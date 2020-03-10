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10 марта • обновлено в 13:56
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Алина Рашевская

В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

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В среду, 11 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре

Отключение света в Днепре

dnepr.info

Света не будет по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • тупик Тютюнника, 1 — 7;

  • ул. Шепетовская, 1 — 12;

  • ул. Запорожская, 2 — 30;

  • ул. Калиновая, 21 — 33;

  • ул. Путиловская, 1 — 13;

  • ул. Решетиловская, 4 — 31;

  • ул. Казахстанская, 197 — 261, 214 — 264;

  • ул. Читинская, 45 — 89, 68 — 150;

  • ул. Минусинская, 253 — 339, 304 — 362;

  • ул. Областная, 53 — 85, 99, 50 — 78;

  • ул. Моторная, 70 — 112;

  • ул. Бережная, 30 — 46, 55а — 83.

Шевченковский район:

  • ул. Троицкая, 23 — 37, 22 — 38;

  • ул. Михаила Грушевского, 18 — 26.

Соборный район:

  • площадь Соборная, 14 — 15.

Новокодакский район:

  • ул. Днепрельстановская, 34, 57 — 127, 64 — 146;

  • ул. Лирницкая, 1-75, 2-104, 114г;

  • ул. Большая Диевская, 292, 356 — 428, 407 — 453, 541;

  • ул. Мукачева, 1 — 61, 2 — 42, 52 — 76;

  • пер. Тихорецкий, 2 — 18, 3 — 19, 27 — 39;

  • ул. Базарная, 2 — 28;

  • ул. Приморская, 1 — 18;

  • ул. Костромская, 1 — 5.

Самарский район:

  • ул. Васильковая 2, 2/1, 4, 6, 8, 7 — 63, 18 — 54;

  • ул. Ромашковая;

  • пер. Апрельский;

  • ул. Одинковская, 2 — 70,3 — 51,

  • ул. Маячка;

  • пер. Любистковый

  • ул. Каширская 2 — 60, 67а, 77а, 79;

  • пер. Дербентский 1 — 15а, 2 — 16;

  • ул. Дубининская 4 — 20, 33 — 57;

  • ул. Белокаменная 25 — 51, 20 — 46;

  • ул. Молодогвардейская 18, 20, 32;

  • ул. Лублянская 3, 5.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что представители компаний-поставщиков универсальных услуг искусственно завышали объемы потребления украинцами электрической энергии, поставляемой по льготным ценам. Электричество затем перепродавалось по рыночным ценам предприятиям промышленности.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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