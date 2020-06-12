В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В понедельник, 15 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре dozor.ua

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Соборный район:

пер. Кипарисный, 1 — 15, 2 — 22;

ул. Симферопольская, 55 — 61;

спуск Балашовский, 1 — 25, 2 — 38;

пер. Летний, 2 — 16.

Центральный район:

ул. Стромцова, 2, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 6;

пр. Поля, 113, 113а, 115.

Индустриальный район:

пер. Фестивальный, 3а, 3б, 3в, 5;

ул. Щербины ,3;

пер. Вольный, 6, корпус 2;

ул. Ковалевськой, 71а.

ул. Щербини, 17, 19, 21, 24, 25е, 25д, 25г, 25и, 31.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Амурская, 35 — 57, 36 — 60;

ул. Ашхабадская, 33 — 51, 36 — 56;

ул. Байкальская, 41 — 43, 60 — 74, 45 — 49;

ул. Балтийская, 9а-11;

туп. Белорусский, 3 — 5, 2 — 6;

ул. Верещагина, 35 — 55, 32 — 56;

ул. Кубинская, 1 — 27, 37, 4 — 14, 18 — 30;

ул. Кузбасская, 1 — 11, 2 — 26;

ул. Менделеева, 49 — 65, 52/1 — 78;

ул. Почтовая, 28 — 32, 23 — 25, 42 — 44;

ул. Репина, 2 — 4, 20, 6 — 34;

ул. Волонтерская, 1 — 7;

ул. Соревнования, 55, 58;

ул. Тихоокеанская, 5 — 15, 8 — 16;

ул. Тополевая, 1 — 35, 2 — 18.

Самарский район:

ул. Дачная, 89 — 91;

ул. Ноябрьская, 1а, 1б, 3, 9а — 13а;

ул. Эстафетная, 9а, 11а, 13а;

ул. Яровой;

ул. Ивана Купала;

ул. Радиальная;

пер. Дубининский;

ул. Дубининская;

ул. Белокамянная;

ул. Нижнегородская;

ул. Богатырская;

ул. Палисадная;

ул. Халхингольская

ул. Житняя;

ул. Гречко, 2 — 74, 1 — 39, 41 — 119, 76 — 106;

ул. Домодедовская, 19 — 117, 20 — 128;

ул. Подгорная, 51 — 121, 44 — 104;

ул. Полевая, 1 — 19, 2 — 62, 21 — 79, 64 — 118а;

ул. Чаплинская, 209 — 263, 142 — 216, 387 — 265, 218 — 290;

ул. Каширская, 5 — 27, 18 — 38.

Новокодакский район:

ул. Краснодонская, 2 — 60, 15 — 71;

пр. Металлургов, 45 — 65, 45б;

ул. Беринга, 31 — 79, 117, 44 — 126;

пер. Беринга, 1 — 55, 2 — 54;

ул. Ковельская, 40 — 118, 43 — 109;

ул. Тупиковая, 18 — 42;

ул. Шишкина,18а — 48, 19 — 57;

туп. Шишкина, 1 — 17, 2 — 18;

ул. Сеченова, 1 — 7, 2 — 32;

ул. Демократичная, 27 — 39, 34 -42;

ул. Сумская, 28 — 84, 31 — 91;

туп. Клубничный, 1 — 37, 2 — 28;

туп. Степной, 10, 12;

ул. Ставропольская, 65, 67, 69;

ул. Докучаева, 38;

ул. Кавказская, 1 — 21, 2 — 20;

ул. Чеботарева, 1 — 21, 2 — 24;

ул. Грозненская, 1 — 15, 2 — 22;

ул. Горная, 31 — 51, 32 — 36;

ул. Тираспольская, 1 — 35, 4 — 50;

ул. Гарнизонная, 22/2;

ул. Старокороткая, 1 — 15, 4;

пл. Новокадакская, 5, 6;

пр. Свободы, 203;

ул. Гвардейская, 12, киоск ТБК-Маркет.

Шевченковский район:

ул. Владимирская, 2 — 28, 1 — 17;

ул. Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;

ул. Саксаганского, 1 — 27, 2 — 30;

ул. Сечовых Стрельцов, 91;

ул. Карабиновская, 17 — 25;

ул. Выборная, 1.

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