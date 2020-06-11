В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

Алина Рашевская Жизнь города 07:39, 11.06.2020

В четверг, 11 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре пройдет масштабное отключение света
bigmir.net

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Центральный район:

  • улица Херсонская 13-19,30-34,

  • улица Ульяновская 1,

  • улица Светлова,

  • улица Херсонская,

  • улица Ульяновская 3-9,4, ветаптека,

  • проспект А. Поля 29-33.

Шевченковский район:

  • улица Маковского 2к, 8Б, 8В, 10-42, 33-49,

  • переулок Маковского 1-15, 2-18 (весь)

  • улица Семена Скляренко 105-127,

  • улица Василия Кука 75, 75а, 77, 77а, 76,

  • улица Вербицкого Михаила 33К, 33д, 33г, 31а,д,

  • улица Владимирская 2-28, 1-17,

  • улица Леонтовича, 1-47, 2-32,

  • улица Саксаганского, 1-27, 2-30,

  • улица Сечевых Стрельцов, 91,

  • улица Карабиновская, 17-25,

  • улица Выборная 1.

Самарский район:

  • улица Дачная 89-91,

  • улица Листопадная 1А, 1Б, 3, Дома МЖБК,

  • улица Эстафетная 9А, 11А, 13А,

  • улица Листопадная 9а-13а, 3,1б, 1а,

  • улица Дачная 89 / 3-91 / 3,

  • Насосная станция,

  • улица А. Барто 5-7,

  • улица Космонавтов 14-24,

  • улица Немировского 6-128, 27-47, 3,

  • улица Владивостокская,

  • улица Сержанта Литвищенко 142-198,

  • улица Сиреневая 1-49,

  • улица Профсоюзная 1-75, 63-67, 1А,

  • улица Изобретателей 1-25,

  • улица Гостеприимная 1-11,

Амур-Нижнеднепровский район:

  • улица Ижевская,

  • улица Освобождения,

  • улица Освобождения 38,

  • ФЛП Феоктистов,

  • улица Житомирська 90-329,

  • пров. Освобождения 62-64,

  • ФЛ Соловьева О.В,

  • улица Ижевска 53-б СО Конструктор,

  • улица Рылеева 276,

  • улица Рилеева 38-144,

  • улица Рилеева 107-221,

  • улица Трансформаторная,

  • улица Г. Андрусенко, 1-27, 2-34,

  • улица Артюшенко, 58-66 / 2, 66/3, -68, 72-76, 86-88, 90-104,

  • улица Волоколамская, 1, 33, 3-31, 2-24,

  • улица Гребенки, 1-41, 8-42,

  • улица Груднева 2, 14, 1-7,

  • улица Желябова, 1-27, 37-51, 57-65, 2-76,

  • улица Кольцевая 1-27, 2-30,

  • улица Крылова, 1-17, 2-14,

  • улица Лермонтова, 1-31, 2-32,

  • улица Некрасова, 1, 2-14,

  • улица Отечественная 1-11,

  • улица Промышленная 3-7, 35-95, 32-88, улица Пушкина 4-34,

  • улица Раздельная 1-35, 2-26,

  • улица Северодвинская 2-14, 1-7,

  • улица Тургенева, 1-35, 2-30

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.

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Днепр Жизнь города

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