В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В пятницу, 5 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре Новости Крыма

Света не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Каруны, 123, 127;

ул. Вырового, 1 — 30;

ул. Лаврова, 9 — 19, 12 — 30;

пер. Вырового, 1а;

ул. Ясельная, 2 — 26, 1;

ул. Менжинского, 1 — 12;

пер. Радужный, 2 — 6;

ул. Трамвайная, 1а, 10;

ул. Каруны, 95;

ул. Луговская, 1 — 101, 4 — 110, 110а;

пер. Луговский, 51 — 63;

пер. 2-й Ростовский, 6/2;

пер. Серафимовича, 1 — 71, 2 — 48.

Самарский район:

ул. Дачная, 89 — 91;

ул. Ноябрьская, 1а, 1б, 3, 9а — 13а;

ул. Эстафетная, 9а, 11а, 13а;

Насосная станция;

ТОВ "БАДМ";

ФОП Эльдаров А. И.;

ТОВ "Вало Тимбер";

ФОП Рахмани Хоссейн.

Шевченковский район:

ул. Грушевского, 54, 67 — 77;

ул. Драгоманова, 2 — 18, 1 — 15;

ул. Украинская, 13/15, 17/19;

ул. Конисского, 52, 54, 56а, 15а — 73;

ул. Сечевых Стрельцов, 73;

ул. Подолинского, 10;

ул. Владимирская, 1 — 17, 2 — 28;

ул. Кабардинская, 17 — 25;

ул. Саксаганского, 9 — 27, 2 — 30;

ул. Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;

ул. Выборная, 1.

Новокодакский район:

ул. Доблестная, 158, СЗОШ №103, котельная;

ул. Нарвская, 171, Храм;

ул. Фермерская, 2а, 2б, 4, 14 — 90, 1 — 73;

ул. Костромская, 2 — 68, 5 — 33;

ул. Костюшко, 1 — 25, 2 — 28, 2, 2а;

ул. Славы, 1 — 99, 4 — 80;

пер. Славы, 2 — 16;

ул. Фурманова, 2, 2а, 5;

пер. Ключевой, 3 — 15, 18;

ул. Валуйского, 2 — 6;

ул. Забайкальская, 28, 30, 86;

ул. Молодежная, СТ "Сталь", СТ "Дружба";

ул. Нежинская, 3 — 41, 2 — 36;

ул. Омская, 13, 15;

ул. Большая Диевская, 265, 265а;

ул. Вильямса, 90;

ул. Кедровая, 19;

ул. Полесская, 1 — 19, 2 — 20, 31, 23 — 91, 26 — 76;

ул. Мукачева, 53 — 89;

ул. Очаковская, 2 — 20, 3 — 29;

пер. Волдайский, 1 — 11, 2 — 24;

ул. Волдайска, 1 — 25, 2 — 34;

ул. Первомайская, 45;

пер. Первомайский, 1 — 7, 27 — 31, 2 — 20;

ул. Кондратюка, 264 — 280, 273 — 317;

ул. Беломорская, 1 — 55, 4 — 50;

ул. Добровольная, 1 — 51, 4 — 36;

ул. Писательского, 2 — 84, 3 — 77;

ул. Лысенко, 12, 14;

ул. Рудная, 1 — 17, 2 — 26.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает в два раза повысить норматив потребления газа и разделить его по сезонам. В холодное время года украинцам придется платить за газ в несколько раз больше.

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