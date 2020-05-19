В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
В среду, 20 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Самарский район:
ул. Карагандинская, 2, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 14б, 15;
ул. Космонавтов, 5 — 11, 7а, 15;
ул. Череповецкая, 14.
Центральный район:
пр. Хмельницкого, 4б, 6, 8, 8а, 8б, 8г, 8д, 8е.
Чечеловский район:
ул. Философская, 11а, 16;
ул. Извилистая, 33 — 45, 46 — 60, 30 — 44, 19 — 29;
пер. Голубиный, 1 — 11, 2 — 16, 13 — 15, 20 — 30;
ул. Кронштатская, 11 — 23, 10 — 28;
ул. Боброва, 18;
пер. Игнатовский, 1 — 5, 2 — 4;
спуск. Озерный 5-й, 5, 12;
ул. Алексеенко, 5, 15, 6 — 14.
Соборный район:
ул. Набережная Победы, 110а, 116, 118 к.3 (п. 1, 2, 3); к.5 (п. 1, 2); к.6 (п. 1, 2, 3, 4); 118 к. 1 (п. 1, 2, 3, 4, 5); к. 2 (п. 1, 2, 3, 4, 5);
ул. Дорошенко, 1а, 6а.
Новокодакский район:
ул. Каховки, 22 — 30, 13 — 43;
ул. Лубенская, 5 — 27, 2 — 26;
пер. Педюменский, 1 — 3, 2 — 18;
пер. 1-й Проездной, 1 — 15, 2 — 16;
пр. Свободы, 31 — 59;
пер. Рижский, 3 — 11, 19, 2 — 10, 20 — 26;
пр. Нигояна, 73, 77, 84 — 104;
ул. Маяковского, 15, 23;
ул. Бельгийская, 4;
ул. Орловская, 17, 17а, 20, 22, 24, 24а;
ул. Жебунева, 16 — 32;
ул. Гомельская, 14 — 24, 29 — 45;
ул. Выборгская, 23 — 29, 18 — 24, 24а, 26.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Варваровская, 30.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.