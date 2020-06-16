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В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Жизнь города
547
В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

Отключение света в Днепре

В среду, 17 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Новокодакский район:

  • ул. Рубежная, 1, 1a, 1б, 2 — 34;

  • ул. Коммунаровская, 87- 99, 103 — 109, 113 — 147, 112, 114, 122 — 140, 144 — 204/1, 151 — 169;

  • пер. Малахитовый, 1 — 15, 2 — 14;

  • ул. Гвоздичная, 20 — 46, 29 — 57;

  • ул. Кармелюка, 46/2 — 58, 59/2 — 63;

  • ул. Можайского, 25 — 69, 40 — 84;

  • пер. Больничный, 33;

  • ул. Черногорская, 100 — 108, 35 — 75, 36 — 92, 79, 81, 96;

  • ул. Новоорловская, 1а, 3, 5, 7;

  • ул. Талалихина, 1 — 9, 2 — 8, 6а;

  • ул. Кутузова, 13 — 17;

  • ул. Орловская, 36 — 46;

  • ул. Краснодонская, 2 — 60, 15 — 71;

  • пр. Металлургов, 45 — 65, 45б;

  • ул. Беринга, 31 — 79, 117, 44 — 126;

  • пер. Беринга, 1 — 55, 2 — 54;

  • ул. Ковельская, 40 — 118, 43 — 109;

  • ул. Тупиковая, 18 — 42;

  • ул. Шишкина, 18а — 48, 19 — 57;

  • туп. Шишкина, 1 — 17, 2 — 18;

  • ул. Сеченова, 1 — 7, 2 — 32;

  • ул. Демократичная, 27 — 39, 34 — 42;

  • ул. Сумская, 28 — 84, 31 — 91;

  • туп. Клубничный, 1 — 37, 2 — 28;

  • туп. Степной, 10, 12;

  • ул. Ставропольская, 65, 67, 69;

  • ул. Докучаева, 38;

  • ул. Кавказская, 1 — 21, 2 — 20;

  • ул. Чеботарева, 1 — 21, 2 — 24;

  • ул. Грозненская, 1 — 15, 2 — 22;

  • ул. Горская, 31 — 51, 32 — 36;

  • ул. Тираспольская, 1 — 35, 4 — 50;

  • ул. Гарнизонная, 22/2;

  • ул. Старокороткая, 1 — 15, 4;

  • ул. Мичурина, 4;

  • пр. Нигояна, 53.

Индустриальный район:

  • ул. Гордиенко, 12.

Соборный район:

  • ул. Набережная Победы, 39а, 48, 48б, 48д, 54, 56, 56а, 58, 58а, 58к, 60;

  • ул. Мандрыковская, 90, 127;

  • ул. Овражная, 1 — 7, 2 — 8.

Самарский район:

  • ул. Немировича-Данченко, 68;

  • ул. Яровой;

  • ул. Ивана Купала;

  • ул.Радиальная;

  • пер. Дубининский;

  • ул. Дубининская;

  • ул. Белокаменная

  • ул. Нижегородская;

  • ул. Полисадная;

  • ул. Халхингольская;

  • ул. Житная;

  • ул. Гречко, 2 — 74, 1 — 39;

  • ул. Домодедовская, 19 — 117, 20 — 128;

  • ул. Подгорная, 51 — 121, 44 — 104;

  • ул. Полевая, 1 — 19, 2 — 62, 21 — 79, 64 — 118а;

  • ул. Чаплинская, 209 — 263, 142 — 216, 387 — 265, 218 — 290;

  • ул. Каширская, 5 — 27, 18 — 38;

  • ул. Гречко, 41 — 119, 76 — 106;

  • ул. Дачная, 89 — 91;

  • ул. Ноябрьская, 1а, 1б, 3, 9а — 13а;

  • ул. Эстафетная, 9а, 11а, 13а.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Минская, 1 — 9;

  • пер. Перовской, 4 — 8;

  • пер. Знаменский, 2 — 8, 1 — 7;

  • ул. Знаменовская, 43, 20, 35;

  • ул. Тбилисская, 17 — 27, 12 — 36;

  • ул. Перовской, 10;

  • ул. Араратская, 53 — 111, 60 — 124, 90/1;

  • ул. Байкальская, 60/2;

  • ул. Балтийская, 23 — 49, 22 — 48;

  • ул. Срезневского, 1 — 25, 2 — 26;

  • ул. Воронежская, 54/1, 55 — 57, 59 — 65;

  • ул. Макухи, 40 — 64, 47 — 71, 64 — 92, 73 — 99;

  • ул. Кривоноса, 85 — 141, 82 — 140;

  • ул. Образцова, 47 — 73, 58/1 — 86, 75 — 101, 88 — 114;

  • ул. Холодильная, 43.

Шевченковский район:

  • пр. Хмельницкого, 5, 7, 9;

  • ул. Владимировская, 2 — 28, 1 — 17;

  • ул. Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;

  • ул. Саксаганского, 1 — 27, 2 — 30;

  • ул. Сечовых Стрельцов, 91;

  • ул. Карабиновская, 17 — 25;

  • ул. Выборная, 1.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.

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