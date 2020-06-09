В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
Во вторник, 9 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат с 8:00 до 19:00 по таким адресам:
Амур-Нижнеднепровский район
ул. Андрусенко, 1-27, 2-34;
ул. Артюшенко, 58-66/2, 66/3, -68, 72-76, 86-88, 90-104;
ул. Волоколамская, 1, 33, 3-31, 2-24;
ул. Гребинки, 1-41, 8-42;
ул. Груднева 2, 14, 1-7;
ул. Желябова, 1-27, 37-51, 57-65, 2-76;
ул. Кольцевая 1-27, 2-30;
ул. Крылова, 1-17, 2-14;
ул. Лермонтова, 1-31, 2-32;
ул. Некрасова, 1, 2-14;
ул. Отечественная, 1-11;
ул. Промышленная 3-7, 35-95, 32-88;
ул. Пушкина 4-34;
ул. Раздельная 1-35, 2-26;
ул. Северодвинская 2-14, 1-7;
ул. Тургенева, 1-35, 2-30,
пер. Смелых, 2-22;
ул. Черниговская 299-425, 262-402;
ул. Житомирская 20-86, 69-169, 274-278;
пер. Донецкий 9-13,18-24,
пер. Освобождения 1-27,
ул. Черниговская 210,
ул. Кемеровская 76-88,115а-137,
пер. Житомирский 1-61-79,4-56,
ул. Георгиевского 17-37,2-32,42,
пер. Покрышкина 2,а,б,в,6-12,
ул. Ангелиной 1-11,10-22,
ул. Седнева 2-80,3-89,
ул. Кировоградская 172-196,
ул. Петрозаводская 276А-370,369А, 377-523
ул. Надеждинская 111-147,151,151а,136-164,184-190,
ул. Кировоградская 61-71, 198-254,
ул. Вильхова 57-63,
ул. Щитовая 30-37, 44, 60-138,59-129,
Самарский район
ул. Дачная 89-91
ул. Листопадная 1А,1Б,3, 9а-13а
Дома МЖБК,
ул. Эстафетная 9А,11А,13А,
ул. Дачная 89/3-91/3,
Насосная станция,
ул. Новаторская 1-59,2-60,
Дачи,
ул. Немировского 6-128, 27-47, 3;
ул. Владивостокская;
ул. Сержанта Литвищенко 142-198;
ул. Бузковая 1-49;
ул. Профсоюзная 1-75, 63-67; 1А;
ул. Изобретателей 1-25;
ул. Гостеприимная 1-11;
ул. Кокчетавская 1-3, 2-40;
ул. Кожедуба, 48
Центральный район
ул. Подолинського, 22-32,
ул. Лозо, 11-13, 14, 14а,
ул. Украинская, 42-48, 35-47, 52, 54, 56,
ул. Драгоманова, 23-43, 42-56, 50, 52, 54,
ул. Шнеерсона, 54,
ул. Старокозацкая, 56, 58, 66а,
ул. Шмидта 8-14, 13
ул. Извилистая 13
Шевченковский район
ул. Владимирская 2-28;1-17;
ул. Леонтовича, 1-47, 2-32;
ул. Саксаганского, 1-27, 2-30;
ул. Сечевых Стрельцов, 91;
ул. Карабиновская, 17-25;
ул. Выборная 1,
ул. Кургановская, 1-17, 2-10, 18-32, 10-16, 13-29, 35-49,
ул. Дегтярева, 1-5а, 2-4, 13, 17,
пер. Сорочинский, 2, 6, 16, 18, 27, 29.
Новокодакский район
Городская клиническая больница №2;
ул. Рубежная 1,1a,1"б", 2-34,
ул. Коммунаровская 87-99,103-109,112, 113-147, 144-204/1, 151-169
пер. Малахитовый 1-15, 2-14,
ул. Гвоздичная 20-46, 29-57,
ул. Кармелюка 46/2-58, 59/2-63,
ул. Можайского25-69, 40-84,
пер. Малахитовый 26,32а,
ул. Черногорская 35-92, 96, 100-108,
ул. Куприна 2,3
ул. Числовая 2-20, 5-15,
ул. Вербовая 6,8,7,
просп.Свободы 2-6, 7, 13-29, 30,
просп.Свободы 2 - переезд Приднепр.Ж.Д.,
пер. Металлургов 3,
ул. Коккинаки 5-7, 2-18,
пер. Черноусовский 6-8,
ул. Караваева, 1а, 2;
ул. Гомельская, 57, 59;
ул. Краснодонская, 2-60, 15-71;
пр. Металлургов, 45-65, 45б;
ул. Беренга, 31-79, 117, 44-126;
пер. Беренга, 1-55, 2-54;
ул. Ковельская, 40-118, 43-109;
ул. Тупиковая, 18-42.
ул. Шишкина,18а-48, 19-57;
туп. Шишкина, 1-17, 2-18;
ул. Сеченова, 1-7, 2-32;
ул. Демократичная, 27-39, 34-42;
ул. Сумская, 28-84, 31-91;
туп. Клубничный, 1-37, 2-28;
туп. Степной, 10, 12;
ул. Ставропольская, 65, 67, 69;
ул. Докучаева, 38;
ул. Кавказская, 1-21, 2-20;
ул. Чеботарева, 1-21, 2-24;
ул. Грозненская, 1-15, 2-22;
ул. Горная 31-51, 32-36;
ул. Тираспольская, 1-35, 4-50;
ул. Гарнизонная, 22/2;
ул. Старокороткая, 1-15, 4.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.