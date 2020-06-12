В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
В понедельник, 15 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:
Соборный район:
пер. Кипарисный, 1 — 15, 2 — 22;
ул. Симферопольская, 55 — 61;
спуск Балашовский, 1 — 25, 2 — 38;
пер. Летний, 2 — 16.
Центральный район:
ул. Стромцова, 2, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 6;
пр. Поля, 113, 113а, 115.
Индустриальный район:
пер. Фестивальный, 3а, 3б, 3в, 5;
ул. Щербины ,3;
пер. Вольный, 6, корпус 2;
ул. Ковалевськой, 71а.
ул. Щербини, 17, 19, 21, 24, 25е, 25д, 25г, 25и, 31.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Амурская, 35 — 57, 36 — 60;
ул. Ашхабадская, 33 — 51, 36 — 56;
ул. Байкальская, 41 — 43, 60 — 74, 45 — 49;
ул. Балтийская, 9а-11;
туп. Белорусский, 3 — 5, 2 — 6;
ул. Верещагина, 35 — 55, 32 — 56;
ул. Кубинская, 1 — 27, 37, 4 — 14, 18 — 30;
ул. Кузбасская, 1 — 11, 2 — 26;
ул. Менделеева, 49 — 65, 52/1 — 78;
ул. Почтовая, 28 — 32, 23 — 25, 42 — 44;
ул. Репина, 2 — 4, 20, 6 — 34;
ул. Волонтерская, 1 — 7;
ул. Соревнования, 55, 58;
ул. Тихоокеанская, 5 — 15, 8 — 16;
ул. Тополевая, 1 — 35, 2 — 18.
Самарский район:
ул. Дачная, 89 — 91;
ул. Ноябрьская, 1а, 1б, 3, 9а — 13а;
ул. Эстафетная, 9а, 11а, 13а;
ул. Яровой;
ул. Ивана Купала;
ул. Радиальная;
пер. Дубининский;
ул. Дубининская;
ул. Белокамянная;
ул. Нижнегородская;
ул. Богатырская;
ул. Палисадная;
ул. Халхингольская
ул. Житняя;
ул. Гречко, 2 — 74, 1 — 39, 41 — 119, 76 — 106;
ул. Домодедовская, 19 — 117, 20 — 128;
ул. Подгорная, 51 — 121, 44 — 104;
ул. Полевая, 1 — 19, 2 — 62, 21 — 79, 64 — 118а;
ул. Чаплинская, 209 — 263, 142 — 216, 387 — 265, 218 — 290;
ул. Каширская, 5 — 27, 18 — 38.
Новокодакский район:
ул. Краснодонская, 2 — 60, 15 — 71;
пр. Металлургов, 45 — 65, 45б;
ул. Беринга, 31 — 79, 117, 44 — 126;
пер. Беринга, 1 — 55, 2 — 54;
ул. Ковельская, 40 — 118, 43 — 109;
ул. Тупиковая, 18 — 42;
ул. Шишкина,18а — 48, 19 — 57;
туп. Шишкина, 1 — 17, 2 — 18;
ул. Сеченова, 1 — 7, 2 — 32;
ул. Демократичная, 27 — 39, 34 -42;
ул. Сумская, 28 — 84, 31 — 91;
туп. Клубничный, 1 — 37, 2 — 28;
туп. Степной, 10, 12;
ул. Ставропольская, 65, 67, 69;
ул. Докучаева, 38;
ул. Кавказская, 1 — 21, 2 — 20;
ул. Чеботарева, 1 — 21, 2 — 24;
ул. Грозненская, 1 — 15, 2 — 22;
ул. Горная, 31 — 51, 32 — 36;
ул. Тираспольская, 1 — 35, 4 — 50;
ул. Гарнизонная, 22/2;
ул. Старокороткая, 1 — 15, 4;
пл. Новокадакская, 5, 6;
пр. Свободы, 203;
ул. Гвардейская, 12, киоск ТБК-Маркет.
Шевченковский район:
ул. Владимирская, 2 — 28, 1 — 17;
ул. Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;
ул. Саксаганского, 1 — 27, 2 — 30;
ул. Сечовых Стрельцов, 91;
ул. Карабиновская, 17 — 25;
ул. Выборная, 1.
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