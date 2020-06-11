В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
В четверг, 11 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:
Центральный район:
улица Херсонская 13-19,30-34,
улица Ульяновская 1,
улица Светлова,
улица Херсонская,
улица Ульяновская 3-9,4, ветаптека,
проспект А. Поля 29-33.
Шевченковский район:
улица Маковского 2к, 8Б, 8В, 10-42, 33-49,
переулок Маковского 1-15, 2-18 (весь)
улица Семена Скляренко 105-127,
улица Василия Кука 75, 75а, 77, 77а, 76,
улица Вербицкого Михаила 33К, 33д, 33г, 31а,д,
улица Владимирская 2-28, 1-17,
улица Леонтовича, 1-47, 2-32,
улица Саксаганского, 1-27, 2-30,
улица Сечевых Стрельцов, 91,
улица Карабиновская, 17-25,
улица Выборная 1.
Самарский район:
улица Дачная 89-91,
улица Листопадная 1А, 1Б, 3, Дома МЖБК,
улица Эстафетная 9А, 11А, 13А,
улица Листопадная 9а-13а, 3,1б, 1а,
улица Дачная 89 / 3-91 / 3,
Насосная станция,
улица А. Барто 5-7,
улица Космонавтов 14-24,
улица Немировского 6-128, 27-47, 3,
улица Владивостокская,
улица Сержанта Литвищенко 142-198,
улица Сиреневая 1-49,
улица Профсоюзная 1-75, 63-67, 1А,
улица Изобретателей 1-25,
улица Гостеприимная 1-11,
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Ижевская,
улица Освобождения,
улица Освобождения 38,
ФЛП Феоктистов,
улица Житомирська 90-329,
пров. Освобождения 62-64,
ФЛ Соловьева О.В,
улица Ижевска 53-б СО Конструктор,
улица Рылеева 276,
улица Рилеева 38-144,
улица Рилеева 107-221,
улица Трансформаторная,
улица Г. Андрусенко, 1-27, 2-34,
улица Артюшенко, 58-66 / 2, 66/3, -68, 72-76, 86-88, 90-104,
улица Волоколамская, 1, 33, 3-31, 2-24,
улица Гребенки, 1-41, 8-42,
улица Груднева 2, 14, 1-7,
улица Желябова, 1-27, 37-51, 57-65, 2-76,
улица Кольцевая 1-27, 2-30,
улица Крылова, 1-17, 2-14,
улица Лермонтова, 1-31, 2-32,
улица Некрасова, 1, 2-14,
улица Отечественная 1-11,
улица Промышленная 3-7, 35-95, 32-88, улица Пушкина 4-34,
улица Раздельная 1-35, 2-26,
улица Северодвинская 2-14, 1-7,
улица Тургенева, 1-35, 2-30
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.