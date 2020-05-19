В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В среду, 20 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре пройдет масштабное отключение света rezonans.info

Свет отключат по таким адресам:

Самарский район:

ул. Карагандинская, 2, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 14б, 15;

ул. Космонавтов, 5 — 11, 7а, 15;

ул. Череповецкая, 14.

Центральный район:

пр. Хмельницкого, 4б, 6, 8, 8а, 8б, 8г, 8д, 8е.

Чечеловский район:

ул. Философская, 11а, 16;

ул. Извилистая, 33 — 45, 46 — 60, 30 — 44, 19 — 29;

пер. Голубиный, 1 — 11, 2 — 16, 13 — 15, 20 — 30;

ул. Кронштатская, 11 — 23, 10 — 28;

ул. Боброва, 18;

пер. Игнатовский, 1 — 5, 2 — 4;

спуск. Озерный 5-й, 5, 12;

ул. Алексеенко, 5, 15, 6 — 14.

Соборный район:

ул. Набережная Победы, 110а, 116, 118 к.3 (п. 1, 2, 3); к.5 (п. 1, 2); к.6 (п. 1, 2, 3, 4); 118 к. 1 (п. 1, 2, 3, 4, 5); к. 2 (п. 1, 2, 3, 4, 5);

ул. Дорошенко, 1а, 6а.

Новокодакский район:

ул. Каховки, 22 — 30, 13 — 43;

ул. Лубенская, 5 — 27, 2 — 26;

пер. Педюменский, 1 — 3, 2 — 18;

пер. 1-й Проездной, 1 — 15, 2 — 16;

пр. Свободы, 31 — 59;

пер. Рижский, 3 — 11, 19, 2 — 10, 20 — 26;

пр. Нигояна, 73, 77, 84 — 104;

ул. Маяковского, 15, 23;

ул. Бельгийская, 4;

ул. Орловская, 17, 17а, 20, 22, 24, 24а;

ул. Жебунева, 16 — 32;

ул. Гомельская, 14 — 24, 29 — 45;

ул. Выборгская, 23 — 29, 18 — 24, 24а, 26.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Варваровская, 30.

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