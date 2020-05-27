В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В четверг, 27 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:
Самарский район:
ул. Маланюка, 3 — 9, 9а, 14 — 24;
ул. Электрическая, 1, 5, 9 — 15;
ул. Космонавта Волкова, 7 — 11;
ул. Рассветная, 2 — 8, 1 — 9;
ул. Энергетиков, 7 — 11;
ул. Вознюка, 1 — 7а, 5б;
ул. Листопадная, 9а — 13а, 3, 1б, 1а;
ул. Дачная, 89/3 — 91/3;
Насосная станция, ул. Активистов;
ул. Богородицкая;
ул. Олешковсская;
ул. Таврийская;
ул. Генерала Грушевского.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Береговая, 190 — 196;
ул. Терновая, 4, 5;
ул. Штормовая, 120 — 206, 115 — 201;
пер. Терновый, 4 — 18;
пер. Штормовой, 4 — 24, 5 — 19;
пер. Таганрогский, 1 — 7;
ул. Величко, 75 — 123, 113 — 127.
Центральный район:
ул. Херсонская, 16;
пр. Поля, 17;
ул. Антоновича, 6, 13, 17;
ул. Ульянова, 4.
Новокодакский район:
ЧП Рубиком, рынок "Каскад";
ФОП Максименко;
ФОП Бижко;
ФОП Куприянов;
ул. Большая Диевская, 38а, магазин "ЕВА", Канцтовары, Аптека;
ФОП Скромна, киоск "Очистка води";
Хлебный киоск №9;
Министерство Юстиции;
ул. Сталиваровская, 15, 17, 18, 19, 20;
пер. Брянский, 3 — 17, 2 — 22;
Кафе "Золотая Осень".
Как писал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на 27 мая в Днепре официально зарегистрировано 393 случая заболевания коронавирусом, 164 человека выздоровели.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!