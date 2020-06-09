В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

Во вторник, 9 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре myslo.ru

Свет отключат с 8:00 до 19:00 по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район

ул. Андрусенко, 1-27, 2-34;

ул. Артюшенко, 58-66/2, 66/3, -68, 72-76, 86-88, 90-104;

ул. Волоколамская, 1, 33, 3-31, 2-24;

ул. Гребинки, 1-41, 8-42;

ул. Груднева 2, 14, 1-7;

ул. Желябова, 1-27, 37-51, 57-65, 2-76;

ул. Кольцевая 1-27, 2-30;

ул. Крылова, 1-17, 2-14;

ул. Лермонтова, 1-31, 2-32;

ул. Некрасова, 1, 2-14;

ул. Отечественная, 1-11;

ул. Промышленная 3-7, 35-95, 32-88;

ул. Пушкина 4-34;

ул. Раздельная 1-35, 2-26;

ул. Северодвинская 2-14, 1-7;

ул. Тургенева, 1-35, 2-30,

пер. Смелых, 2-22;

ул. Черниговская 299-425, 262-402;

ул. Житомирская 20-86, 69-169, 274-278;

пер. Донецкий 9-13,18-24,

пер. Освобождения 1-27,

ул. Черниговская 210,

ул. Кемеровская 76-88,115а-137,

пер. Житомирский 1-61-79,4-56,

ул. Георгиевского 17-37,2-32,42,

пер. Покрышкина 2,а,б,в,6-12,

ул. Ангелиной 1-11,10-22,

ул. Седнева 2-80,3-89,

ул. Кировоградская 172-196,

ул. Петрозаводская 276А-370,369А, 377-523

ул. Надеждинская 111-147,151,151а,136-164,184-190,

ул. Кировоградская 61-71, 198-254,

ул. Вильхова 57-63,

ул. Щитовая 30-37, 44, 60-138,59-129,

Самарский район

ул. Дачная 89-91

ул. Листопадная 1А,1Б,3, 9а-13а

Дома МЖБК,

ул. Эстафетная 9А,11А,13А,

ул. Дачная 89/3-91/3,

Насосная станция,

ул. Новаторская 1-59,2-60,

Дачи,

ул. Немировского 6-128, 27-47, 3;

ул. Владивостокская;

ул. Сержанта Литвищенко 142-198;

ул. Бузковая 1-49;

ул. Профсоюзная 1-75, 63-67; 1А;

ул. Изобретателей 1-25;

ул. Гостеприимная 1-11;

ул. Кокчетавская 1-3, 2-40;

ул. Кожедуба, 48

Центральный район

ул. Подолинського, 22-32,

ул. Лозо, 11-13, 14, 14а,

ул. Украинская, 42-48, 35-47, 52, 54, 56,

ул. Драгоманова, 23-43, 42-56, 50, 52, 54,

ул. Шнеерсона, 54,

ул. Старокозацкая, 56, 58, 66а,

ул. Шмидта 8-14, 13

ул. Извилистая 13

Шевченковский район

ул. Владимирская 2-28;1-17;

ул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

ул. Саксаганского, 1-27, 2-30;

ул. Сечевых Стрельцов, 91;

ул. Карабиновская, 17-25;

ул. Выборная 1,

ул. Кургановская, 1-17, 2-10, 18-32, 10-16, 13-29, 35-49,

ул. Дегтярева, 1-5а, 2-4, 13, 17,

пер. Сорочинский, 2, 6, 16, 18, 27, 29.

Новокодакский район

Городская клиническая больница №2;

ул. Рубежная 1,1a,1"б", 2-34,

ул. Коммунаровская 87-99,103-109,112, 113-147, 144-204/1, 151-169

пер. Малахитовый 1-15, 2-14,

ул. Гвоздичная 20-46, 29-57,

ул. Кармелюка 46/2-58, 59/2-63,

ул. Можайского25-69, 40-84,

пер. Малахитовый 26,32а,

ул. Черногорская 35-92, 96, 100-108,

ул. Куприна 2,3

ул. Числовая 2-20, 5-15,

ул. Вербовая 6,8,7,

просп.Свободы 2-6, 7, 13-29, 30,

просп.Свободы 2 - переезд Приднепр.Ж.Д.,

пер. Металлургов 3,

ул. Коккинаки 5-7, 2-18,

пер. Черноусовский 6-8,

ул. Караваева, 1а, 2;

ул. Гомельская, 57, 59;

ул. Краснодонская, 2-60, 15-71;

пр. Металлургов, 45-65, 45б;

ул. Беренга, 31-79, 117, 44-126;

пер. Беренга, 1-55, 2-54;

ул. Ковельская, 40-118, 43-109;

ул. Тупиковая, 18-42.

ул. Шишкина,18а-48, 19-57;

туп. Шишкина, 1-17, 2-18;

ул. Сеченова, 1-7, 2-32;

ул. Демократичная, 27-39, 34-42;

ул. Сумская, 28-84, 31-91;

туп. Клубничный, 1-37, 2-28;

туп. Степной, 10, 12;

ул. Ставропольская, 65, 67, 69;

ул. Докучаева, 38;

ул. Кавказская, 1-21, 2-20;

ул. Чеботарева, 1-21, 2-24;

ул. Грозненская, 1-15, 2-22;

ул. Горная 31-51, 32-36;

ул. Тираспольская, 1-35, 4-50;

ул. Гарнизонная, 22/2;

ул. Старокороткая, 1-15, 4.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.

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