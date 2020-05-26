В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

Алина Рашевская Жизнь города 07:35, 26.05.2020

Во вторник, 26 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре
cxid.info

Свет отключат по таким адресам:

Самарский район:

  • улица Гаванская, 15, 15а, 15д, 17, 17б, 19;

  • улица Немировича-Данченко, 68;

  • улица Воспоминаний;

  • улица Максим Рыльского.

Шевченковский район:

  • улица Философская, 62;

  • 7-я городская больница.

Соборный район:

  • улица Якова Самарского, 6;

  • улица Аэродромная, 1 — 51, 2 — 44;

  • улица Тоннельная, 1 — 69, 2 — 58;

  • улица Огородная, 1 — 51, 2 — 68;

  • улица Муромская, 1 — 57, 48;

  • улица Гаражная, 1 — 61, 2 — 54;

  • переулок Гаражный, 2 — 18, 7 — 11, 15;

  • улица Высоковольтная, 1 — 51, 21а, 32;

  • улица Лисогорская, 24, 26, 28;

  • улица Соколиная, 2, 8, 10;

  • улица Надежды, 1 — 5;

  • переулок Пермский, 1 — 53, 6 — 60;

  • переулок Экипажный, 2, 3, 10, 12, 27;

  • улица Космическая, 15, 19, 27а, 27, 28б, 31;

  • ж/м Сокол-1, дом 1.

Чечеловский район:

  • проспект Пушкина, 26;

  • Турбинный спуск, 1 — 5, 10 — 16;

  • улица Аптекарская балка, 1 — 9, 6 — 12;

  • улица Извилистая, 49 — 51, 62 — 72, 70, 72;

  • Ярмарочный спуск, 2 — 18, 3 — 41, 7/9;

  • улица Леваневского, 3 — 12, 11.

Новокодакский район:

  • улица Караваева, 11, 13;

  • улица Новоорловская, 2, 2а;

  • переулок Дружбы, 7;

  • улица Орловская, 36;

  • улица Полесская, 1 — 19, 2 — 23/2, 23/1 — 91, 24 — 76;

  • улица Звездная, 1 — 37, 2 — 42, 39 — 65, 44 — 66;

  • улица Мукачевская, 57 — 99/2, 78 — 126;

  • переулок Варяжский, 2а, 2в;

  • улица Приовражная (Диевка-2), 1 — 15, 6 — 10, 14 — 50, 17 — 61;

  • переулок Полесский, 2 — 4, 5;

  • улица Абая, 33 — 65, 40 — 565;

  • переулок Белорусский, 1 — 5, 2 — 10, 7 — 23, 12 — 26;

  • улица Заслонова, 1 — 9, 22 — 26;

  • улица Кедровая, 1 — 43, 2 — 36;

  • улица Курильская, 1 — 33, 2 — 36;

  • улица Мукачевская, 99/1 — 119, 128 — 154;

  • переулок Товарищеский, 1 — 3, 2 — 6;

  • улица Рудная, 1 — 21, 2 — 18;

  • улица Товарищеская, 1 — 23, 2 — 28, 25, 30, 32;

  • улица Караваева, 27, 29, 33 — 43;

  • улица Василия Сидоренка, 2, 4;

  • улица Виктора Мерзленко, 18 — 40;

  • переулок Рекордный, 2 — 14, 3 — 13;

  • улица Крепостная, 54/1;

  • улица Павла Бута, 51 — 55, 59 — 65, 66 — 68, 70 — 74;

  • улица Куринная, 55 — 65, 46 — 54;

  • переулок Ташкентский, 1 — 15, 4 — 10, 14 — 28/1, 28/2;

  • улица Кайдакская, 63;

  • улица Платонова, 59 — 69, 70 — 76.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.

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Днепр Жизнь города

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