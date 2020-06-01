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1 июня • обновлено в 08:14
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София Ковнир
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В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

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В понедельник, 1 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света

Отключение света

cxid.info

Света не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

  • проспект Слобожанский, 104, 106, 108.

Центральный район:

  • переулок Ижорский, 1 — 3;

  • переулок Кременчугский, 1 — 17;

  • переулок Самаркандский, 7 — 15.

Соборный район:

  • улица Жуковского, 8;

  • улица Чернышевского, 35;

  • Крутогорный спуск, 19;

  • улица Якова Самарского, 6.

Шевченковский район:

  • проспект Богдана Хмельницкого, 19, 25;

  • улица Владимирская, 1 — 17, 2 — 28;

  • улица Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;

  • улица Саксаганского, 1 — 27, 2 — 30;

  • улица Сечевых Стрельцов, 91;

  • улица Карабиновская, 17 — 25;

  • улица Выборная, 1.

Новокодакский район:

  • улица Киевская, 70 — 124, 87, 89а, 91 — 109;

  • улица Азовская, 1 — 7, 2 — 8;

  • улица Машинистов, 2, 4, 6;

  • улица Якова Острянинова, 47 — 85, 52 — 88;

  • улица Водительская, 19 — 51, 20а — 60;

  • переулок Водительский, 1 — 9, 2 — 18;

  • проезд Новокозловский, 1 — 5, 2 — 14;

  • улица Лесная, 2, 4;

  • улица Параллельная, 1 — 7, 2;

  • улица Криворожская, 35б, 68а, 70, 72, 112.

Самарский район:

  • улица Ноябрьская, 1а, 1б, 3, 9а — 13а;

  • улица Дачная, 89/3 — 91/3.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагаетв два раза повысить норматив потребления газа и разделить его по сезонам. В холодное время года украинцам придется платить за газ в несколько раз больше.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
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