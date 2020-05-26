В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

Во вторник, 26 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре cxid.info

Свет отключат по таким адресам:

Самарский район:

улица Гаванская, 15, 15а, 15д, 17, 17б, 19;

улица Немировича-Данченко, 68;

улица Воспоминаний;

улица Максим Рыльского.

Шевченковский район:

улица Философская, 62;

7-я городская больница.

Соборный район:

улица Якова Самарского, 6;

улица Аэродромная, 1 — 51, 2 — 44;

улица Тоннельная, 1 — 69, 2 — 58;

улица Огородная, 1 — 51, 2 — 68;

улица Муромская, 1 — 57, 48;

улица Гаражная, 1 — 61, 2 — 54;

переулок Гаражный, 2 — 18, 7 — 11, 15;

улица Высоковольтная, 1 — 51, 21а, 32;

улица Лисогорская, 24, 26, 28;

улица Соколиная, 2, 8, 10;

улица Надежды, 1 — 5;

переулок Пермский, 1 — 53, 6 — 60;

переулок Экипажный, 2, 3, 10, 12, 27;

улица Космическая, 15, 19, 27а, 27, 28б, 31;

ж/м Сокол-1, дом 1.

Чечеловский район:

проспект Пушкина, 26;

Турбинный спуск, 1 — 5, 10 — 16;

улица Аптекарская балка, 1 — 9, 6 — 12;

улица Извилистая, 49 — 51, 62 — 72, 70, 72;

Ярмарочный спуск, 2 — 18, 3 — 41, 7/9;

улица Леваневского, 3 — 12, 11.

Новокодакский район:

улица Караваева, 11, 13;

улица Новоорловская, 2, 2а;

переулок Дружбы, 7;

улица Орловская, 36;

улица Полесская, 1 — 19, 2 — 23/2, 23/1 — 91, 24 — 76;

улица Звездная, 1 — 37, 2 — 42, 39 — 65, 44 — 66;

улица Мукачевская, 57 — 99/2, 78 — 126;

переулок Варяжский, 2а, 2в;

улица Приовражная (Диевка-2), 1 — 15, 6 — 10, 14 — 50, 17 — 61;

переулок Полесский, 2 — 4, 5;

улица Абая, 33 — 65, 40 — 565;

переулок Белорусский, 1 — 5, 2 — 10, 7 — 23, 12 — 26;

улица Заслонова, 1 — 9, 22 — 26;

улица Кедровая, 1 — 43, 2 — 36;

улица Курильская, 1 — 33, 2 — 36;

улица Мукачевская, 99/1 — 119, 128 — 154;

переулок Товарищеский, 1 — 3, 2 — 6;

улица Рудная, 1 — 21, 2 — 18;

улица Товарищеская, 1 — 23, 2 — 28, 25, 30, 32;

улица Караваева, 27, 29, 33 — 43;

улица Василия Сидоренка, 2, 4;

улица Виктора Мерзленко, 18 — 40;

переулок Рекордный, 2 — 14, 3 — 13;

улица Крепостная, 54/1;

улица Павла Бута, 51 — 55, 59 — 65, 66 — 68, 70 — 74;

улица Куринная, 55 — 65, 46 — 54;

переулок Ташкентский, 1 — 15, 4 — 10, 14 — 28/1, 28/2;

улица Кайдакская, 63;

улица Платонова, 59 — 69, 70 — 76.

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