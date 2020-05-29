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29 мая • обновлено в 09:22
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Карина Бондаренко
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В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

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В пятницу, 29 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Отключение света

Отключение света

Самарский район:

  • ул. Маланюка, 3 — 9, 9а, 14 — 24;

  • ул. Электрическая, 1, 5, 9 — 15;

  • ул. Космонавта Волкова, 7 — 11;

  • ул. Рассветная, 2 — 8, 1 — 9;

  • ул. Энергетиков, 7 — 11;

  • ул. Вознюка, 1 — 7а, 5б;

  • ул. Листопадная, 9а — 13а, 3, 1б, 1а;

  • ул. Дачная, 89/3 — 91/3;

  • Насосная станция, ул. Активистов;

  • ул. Богородицкая;

  • ул. Олешковсская;

  • ул. Таврийская;

  • ул. Генерала Грушевского.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Береговая, 190 — 196;

  • ул. Терновая, 4, 5;

  • ул. Штормовая, 120 — 206, 115 — 201;

  • пер. Терновый, 4 — 18;

  • пер. Штормовой, 4 — 24, 5 — 19;

  • пер. Таганрогский, 1 — 7;

  • ул. Величко, 75 — 123, 113 — 127.

Центральный район:

  • ул. Херсонская, 16;

  • пр. Поля, 17;

  • ул. Антоновича, 6, 13, 17;

  • ул. Ульянова, 4.

Новокодакский район:

  • ЧП Рубиком, рынок "Каскад";

  • ФОП Максименко;

  • ФОП Бижко;

  • ФОП Куприянов;

  • ул. Большая Диевская, 38а, магазин "ЕВА", Канцтовары, Аптека;

  • ФОП Скромна, киоск "Очистка води";

  • Хлебный киоск №9;

  • Министерство Юстиции;

  • ул. Сталиваровская, 15, 17, 18, 19, 20;

  • пер. Брянский, 3 — 17, 2 — 22;

  • Кафе "Золотая Осень".

Как писал OBOZREVATEL ранее, во дворе многоэтажного дома на проспекте Александра Поля автокран провалился под землю и увяз. Он приехал для замены трансформатора, но до места назначения так и не добрался.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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