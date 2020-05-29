В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В пятницу, 29 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Отключение света

Самарский район:

ул. Маланюка, 3 — 9, 9а, 14 — 24;

ул. Электрическая, 1, 5, 9 — 15;

ул. Космонавта Волкова, 7 — 11;

ул. Рассветная, 2 — 8, 1 — 9;

ул. Энергетиков, 7 — 11;

ул. Вознюка, 1 — 7а, 5б;

ул. Листопадная, 9а — 13а, 3, 1б, 1а;

ул. Дачная, 89/3 — 91/3;

Насосная станция, ул. Активистов;

ул. Богородицкая;

ул. Олешковсская;

ул. Таврийская;

ул. Генерала Грушевского.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Береговая, 190 — 196;

ул. Терновая, 4, 5;

ул. Штормовая, 120 — 206, 115 — 201;

пер. Терновый, 4 — 18;

пер. Штормовой, 4 — 24, 5 — 19;

пер. Таганрогский, 1 — 7;

ул. Величко, 75 — 123, 113 — 127.

Центральный район:

ул. Херсонская, 16;

пр. Поля, 17;

ул. Антоновича, 6, 13, 17;

ул. Ульянова, 4.

Новокодакский район:

ЧП Рубиком, рынок "Каскад";

ФОП Максименко;

ФОП Бижко;

ФОП Куприянов;

ул. Большая Диевская, 38а, магазин "ЕВА", Канцтовары, Аптека;

ФОП Скромна, киоск "Очистка води";

Хлебный киоск №9;

Министерство Юстиции;

ул. Сталиваровская, 15, 17, 18, 19, 20;

пер. Брянский, 3 — 17, 2 — 22;

Кафе "Золотая Осень".

Как писал OBOZREVATEL ранее, во дворе многоэтажного дома на проспекте Александра Поля автокран провалился под землю и увяз. Он приехал для замены трансформатора, но до места назначения так и не добрался.

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