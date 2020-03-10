В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В среду, 11 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света в Днепре
dnepr.info
Света не будет по таким адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
тупик Тютюнника, 1 — 7;
ул. Шепетовская, 1 — 12;
ул. Запорожская, 2 — 30;
ул. Калиновая, 21 — 33;
ул. Путиловская, 1 — 13;
ул. Решетиловская, 4 — 31;
ул. Казахстанская, 197 — 261, 214 — 264;
ул. Читинская, 45 — 89, 68 — 150;
ул. Минусинская, 253 — 339, 304 — 362;
ул. Областная, 53 — 85, 99, 50 — 78;
ул. Моторная, 70 — 112;
ул. Бережная, 30 — 46, 55а — 83.
Шевченковский район:
ул. Троицкая, 23 — 37, 22 — 38;
ул. Михаила Грушевского, 18 — 26.
Соборный район:
площадь Соборная, 14 — 15.
Новокодакский район:
ул. Днепрельстановская, 34, 57 — 127, 64 — 146;
ул. Лирницкая, 1-75, 2-104, 114г;
ул. Большая Диевская, 292, 356 — 428, 407 — 453, 541;
ул. Мукачева, 1 — 61, 2 — 42, 52 — 76;
пер. Тихорецкий, 2 — 18, 3 — 19, 27 — 39;
ул. Базарная, 2 — 28;
ул. Приморская, 1 — 18;
ул. Костромская, 1 — 5.
Самарский район:
ул. Васильковая 2, 2/1, 4, 6, 8, 7 — 63, 18 — 54;
ул. Ромашковая;
пер. Апрельский;
ул. Одинковская, 2 — 70,3 — 51,
ул. Маячка;
пер. Любистковый
ул. Каширская 2 — 60, 67а, 77а, 79;
пер. Дербентский 1 — 15а, 2 — 16;
ул. Дубининская 4 — 20, 33 — 57;
ул. Белокаменная 25 — 51, 20 — 46;
ул. Молодогвардейская 18, 20, 32;
ул. Лублянская 3, 5.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что представители компаний-поставщиков универсальных услуг искусственно завышали объемы потребления украинцами электрической энергии, поставляемой по льготным ценам. Электричество затем перепродавалось по рыночным ценам предприятиям промышленности.
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