В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В понедельник, 1 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света cxid.info

Света не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

проспект Слобожанский, 104, 106, 108.

Центральный район:

переулок Ижорский, 1 — 3;

переулок Кременчугский, 1 — 17;

переулок Самаркандский, 7 — 15.

Соборный район:

улица Жуковского, 8;

улица Чернышевского, 35;

Крутогорный спуск, 19;

улица Якова Самарского, 6.

Шевченковский район:

проспект Богдана Хмельницкого, 19, 25;

улица Владимирская, 1 — 17, 2 — 28;

улица Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;

улица Саксаганского, 1 — 27, 2 — 30;

улица Сечевых Стрельцов, 91;

улица Карабиновская, 17 — 25;

улица Выборная, 1.

Новокодакский район:

улица Киевская, 70 — 124, 87, 89а, 91 — 109;

улица Азовская, 1 — 7, 2 — 8;

улица Машинистов, 2, 4, 6;

улица Якова Острянинова, 47 — 85, 52 — 88;

улица Водительская, 19 — 51, 20а — 60;

переулок Водительский, 1 — 9, 2 — 18;

проезд Новокозловский, 1 — 5, 2 — 14;

улица Лесная, 2, 4;

улица Параллельная, 1 — 7, 2;

улица Криворожская, 35б, 68а, 70, 72, 112.

Самарский район:

улица Ноябрьская, 1а, 1б, 3, 9а — 13а;

улица Дачная, 89/3 — 91/3.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагаетв два раза повысить норматив потребления газа и разделить его по сезонам. В холодное время года украинцам придется платить за газ в несколько раз больше.

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