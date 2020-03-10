В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В среду, 11 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре dnepr.info

Света не будет по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

тупик Тютюнника, 1 — 7;

ул. Шепетовская, 1 — 12;

ул. Запорожская, 2 — 30;

ул. Калиновая, 21 — 33;

ул. Путиловская, 1 — 13;

ул. Решетиловская, 4 — 31;

ул. Казахстанская, 197 — 261, 214 — 264;

ул. Читинская, 45 — 89, 68 — 150;

ул. Минусинская, 253 — 339, 304 — 362;

ул. Областная, 53 — 85, 99, 50 — 78;

ул. Моторная, 70 — 112;

ул. Бережная, 30 — 46, 55а — 83.

Шевченковский район:

ул. Троицкая, 23 — 37, 22 — 38;

ул. Михаила Грушевского, 18 — 26.

Соборный район:

площадь Соборная, 14 — 15.

Новокодакский район:

ул. Днепрельстановская, 34, 57 — 127, 64 — 146;

ул. Лирницкая, 1-75, 2-104, 114г;

ул. Большая Диевская, 292, 356 — 428, 407 — 453, 541;

ул. Мукачева, 1 — 61, 2 — 42, 52 — 76;

пер. Тихорецкий, 2 — 18, 3 — 19, 27 — 39;

ул. Базарная, 2 — 28;

ул. Приморская, 1 — 18;

ул. Костромская, 1 — 5.

Самарский район:

ул. Васильковая 2, 2/1, 4, 6, 8, 7 — 63, 18 — 54;

ул. Ромашковая;

пер. Апрельский;

ул. Одинковская, 2 — 70,3 — 51,

ул. Маячка;

пер. Любистковый

ул. Каширская 2 — 60, 67а, 77а, 79;

пер. Дербентский 1 — 15а, 2 — 16;

ул. Дубининская 4 — 20, 33 — 57;

ул. Белокаменная 25 — 51, 20 — 46;

ул. Молодогвардейская 18, 20, 32;

ул. Лублянская 3, 5.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что представители компаний-поставщиков универсальных услуг искусственно завышали объемы потребления украинцами электрической энергии, поставляемой по льготным ценам. Электричество затем перепродавалось по рыночным ценам предприятиям промышленности.

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