В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В четверг, 11 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре пройдет масштабное отключение света bigmir.net

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Центральный район:

улица Херсонская 13-19,30-34,

улица Ульяновская 1,

улица Светлова,

улица Херсонская,

улица Ульяновская 3-9,4, ветаптека,

проспект А. Поля 29-33.

Шевченковский район:

улица Маковского 2к, 8Б, 8В, 10-42, 33-49,

переулок Маковского 1-15, 2-18 (весь)

улица Семена Скляренко 105-127,

улица Василия Кука 75, 75а, 77, 77а, 76,

улица Вербицкого Михаила 33К, 33д, 33г, 31а,д,

улица Владимирская 2-28, 1-17,

улица Леонтовича, 1-47, 2-32,

улица Саксаганского, 1-27, 2-30,

улица Сечевых Стрельцов, 91,

улица Карабиновская, 17-25,

улица Выборная 1.

Самарский район:

улица Дачная 89-91,

улица Листопадная 1А, 1Б, 3, Дома МЖБК,

улица Эстафетная 9А, 11А, 13А,

улица Листопадная 9а-13а, 3,1б, 1а,

улица Дачная 89 / 3-91 / 3,

Насосная станция,

улица А. Барто 5-7,

улица Космонавтов 14-24,

улица Немировского 6-128, 27-47, 3,

улица Владивостокская,

улица Сержанта Литвищенко 142-198,

улица Сиреневая 1-49,

улица Профсоюзная 1-75, 63-67, 1А,

улица Изобретателей 1-25,

улица Гостеприимная 1-11,

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Ижевская,

улица Освобождения,

улица Освобождения 38,

ФЛП Феоктистов,

улица Житомирська 90-329,

пров. Освобождения 62-64,

ФЛ Соловьева О.В,

улица Ижевска 53-б СО Конструктор,

улица Рылеева 276,

улица Рилеева 38-144,

улица Рилеева 107-221,

улица Трансформаторная,

улица Г. Андрусенко, 1-27, 2-34,

улица Артюшенко, 58-66 / 2, 66/3, -68, 72-76, 86-88, 90-104,

улица Волоколамская, 1, 33, 3-31, 2-24,

улица Гребенки, 1-41, 8-42,

улица Груднева 2, 14, 1-7,

улица Желябова, 1-27, 37-51, 57-65, 2-76,

улица Кольцевая 1-27, 2-30,

улица Крылова, 1-17, 2-14,

улица Лермонтова, 1-31, 2-32,

улица Некрасова, 1, 2-14,

улица Отечественная 1-11,

улица Промышленная 3-7, 35-95, 32-88, улица Пушкина 4-34,

улица Раздельная 1-35, 2-26,

улица Северодвинская 2-14, 1-7,

улица Тургенева, 1-35, 2-30

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.

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