1б, 3, 9а — 13а;
ул. Эстафетная, 9а, 11а, 13а.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Минская, 1 — 9;
пер. Перовской, 4 — 8;
пер. Знаменский, 2 — 8, 1 — 7;
ул. Знаменовская, 43, 20, 35;
ул. Тбилисская, 17 — 27, 12 — 36;
ул. Перовской, 10;
ул. Араратская, 53 — 111, 60 — 124, 90/1;
ул. Байкальская, 60/2;
ул. Балтийская, 23 — 49, 22 — 48;
ул. Срезневского, 1 — 25, 2 — 26;
ул. Воронежская, 54/1, 55 — 57, 59 — 65;
ул. Макухи, 40 — 64, 47 — 71, 64 — 92, 73 — 99;
ул. Кривоноса, 85 — 141, 82 — 140;
ул. Образцова, 47 — 73, 58/1 — 86, 75 — 101, 88 — 114;
ул. Холодильная, 43.
Шевченковский район:
пр. Хмельницкого, 5, 7, 9;
ул. Владимировская, 2 — 28, 1 — 17;
ул. Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;
ул. Саксаганского, 1 — 27, 2 — 30;
ул. Сечовых Стрельцов, 91;
ул. Карабиновская, 17 — 25;
ул. Выборная, 1.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.