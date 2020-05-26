В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

Во вторник, 26 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света в Днепре
cxid.info
Свет отключат по таким адресам:
Самарский район:
улица Гаванская, 15, 15а, 15д, 17, 17б, 19;
улица Немировича-Данченко, 68;
улица Воспоминаний;
улица Максим Рыльского.
Шевченковский район:
улица Философская, 62;
7-я городская больница.
Соборный район:
улица Якова Самарского, 6;
улица Аэродромная, 1 — 51, 2 — 44;
улица Тоннельная, 1 — 69, 2 — 58;
улица Огородная, 1 — 51, 2 — 68;
улица Муромская, 1 — 57, 48;
улица Гаражная, 1 — 61, 2 — 54;
переулок Гаражный, 2 — 18, 7 — 11, 15;
улица Высоковольтная, 1 — 51, 21а, 32;
улица Лисогорская, 24, 26, 28;
улица Соколиная, 2, 8, 10;
улица Надежды, 1 — 5;
переулок Пермский, 1 — 53, 6 — 60;
переулок Экипажный, 2, 3, 10, 12, 27;
улица Космическая, 15, 19, 27а, 27, 28б, 31;
ж/м Сокол-1, дом 1.
Чечеловский район:
проспект Пушкина, 26;
Турбинный спуск, 1 — 5, 10 — 16;
улица Аптекарская балка, 1 — 9, 6 — 12;
улица Извилистая, 49 — 51, 62 — 72, 70, 72;
Ярмарочный спуск, 2 — 18, 3 — 41, 7/9;
улица Леваневского, 3 — 12, 11.
Новокодакский район:
улица Караваева, 11, 13;
улица Новоорловская, 2, 2а;
переулок Дружбы, 7;
улица Орловская, 36;
улица Полесская, 1 — 19, 2 — 23/2, 23/1 — 91, 24 — 76;
улица Звездная, 1 — 37, 2 — 42, 39 — 65, 44 — 66;
улица Мукачевская, 57 — 99/2, 78 — 126;
переулок Варяжский, 2а, 2в;
улица Приовражная (Диевка-2), 1 — 15, 6 — 10, 14 — 50, 17 — 61;
переулок Полесский, 2 — 4, 5;
улица Абая, 33 — 65, 40 — 565;
переулок Белорусский, 1 — 5, 2 — 10, 7 — 23, 12 — 26;
улица Заслонова, 1 — 9, 22 — 26;
улица Кедровая, 1 — 43, 2 — 36;
улица Курильская, 1 — 33, 2 — 36;
улица Мукачевская, 99/1 — 119, 128 — 154;
переулок Товарищеский, 1 — 3, 2 — 6;
улица Рудная, 1 — 21, 2 — 18;
улица Товарищеская, 1 — 23, 2 — 28, 25, 30, 32;
улица Караваева, 27, 29, 33 — 43;
улица Василия Сидоренка, 2, 4;
улица Виктора Мерзленко, 18 — 40;
переулок Рекордный, 2 — 14, 3 — 13;
улица Крепостная, 54/1;
улица Павла Бута, 51 — 55, 59 — 65, 66 — 68, 70 — 74;
улица Куринная, 55 — 65, 46 — 54;
переулок Ташкентский, 1 — 15, 4 — 10, 14 — 28/1, 28/2;
улица Кайдакская, 63;
улица Платонова, 59 — 69, 70 — 76.
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