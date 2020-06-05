В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
В пятницу, 5 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Каруны, 123, 127;
ул. Вырового, 1 — 30;
ул. Лаврова, 9 — 19, 12 — 30;
пер. Вырового, 1а;
ул. Ясельная, 2 — 26, 1;
ул. Менжинского, 1 — 12;
пер. Радужный, 2 — 6;
ул. Трамвайная, 1а, 10;
ул. Каруны, 95;
ул. Луговская, 1 — 101, 4 — 110, 110а;
пер. Луговский, 51 — 63;
пер. 2-й Ростовский, 6/2;
пер. Серафимовича, 1 — 71, 2 — 48.
Самарский район:
ул. Дачная, 89 — 91;
ул. Ноябрьская, 1а, 1б, 3, 9а — 13а;
ул. Эстафетная, 9а, 11а, 13а;
Насосная станция;
ТОВ "БАДМ";
ФОП Эльдаров А. И.;
ТОВ "Вало Тимбер";
ФОП Рахмани Хоссейн.
Шевченковский район:
ул. Грушевского, 54, 67 — 77;
ул. Драгоманова, 2 — 18, 1 — 15;
ул. Украинская, 13/15, 17/19;
ул. Конисского, 52, 54, 56а, 15а — 73;
ул. Сечевых Стрельцов, 73;
ул. Подолинского, 10;
ул. Владимирская, 1 — 17, 2 — 28;
ул. Кабардинская, 17 — 25;
ул. Саксаганского, 9 — 27, 2 — 30;
ул. Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;
ул. Выборная, 1.
Новокодакский район:
ул. Доблестная, 158, СЗОШ №103, котельная;
ул. Нарвская, 171, Храм;
ул. Фермерская, 2а, 2б, 4, 14 — 90, 1 — 73;
ул. Костромская, 2 — 68, 5 — 33;
ул. Костюшко, 1 — 25, 2 — 28, 2, 2а;
ул. Славы, 1 — 99, 4 — 80;
пер. Славы, 2 — 16;
ул. Фурманова, 2, 2а, 5;
пер. Ключевой, 3 — 15, 18;
ул. Валуйского, 2 — 6;
ул. Забайкальская, 28, 30, 86;
ул. Молодежная, СТ "Сталь", СТ "Дружба";
ул. Нежинская, 3 — 41, 2 — 36;
ул. Омская, 13, 15;
ул. Большая Диевская, 265, 265а;
ул. Вильямса, 90;
ул. Кедровая, 19;
ул. Полесская, 1 — 19, 2 — 20, 31, 23 — 91, 26 — 76;
ул. Мукачева, 53 — 89;
ул. Очаковская, 2 — 20, 3 — 29;
пер. Волдайский, 1 — 11, 2 — 24;
ул. Волдайска, 1 — 25, 2 — 34;
ул. Первомайская, 45;
пер. Первомайский, 1 — 7, 27 — 31, 2 — 20;
ул. Кондратюка, 264 — 280, 273 — 317;
ул. Беломорская, 1 — 55, 4 — 50;
ул. Добровольная, 1 — 51, 4 — 36;
ул. Писательского, 2 — 84, 3 — 77;
ул. Лысенко, 12, 14;
ул. Рудная, 1 — 17, 2 — 26.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает в два раза повысить норматив потребления газа и разделить его по сезонам. В холодное время года украинцам придется платить за газ в несколько раз больше.