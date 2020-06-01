В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
В понедельник, 1 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
проспект Слобожанский, 104, 106, 108.
Центральный район:
переулок Ижорский, 1 — 3;
переулок Кременчугский, 1 — 17;
переулок Самаркандский, 7 — 15.
Соборный район:
улица Жуковского, 8;
улица Чернышевского, 35;
Крутогорный спуск, 19;
улица Якова Самарского, 6.
Шевченковский район:
проспект Богдана Хмельницкого, 19, 25;
улица Владимирская, 1 — 17, 2 — 28;
улица Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;
улица Саксаганского, 1 — 27, 2 — 30;
улица Сечевых Стрельцов, 91;
улица Карабиновская, 17 — 25;
улица Выборная, 1.
Новокодакский район:
улица Киевская, 70 — 124, 87, 89а, 91 — 109;
улица Азовская, 1 — 7, 2 — 8;
улица Машинистов, 2, 4, 6;
улица Якова Острянинова, 47 — 85, 52 — 88;
улица Водительская, 19 — 51, 20а — 60;
переулок Водительский, 1 — 9, 2 — 18;
проезд Новокозловский, 1 — 5, 2 — 14;
улица Лесная, 2, 4;
улица Параллельная, 1 — 7, 2;
улица Криворожская, 35б, 68а, 70, 72, 112.
Самарский район:
улица Ноябрьская, 1а, 1б, 3, 9а — 13а;
улица Дачная, 89/3 — 91/3.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагаетв два раза повысить норматив потребления газа и разделить его по сезонам. В холодное время года украинцам придется платить за газ в несколько раз больше.